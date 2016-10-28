منزل عصري يتألق بألوان حياديه!

اعتمد المصمم إضاءه بالنمط الصناعي في أغلب أرجاء المنزل و كذلك في المطبخ ، و الذي جاءت إضاءته بمصابيح متدليه من السقف بإسلوب صناعي جريء باللون البرتقالي الذي يتناسب مع ديكورالريترو في المكان بألوان الأصفر و الأخضر و البرتقالي.

و المطبخ جاء باللون الأبيض اللامع و الرمادي الرقيق ، بتصميم على شكل حرف ال U وهي طريقه مشهوره لتصميم المطابخ الضيقه ، لأنها تساعد على استغلال مثالي للفراغات و عدم إهدار المساحه .