15 كوخ صغير وملهم لبناء مثلها

تعتبر البيئة المحيطة عامل الجذب الرئيسي عندما يتعلق الأمر بالبيت الريفي بالإضافة إلي إرتباطه بالطبيعة، فقد يكون كوخ صغير طالما يحتوي علي وسائل الراحة المناسبة. اليوم نقدم 15 كوخ صغير بمختلف التصميمات، الخامات والطرازات، و لكنهم يشتركون في الكثير من الصفات كالعملية والراحة والخصائص والخامات الجمالية والتي تقدم إلهاماً لكل من يحلم بإمتلاك بيتاً ريفياً رائعاً.