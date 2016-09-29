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15 كوخ صغير وملهم لبناء مثلها

جحا جحا
Ninho da Coruja - Chalé - Fotografias para Divulgação, DecoraPhotos - RHSPhotos DecoraPhotos - RHSPhotos مساحات تجارية
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تعتبر البيئة المحيطة عامل الجذب الرئيسي عندما يتعلق الأمر بالبيت الريفي بالإضافة إلي إرتباطه بالطبيعة، فقد يكون كوخ صغير طالما يحتوي علي وسائل الراحة المناسبة. اليوم نقدم 15 كوخ صغير بمختلف التصميمات، الخامات والطرازات، و لكنهم يشتركون في الكثير من الصفات كالعملية والراحة والخصائص والخامات الجمالية والتي تقدم إلهاماً لكل من يحلم بإمتلاك بيتاً ريفياً رائعاً.

​1.كوخ بتراس كبير

Rústica e Colonial, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA بلكونة أو شرفة
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

كل من يستمتع بالحياة في الريف يبحث عن الإتصال المباشر والقوي بالطبيعة والبيئة القروية، تماماً كما هو الحال في هذا الكوخ الذي يتمتع بشرفة رحبة تحث ساكني البيت وزائريه سواء، علي الإستمتاع بالأجواء الطبيعية السحرية المحيطة.

​2.كوخ ذو ألوان مبهرة

Ninho da Coruja - Chalé - Fotografias para Divulgação, DecoraPhotos - RHSPhotos DecoraPhotos - RHSPhotos مساحات تجارية فنادق
DecoraPhotos – RHSPhotos

DecoraPhotos - RHSPhotos
DecoraPhotos – RHSPhotos
DecoraPhotos - RHSPhotos

يتمتع هذا الكوخ المكتنز بحوائطه ذات اللون الأحمر الطوبي بشرفة ذات برجولة رائعة الجمال، فكل ما يلزم لراحة ساكنيه يتوفر في هذا البيت.

​3.كوخ بطراز إستعماري

Residência JA, L2 Arquitetura L2 Arquitetura منازل
L2 Arquitetura

L2 Arquitetura
L2 Arquitetura
L2 Arquitetura

تم بناء هذا الكوخ من هيكل خشبي مرئي، سقف مغطي ببلاطات القرميد وحوائط طوبية ذات قوالب مكشوفة مطلية باللون الأصفر. يلعب الرصيف الخشبي المحيط بالبيت دور الشرفة المفتوحة كما يبرز الإمتزاج الكامل مع الطبيعة المحيطة.

​4.كوخ أبيض بسيط

Caseiros House , SAMF Arquitectos SAMF Arquitectos منازل
SAMF Arquitectos

Caseiros House

SAMF Arquitectos
SAMF Arquitectos
SAMF Arquitectos

يتجلي جمال هذا البيت الرائع وسط البيئة الريفية المحيطة ببياض حوائطه ونوافذه بإطارها الخشبي المطلي باللون الأزرق، بالإضافة إلي العناصر التقليدية كالسقف المغطي بالقرميد والمدخنة مما يعزز من سحر التراث التقليدي البادي في هذا البيت.

​5.كوخ في منتصف الحقل

Casas em madeira , CASA & CAMPO - Casas pré-fabricadas em madeiras CASA & CAMPO - Casas pré-fabricadas em madeiras
CASA &amp; CAMPO – Casas pré-fabricadas em madeiras

CASA & CAMPO - Casas pré-fabricadas em madeiras
CASA &amp; CAMPO – Casas pré-fabricadas em madeiras
CASA & CAMPO - Casas pré-fabricadas em madeiras

يجمع هذا الكوخ بين الخشب المصنع مسبقاً والحوائط الطوبية، كما يظهر الطابع الريفي البسيط في السقف المنحدر المغطي ببلاطات القرميد بإطاره الخشبي الأنيق.

​6.كوخ على شكل الشاليهات

homify منزل ريفي
homify

homify
homify
homify

يمكن لشاليه مصنوع من الخشب علي طراز الكوخ أن يكون الحل المثالي للعيش براحة في الحقل، وفي هذا البيت تضفي شرفة المدخل وصناديق الزهور المعلقة علي النوافذ سحراً لا يقاوم.

