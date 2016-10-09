منزل الألوان المبهجة على مساحة 220 متر!

ساحة واسعة قد تكون لغرفتين كاملتين معًا يملأوها الأثاث في كل أرجائها، من حوالي 3 أرائك مختلفة الألوان وكذلك التصميمات يُضعون بمنتصف الغرفة بشكل متوازي، فيما نلاحظ على الأطراف تشكيلة كراسي مختلفة الأشكال والألوان والخامات، ولا نغفل وجود مجموعة وحدات للتخزين بيمين الغرفة ويسارها تكاد تكون متقابلة مع بعضها البعض.

نظرًا لتعدد الألوان المستخدمة في أثاث الغرفة وديكوراتها -التي على رأسها تلك اللوحة العريضة المكونة من 3 شرائح صغيرة يكمل كلًا منهم الآخر-، كان من المستحيل أن يلجأ المصمم لأية ألوان أخرى في الحوائط غير الأبيض، والذي أفسح المجال ببساطة لأثاث الغرفة بالتألق والظهور.