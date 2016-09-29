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فتاة شابة حولت بيت مساحته 24 م² لشقة مذهلة

جحا جحا
Un petit studio qui a tout d'un grand!, Tout Simplement Déco Tout Simplement Déco
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24 متر هى مساحة هذا المنزل، الذى عندما تستمع إلى هذا الرقم أول ما سيخطر ببالك هو كيف يمكنك العيش في منزل مساحتة صغيرة مثل هذا المنزل، لكن كارين استطاعت فعل ذلك وبمنتهى الذكاء والعبقرية، كارين هى فتاة ارادت الأستقلال في منزل من أجل الدراسة، فكان ستوديو مساحة 24 متر، لكن قام المهندسون المعماريون بجعله منزل يبهرك بقنه وابداع تصميمه رغم مساحته الصغيرة، كيف تم ذلك دعونا نرى ونشاهد تصميم المنزل من الداخل وكيف كان المنزل قبل أعادة تصميمه من قبل المهندسون المعماريون وكيف أصبح.

قبل مطبخ متهالك

Un petit studio qui a tout d'un grand!, Tout Simplement Déco Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

المطبخ متهالك كما نرى قبل أعادة التصميم،الفوضى تعم المكان بشكل واضح، كل التفاصيل مهملة، جدران متهالكة وأثاث قديم جداً، وحتى الأضاءة كانت لا يرثى لها بالمرة.

بعد مطبخ أنيق

Un petit studio qui a tout d'un grand!, Tout Simplement Déco Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

بعد أضافة اللمسات الجمالية وابداع المصممون كانت النتيجة مطبخ أنيق، تم أزالة كل الفوضى بالكامل مما أعطى للمطبخ مساحة واسعة، وتغيير الأثاث بالأضافة إلى الأعتماد على اللون الأبيض الحيادى الذى بدوره أضاف مساحة أضافية أيضاً للمطبخ والاضاءة التى لعبت دوراً متميز.

قبل: منطقة طعام ضائعة

Un petit studio qui a tout d'un grand!, Tout Simplement Déco Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

غرفة السفرة التى كانت بجوار المطبخ كانت منطقة ضائعة وسط الفوضى والتصميم المتهالك، والأثاث المتناثر بدون أى لمسة جمالية للمكان.

بعد: منطقة طعام مميزة

Un petit studio qui a tout d'un grand!, Tout Simplement Déco Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

بعد ازالة الفوضى ووضع كل شئ في مكانه وموضعه، أصبح لدينا منطقة طعام أنيقة، مميزة وعملية في التصميم، الخشب الباركيه كان هو اللسمة الأساسية للأرضيات والطاولة بلونه الأنيق ومزجه مع اللون الأبيض للمنزل بالكامل.

قبل فراغ وفوضى

Un petit studio qui a tout d'un grand!, Tout Simplement Déco Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

المنطقة في غرفة المعيشة قبل أضافة اللمسات السحرية بداخلها كانت منطقة يحيط بها الفراغ والفوضى بشكل واضح كما نري، أثاث متهالك وديكور غير منسق، يجعلك تشعر وكأنك أمام منطقة باهتة.

بعد راحة وهدوء

Un petit studio qui a tout d'un grand!, Tout Simplement Déco Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

بعد التصميم أصبحت منطقة للراحة والأستمتاع، أثاث بسيط لكن أنيق تميز باللون الأسود، الذى امتزج مع اللون الأبيض للجدران والخشب الطبيعى للأرضيات أعطى مزيد من الراحة والجمال لمنطقة المعيشة كما نرى، بالأضافة إلى استغلال الاضاءة الطبيعية التى لعبت دوراً كبيراً في أضافة الجمال لمنطقة المعيشة واحيائها بعد أن كانت متهالكة.

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منطقة نوم سحرية

Un petit studio qui a tout d'un grand!, Tout Simplement Déco Tout Simplement Déco غرفة نوم
Tout Simplement Déco

Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

من المؤكد انك تتسائل أين تقع غرفة النوم؟ المفاجأة والعبقرية ان غرفة النوم في هذا المنزل الصغير سحرية وستفاجئك/ ففوق تلك الأريكة الجلدية في غرفة المعيشة يكمن سر غرفة النوم السحرية، سرير أسف السقف تصعد إليه ببساطة من خلال هذا السلم، لتنعم بلحظات من النوم الهادئ.

تناغم وجمال

Un petit studio qui a tout d'un grand!, Tout Simplement Déco Tout Simplement Déco مطبخ
Tout Simplement Déco

Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

وفى النهاية كما نرى تم خلق روحاً من التناغم والجمال داخل هذا المنزل الصغير بأفكار تصميمه الأنيقة والمتميزة كما نري في نظرة عابرة على المنزل بالكامل.

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