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​7.شاليه بألوان أنيقة

"Dornröschenschloss", miacasa miacasa منازل
miacasa

miacasa
miacasa
miacasa

يتميز هذا الشاليه الخشبي وسط المحيطات بشكله التقليدي والألوان الناعمة لحوائطه وإطارات لنوافذه، والتي تعزز من سحره والطابع الريفي البسيط لهذا المسكن.

​8.شاليه من الخشب والحديد

Haus B, JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA منازل
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA

JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA

يتميز هذا البيت بتكوينته من الخامات الطبيعية كالألواح الخشبية التي تحد سطحة الخارجي، بالإضافة إلي المكونات الصناعية كالزجاج والصلب المكون لإطار النوافذ والسقف المائل.

​9.كوخ ذو حوائط زجاجيه

CASA COM VIDRO E MADEIRA, NATALIE TRAMONTINI ARQUITETURA E INTERIORES NATALIE TRAMONTINI ARQUITETURA E INTERIORES منازل
NATALIE TRAMONTINI ARQUITETURA E INTERIORES

NATALIE TRAMONTINI ARQUITETURA E INTERIORES
NATALIE TRAMONTINI ARQUITETURA E INTERIORES
NATALIE TRAMONTINI ARQUITETURA E INTERIORES

إذا كان الغرض من البيت الريفي هو الاستمتاع بالطبيعة الخلابة وتأمل منظر الخضرة المحيطة، فمن الأفضل الإستعانة بالألواح الزجاجية العريضة كهذه والتي تتيح كامل الإستمتاع بالمشهد المحيط الجميل.

​10.بيت الأشجار

Smart Wood - баня и летняя кухня, Smart Wood Smart Wood منازل
Smart Wood

Smart Wood
Smart Wood
Smart Wood

تم بناء هذا البيت باستخدام جذوع الأشجار مما يمنحه مظهراً فريداً يسمح له بالإندماج بسلاسة مع الطبيعة المحيطة التي تشكل بالفعل جزءاً كبيراً من تكوينه.

​11.كوخ البحيرة

Haus am See, Pfeiffer Architekten Pfeiffer Architekten منازل
Pfeiffer Architekten

Pfeiffer Architekten
Pfeiffer Architekten
Pfeiffer Architekten

تخيل معي أنك تمتلك كوخ يطل علي بحيرة بواجهة زجاجية سخية توفر لك زاوية كاملة الرؤية لأقصي استمتاع ممكن بمشهد البحيرة.

​12.كوخ مودرن

Geuloever, Zwarthout Shou Sugi Ban Zwarthout Shou Sugi Ban منازل
Zwarthout Shou Sugi Ban

Zwarthout Shou Sugi Ban
Zwarthout Shou Sugi Ban
Zwarthout Shou Sugi Ban

هذا الكوخ المبني من الخشب علي أرضية مرتفعة عن مستوي الأرض هو أقرب إلي الكابينة بلمسة ريفية من خلال الألواح الخشبية التي تغطي الأسطح الخارجية.

​13.بيت على موقع فريد

Casa em Guararema, Cabana Arquitetos Cabana Arquitetos منازل خشب
Cabana Arquitetos

Cabana Arquitetos
Cabana Arquitetos
Cabana Arquitetos

يجب أن يمنح موقع البيت الفرصة الكافية لتأمل جمال البيئة الطبيعية المحيطة وهو ما يحققه هذا البيت البالغ مساحته 65 متر مربع بإمتياز، فالفرصة سانحة لتمتع عيناك بجمال الجبال المحيطة.

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​14.أناقة الواجهة

VIMOB by COLECTIVO CREATIVO , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO منازل
COLECTIVO CREATIVO

COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO

هذا الكوخ مصنوع مسبقاً من الأخشاب ويستطيع التكيف بسهولة مع المنظر الطبيعي وأجواء المكان، مع وجود ميزة السرعة وإنخفاض التكلفة والقدرة علي نقله إلي أي مكان تريده.

​15.كوخ مستدام

Sommerhaus PIU 65, SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD منزل جاهز للتركيب خشب
SOMMERHAUS PIU – YES WE WOOD

SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD
SOMMERHAUS PIU – YES WE WOOD
SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD

بالإضافة إلي التكيف مع البيئة المحيطة فيمكن أيضاً للكوخ أن يكون مستداماً، من خلال تقليل أثره علي البيئة عبر البناء و الحد من إستهلاكه للطاقة، كهذا المنزل المعد مسبقاً والذي يولد طاقة أكثر مما يستهلك.

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