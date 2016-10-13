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6 تصميمات مدهشة لغرفة طفلك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
ÇUBUKLU VADİ EVİ, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık غرفة الاطفال
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تعد غرفة الأطفال من الغرف التي يجب أن يتم اختيارها بعناية، كي تناسب زوق طفلك وميوله واحتياجاته، إذ إنه يجب عليك اختيار الألوان التي تخلق له أجواء من المرح، أو أن يكون طفلك بطبيعة الحال هادىء فتحتاج إلى ألوان بسيطة غير متكلفة، وربما يكون رياضي فإنك تبحث بالطبع عن تصميم رياضي يناسب مهاراته وينميها، كل هذه الأشياء تدور في خيالك حينما تفكر في تصميم مناسب لعمل غرفة الأطفال، ولذلك يقدم لك هوميفاي 6 تصميمات تركية مدهشة لغرفة طفلك.

1. قطعة من السماء

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة الاطفال
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

إن كان طفلك هادئًا وحالمًا في أفكاره، فإن هذا التصميم يناسبه تمامًا، بسيط في تكوينه، راقي في الوانه، يبدو وكأنه قطعة سقطت من السماء، لبي احتياجات طفلك وأفكاره عن طريق خلق أجواء تناسبه في غرفة نومه الصغيرة، الجدران من الخرسانة ومطلية باللون اللبني تحمل قطع خشبية بارزة على شكل طيور، والسرير خشبي أبيض تعلوه السحب البارزة للخارج وبداخلها وحدات الإضاءة لتعطي إنارة خافتة للمكان، كل هذا على أرضية خشبية بسيطة وغير متكلفة.

2. النماذج الإبداعية للأرفف

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

 ماذا عن هذا الإبداع؟، غرفة تبدو غاية في الروعة والجمال، إنها ناطحات السحاب المرسومة على الجدران، والسقف ثلاثي الأبعاد الذي يشعرنا وكأن الطائرات تتدلى منه، ووسط كل هذا يتألف المصمم في وضع الأرفف بطريقة إبداعية، إذ أن هذا التصميم يبدو مناسبًا تمامًا لأبنائك في فترات عمرهم الدراسية، حيث يوفر لهم العديد من الأماكن لوضع الكتب والمستلزمات الدراسية، هذا إلى جانب السرير الخشبي البسيط، والأرضية الخشبية بسجادها الملون الأنيق.

3.كرة السلة.. الخيار الأمثل للطفل الرياضي

Basketbol Temalı Çocuk Odası, MOBİLYADA MODA MOBİLYADA MODA غرفة الاطفال خشب White
MOBİLYADA MODA

MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA

ماذا إن كان طفلك رياضي عاشق للكرة!، يبدو هذا التصميم مناسب له تمامًا، حيث أن الغرفة تحتوي في تصميماتها على ركن خاص بكرة السلة، مع رسمة على الجدار لأحد اللاعبين المشهورين، لتعطي له حافز وحس قوي لممارسة لعبته المفضلة، وتنمية الحث الرياضي لديه، هذا إلى جانب التفاصيل البسيطة في أثاث الغرفة الخشبي الأبيض، إلى جانب ذلك فإن بقية الجدران خرسانية بيضاء وغير منقوشة كي لا تسبب توتر وازدحام بالغرفة، والأرضية خشبية بسيطة ورائعة وتحمل سجادة تتماشي مع التصميم الرياضي للغرفة.

4. استغلال المساحة.. إذا كان لديك أكثر من طفل

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon, Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım غرفة الاطفال
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım

 ربما تملك في منزلك غرفة واحدة فقط للأطفال، كما أن المساحة فيها أيضًا لا تساعدك على وضع سريرين بجانب بعضهما، فماذا إن كان الحل في سرير بدورين؟.. في هذا التصميم الرائع لدينا سرير بدورين رائعين، وهكذا يمكنك استغلال المساحة بشكل جيد لتوفير مساحة أفضل لوضع الأشياء المختلفة في الغرفة، والسماح بسهولة حركة الأبناء.

5. ألوان نابضة بالحياة

Özel Genç Odası Tasarım ve Uygulama (Kişiye Özel Tasarım), Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti غرفة الاطفال
Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti

Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti
Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti
Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti

الألوان هي الشيء النابض بالحياة، ولأن غرفة طفلك يجب أن تكون مليئة بالجمال والحيوية، فإن تعداد الألوان هو الإسلوب الأمثل لذلك، تفاصيل الغرفة بسيطة ولكنها مختلفة الألوان، الأحمر والأصفر والأخضر والبينك، لتتناغم الألوان مع بعضها البعض وتظهر الغرفة في شكل أنيق وجميل وحيوي ومليء بالنشاط، هذا بالإضافة إلى الأرضية السيراميكية البيضاء والسقف الخرساني الأبيض، لكسر حرارة كل هذه الألوان.

6. غرفة مناسبة أكثر للبنات

ÇUBUKLU VADİ EVİ, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık غرفة الاطفال
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

 تتألق التصميمات التركية كل يوم في جديد، تبدو هذه الغرفة ملائمة أكثر للبنات، ألوانًا بسيطة وهادئة تناسب فئة عمرية متوسطة، لا تحتاج للأطفال فقط، هذه الغرفة منظمة ومرتبة بشكل جيد يوفر مساحة مناسبة للحركة في الغرفة، الأثاث من الخشب المتين ومطلي باللون البيج، والشرفة كبيرة وزجاجية تسمح بمرور الضوء والهواء بشكل جيد للمكان، مع لمسات الديكور البسيطة التي تظهر في الصور الكرتونية على الحائط.

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