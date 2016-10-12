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DIY أعد طلاء منزلك كمحترف

هنادى موسى هنادى موسى
Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography غرفة السفرة
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هل فكرت من قبل فى إعادة طلاء منزلك بنفسك وترددت؟ ننصحك بإعادة التفكير فى الأمر، فطلاء المنزل لا يشكل أى صعوبة إن اتبعت الفواعد المتبعة عند طلاء الجدران فتوفر عليك الوقت عند تنفيذ كل الخطوات وتجنبك النتائج الغير موفقة.

ومن أهم القواعد بعد طلاء المنزل، التهوية الجيدة للغرف على الأقل ثلاثة أسابيع ومع ذلك فكل ماركة طلاء تختلف عن الأخرى فيجب عليك قراءة التعليمات الخاصة بكل منتج من الوقت اللازم لتهوية الغرفة، والوقت المناسب لتجهيزها واستخدامها… إلخ.

فبعض المنتجات عالية الجودة لا تحتاج أكثر من أسبوع لتهوية الغرف.

الخطوة الأولى

homify جدران وأرضياتدهانات
homify

homify
homify
homify

تحتاج كخطوة أولى إزالة بواقى الطلاء القديم بإستخدم ورق صنفرة وتكرر هذه الخطوة عدة مرات،فكلما تخلصت من ترسبات الطلاء القديم ستحصل على طلاء جديد أملس وجذاب.

التخطيط الجيد

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

بعد ذلك تحتاج لحساب كمية الطلاء التى ستحتاجها للغرف فحتى تحسب المساحة المراد طلاؤها ويعتمد ذلك على عدد الطبقات التى ستطلى بها الحائط فغالبًا ستحتاج من 2 : 3 طبقات.

اختيار ألوان غرفة المعيشة

Apartamento Mooca, Lo. interiores Lo. interiores غرفة المعيشة
Lo. interiores

Lo. interiores
Lo. interiores
Lo. interiores

من الألوان االعصرية الشائعة فى غرف المعيشة هى: البيج، ودرجات الأزرق مصل الصورة، الرمادى، والوردى، واللافندر.

اختيار ألوان الممرات والمطبخ

Casa Manacás, NOMA ESTUDIO NOMA ESTUDIO غرفة المعيشة
NOMA ESTUDIO

NOMA ESTUDIO
NOMA ESTUDIO
NOMA ESTUDIO

تشترك الممرات والمطبخ فى نفس الألوان المفضلة لهم، فيفضل طلائهم بألوان فاتحة ومضيئة فيمكنك الإختيار من بين (درجات البيج، الأبيض، الرمادى، الباستيل).

اختيار ألوان غرف الطعام

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography غرفة السفرة
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

على عكس المطبخ، فالألوان المفضلة لطاولة الطعام هى الألوان الداكنة المميزة ويمكنك المزج بين ألوان الطاولة وألوان أخرى للغرفة المهم أن تتماشى مع نمط الغرفة العصرى.

ألوان عصرية لغرف النوم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تتضمن ألوان غرف النوم العصرية الفاتحة ثلاثة اختيارات:

- درجات البيج (القهوة والشيكولاتة).

- درجات الرمادى.

- ألوان البحر الأبيض المتوسط( التركواز واللافندر ودرجات الوردى).

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ألوان شاحبة؟

Side Extension Nic Antony Architects Ltd غرفة نوم
Nic Antony Architects Ltd

Side Extension

Nic Antony Architects Ltd
Nic Antony Architects Ltd
Nic Antony Architects Ltd

يرى الكثيرين الألوان الفاتحة كألوان شاحبة ولكن هذا غير حقيقى، فاستخدام طلاء ذو جودة منخفضة يعطى مثل هذه الإنطباعات ولكن اختيار طلاء بجودة عالية وتنسيق اختيار الأثاث سيوفر لك غرفة عصرية وأنيقة بألوان فاتحة هادئة ومريحة.

جدران مزدوجة الألوان

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة المعيشة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

يمكنك المزج بألوان مختلفة للجدرا الواحد لتحصل على جو حيوى ومتجدد بالغرفة.

التزيين بورق الحائط

Casa Térrea - contemporânea, Camila Castilho - Arquitetura e Interiores Camila Castilho - Arquitetura e Interiores غرفة السفرة
Camila Castilho – Arquitetura e Interiores

Camila Castilho - Arquitetura e Interiores
Camila Castilho – Arquitetura e Interiores
Camila Castilho - Arquitetura e Interiores

كما يمكنك أيضًا أن تستعين بورق حائط ذهبى كديكور مميز وأنيق لجدران منزلك، يمكنك الإستعانة بشركات مختصة إن كنت لا تجيد التعامل مع ورق الحائط أو تحتار فى اختيار الأنسب لمنزلك. 

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