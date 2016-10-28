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منزل عصري يتألق بألوان حياديه!

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
homify غرفة المعيشة فرو Grey
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في وارسو العاصمه البولنديه تقبع شقه متوسطه المساحه غايه في التميز و الأناقه من تصميم Domaga Architects ، و قد أخذنا المصور العبقري ayuko-studio في جوله مشوقه بين أرجاء هذا المنزل لنشاهد كيف تمكن المصمم من استخدام باليتة ألوان كلاسيكيه في إنتاج شقه مشرقه و عصريه .

مزيج كلاسيكي

homify غرفة المعيشة فرو Grey
homify

homify
homify
homify

 الأبيض و الأسود من الألوان الكلاسيكيه بامتياز ،  ولكن إذا تم مزجهما سوياً في مكان واحد ينتجان عن ديكورات عصريه فريده ! و هذا ما نلمسه في منزل اليوم الذي اعتمد فيه المصمم ثنائي الأبيض و الأسود في الديكور و اختار اللون الرمادي الحيادي كلون مساعد في الديكور.

ورق الحائط

homify غرفة المعيشة قماش Grey
homify

homify
homify
homify

بالرغم من كون صيحة المقلًم منتشره بالونين الأبيض و الأسود إلا أن المصمم قد جعلها بالأبيض و الرمادي و هي طريقه مبتكره لإعتماد الصيحه . نلاحظ أيضا تعويض قلة الألوان باستخدام ديكورات ذات تصميمات حديثه مثل إبليك الحائط بالمعدن الأسود القابل للضغط أو الفرد بسهوله.

أكثر من نقشه أو pattern

homify غرفة المعيشة قماش Grey
homify

homify
homify
homify

أريكة غرفة المعيشه رماديه بتصميم مريح و أنيق ، و مزينه بمجموعة وسائد بنفس الألوان الحياديه ولكن بنقشات متنوعه و مميزه تدفع الملل بعيداً عن التصميم . و استخدام الزهور الرقيقه مع لوحة تشكيليه معاصرة في ديكور غرفة المعيشه كان له دوراً كبيراً في كون الغرفه ترحيبيه و ناعمه.

غرفة السفره

homify غرفة السفرة خشب Grey
homify

homify
homify
homify

مساحات الفراغ الداخلي للمنزل مفتوحه على بعضها البعض ، نجد أن غرفة المعيشه متواجده مع غرفة السفره في فراغ متصل . و غرفة السفره تتألق بإضاءه صناعيه متدليه من السقف على ارتفاع منخفض من طاولة الطعام ، و تأتي كراسي السفره بتصاميم متنوعه و مختلفه مما يضفي حيوية و فخامه على الأجواء.

غرفة النوم

homify غرفة نوم خشب White
homify

homify
homify
homify

غرفة النوم غارقه بدفء الخشب من خلال الأرضيات الخشبيه و ديكورات الحائط بالخشب ذو المظهر الطبيعي. و يأتي سرير غرفة النوم الرئيسيه بلون رمادي بأغطيه وثيره و وسائد مريحه بالأبيض الناعم، و قد اكتمل جمال الغرفه بالإضاءه الطبيعيه المميزه التى تأتي من نافذه كبيره مزدانه بستائر رائعه باللون اللبني.

إضاءه مبتكره

homify غرفة نوم خشب Grey
homify

homify
homify
homify

استبدل المصمم فكرة استخدام أباليك الحائط على جانبي السرير ، بإضاءه أخرى ذات تصميم مبتكر يشبه الحبال الطويله الملتفه و في نهايتها وحدة الإضاءه. و قد كان اختيار ظلال الأزرق في ديكورات غرفة النوم مناسب للغايه فهو لون يساعد على صفاء الذهن و الإسترخاء.

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أصاله و حداثه

homify غرفة نوم خشب White
homify

homify
homify
homify

الشمعدان النحاسي مع الشموع و الأواني الخزفيه الموضوعه على جانب السرير قد جلبوا طابع الأصاله إلى الغرفه ، و قد حدث العكس من خلال اللوحه العصريه بظلال الأزرق التى عكست الجانب الحداثي من شخصية المنزل.

المطبخ

homify مطبخ سيراميك Grey
homify

homify
homify
homify

اعتمد المصمم إضاءه بالنمط الصناعي في أغلب أرجاء المنزل و كذلك في المطبخ ، و الذي جاءت إضاءته بمصابيح متدليه من السقف بإسلوب صناعي جريء باللون البرتقالي الذي يتناسب مع ديكورالريترو في المكان بألوان الأصفر و الأخضر و البرتقالي.

و المطبخ جاء باللون الأبيض اللامع و الرمادي الرقيق ، بتصميم على شكل حرف ال U  وهي طريقه مشهوره لتصميم المطابخ الضيقه ، لأنها تساعد على استغلال مثالي للفراغات و عدم إهدار المساحه .

مدخل مرتب و عملي

homify إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج White
homify

homify
homify
homify

مدخل المنزل بسيط للغايه و يحتوى علي أريكه بنقشة المخطط بالأبيض و الأسود ليعبر بإختصار عن الإسلوب المتبع في بقية المنزل ، و ترجع عملية المدخل إلى وجود هذه الأريكه التى تساعد على خلع الأحذيه و ارتداؤها بسهوله ، كما يوفر مكاناً مناسباً لتعليق ملابس الزائرين و الضيوف للحفاظ عليها مهندمه لحين ارتداؤها مره أخرى .

homify إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج White
homify

homify
homify
homify

homify حمام خشب Grey
homify

homify
homify
homify

homify حمام سيراميك White
homify

homify
homify
homify

homify حمام سيراميك White
homify

homify
homify
homify
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