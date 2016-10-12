DIY أعد طلاء منزلك كمحترف

هل فكرت من قبل فى إعادة طلاء منزلك بنفسك وترددت؟ ننصحك بإعادة التفكير فى الأمر، فطلاء المنزل لا يشكل أى صعوبة إن اتبعت الفواعد المتبعة عند طلاء الجدران فتوفر عليك الوقت عند تنفيذ كل الخطوات وتجنبك النتائج الغير موفقة.
ومن أهم القواعد بعد طلاء المنزل، التهوية الجيدة للغرف على الأقل ثلاثة أسابيع ومع ذلك فكل ماركة طلاء تختلف عن الأخرى فيجب عليك قراءة التعليمات الخاصة بكل منتج من الوقت اللازم لتهوية الغرفة، والوقت المناسب لتجهيزها واستخدامها… إلخ.
فبعض المنتجات عالية الجودة لا تحتاج أكثر من أسبوع لتهوية الغرف.
تحتاج كخطوة أولى إزالة بواقى الطلاء القديم بإستخدم ورق صنفرة وتكرر هذه الخطوة عدة مرات،فكلما تخلصت من ترسبات الطلاء القديم ستحصل على طلاء جديد أملس وجذاب.
بعد ذلك تحتاج لحساب كمية الطلاء التى ستحتاجها للغرف فحتى تحسب المساحة المراد طلاؤها ويعتمد ذلك على عدد الطبقات التى ستطلى بها الحائط فغالبًا ستحتاج من 2 : 3 طبقات.
من الألوان االعصرية الشائعة فى غرف المعيشة هى: البيج، ودرجات الأزرق مصل الصورة، الرمادى، والوردى، واللافندر.
تشترك الممرات والمطبخ فى نفس الألوان المفضلة لهم، فيفضل طلائهم بألوان فاتحة ومضيئة فيمكنك الإختيار من بين (درجات البيج، الأبيض، الرمادى، الباستيل).
على عكس المطبخ، فالألوان المفضلة لطاولة الطعام هى الألوان الداكنة المميزة ويمكنك المزج بين ألوان الطاولة وألوان أخرى للغرفة المهم أن تتماشى مع نمط الغرفة العصرى.
تتضمن ألوان غرف النوم العصرية الفاتحة ثلاثة اختيارات:
- درجات البيج (القهوة والشيكولاتة).
- درجات الرمادى.
- ألوان البحر الأبيض المتوسط( التركواز واللافندر ودرجات الوردى).
يرى الكثيرين الألوان الفاتحة كألوان شاحبة ولكن هذا غير حقيقى، فاستخدام طلاء ذو جودة منخفضة يعطى مثل هذه الإنطباعات ولكن اختيار طلاء بجودة عالية وتنسيق اختيار الأثاث سيوفر لك غرفة عصرية وأنيقة بألوان فاتحة هادئة ومريحة.
يمكنك المزج بألوان مختلفة للجدرا الواحد لتحصل على جو حيوى ومتجدد بالغرفة.
كما يمكنك أيضًا أن تستعين بورق حائط ذهبى كديكور مميز وأنيق لجدران منزلك، يمكنك الإستعانة بشركات مختصة إن كنت لا تجيد التعامل مع ورق الحائط أو تحتار فى اختيار الأنسب لمنزلك.