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فن تنسيق الإضاءه في غرف النوم الحديثه

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Departamento DL , kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة نوم
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الإضاءه تلعب دوراً هاماً في ديكورات أي منزل ، فالتنسيق المناسب للإضاءه الصناعيه لثريا السقف أو الأباليك و المصابيح الجانبيه ، يعطي بُعداً جمالياً رائعاً لجوانب البيت ، كما أن الإهتمام بالإضاءه الطبيعيه الجيده من شأنه توفير الطاقه و إعطاء إشراقة و تفاؤل لأفراد المنزل.

و ينصح الخبراء بضرورة الإهتمام بكفاءة الإضاءه في جميع غرف المنزل و الحفاظ عليها عاليه و متساويه ليتمكن المرء من رؤية أغراضه جيداً، و يتمكن من القراءه أو الطبخ أو التنظيف أو حتى اللعب في جو مناسب من الإضاءه الجيده الغير ضعيفه حتى لا ترهق النظر.

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors - House in Northwood, London, Adelina Iliev Photography Adelina Iliev Photography غرفة نوم
Adelina Iliev Photography

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors – House in Northwood, London

Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography

و عندما يأتي الأمر لغرف النوم ، ليس من الضروري أن تكون الإضاءه عاليه ، بل يستحب كونها هادئه في كثير من الأحيان .و لاشك أنه يجب توفر الإضاءه بنوعيها ،ولكن يجب أن تحتوى الإضاءه الصناعيه بالتحديد على أساليب متعدده للإضاءه بمستويات مختلفه تتغير باختلاف أسباب وجودك في الغرفه،و هذا ما سنقوم باستعراضه معكم اليوم.

الإضاءه الصناعيه

Departamento DL , kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة نوم
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

كما ذكرنا من قبل، يختلف مستوى و أسلوب الإضاءه في  غرف النوم حسب سبب التواجد ، ففي حالة الرغبه في النوم تكون الإضاءه خافته و ناعمه ، و عندما تريد القراءه يجب أن تكون الإضاءه جيده و نفس الأمر عندما تقوم بتبديل ملابسك استعدادا للخروج ، و هكذا ، يجب أن تحتوى الغرفه على عدة أساليب منها المباشر و الغير مباشر أيضاً.

الإضاءه المباشره و الغير مباشره

Apartment in Tomsk, EVGENY BELYAEV DESIGN EVGENY BELYAEV DESIGN غرفة نوم
EVGENY BELYAEV DESIGN

Apartment in Tomsk

EVGENY BELYAEV DESIGN
EVGENY BELYAEV DESIGN
EVGENY BELYAEV DESIGN

هناك عدة أنواع للإضاءه منها الإضاءه المباشره و هي ثريا السقف أو مصباح السقف التقليدي…

و لكن لتحصل على إضاءه تتسم بالهدوء و النعومه ، عليك اتباع الأنواع الأخرى ومنها عدة طرق :

1- الإضاءه الغير مباشره المخفيه في سقف الغرفه أو من وراء السرير.

2- الإضاءه الغير مباشره من خلال الأباليك ذات الشكل الديكوري أو المصابيح الجانبيه على الكومود المجاور لكل جانب من السرير.

توزيع الإضاءه في غرف النوم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

توزيع الإناره في غرفة النوم يختلف حسب مصدر الضوء و تركيزه ، و يمكن تقسيمه إلى ثلاث أنواع :

1- إناره عامه: يشمل جميع الغرفه بصوره متساويه و ذلك لأغراض القراءه أو تبديل الملابس .

2- إناره مركزه: مثل المصابيح المثبته عند الباب أو أي ركن ، حتى يصبح واضحاً في الظلام و لتمييزه عند غلق جميع الأنوار.

3- إناره موضعيه: وهي تستخدم لزيادة الإضاءه في منطقة معينه من الغرفه حسب الغرض، مثل المصابيح المثبته على جانبي التسريحه لأغراض التجميل ، أو المصابيح المثبته على المكتب أو الكومود لأغراض القراءه.

الطريقة التقليديه في الإضاءه

Montford Place, Etre Etre غرفة نوم
Etre

Montford Place

Etre
Etre
Etre

هناك طريقتان رئيسيتان لإضاءة غرف النوم و هما :

1- الطريقه التقليديه : و تعني استخدام ثريا السقف فقط في الإضاءه ، و أباجوره بسيطه على كل جانب من جانبي السرير.

