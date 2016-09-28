12 خدعة بسيطة تزيد من قيمة المنزل

لا تدع الأغراض القديمة تتراكم حتى يصبح لديك كم هائل من التخزين، الأفضل أن تتخلص من كل ما هو ليس ضروري وأستمتع بالمساحة وهي أكثر رحابة. هذه الخطوة ستمكنك من أستخدام أماكن في البيت كانت في الواقع تعد مخزن مثل الشرفة.

كثيراً ما نخطئ في أختياراتنا الديكورية ولكن ليس مسنحيلاً تخطيها، ونحن هنا دائماً لنكون دليلك.. و سنطلعك على الأخطاء المنتشرة و المشتركة و كيفية تجنبها كل ما عليك فعله هو متابعتنا لتتعرف على المزيد…