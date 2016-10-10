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الأرضيات الخرسانيه :أحدث صيحه في عالم الديكور!

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Vilters | Schweiz, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG الممر الحديث، المدخل و الدرج
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أحضرنا لكم اليوم نوعاً فريداً من الأرضيات ، يصلح لجميع غرف المنزل و حتى الفناء! ، ويصلح أيضاً للمدارس و المستشفيات و المطارات و جميع الأماكن!، إنه حقاً نوع عجيب له مواصفات مثاليه و قياسيه تجعله يتصدر قائمة خامات الأرضيات المختلفه بجداره .

Spachtelböden im Innenbereich - Betonoptik, Fugenlose mineralische Böden und Wände Fugenlose mineralische Böden und Wände غرفة المعيشة
Fugenlose mineralische Böden und Wände

Fugenlose mineralische Böden und Wände
Fugenlose mineralische Böden und Wände
Fugenlose mineralische Böden und Wände

في البدايه دخل هذا النوع على إستحياء لأنه غير تقليدي و الكثير لم يسمع عنه من قبل ، ولكن عندما تعرف العملاء على قدرته على حل جميع المشكلات و السلبيات التى كانت تتسبب فيها بعض الأرضيات ، ذاع صيته كثيراً و أصبح المفضل لدى الكثير الذي يقدرون التقدم و الحداثه بل و أصبحوا ينصحون به الغير من معارفهم.

كفانا تشويقاً إلى هذا الحد و دعونا نبدأ موضوع اليوم عن الأرضيات الخرسانيه اللامعه .

أوجة الإختلاف

Richmond Concrete LCDA غرفة السفرة concrete island,kitchen island,bespoke kitchen,concrete kitchen,floor slabs,concrete floor,concrete slabs,concrete countertop,concrete worktop,kitchen countertop,kitchen worktop
Concrete LCDA

Richmond

Concrete LCDA
Concrete LCDA
Concrete LCDA

يتميز هذا النوع عن غيره من الأرضيات في الكثير من الأشياء ، من بينها :

1- كونه متصلاً بدون أي فراغات أو فواصل حل كالتى تتواجد بين السيراميك، و التى يمكنها تجميع الأوساخ او تؤدي إلى حل و فك الأرضيه.

2- غير مكلف بتاتاً ، فالأرضيه الخرسانيه مطلوبه لأي منزل ، و الفرق هنا أنك ستوفر تكاليف خامات تكسيتها الباهظه.

3- لا يحتاج لعنايه خاصه مثل الاخشاب ، فتنظيفه يكون بطرق اعتياديه سهله.

4- يمكنك أن تقوم بتجهيز الأرضيات بنفسك،بعدما تشاهد عدداً من الفيديوهات التعليميه و تستخدم الأدوات المناسبه، إن كنت من هواة ال DIYأو اصنع بنفسك.

صلابه و مقاومه

CASA RC, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA مطبخ
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

الأرضيات الخرسانيه تتمتع بقدر عالي من الصلابه،ولا عجب في هذه المعلومه فالخرسانه معروفه لتقوية أي بناء فما بالك إن كانت في الأرضيه؟!، هذا يجعل احتمال كسرها مثل السيراميك يقترب من الصفر بل يصبح مستحيلاً.

كما أنها ليست زلقه وهو ما يجعلها مناسبه للمنازل التى تحتوى على أطفال كثيرة اللعب أو كبار السن من آباء و أجداد.

حيادية و أناقه

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تعد هذه الأرضيات من الخرسانه المُجهزه أو اللامعه الخيار الأنسب ل:

1- لمن يحب التجديد كل فتره.

2- لمن يحب الخيارات الجريئه و الغير تقليديه.

3- من يعاني من التردد .

4-  لمن لم يحدد نمط منزله بعد.

و هذا يرجع إلى كونها حياديه و أنيقه، و لا تتعارض مع أنماط الديكور المتعدده ،و من السهل تغييرها هي سواء باستخدام طبقة من الإيبوكسي اللامع -سنذكره فيما بعد- أو طلائها الوان أخري.

التحضيرات المناسبه

Casa LL, jose m zamora ARQ jose m zamora ARQ جدران
jose m zamora ARQ

jose m zamora ARQ
jose m zamora ARQ
jose m zamora ARQ

Produkt und Verarbeitung, Fugenlose mineralische Böden und Wände Fugenlose mineralische Böden und Wände جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
Fugenlose mineralische Böden und Wände

Fugenlose mineralische Böden und Wände
Fugenlose mineralische Böden und Wände
Fugenlose mineralische Böden und Wände

للحصول على أرضيات من الخرسانه اللامعه هناك عدة تحضيرات ، منها :

1- أن تكون الأرض جافة تماماً، و إن كانت الأرضيه الخرسانيه مصبوبه حديثاً فيجب الإنتظار حوالي اربع أسابيع أو شهر قبل البدء في التشطيب.  

