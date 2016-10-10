فن تنسيق الإضاءه في غرف النوم الحديثه

الإضاءه تلعب دوراً هاماً في ديكورات أي منزل ، فالتنسيق المناسب للإضاءه الصناعيه لثريا السقف أو الأباليك و المصابيح الجانبيه ، يعطي بُعداً جمالياً رائعاً لجوانب البيت ، كما أن الإهتمام بالإضاءه الطبيعيه الجيده من شأنه توفير الطاقه و إعطاء إشراقة و تفاؤل لأفراد المنزل.

و ينصح الخبراء بضرورة الإهتمام بكفاءة الإضاءه في جميع غرف المنزل و الحفاظ عليها عاليه و متساويه ليتمكن المرء من رؤية أغراضه جيداً، و يتمكن من القراءه أو الطبخ أو التنظيف أو حتى اللعب في جو مناسب من الإضاءه الجيده الغير ضعيفه حتى لا ترهق النظر.