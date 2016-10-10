الأرضيات الخرسانيه :أحدث صيحه في عالم الديكور!

يتميز هذا النوع عن غيره من الأرضيات في الكثير من الأشياء ، من بينها :

1- كونه متصلاً بدون أي فراغات أو فواصل حل كالتى تتواجد بين السيراميك، و التى يمكنها تجميع الأوساخ او تؤدي إلى حل و فك الأرضيه.

2- غير مكلف بتاتاً ، فالأرضيه الخرسانيه مطلوبه لأي منزل ، و الفرق هنا أنك ستوفر تكاليف خامات تكسيتها الباهظه.

3- لا يحتاج لعنايه خاصه مثل الاخشاب ، فتنظيفه يكون بطرق اعتياديه سهله.