الطريقة الحديثه في الإضاءه

Wiszące łóżko Imperial Couch, Hanging beds Hanging beds غرفة نومأسرة نوم
Hanging beds

Hanging beds
Hanging beds
Hanging beds

2- الطريقه العصريه و الحديثه : تشمل الإضاءه من تجاويف الحائط أو السقف ، و الإضاءه من نقاط النور المثبته على جوانب السقف ، و الإضاءه من ألأباليك المثبه على جوانب الدولاب أو السرير، و الإضاءه الملونه الخفيه بالأصفر أو الأحمر أو الأزرق من جوانب السرير كما في الصوره .

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التلاعب بالظلال و النور

apartment V-21, VALENTIROV&PARTNERS VALENTIROV&PARTNERS غرفة نوم
VALENTIROV&amp;PARTNERS

apartment V-21

VALENTIROV&PARTNERS
VALENTIROV&amp;PARTNERS
VALENTIROV&PARTNERS

الدراسه الجيده لأماكن وضع الإضاءه تؤدي إلى الإستفاده القصوى من الطاقه في الجانب الوظيفي و الجانب الجمالي ، فوضع الإضاءه في المكان المناسب يحقق الغرض منها في الرؤيه الواضحه ، و يخلق ظلالاً و انعكاسات رائعه تعزز العمق الجمالي للغرفه و هو ما يبدو جليَاً في هذه الغرفه من تصميم  valentirov-partners .

خصائص يجب توافرها بإضاءة غرف النوم

Floreat Residence Moda Interiors غرفة نوم
Moda Interiors

Floreat Residence

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

و هناك عدة خصائص من الجيد توفرها في عناصر الإضاءه بغرفة النوم تحديداً ، لما للغرفه من طبيعه خاصه تنفرد بها عن بقية غرف المنزل ، و من بين هذه الخصائص :

1- أن تكون قابله للإعتام كلياُ عند الرغبه في ذلك، لأن النوم في الإضاءه من شأنه إجهاد أعصاب العين.

2- إمكانية التحكم في شدتها.

3- أن تكون قابله للتحريك بتقريبها أو إبعادها ، أو أن تكون قابله لتغير مكانها تماماً و نقلها إو موضع آخر .

معلومات متنوعة عن إضاءة غرف النوم

St James's Gardens, London, Nelson Design Limited Nelson Design Limited غرفة نوم
Nelson Design Limited

St James's Gardens, London

Nelson Design Limited
Nelson Design Limited
Nelson Design Limited

سنشاهد في الصور التاليه معلومات متنوعه و مفيده عن الإضاءه في غرف النوم ..

1- احذر الإضاءه الصناعيه خلال النوم

Ultra gloss chocolate bedroom suite Urban Myth غرفة نوم
Urban Myth

Ultra gloss chocolate bedroom suite

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

الإضاءه الصناعيه خلال النوم تسبب خللاً ملحوظاً في الساعه البيولوجيه للجسم مما يؤثر سلباً على عمليات الأيض و إنتاج الطاقه خلال اليوم ، كما يؤثر على إفراز الميلاتونين المسؤل عن كفاءة النوم و بالتالي يؤثر على النشاط الذهني للإنسان و لجوئه لإستخدام المنومات خلال الليل و المنبهات خلال النهار.

2- اهتم بالإضاءه الطبيعيه في غرفة نومك

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الآشعه الشمسيه ليست مصدراً للإضاءة الطبيعيه فقط ، بل تعتبر خط الدفاع الأول ضد ميكروبات الفراش في غرف النوم ، لذا يجب الحرص على دخول الآشعه الشمسيه يومياً و بانتظام إلى غرفة نومك و تعريض كافة الأغطيه و الوسائد للضوء الطبيعي.

3- المرايا الكبيره بجانب النافذه

Apartment H, Mackay + Partners Mackay + Partners غرفة نوم
Mackay + Partners

Apartment H

Mackay + Partners
Mackay + Partners
Mackay + Partners

في الغرف الصغيره يفضل وضع مرآه كبيره بجانب النافذه لعكس الضوء الطبيعي و من ثم الشعور برحابة المكان.

4- الإضاءه الطبيعيه راحه و جمال

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

اعتمد على الإضاءه الطبيعيه خلال النهار من خلال حجب الستائر و فتح النوافذ لتهوية المكان و الشعور بالراحه و النقاء الذي يصاحب دخول الإضاءه الطبيعيه إلى جوانب الغرفه .

و إلى هنا نكون قد عرضنا عليكم مجموعه من أفكار تنسيق الإضاءه بغرف النوم ،شاهد أيضا 10 نباتات رقيقة تصلح لتزيين غرف النوم من هنا

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