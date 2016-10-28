منزل عصري يتألق بألوان حياديه!

في وارسو العاصمه البولنديه تقبع شقه متوسطه المساحه غايه في التميز و الأناقه من تصميم Domaga Architects ، و قد أخذنا المصور العبقري ayuko-studio في جوله مشوقه بين أرجاء هذا المنزل لنشاهد كيف تمكن المصمم من استخدام باليتة ألوان كلاسيكيه في إنتاج شقه مشرقه و عصريه .
الأبيض و الأسود من الألوان الكلاسيكيه بامتياز ، ولكن إذا تم مزجهما سوياً في مكان واحد ينتجان عن ديكورات عصريه فريده ! و هذا ما نلمسه في منزل اليوم الذي اعتمد فيه المصمم ثنائي الأبيض و الأسود في الديكور و اختار اللون الرمادي الحيادي كلون مساعد في الديكور.
بالرغم من كون صيحة
المقلًم منتشره بالونين الأبيض و الأسود إلا أن المصمم قد جعلها بالأبيض و الرمادي و هي طريقه مبتكره لإعتماد الصيحه . نلاحظ أيضا تعويض قلة الألوان باستخدام ديكورات ذات تصميمات حديثه مثل إبليك الحائط بالمعدن الأسود القابل للضغط أو الفرد بسهوله.
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أريكة غرفة المعيشه رماديه بتصميم مريح و أنيق ، و مزينه بمجموعة وسائد بنفس الألوان الحياديه ولكن بنقشات متنوعه و مميزه تدفع الملل بعيداً عن التصميم . و استخدام الزهور الرقيقه مع لوحة تشكيليه معاصرة في ديكور غرفة المعيشه كان له دوراً كبيراً في كون الغرفه ترحيبيه و ناعمه.
مساحات الفراغ الداخلي للمنزل مفتوحه على بعضها البعض ، نجد أن غرفة المعيشه متواجده مع غرفة السفره في فراغ متصل . و غرفة السفره تتألق بإضاءه صناعيه متدليه من السقف على ارتفاع منخفض من طاولة الطعام ، و تأتي كراسي السفره بتصاميم متنوعه و مختلفه مما يضفي حيوية و فخامه على الأجواء.
غرفة النوم غارقه بدفء الخشب من خلال الأرضيات الخشبيه و ديكورات الحائط بالخشب ذو المظهر الطبيعي. و يأتي سرير غرفة النوم الرئيسيه بلون رمادي بأغطيه وثيره و وسائد مريحه بالأبيض الناعم، و قد اكتمل جمال الغرفه بالإضاءه الطبيعيه المميزه التى تأتي من نافذه كبيره مزدانه بستائر رائعه باللون اللبني.
استبدل المصمم فكرة استخدام أباليك الحائط على جانبي السرير ، بإضاءه أخرى ذات تصميم مبتكر يشبه الحبال الطويله الملتفه و في نهايتها وحدة الإضاءه. و قد كان اختيار ظلال الأزرق في ديكورات غرفة النوم مناسب للغايه فهو لون يساعد على صفاء الذهن و الإسترخاء.
الشمعدان النحاسي مع الشموع و الأواني الخزفيه الموضوعه على جانب السرير قد جلبوا طابع الأصاله إلى الغرفه ، و قد حدث العكس من خلال اللوحه العصريه بظلال الأزرق التى عكست الجانب الحداثي من شخصية المنزل.
اعتمد المصمم إضاءه بالنمط الصناعي في أغلب أرجاء المنزل و كذلك في المطبخ ، و الذي جاءت إضاءته بمصابيح متدليه من السقف بإسلوب صناعي جريء باللون البرتقالي الذي يتناسب مع ديكورالريترو في المكان بألوان الأصفر و الأخضر و البرتقالي.
و المطبخ جاء باللون الأبيض اللامع و الرمادي الرقيق ، بتصميم على شكل حرف ال U وهي طريقه مشهوره لتصميم المطابخ الضيقه ، لأنها تساعد على استغلال مثالي للفراغات و عدم إهدار المساحه .
مدخل المنزل بسيط للغايه و يحتوى علي أريكه بنقشة المخطط بالأبيض و الأسود ليعبر بإختصار عن الإسلوب المتبع في بقية المنزل ، و ترجع عملية المدخل إلى وجود هذه الأريكه التى تساعد على خلع الأحذيه و ارتداؤها بسهوله ، كما يوفر مكاناً مناسباً لتعليق ملابس الزائرين و الضيوف للحفاظ عليها مهندمه لحين ارتداؤها مره أخرى .