15 فكرة لتزين جدران منزلك بالحجارة

الحجارة هي عنصر طبيعي يمكننا استخدامه في الكثير من المباني من كافة الأنواع، وتتميز هذه الخامة بتنوعها. يتم استخدام الحجارة بشكل متخصص في خامات البناء وتجليد الحوائط، كما تستخدم تجارياً ببيعها مباشرة من المحاجر حيث يتم استخراجها.

يعد الحجر اللوحي من أميز أشكال الحجارة والذي يتم عمله من قطع صغيرة متراصة من الحجارة، ويتميزعن باقي الأنواع بكثافته وشكله المميز. فتعالوا نستعرض معاً الأفكار المطروحة في جولة اليوم لطرق استخدام هذه الحجارة والتي يتضمن بعضها الشكل الطبيعي لها والبعض الاخر مطلي، علي حسب ديكور المكان.