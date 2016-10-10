الأرضيات الخرسانيه :أحدث صيحه في عالم الديكور!

أحضرنا لكم اليوم نوعاً فريداً من الأرضيات ، يصلح لجميع غرف المنزل و حتى الفناء! ، ويصلح أيضاً للمدارس و المستشفيات و المطارات و جميع الأماكن!، إنه حقاً نوع عجيب له مواصفات مثاليه و قياسيه تجعله يتصدر قائمة خامات الأرضيات المختلفه بجداره .
في البدايه دخل هذا النوع على إستحياء لأنه غير تقليدي و الكثير لم يسمع عنه من قبل ، ولكن عندما تعرف العملاء على قدرته على حل جميع المشكلات و السلبيات التى كانت تتسبب فيها بعض الأرضيات ، ذاع صيته كثيراً و أصبح المفضل لدى الكثير الذي يقدرون التقدم و الحداثه بل و أصبحوا ينصحون به الغير من معارفهم.
كفانا تشويقاً إلى هذا الحد و دعونا نبدأ موضوع اليوم عن
الأرضيات الخرسانيه اللامعه .
يتميز هذا النوع عن غيره من الأرضيات في الكثير من الأشياء ، من بينها :
1- كونه متصلاً بدون أي فراغات أو
فواصل حل كالتى تتواجد بين السيراميك، و التى يمكنها تجميع الأوساخ او تؤدي إلى حل و فك الأرضيه.
2- غير مكلف بتاتاً ، فالأرضيه الخرسانيه مطلوبه لأي منزل ، و الفرق هنا أنك ستوفر تكاليف خامات تكسيتها الباهظه.
3- لا يحتاج لعنايه خاصه مثل الاخشاب ، فتنظيفه يكون بطرق اعتياديه سهله.
4- يمكنك أن تقوم بتجهيز الأرضيات بنفسك،بعدما تشاهد عدداً من الفيديوهات التعليميه و تستخدم الأدوات المناسبه، إن كنت من هواة ال DIYأو
اصنع بنفسك.
الأرضيات الخرسانيه تتمتع بقدر عالي من الصلابه،ولا عجب في هذه المعلومه فالخرسانه معروفه لتقوية أي بناء فما بالك إن كانت في الأرضيه؟!، هذا يجعل احتمال كسرها مثل السيراميك يقترب من الصفر بل يصبح مستحيلاً.
كما أنها ليست زلقه وهو ما يجعلها مناسبه للمنازل التى تحتوى على أطفال كثيرة اللعب أو كبار السن من آباء و أجداد.
تعد هذه الأرضيات من الخرسانه المُجهزه أو اللامعه الخيار الأنسب ل:
1- لمن يحب التجديد كل فتره.
2- لمن يحب الخيارات الجريئه و الغير تقليديه.
3- من يعاني من التردد .
4- لمن لم يحدد نمط منزله بعد.
و هذا يرجع إلى كونها حياديه و أنيقه، و لا تتعارض مع أنماط الديكور المتعدده ،و من السهل تغييرها هي سواء باستخدام طبقة من الإيبوكسي اللامع -سنذكره فيما بعد- أو طلائها الوان أخري.
للحصول على أرضيات من الخرسانه اللامعه هناك عدة تحضيرات ، منها :
1- أن تكون الأرض جافة تماماً، و إن كانت الأرضيه الخرسانيه مصبوبه حديثاً فيجب الإنتظار حوالي اربع أسابيع أو شهر قبل البدء في التشطيب.
2- أن تكون الأرضيه نظيفه تماماً و خاليه من أي أتربه و غبار و مهملات.
3- كما يجب أن تكون متساوية السطح تماما ولا تحتوى على نقر أو تعريجات، و ذلك لتهيئة الأرضيه للتشطيب النهائي.
هناك عدة أشكال لتشطيب الأرضيه الخرسانيه بدايةً من الأرضيات الخشنه المانعه للإنزلاق ، إلى الأرضيات اللامعه كالمرايا ، فعلى سبيل المثال إن كنت تحب أن تكون الأرضيه على النمط الصناعي مثلاً، فيمكن اختيار تشطيب مزين بالخدوش الإحترافيه و تدرجات اللون الرمادي مثل الأرضيه في الصوره.
و لنمط حداثي و عصري يمكنك استخدام خامات ملمعه تجعل الأرضيه تبدو كالكريستال ، و أشهر هذه الخامات هو الإيبوكسي اللامع أو ال
Matallic Epoxy.
الإيبوكسي هو خامه مميزه من الدهانات، و هو يستخدم لتزيين الحوائط أو الأرضيات، و عندما نقول أرضيات الإيبوكسي نعني بذلك الأرضيات الخرسانيه ذات الطلاء النهائي من مادة الإيبوكسي. و الإيبوكسي في الأصل مادة شفافه ، يمكن تلوينها بأي لون لعمل الشكل النهائي المرغوب فيه ، و تستخدم طبقة الإيبوكسي لمنح الأرضيات الخرسانيه أشكالاً متعدده ، مثل : الرسومات ثلاثية الأبعاد ، الأرضيات الشبيهه بالرخام ، الأرضيات الشبيهه بالعاج ، و الأرضيات الشبيه بالأخشاب!.
طلاء الإيبوكسي يمنح الأرضيه الخرسانيه طبقة رائعه من مميزاتها أنها :
1-عازله لا تمتص أي بقع أو سوائل .
2- تعطي شكل كالزجاج اللامع و تعكس الضوء الصناعي و الطبيعي بدرجه عاليه.
3- مقاومة للتغيرات الجوي، و تتحمل درجات الحراره العاليه و المنخفضه.
4- لا تتأثر نهائياً بالرطوبه.
5- غير قابله للكسر أو الخدش حتى مع الإحتكاك المستمر.
فهي ببساطه تمنح الأرضيه لمعه و متانه معمره تدوم لعقود من الزمن.
يمكن للخرسانه أن تشكل خامه رائعه لتجهيز أرضية الحمام، و المطبخ ، و حول حمام السباحه، و غيرها من الأماكن التى تتطلب خامة متينه و مقاومة للتلف و الإتساخ بسبب العوامل البيئيه .
كما أنها تصلح لتمهيد فناء المنزل لأنها ماده مقاومة للرطوبه والتعفن و الفطريات، و أيضاً الأماكن التى تتعرض لكثرة الإحتكاك مثل السلالم و مدخل المنزل تكون في حاجه إلى أرضيه مميزه كالأرضيات الخرسانيه اللامعه كما فعل المصمم leicht kuchen في هذا المنزل .
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