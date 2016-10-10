فن تنسيق الإضاءه في غرف النوم الحديثه

الإضاءه تلعب دوراً هاماً في ديكورات أي منزل ، فالتنسيق المناسب للإضاءه الصناعيه لثريا السقف أو الأباليك و المصابيح الجانبيه ، يعطي بُعداً جمالياً رائعاً لجوانب البيت ، كما أن الإهتمام بالإضاءه الطبيعيه الجيده من شأنه توفير الطاقه و إعطاء إشراقة و تفاؤل لأفراد المنزل.
و ينصح الخبراء بضرورة الإهتمام بكفاءة الإضاءه في جميع غرف المنزل و الحفاظ عليها عاليه و متساويه ليتمكن المرء من رؤية أغراضه جيداً، و يتمكن من القراءه أو الطبخ أو التنظيف أو حتى اللعب في جو مناسب من الإضاءه الجيده الغير ضعيفه حتى لا ترهق النظر.
و عندما يأتي الأمر لغرف النوم ، ليس من الضروري أن تكون الإضاءه عاليه ، بل يستحب كونها هادئه في كثير من الأحيان .و لاشك أنه يجب توفر الإضاءه بنوعيها ،ولكن يجب أن تحتوى الإضاءه الصناعيه بالتحديد على أساليب متعدده للإضاءه بمستويات مختلفه تتغير باختلاف أسباب وجودك في الغرفه،و هذا ما سنقوم باستعراضه معكم اليوم.
كما ذكرنا من قبل، يختلف مستوى و أسلوب الإضاءه في غرف النوم حسب سبب التواجد ، ففي حالة الرغبه في النوم تكون الإضاءه خافته و ناعمه ، و عندما تريد القراءه يجب أن تكون الإضاءه جيده و نفس الأمر عندما تقوم بتبديل ملابسك استعدادا للخروج ، و هكذا ، يجب أن تحتوى الغرفه على عدة أساليب منها المباشر و الغير مباشر أيضاً.
هناك عدة أنواع للإضاءه منها الإضاءه المباشره و هي ثريا السقف أو مصباح السقف التقليدي…
و لكن لتحصل على إضاءه تتسم بالهدوء و النعومه ، عليك اتباع الأنواع الأخرى ومنها عدة طرق :
1- الإضاءه الغير مباشره المخفيه في سقف الغرفه أو من وراء السرير.
2- الإضاءه الغير مباشره من خلال الأباليك ذات الشكل الديكوري أو المصابيح الجانبيه على الكومود المجاور لكل جانب من السرير.
توزيع الإناره في غرفة النوم يختلف حسب مصدر الضوء و تركيزه ، و يمكن تقسيمه إلى ثلاث أنواع :
1- إناره عامه: يشمل جميع الغرفه بصوره متساويه و ذلك لأغراض القراءه أو تبديل الملابس .
2- إناره مركزه: مثل المصابيح المثبته عند الباب أو أي ركن ، حتى يصبح واضحاً في الظلام و لتمييزه عند غلق جميع الأنوار.
3- إناره موضعيه: وهي تستخدم لزيادة الإضاءه في منطقة معينه من الغرفه حسب الغرض، مثل المصابيح المثبته على جانبي التسريحه لأغراض التجميل ، أو المصابيح المثبته على المكتب أو الكومود لأغراض القراءه.
هناك طريقتان رئيسيتان لإضاءة غرف النوم و هما :
1- الطريقه التقليديه : و تعني استخدام ثريا السقف فقط في الإضاءه ، و أباجوره بسيطه على كل جانب من جانبي السرير.
2- الطريقه العصريه و الحديثه : تشمل الإضاءه من تجاويف الحائط أو السقف ، و الإضاءه من نقاط النور المثبته على جوانب السقف ، و الإضاءه من ألأباليك المثبه على جوانب الدولاب أو السرير، و الإضاءه الملونه الخفيه بالأصفر أو الأحمر أو الأزرق من جوانب السرير كما في الصوره .
الدراسه الجيده لأماكن وضع الإضاءه تؤدي إلى الإستفاده القصوى من الطاقه في الجانب الوظيفي و الجانب الجمالي ، فوضع الإضاءه في المكان المناسب يحقق الغرض منها في الرؤيه الواضحه ، و يخلق ظلالاً و انعكاسات رائعه تعزز العمق الجمالي للغرفه و هو ما يبدو جليَاً في هذه الغرفه من تصميم valentirov-partners .
و هناك عدة خصائص من الجيد توفرها في عناصر الإضاءه بغرفة النوم تحديداً ، لما للغرفه من طبيعه خاصه تنفرد بها عن بقية غرف المنزل ، و من بين هذه الخصائص :
1- أن تكون قابله للإعتام كلياُ عند الرغبه في ذلك، لأن النوم في الإضاءه من شأنه إجهاد أعصاب العين.
2- إمكانية التحكم في شدتها.
3- أن تكون قابله للتحريك بتقريبها أو إبعادها ، أو أن تكون قابله لتغير مكانها تماماً و نقلها إو موضع آخر .
سنشاهد في الصور التاليه معلومات متنوعه و مفيده عن الإضاءه في غرف النوم ..
الإضاءه الصناعيه خلال النوم تسبب خللاً ملحوظاً في الساعه البيولوجيه للجسم مما يؤثر سلباً على عمليات الأيض و إنتاج الطاقه خلال اليوم ، كما يؤثر على إفراز الميلاتونين المسؤل عن كفاءة النوم و بالتالي يؤثر على النشاط الذهني للإنسان و لجوئه لإستخدام المنومات خلال الليل و المنبهات خلال النهار.
الآشعه الشمسيه ليست مصدراً للإضاءة الطبيعيه فقط ، بل تعتبر خط الدفاع الأول ضد ميكروبات الفراش في غرف النوم ، لذا يجب الحرص على دخول الآشعه الشمسيه يومياً و بانتظام إلى غرفة نومك و تعريض كافة الأغطيه و الوسائد للضوء الطبيعي.
في الغرف الصغيره يفضل وضع مرآه كبيره بجانب النافذه لعكس الضوء الطبيعي و من ثم الشعور برحابة المكان.
اعتمد على الإضاءه الطبيعيه خلال النهار من خلال حجب الستائر و فتح النوافذ لتهوية المكان و الشعور بالراحه و النقاء الذي يصاحب دخول الإضاءه الطبيعيه إلى جوانب الغرفه .
و إلى هنا نكون قد عرضنا عليكم مجموعه من أفكار تنسيق الإضاءه بغرف النوم ،شاهد أيضا 10 نباتات رقيقة تصلح لتزيين غرف النوم من هنا