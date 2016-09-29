فتاة شابة حولت بيت مساحته 24 م² لشقة مذهلة

وفى النهاية كما نرى تم خلق روحاً من التناغم والجمال داخل هذا المنزل الصغير بأفكار تصميمه الأنيقة والمتميزة كما نري في نظرة عابرة على المنزل بالكامل.

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