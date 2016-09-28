12 خدعة بسيطة تزيد من قيمة المنزل

المنزل المثالي هو الذي يعد الملجأ الأول والأخير لكل أفراد العائلة بعد صخب الحياة العملية و مهام العمل الشاقة وسيظل هذا هو المقياس الأهم الذي يحدد به مدى جودة المنزل وكفائته. لذلك من أهم النصائح التي عليك أن تقوم بأتباعها مدى الحياة هو الحفاظ على البيت كي يكون دائماً مصدر راحة وسعادة لجميع ساكنيه، ولكي تصل لهذه الكفاءة بلى أضافة مهام يومية تزيد من أعبائك عليك أتباع بعض النصائح البسيطة جداً التي يطرحها خبراء التصميم والديكور لكي يكون أي منزل جميلاً ولا يهترئ أو يصيبك فيه الملل. جئنا لك اليوم ب12 من النصائح السهلة التي بأتباعها سيكون منزلك جميلاً دائماً ويبدو ذو قيمة عالية بأقل التكاليف. إن كنت تريد أن تعرض بيتك للإيجار فعليك أتباع هذه النصائح كي تعيد لبيتك رونقه!
الألوان الهادئة هي من أسلم الأتجاهات إن أردت أن يبدو منزلك أنيقاً اليوم و حتى بعد عشر سنين، فهي ألوان لا يعفى عليها الزمن ويسهل دمج ألوان أخرى معها. يمكن أختيار الرمادي والأبيض والبيج بدرجات تلائم ذوقك ومع دمج فيه بعض التباين لكي يصبح التصميم أكثر أتزان.
لا يسلم منزل من وجود بعض البقع أو الخدش في كل غرفة على الأقل و بالرغم من أنك قد تألف وجود هذه المشاكل ولكن ستفاجأ من تأثيرها السلبي عليك و على قيمة المنزل. لا يجب أن تقوم بعملية تجديد شاملة و لكن من المهم الحفاظ على الصورة الأولية للمنزل حتى لا يبدو قديماً و مهترئ. هذه الغرفة من قبل مصمم مبدع قام بأختيار جدران صلبة لا يظهر في الخدوش أو البقع بسهولة وهو أختيار ذكي و موفر على المدى البعيد.
هذا الأمرمهم لكي تبتعد الأتربة من المنزل ولا تنتشر في جميع الأركان لأن وجود الأتربة يسبب الحساسية، لكي لا تصبح مؤرق يومي تجنب أرتداء الأحذية داخل المنزل وقم بأستخدام خامات تنظيف لا تسبب التقاط الأتربة بسهولة. كما نلاحظ في غرفة المعيشة هنا السجاد يأخذ حيز ليس بصغير لذا عليك أن تجعله يبدو جديدأً مجدداً.
تصليح كل وحدات الأضاءة والأجهزة القديمة سيضيف الكثير من راحتك النفسية، فقط أتخذ قرار تصليحها في أقرب فرصة و سترى النتيجة الفورية الرائعة.
أتباع هذه النصيحة البسيطة غايته سلامة الجميع أولاً و لكي لا يسبب أنزعاج بصرياً لأي أحد ثانياً.
وجود تيار هوائي طبيعي من الخارج إلى المنزل يجدد من أنتعاش البيت ويبعد الرطوبة و الروائح الكريهة من الغرف
بعض الأكسسوارات أو مجموعات القطع الفنية سترفع من قيمة المنزل، ورغم ذلك يستهين الكثير بهذه الخطوة لكونها تبدو ثانوية. في واقع التصميم يعد التزيين بالأكسسوارات من الخطوات الأساسية التي لا يكتمل التصميم بدونها ما فيها من أضافة في قيمة المكان.
الحمامات هي من أكثر الأماكن الحرجة التي تسبب الأنزعاج إذا وجد فيها أهتراء من أي نوع لذا لا تتركه يصل لمرحلة ميؤووس منها و جدد من أي قطع سيراميك بها خدوش لا يمكن أصلاحها.
قد تكتفي بأعادة طلاء الحوائط أو بأمكانك أن تقوم بتزيين الحوائط ببعض القطع القيمة أو الأضاءة الموجهة.
مدخل البيت هو عنوانه فهو الركن الذي يكون في أستقبالك كل يوم بعد عمل شاق و مجهد لذا أجعله مكان يستقبلك ببهجة و دفئ.
قم بعمل صيانة دورية للمرآب كي لا تتدهور حالته ويصبح عديم القيمة.
لا تدع الأغراض القديمة تتراكم حتى يصبح لديك كم هائل من التخزين، الأفضل أن تتخلص من كل ما هو ليس ضروري وأستمتع بالمساحة وهي أكثر رحابة. هذه الخطوة ستمكنك من أستخدام أماكن في البيت كانت في الواقع تعد مخزن مثل الشرفة.
كثيراً ما نخطئ في أختياراتنا الديكورية ولكن ليس مسنحيلاً تخطيها، ونحن هنا دائماً لنكون دليلك.. و سنطلعك على الأخطاء المنتشرة و المشتركة و كيفية تجنبها كل ما عليك فعله هو متابعتنا لتتعرف على المزيد…