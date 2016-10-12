DIY أعد طلاء منزلك كمحترف

هل فكرت من قبل فى إعادة طلاء منزلك بنفسك وترددت؟ ننصحك بإعادة التفكير فى الأمر، فطلاء المنزل لا يشكل أى صعوبة إن اتبعت الفواعد المتبعة عند طلاء الجدران فتوفر عليك الوقت عند تنفيذ كل الخطوات وتجنبك النتائج الغير موفقة.

ومن أهم القواعد بعد طلاء المنزل، التهوية الجيدة للغرف على الأقل ثلاثة أسابيع ومع ذلك فكل ماركة طلاء تختلف عن الأخرى فيجب عليك قراءة التعليمات الخاصة بكل منتج من الوقت اللازم لتهوية الغرفة، والوقت المناسب لتجهيزها واستخدامها… إلخ.

فبعض المنتجات عالية الجودة لا تحتاج أكثر من أسبوع لتهوية الغرف.