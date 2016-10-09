منزل الألوان المبهجة على مساحة 220 متر!

220 متر من الألوان الزاهية متناثرة بكل شبر من المنزل بمنتهى التناغم والتناسق تلاحظها بسهولة حتى في أبسط اللمسات سواء على جدران المنزل أو في أرضياته وبالأثاث وكذلك الديكورات واللوحات لتكسب المنزل حالة من البهجة والحيوية المتجددة ذاتيًا بروح الألوان! اكتشف معنا هذا البيت المشرق في جولة أسرع ما يكون ..
ساحة واسعة قد تكون لغرفتين كاملتين معًا يملأوها الأثاث في كل أرجائها، من حوالي 3 أرائك مختلفة الألوان وكذلك التصميمات يُضعون بمنتصف الغرفة بشكل متوازي، فيما نلاحظ على الأطراف تشكيلة كراسي مختلفة الأشكال والألوان والخامات، ولا نغفل وجود مجموعة وحدات للتخزين بيمين الغرفة ويسارها تكاد تكون متقابلة مع بعضها البعض.
نظرًا لتعدد الألوان المستخدمة في أثاث الغرفة وديكوراتها -التي على رأسها تلك اللوحة العريضة المكونة من 3 شرائح صغيرة يكمل كلًا منهم الآخر-، كان من المستحيل أن يلجأ المصمم لأية ألوان أخرى في الحوائط غير الأبيض، والذي أفسح المجال ببساطة لأثاث الغرفة بالتألق والظهور.
من زاوية أقرب نلاحظ أن الأثاث جلدي الخامة مما يكسبه طابع الفخامة، تتكون تلك البقعة من أريكة جلدية مريحة بوسادة حمراء كروهات تعلوها لوحة عبقرية متعددة التفاصيل تطل على نجفة كلاسيكية ذات لمبات صغيرة كفيلة بأن تزود غرفة المعيشة بأكملها بإضاءة مناسبة ومريحة.
على يمين الأريكة يرتكز كرسيان جلديان باللون البني وأناقته لكلًا منهما مسند رائع يعمل على توفير الراحة لكل من سنحت له فرصة الجلوس عليه، كما يتيمتع بأرجل أيضًا تمكن جالسه من التنقل هنا وهناك في تلك الساحة الكبيرة. يقابل هذان الكرسيان منضدة بسيطة عليها مجموعة كتب ومجلات ليتثن لأي فرد من قاطنو المنزل القراءة أثناء جلوسهم بتلك الغرفة.
كوريدور طويل لا يكاد ينتهي يشبه في هيئته أروقة الفنادق ويؤدي لعديد من الغرف يمينًا ويسارًا، بأوله نلاحظ مرآتان ضخمتان مثبتتان على طرفيه وتعكسان زخرفة أرضية الكوريدور مما يمنحه مساحة أكبر ومزيد من البراح.
طول مساحة ذلك الكوريدور لا تنم إلا على كبر مساحة هذا المنزل وتعدد غرفه. وعن إضاءة هذا الممر الطويل، فقد حرص مصمم المنزل على استخدام لمبات صغيرة متدلية بخيط طويل من السقف بطول الرواق ومتراصة في نظام محكم بخط مستقيم. وأخيرًا، يزين الرواق زخارف كلاسيكية مميزة بفخامة الأسود وأناقته في خطين متوازين ينتهيان عند مدخل ذلك الباب الكبير الكائن في آخره.
يتمتع الحمام بنفس اللمسة الإبداعية بمزيج الألوان المتنوعة وذلك بفرشه الزاهي وكراسيه الحمراء الدافئة التي لا تعجلع كتجزم بكونه حمام فعليًا. جميع أرجاء الحمام مطلية باللون الأبيض المحايد الذي يتسم بالهدوء تمهيدًا لاستخدام بعض الأثاث البلاستيكي بألوانه المبهجة وكذلك الفرش الملون.
تصميم حوض الاستحمام عصري في شكل مستطيل بأطراف غير حادة أي منحنية إن صح القول!، أما حوض الاغتسال فمنغمس هنا في وحدة عريضة متعددة الأرفف ولكنها مغلقة لتحتفظ بداخلها بالأغراض الأكثر خصوصية.
وكما نرى هنا التصميم الداخلي لغرفة النوم يعتمد على نفس الألوان الزاهية القادرة على بث البهجة في نفوس القاطنين، مكونة من تخت متوسط الحجم أمامه وحدة تلفاز بيضاء اللون وحديثة الطراز، بمقابلها كرسي فاخر وضخم في الوقت ذاته يتميز بلونه الأزرق الزهري، بجانبه منضدة خشبية دائرية الشكل لتناول الإفطار عليها أثناء مشاهدة إحدى البرامج الشيقة!
السجاد هنا لم يختلف كثيرًا عن سابقه الموضوع في الحمام، فهو بنفس التصميم الذي يضم نخبة من الألوان المبهجة والمتنوعة معًا، ليكسر تلك النمطية التي كانت من الممكن أن تحتل الغرفة لولا بروز جمال تلك الألوان.
غرفة أخرى للمعيشة مصممة بشكل بسيط وأنيق ولكنها أصغر حجمًا من المشار إليها بأول تصميم. من الطبيعي أن نتعجب من وجود غرفة معيشة ثانية بنفس المنزل، إلا أنه يمكن أن نعتبرها غرفة منفصلة للاسترخاء خصوصًا بعد ملاحظة ذلك الشازلونج الأسوء الفاخر المتمركز بمحازاة النافذة وأمام التلفاز.
أما الغرفة الثانية الصغيرة بيسار الصورة، فهي غالبًا مخصصة لغرفة استقبال الضيوف، حيث تحتوي على أريكة جلدية فخمة باللون العاجي، تدنوها سجادة قمة في البساطة والأناقة معًا تنتهي عند النافذة الزجاجية التي يستند إليها ذلك المقعد البرتقالي!
البساطة سر الرقي.. وهذا المطبخ المعروض أمامنا أبسط مثال على الرقة والأناقة، فهو مكون من وحدة كبيرة وعريضة ملتحمة بالجدار الأيسر للمطبخ يظهر منها الموقد هنا بنمطه الحديث، يقابل تلك الوحدة مائدة تناول طعام خشبية تجمع بين اللونين البني الفاتح والداكن ولديها حوالي 4 مقاعد خشبية بأرجل معدنية.
رغم ان المطبخ في المجمل هادئ التفاصيل للغاية، إلا أن نفس اللمسة المكررة بعناية في كافة غرفه ظهرت هنا من خلال الإطارات الملونة الصغيرة المعلقة بنفس الجدار الذي يعلو المائدة!
اقرأ أيضًا: 7 منازل جميلة للباحثين عن الإلهام