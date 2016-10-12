9 مطابخ مريحة على الطراز الكلاسيكي

المطابخ المريحة واسعة المساحة هي الأكثر رغبة في اقتنائها ، لهذا تجد لها أكثر من اسلوب في التصميم، و لعل أبرز طرازات التصميم التي تعاملت مع المطابخ الكبيرة بكل تنوع و اقتدار هو الطراز الكلاسيكي الذي يعتمد في كل خطواته على رقي المطبخ و في نفس الوقت أن يكون كل قطعة فيه مفيدة و ليست مجرد شكل أو ديكور للزينة ، لذا سنشترك معكم في السطور المقبلة في التعرف على أكثر من نموذج لمطابخ واسعة المساحة نسبياً اتخذت الطراز الكلاسيكي ليكون نمط و اسلوب في شكلها النهائي ..
الاناقة المعهودة في التصميم الكلاسيكي تظهر في كل جوانب المطبخ، اللمعان عامل أساسي بها، لا يوجد شيء في الطراز الكلاسيكي بلا قيمة فكل شيء هنا له وظيفة يقوم بها ، النظافة لكل عشاق الفكر الراقي عامل اساسي لا يستغنى عنه، كما أن الترتيب و التنسيق لا يغيب عن المشهد، باختصار هذا المطبخ يلائمك لو كانت مساحة مطبخك ليست صغيرة
طالما حلمت أن يكون المطبخ مشعاً بالنور و الجمال و الأضواء لا تغيب عنه، التصميم الكلاسيكي ينظر إلى المطبخ على أنه مملكة حقيقية ، فكل شيء تستطيع الوصول إليه بلفتة واحدة دون عناء، حسن استغلال المساحة رائعة ، و مصدر الضوء عادة ما يكون واحداً كما في هذا المصباح، الألوان الجريئة و التناغم بينها من أجمل مكونات المطابخ الكلاسيكية
لنتناول الطعام أو المشروبات السريعة سوياً حول هذا البار الأنيق في تصميمه و المفيد في استخدامه، فموقعه بجوار رخام المطبخ الأصلي يفيد تخصيص المطبخ و لو بشكل صغير عن الغرفة المحيطة بالرغم من كونه مسيطراً على هذا الركن من المسطح بالكامل ، لا تتخلى عن وجود بار رخامي في مطبخك
اللمسة الجميلة و المتكاملة تليق بمطبخك الرائع، مجرد بصمات التصميم هي من تنقل إليك السحر الكامن في هذا المطبخ و الذي تأتي فكرته الرئيسية في كيفية جعل المطبخ بأكمله حول الممر و كل شيء في متناولك ، الأدراج و لونها و حلى الفضة التي تزين مقابضها اختيار رائع لو لاحظت معها لون الضوء في نهاية المطبخ و الممر أيضاً، فالمصمم هنا راهن على الممر في كل شيء و يبدو أنه حقق في ذلك نجاح باهر
ثقافة المطابخ الامريكية التي اجتاحت التصميمات الحداثية للمطابخ في عالمنا العربي خلال الثلاثين عاماً الماضية لم تكن ابتكاراً جديداً و لكنها تعتبر تحديث للتصميم الكلاسيكي الأمريكي المستخدم بالفعل في كثير من دول العالم، و هو ما يعتمد على ثلاث جدران فقط للمطبخ و ليس 4 كالطرازات الأخرى المغلقة، و هو طراز محبب كثيراً للمساحات الكبيرة و الصغيرة لما فيه من خلق للمساحة و قدرة رهيبة على استيعاب كماليات لا حصر لها
الحضور و قوة الشخصية أهم ما تبحث عنه في مطبخك الجديد، اجعل كل نقطة و تفصيله فيه تعبر عنك و عن شخصيتك و طموحاتك، الالوان اجعلها دافئة و استخدم الرخام الأبيض معها ستخرج في النهاية مطبخاً مفعماً بالأناقة و ستشعر في كل استخدام له بالراحة و الثقة
الأخشاب لعشاق كل ما هو طبيعي ، الأدراج و الأماكن التخيزينة و الأرفف و الكراسي و المنضدة و النوافذ حتى ، كلها اجعلها من الخشب، هكذا سيكون مطبخك الطبيعي الكلاسيكي ، تحفة فنية نابعة من ذوقك الراقي
أنت لديك القدرة الآن لتجعل مطبخك أحلى بخطوات بسيطة فمع كل تفصيلة اخترتها لتزينه لا تنس الجمال المحيط بك من الخارج ، أنت شخصية منفتحة و منطلقة للجمال فبيديك ستصمم مطبخاً يطل على الطبيعية الهادئة و في الوقت ذاته لا يقل جمالاً عنها، اللون الأبيض لا يزال عاملاً مؤثراً في اختيارك لو كانت الطبيعة ستكون أمامك كل يوم، فهو عنوان الأناقة و الرقي دوماً فلا تتخلى عنه برفقة مشهد طبيعي ..
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الكلاسيكيات دائماً ما تتسم بهدوء التفاصيل و رونق المكونات، هذا المطبخ تجسيد رائع لكل ذلك، الستائر هنا كانت التجسيد المثالي لمعنى الهدوء و الدفء ، و الأرفف زادت المشهد رومانسية أما اللون البني في الباركية زاد المطبخ بهاءاً و جاذبية ، عليك باختيار تفاصيل قريبة من هذا المطبخ لو كنت تعشق الهدوء و المثالية