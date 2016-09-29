فتاة شابة حولت بيت مساحته 24 م² لشقة مذهلة

24 متر هى مساحة هذا المنزل، الذى عندما تستمع إلى هذا الرقم أول ما سيخطر ببالك هو كيف يمكنك العيش في منزل مساحتة صغيرة مثل هذا المنزل، لكن كارين استطاعت فعل ذلك وبمنتهى الذكاء والعبقرية، كارين هى فتاة ارادت الأستقلال في منزل من أجل الدراسة، فكان ستوديو مساحة 24 متر، لكن قام المهندسون المعماريون بجعله منزل يبهرك بقنه وابداع تصميمه رغم مساحته الصغيرة، كيف تم ذلك دعونا نرى ونشاهد تصميم المنزل من الداخل وكيف كان المنزل قبل أعادة تصميمه من قبل المهندسون المعماريون وكيف أصبح.
المطبخ متهالك كما نرى قبل أعادة التصميم،الفوضى تعم المكان بشكل واضح، كل التفاصيل مهملة، جدران متهالكة وأثاث قديم جداً، وحتى الأضاءة كانت لا يرثى لها بالمرة.
بعد أضافة اللمسات الجمالية وابداع المصممون كانت النتيجة مطبخ أنيق، تم أزالة كل الفوضى بالكامل مما أعطى للمطبخ مساحة واسعة، وتغيير الأثاث بالأضافة إلى الأعتماد على اللون الأبيض الحيادى الذى بدوره أضاف مساحة أضافية أيضاً للمطبخ والاضاءة التى لعبت دوراً متميز.
غرفة السفرة التى كانت بجوار المطبخ كانت منطقة ضائعة وسط الفوضى والتصميم المتهالك، والأثاث المتناثر بدون أى لمسة جمالية للمكان.
بعد ازالة الفوضى ووضع كل شئ في مكانه وموضعه، أصبح لدينا منطقة طعام أنيقة، مميزة وعملية في التصميم، الخشب الباركيه كان هو اللسمة الأساسية للأرضيات والطاولة بلونه الأنيق ومزجه مع اللون الأبيض للمنزل بالكامل.
المنطقة في غرفة المعيشة قبل أضافة اللمسات السحرية بداخلها كانت منطقة يحيط بها الفراغ والفوضى بشكل واضح كما نري، أثاث متهالك وديكور غير منسق، يجعلك تشعر وكأنك أمام منطقة باهتة.
بعد التصميم أصبحت منطقة للراحة والأستمتاع، أثاث بسيط لكن أنيق تميز باللون الأسود، الذى امتزج مع اللون الأبيض للجدران والخشب الطبيعى للأرضيات أعطى مزيد من الراحة والجمال لمنطقة المعيشة كما نرى، بالأضافة إلى استغلال الاضاءة الطبيعية التى لعبت دوراً كبيراً في أضافة الجمال لمنطقة المعيشة واحيائها بعد أن كانت متهالكة.
من المؤكد انك تتسائل أين تقع غرفة النوم؟ المفاجأة والعبقرية ان غرفة النوم في هذا المنزل الصغير سحرية وستفاجئك/ ففوق تلك الأريكة الجلدية في غرفة المعيشة يكمن سر غرفة النوم السحرية، سرير أسف السقف تصعد إليه ببساطة من خلال هذا السلم، لتنعم بلحظات من النوم الهادئ.
وفى النهاية كما نرى تم خلق روحاً من التناغم والجمال داخل هذا المنزل الصغير بأفكار تصميمه الأنيقة والمتميزة كما نري في نظرة عابرة على المنزل بالكامل.
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