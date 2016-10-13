6 تصميمات مدهشة لغرفة طفلك

ماذا عن هذا الإبداع؟، غرفة تبدو غاية في الروعة والجمال، إنها ناطحات السحاب المرسومة على الجدران، والسقف ثلاثي الأبعاد الذي يشعرنا وكأن الطائرات تتدلى منه، ووسط كل هذا يتألف المصمم في وضع الأرفف بطريقة إبداعية، إذ أن هذا التصميم يبدو مناسبًا تمامًا لأبنائك في فترات عمرهم الدراسية، حيث يوفر لهم العديد من الأماكن لوضع الكتب والمستلزمات الدراسية، هذا إلى جانب السرير الخشبي البسيط، والأرضية الخشبية بسجادها الملون الأنيق.