6 تصميمات مدهشة لغرفة طفلك

تعد غرفة الأطفال من الغرف التي يجب أن يتم اختيارها بعناية، كي تناسب زوق طفلك وميوله واحتياجاته، إذ إنه يجب عليك اختيار الألوان التي تخلق له أجواء من المرح، أو أن يكون طفلك بطبيعة الحال هادىء فتحتاج إلى ألوان بسيطة غير متكلفة، وربما يكون رياضي فإنك تبحث بالطبع عن تصميم رياضي يناسب مهاراته وينميها، كل هذه الأشياء تدور في خيالك حينما تفكر في تصميم مناسب لعمل غرفة الأطفال، ولذلك يقدم لك هوميفاي 6 تصميمات تركية مدهشة لغرفة طفلك.
إن كان طفلك هادئًا وحالمًا في أفكاره، فإن هذا التصميم يناسبه تمامًا، بسيط في تكوينه، راقي في الوانه، يبدو وكأنه قطعة سقطت من السماء، لبي احتياجات طفلك وأفكاره عن طريق خلق أجواء تناسبه في غرفة نومه الصغيرة، الجدران من الخرسانة ومطلية باللون اللبني تحمل قطع خشبية بارزة على شكل طيور، والسرير خشبي أبيض تعلوه السحب البارزة للخارج وبداخلها وحدات الإضاءة لتعطي إنارة خافتة للمكان، كل هذا على أرضية خشبية بسيطة وغير متكلفة.
ماذا عن هذا الإبداع؟، غرفة تبدو غاية في الروعة والجمال، إنها ناطحات السحاب المرسومة على الجدران، والسقف ثلاثي الأبعاد الذي يشعرنا وكأن الطائرات تتدلى منه، ووسط كل هذا يتألف المصمم في وضع الأرفف بطريقة إبداعية، إذ أن هذا التصميم يبدو مناسبًا تمامًا لأبنائك في فترات عمرهم الدراسية، حيث يوفر لهم العديد من الأماكن لوضع الكتب والمستلزمات الدراسية، هذا إلى جانب السرير الخشبي البسيط، والأرضية الخشبية بسجادها الملون الأنيق.
ماذا إن كان طفلك رياضي عاشق للكرة!، يبدو هذا التصميم مناسب له تمامًا، حيث أن الغرفة تحتوي في تصميماتها على ركن خاص بكرة السلة، مع رسمة على الجدار لأحد اللاعبين المشهورين، لتعطي له حافز وحس قوي لممارسة لعبته المفضلة، وتنمية الحث الرياضي لديه، هذا إلى جانب التفاصيل البسيطة في أثاث الغرفة الخشبي الأبيض، إلى جانب ذلك فإن بقية الجدران خرسانية بيضاء وغير منقوشة كي لا تسبب توتر وازدحام بالغرفة، والأرضية خشبية بسيطة ورائعة وتحمل سجادة تتماشي مع التصميم الرياضي للغرفة.
ربما تملك في منزلك غرفة واحدة فقط للأطفال، كما أن المساحة فيها أيضًا لا تساعدك على وضع سريرين بجانب بعضهما، فماذا إن كان الحل في سرير بدورين؟.. في هذا التصميم الرائع لدينا سرير بدورين رائعين، وهكذا يمكنك استغلال المساحة بشكل جيد لتوفير مساحة أفضل لوضع الأشياء المختلفة في الغرفة، والسماح بسهولة حركة الأبناء.
الألوان هي الشيء النابض بالحياة، ولأن غرفة طفلك يجب أن تكون مليئة بالجمال والحيوية، فإن تعداد الألوان هو الإسلوب الأمثل لذلك، تفاصيل الغرفة بسيطة ولكنها مختلفة الألوان، الأحمر والأصفر والأخضر والبينك، لتتناغم الألوان مع بعضها البعض وتظهر الغرفة في شكل أنيق وجميل وحيوي ومليء بالنشاط، هذا بالإضافة إلى الأرضية السيراميكية البيضاء والسقف الخرساني الأبيض، لكسر حرارة كل هذه الألوان.
تتألق التصميمات التركية كل يوم في جديد، تبدو هذه الغرفة ملائمة أكثر للبنات، ألوانًا بسيطة وهادئة تناسب فئة عمرية متوسطة، لا تحتاج للأطفال فقط، هذه الغرفة منظمة ومرتبة بشكل جيد يوفر مساحة مناسبة للحركة في الغرفة، الأثاث من الخشب المتين ومطلي باللون البيج، والشرفة كبيرة وزجاجية تسمح بمرور الضوء والهواء بشكل جيد للمكان، مع لمسات الديكور البسيطة التي تظهر في الصور الكرتونية على الحائط.
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