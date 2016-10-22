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15 فكرة لتزين جدران منزلك بالحجارة

Marwa Hasan Marwa Hasan
SÍTIO OURO PRETO, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores منازل
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الحجارة هي عنصر طبيعي يمكننا استخدامه في الكثير من المباني من كافة الأنواع، وتتميز هذه الخامة بتنوعها. يتم استخدام الحجارة بشكل متخصص في خامات البناء وتجليد الحوائط، كما تستخدم تجارياً ببيعها مباشرة من المحاجر حيث يتم استخراجها. 

يعد الحجر اللوحي من أميز أشكال الحجارة والذي يتم عمله من قطع صغيرة متراصة من الحجارة، ويتميزعن باقي الأنواع بكثافته وشكله المميز. فتعالوا نستعرض معاً الأفكار المطروحة في جولة اليوم لطرق استخدام هذه الحجارة والتي يتضمن بعضها الشكل الطبيعي لها والبعض الاخر مطلي، علي حسب ديكور المكان.

​1. بار مرصع

Projeto, Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores قبو النبيذ
Isnara Gurgel – Arquitetura + Interiores

Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores
Isnara Gurgel – Arquitetura + Interiores
Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores

تم ترصيع الجزء السفلي من البار في هذا المطبخ باستخدام حجارة بلون الرمال، و بأكثر من شكل، تنسجم بشكل رائع مع المقاعد البامبو المرتفعة والتي تجعل تناول وجبة الإفطار على هذا البار ممتعاً.

​2. ألوان متناغمة

CASA NO CAMPO, Kika Prata Arquitetura e Interiores. Kika Prata Arquitetura e Interiores. بلكونة أو شرفة
Kika Prata Arquitetura e Interiores.

Kika Prata Arquitetura e Interiores.
Kika Prata Arquitetura e Interiores.
Kika Prata Arquitetura e Interiores.

يعم أجواء غرفة المعيشة تناغم وإنسجام الألوان فيما بين الأثاث والسجاد وبين الحجارة الجميلة التي تغطي الحائط الحجري المقابل.

​3. طابع ريفي

SÍTIO OURO PRETO, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores منازل
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

إذا ما أردت أن تمتلك بيتاً ريفي الطابع فإن الحجارة هي أكثر عنصر يمنحك ما تبحث عنه، والبيت الموجود أمامنا في هذه الصورة هو دليل حي علي هذا.

​4. حمام مودرن

Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura حمام
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

نري هنا حمام مودرن، حيث يتمتع بفناء داخلي مفتوح علي الخارج وحائطه المواجه للحمام مغطي بحجارة بيضاء بياضاً ناصعاً يعزز من الإحساس بالنظافة والطراز المودرن.

​5. روعة الحجارة

Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design بلكونة أو شرفة
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

تعد هذه الشرفة مثال عملي علي روعة الديكور الذي يمكن إنجازه باستخدام ملمس الحجر بخلق تباين مع الدهان الخشن، الأرضية و بعض النباتات.

​6. حديقة جذابة

ZAAV-Casa-Interiores-1342, ZAAV Arquitetura ZAAV Arquitetura بيت زجاجي
ZAAV Arquitetura

ZAAV Arquitetura
ZAAV Arquitetura
ZAAV Arquitetura

يحقق هذا الحائط تباين بديع بين الحجارة ذات اللون الرمادي وتلك ذات اللون الرملي الطبيعي، فبتداخلهما معاً تم خلق ملمس هائل يضفي الكثير من الجاذبية علي مظهر الحديقة.

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​7. ديكور متوازن

Vivienda Unifamiliar en Coro, Objetos DAC Objetos DAC غرفة المعيشة
Objetos DAC

Objetos DAC
Objetos DAC
Objetos DAC

إذا أردت أن تغطي حائطاً ما في الغرفة بالحجارة دون الإخلال بتوازن الديكور فيجب مراعاة تركيب كل قطعة حجر علي نفس المستوي لتجنب أي بروز غير مرغوب فيه.

​8. طابع نموذجي

homify جدران ألواح خشب مضغوط Beige
homify

homify
homify
homify

إذا كنت ترغب في جعل منزلك يبدو بهذا المظهر ذو الطراز الريفي فلتضع هذا المثال الموضح بالصورة نصب عينيك كنموذج يحتذي به.

​9. جذوع الخشب

homify جدران ألواح خشب مضغوط Brown
homify

homify
homify
homify

تم استخدام الجذوع المتراصة كما في المدفاًة في ديكور هذه الغرفة ،ثم تم تغطية الحائط بأحجار من نفس درجة لون الخشب .

​10. سحر الإضاءة

Casas Trapecio, INDICO INDICO جدران حجر
INDICO

INDICO
INDICO
INDICO

تمثل الإضاءة العصا السحرية عندما يتعلق الأمر بالحائط الحجري، فباستخدام الإضاءة المناسبة تستطيع أن تجعل تفاصيل الملمس تنفرد بصدارة المشهد بشكل جمالي لا يضاهيه شيء اخر.

​11. لوحة حجرية

CAROLCO 2, GF ARQUITECTOS GF ARQUITECTOS جدران
GF ARQUITECTOS

GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS

هذا الحائط هو أشبه بلوحة فنية مرسومة باستخدام مزيج خاص من ألوان الحجارة المتنوعة من رمادي مائل إلي الزرقة، إلي البني.

​12. حائط ذو شخصية

homify جدران
homify

homify
homify
homify

تم إنتقاء الحجارة الأكثر كثافة لهذا الحائط والتي تبدو أشبه بقالب الطوب مما يضفي الكثير من الملمس البارز والشخصية علي الحائط.

​13. ديكور متناغم

Mi Hogar, Liferoom Liferoom جدران
Liferoom

Liferoom
Liferoom
Liferoom

يعتمد اختيارك للحجر المستخدم علي طراز بيتك، فيجب أن يكون متماشي معه بما يتضمن من ألوان، أحجام وحتي تحديد المكان، فيجب أن يتناغم كل جزء من أجزاء الديكور مع الصورة النهائية المطلوبة.

​14. حائط مثير

Últimos trabajos, Spazio3Design Spazio3Design حمام
Spazio3Design

Últimos trabajos

Spazio3Design
Spazio3Design
Spazio3Design

هناك تغيير جذري طرأ علي هذا الحائط فبعد أن كان باهت وممل أصبح يشع بالديناميكة بتفاوت ملمس الأحجار التي غطت سطحه، بالإضافة إلي الإضاءة التي دائماً ما تضفي الكثير من السحر.

​15. إطار حجري

Últimos trabajos, Spazio3Design Spazio3Design حمام
Spazio3Design

Últimos trabajos

Spazio3Design
Spazio3Design
Spazio3Design

حمام مودرن آخر يطغي اللون الأبيض عليه مع استخدام الحجارة كإطار مذهل للمرآة الرأسية.

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