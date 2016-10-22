15 فكرة لتزين جدران منزلك بالحجارة

الحجارة هي عنصر طبيعي يمكننا استخدامه في الكثير من المباني من كافة الأنواع، وتتميز هذه الخامة بتنوعها. يتم استخدام الحجارة بشكل متخصص في خامات البناء وتجليد الحوائط، كما تستخدم تجارياً ببيعها مباشرة من المحاجر حيث يتم استخراجها.
يعد الحجر اللوحي من أميز أشكال الحجارة والذي يتم عمله من قطع صغيرة متراصة من الحجارة، ويتميزعن باقي الأنواع بكثافته وشكله المميز. فتعالوا نستعرض معاً الأفكار المطروحة في جولة اليوم لطرق استخدام هذه الحجارة والتي يتضمن بعضها الشكل الطبيعي لها والبعض الاخر مطلي، علي حسب ديكور المكان.
تم ترصيع الجزء السفلي من البار في هذا المطبخ باستخدام حجارة بلون الرمال، و بأكثر من شكل، تنسجم بشكل رائع مع المقاعد البامبو المرتفعة والتي تجعل تناول وجبة الإفطار على هذا البار ممتعاً.
يعم أجواء غرفة المعيشة تناغم وإنسجام الألوان فيما بين الأثاث والسجاد وبين الحجارة الجميلة التي تغطي الحائط الحجري المقابل.
إذا ما أردت أن تمتلك بيتاً ريفي الطابع فإن الحجارة هي أكثر عنصر يمنحك ما تبحث عنه، والبيت الموجود أمامنا في هذه الصورة هو دليل حي علي هذا.
نري هنا حمام مودرن، حيث يتمتع بفناء داخلي مفتوح علي الخارج وحائطه المواجه للحمام مغطي بحجارة بيضاء بياضاً ناصعاً يعزز من الإحساس بالنظافة والطراز المودرن.
تعد هذه الشرفة مثال عملي علي روعة الديكور الذي يمكن إنجازه باستخدام ملمس الحجر بخلق تباين مع الدهان الخشن، الأرضية و بعض النباتات.
يحقق هذا الحائط تباين بديع بين الحجارة ذات اللون الرمادي وتلك ذات اللون الرملي الطبيعي، فبتداخلهما معاً تم خلق ملمس هائل يضفي الكثير من الجاذبية علي مظهر الحديقة.
إذا أردت أن تغطي حائطاً ما في الغرفة بالحجارة دون الإخلال بتوازن الديكور فيجب مراعاة تركيب كل قطعة حجر علي نفس المستوي لتجنب أي بروز غير مرغوب فيه.
إذا كنت ترغب في جعل منزلك يبدو بهذا المظهر ذو الطراز الريفي فلتضع هذا المثال الموضح بالصورة نصب عينيك كنموذج يحتذي به.
تم استخدام الجذوع المتراصة كما في المدفاًة في ديكور هذه الغرفة ،ثم تم تغطية الحائط بأحجار من نفس درجة لون الخشب .
تمثل الإضاءة العصا السحرية عندما يتعلق الأمر بالحائط الحجري، فباستخدام الإضاءة المناسبة تستطيع أن تجعل تفاصيل الملمس تنفرد بصدارة المشهد بشكل جمالي لا يضاهيه شيء اخر.
هذا الحائط هو أشبه بلوحة فنية مرسومة باستخدام مزيج خاص من ألوان الحجارة المتنوعة من رمادي مائل إلي الزرقة، إلي البني.
تم إنتقاء الحجارة الأكثر كثافة لهذا الحائط والتي تبدو أشبه بقالب الطوب مما يضفي الكثير من الملمس البارز والشخصية علي الحائط.
يعتمد اختيارك للحجر المستخدم علي طراز بيتك، فيجب أن يكون متماشي معه بما يتضمن من ألوان، أحجام وحتي تحديد المكان، فيجب أن يتناغم كل جزء من أجزاء الديكور مع الصورة النهائية المطلوبة.
هناك تغيير جذري طرأ علي هذا الحائط فبعد أن كان باهت وممل أصبح يشع بالديناميكة بتفاوت ملمس الأحجار التي غطت سطحه، بالإضافة إلي الإضاءة التي دائماً ما تضفي الكثير من السحر.
حمام مودرن آخر يطغي اللون الأبيض عليه مع استخدام الحجارة كإطار مذهل للمرآة الرأسية.