2- أن تكون الأرضيه نظيفه تماماً و خاليه من أي أتربه و غبار و مهملات.  

3-  كما يجب أن تكون متساوية السطح تماما ولا تحتوى على نقر أو تعريجات، و ذلك لتهيئة الأرضيه للتشطيب النهائي.

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التشطيب و اللمسات النهائيه

Open-plan kitchen and dining area ArchitectureLIVE open space kitchen,open-plan,polished concrete,underfloor heating,kitchen diner,kitchen chairs,kitchen lighting,black kitchen,kitchen island,dining chair,dining table
ArchitectureLIVE

Open-plan kitchen and dining area

ArchitectureLIVE
ArchitectureLIVE
ArchitectureLIVE

 هناك عدة أشكال لتشطيب الأرضيه الخرسانيه بدايةً من الأرضيات الخشنه المانعه للإنزلاق ، إلى الأرضيات اللامعه كالمرايا ، فعلى سبيل المثال إن كنت تحب أن تكون الأرضيه على النمط الصناعي مثلاً، فيمكن اختيار تشطيب مزين بالخدوش الإحترافيه و تدرجات اللون الرمادي مثل الأرضيه في الصوره.

 و لنمط حداثي و عصري يمكنك استخدام خامات ملمعه تجعل الأرضيه تبدو كالكريستال ، و أشهر هذه الخامات هو الإيبوكسي اللامع أو الMatallic Epoxy.

Metallic Epoxy Floors أرضيات الإيبوكسي اللامع

Pedini Dune Metallic Silver Urban Myth مطبخ Metallic/Silver
Urban Myth

Pedini Dune Metallic Silver

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

الإيبوكسي هو خامه مميزه من الدهانات، و هو يستخدم لتزيين الحوائط أو الأرضيات، و عندما نقول أرضيات الإيبوكسي نعني بذلك الأرضيات الخرسانيه ذات الطلاء النهائي من مادة الإيبوكسي. و الإيبوكسي في الأصل مادة شفافه ، يمكن تلوينها بأي لون لعمل الشكل النهائي المرغوب فيه ، و تستخدم طبقة الإيبوكسي لمنح الأرضيات الخرسانيه أشكالاً متعدده ، مثل : الرسومات ثلاثية الأبعاد ، الأرضيات الشبيهه بالرخام ، الأرضيات الشبيهه بالعاج ، و الأرضيات الشبيه بالأخشاب!.

مميزات طلاء الإيبوكسي للأرضيات الخرسانيه

Vivienda Unifamiliar en Raco., ee.arquitectos ee.arquitectos حمام
ee.arquitectos

ee.arquitectos
ee.arquitectos
ee.arquitectos

طلاء الإيبوكسي يمنح الأرضيه الخرسانيه طبقة رائعه من مميزاتها أنها :

1-عازله لا تمتص أي بقع أو سوائل .

2- تعطي شكل كالزجاج اللامع  و تعكس الضوء الصناعي و الطبيعي بدرجه عاليه.

3- مقاومة للتغيرات الجوي، و تتحمل درجات الحراره العاليه و المنخفضه.

4- لا تتأثر نهائياً بالرطوبه.

5- غير قابله للكسر أو الخدش حتى مع الإحتكاك المستمر.

فهي ببساطه تمنح الأرضيه لمعه و متانه معمره تدوم لعقود من الزمن.

الخرسانه تصلح للكثير

Vilters | Schweiz, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG الممر الحديث، المدخل و الدرج
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

يمكن للخرسانه أن تشكل خامه رائعه لتجهيز أرضية الحمام، و المطبخ ، و حول حمام السباحه، و غيرها من الأماكن التى تتطلب خامة متينه و مقاومة للتلف و الإتساخ بسبب العوامل البيئيه .

كما أنها تصلح لتمهيد فناء المنزل لأنها ماده مقاومة للرطوبه والتعفن و الفطريات، و أيضاً الأماكن التى تتعرض لكثرة الإحتكاك مثل السلالم و مدخل المنزل تكون في حاجه إلى أرضيه مميزه كالأرضيات الخرسانيه اللامعه كما فعل المصمم leicht kuchen في هذا المنزل .

Spachtelböden im Außenbereich - Betonoptik, Fugenlose mineralische Böden und Wände Fugenlose mineralische Böden und Wände مسبح
Fugenlose mineralische Böden und Wände

Fugenlose mineralische Böden und Wände
Fugenlose mineralische Böden und Wände
Fugenlose mineralische Böden und Wände

للتعرف على المزيد من أنواع الأرضيات شاهد 11 أرضية لشرفة المنزل تناسب الميزانيه من هنا

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