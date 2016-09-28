بيت مثالي بــ 48 ألف يورو

حلم رأته اسرة في الأرجنتين في السكن بجوار الطبيعة و في أحضانها فما كان لهم إلا اللجوء إلى البنوك ليقترضوا مبلغاً من المال ليمكنهم من تحقيق و إنشاء بيت أحلامهم الطبيعي الذي طالما أرادوه بكل قوة، بالفعل نجحوا في الحصول على 48 ألف يورو فاشتروا قطعة أرض على مساحة 240 متراً بالموقع الجبلي الذي أرادوه ثم أسندوا مهمة تصميمه لبني موطنهم مكتب 1.61 ARQUITECTOS للإنشاء و الذي نجح في بناء البيت على مسطح وصل إلى 120 متراً في مجمله و تركوا الــ 50 بالمائة الباقية من إجمالي المساحة لتكون حديقة واسعة داخل أسوار المنزل المتألق في قلب الطبيعة الأرجنتينية الساحرة .
تعمدنا إظهار الصورة النهائية للمنزل بعد صورة الأرض قبل التنفيذ ليكون مثاراً للتدبر في اللمسة البشرية الإعجازية التي قلبت الأمور من مجرد أرض شبه جرداء إلى نجيل زراعي و حشائي خضراء يانعة و بيت في القلب منها يشع بالأمل و الجمال و الإتقان في الفن الإنشائي الذي قام به هؤلاء المهندسين المصممين .. البيت صمم على شكل حرف L مائلة للأعلى قليلاً لينظر للطبيعة من كل الجوانب
الأرض وطبيعتها الجبلية الصلدة لم تكن عائقاً في تفكير فريق التصميم و الإنشاء فقد قاموا بتسويتها قبل البدء في أي شيء و تمهيدها و إعادة زراعتها فيما بعد البناء و الانتهاء من مختلف أنواع الإنشاءات، و قد تحول ذلك المشهد البري ليصبح بلمسة واحدة من مهندسين اثنين قاموا بتنفيذ البيت من الألف للياء إلى تحقيق حلم تلك الأسرة بكل جدارة .
في طور التصميم كان يفكر المصممون في كيفية استغلال المساحة المفتوحة على الطبيعة أمثل استغلال، و كان الاخيتار واقعاً على تخصيص مساحة من الأرض خارج البيت لتكون حديقة محيطة بالبيت من لك الجهات في شكل مربع بداخل مربع و هو ما تم بالفعل فقد رسم المنزل ليكون كالمربع و الحديقة من حوله كذلك ، أما عن الشكل الخارجي للبيت فكان الاختيار أن يكون ذو طابق واحد متعدد الغرف و جميعها تقريباً يطل على الحديقة .
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حينما تم تصميم المنزل من الخارج تمت مراعاة أن يكون للطبيعة دور البطولة بدون شراكة مع أي عنصر آخر، لذا كان التصميم كله معانقاً للطبيعة و ألوانها و لا يوجد أفضل من اللون لابيض في قلب اللون الاخضر بين المرتفعات و الهضاب، صمم المدخل و سقفه من الطوب و الاسمنت بشكل عادي تماماً و لكن فيها فروقات تسمح بتلاعب الظلال بالجدران كما تشاء عند ظهور نور الصباح و بالتالي تدخل للداخل عن طريق النوافذ الشفافة كبيرة الحجم .
إن مبدأ نشر النباتات الموجودة في خارج أسوار المنزل بداخله من المفيد جداً في التكامل البصري الديكوري الذي يشعرك فعلاً أنك موجود في قلب كل تلك الطبيعة حتى داخل أسوار بيتك و كأنك جزء منها و تسكن في أوراقها و سهولها و سحبها بقدر كامل كما تعيش فيما بين الجدران ، الشجرة و موقعها رائع في هذه الصورة من تلك الزاوية الخلفية للمنزل، و النوافذ عادت للظهور بالحجم الكبير مرة أخرى و هو ما يؤكد نظرية الخصوصية في بعض الغرف و الخصوصية في بعضها الآخر .. إن هذا التصميم من أجمل التصميمات للبيوت العائلية التي تعد بسيطة و غير معقدة في تنفيذها و لكنها كبيرة في الأفكار الفنية الانشائية التي صممت بها في قلب تلك المنطقة البرية التي قلم المهندسون حشائشها و رموا فيها أساس المنزل بكل براعة هندسية يحسدون عليها ..
جانب المنزل لا يختلف كثيراً عن مقدمته سوى في شيء واحد ألا و هو وجود النوافذ و عدم وجودها في الخلف، فهنا حجم النوافذ قد تقلص بشكل كبير و هو أمر مفهوم لتحقيق شيء من الخصوصية في قلب تلك الطبيعة المترامية الأطراف المكشوفة من كل الجوانب، و قد يتم تصميم ذلك الطراز خلف الحمامات و الغرف المطلوب فيها الهدوء و خفوت الصوت كالنوم و الأطفال ..