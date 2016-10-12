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9 مطابخ مريحة على الطراز الكلاسيكي

Mohammed Awad Mohammed Awad
Supremely Sophisticated, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors مطبخ
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المطابخ المريحة واسعة المساحة هي الأكثر رغبة في اقتنائها ، لهذا تجد لها أكثر من اسلوب في التصميم، و لعل أبرز طرازات التصميم التي تعاملت مع المطابخ الكبيرة بكل تنوع و اقتدار هو الطراز الكلاسيكي الذي يعتمد في كل خطواته على رقي المطبخ و في نفس الوقت أن يكون كل قطعة فيه مفيدة و ليست مجرد شكل أو ديكور للزينة ،  لذا سنشترك معكم في السطور المقبلة في التعرف على أكثر من نموذج لمطابخ واسعة المساحة نسبياً اتخذت الطراز الكلاسيكي ليكون نمط و اسلوب في شكلها النهائي ..

1- أناقة كلاسيكية

MUTFAK, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. مطبخ
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

الاناقة المعهودة في التصميم الكلاسيكي تظهر في كل جوانب المطبخ، اللمعان عامل أساسي بها، لا يوجد شيء في الطراز الكلاسيكي بلا قيمة فكل شيء هنا له وظيفة يقوم بها ، النظافة لكل عشاق الفكر الراقي عامل اساسي لا يستغنى عنه، كما أن الترتيب و التنسيق لا يغيب عن المشهد، باختصار هذا المطبخ يلائمك لو كانت مساحة مطبخك ليست صغيرة

2- كما في الأحلام

Global, motik motik مطبخ
motik

motik
motik
motik

طالما حلمت أن يكون المطبخ مشعاً بالنور و الجمال و الأضواء لا تغيب عنه، التصميم الكلاسيكي ينظر إلى المطبخ على أنه مملكة حقيقية ، فكل شيء تستطيع الوصول إليه بلفتة واحدة دون عناء، حسن استغلال المساحة رائعة ، و مصدر الضوء عادة ما يكون واحداً كما في هذا المصباح، الألوان الجريئة و التناغم بينها من أجمل مكونات المطابخ الكلاسيكية

3- البار الأنيق

Fallowfield | Traditional English Country Kitchen Davonport مطبخ خشب Green
Davonport

Fallowfield | Traditional English Country Kitchen

Davonport
Davonport
Davonport

لنتناول الطعام أو المشروبات السريعة سوياً حول هذا البار الأنيق في تصميمه و المفيد في استخدامه، فموقعه بجوار رخام المطبخ الأصلي يفيد تخصيص المطبخ  و لو بشكل صغير عن الغرفة المحيطة بالرغم من كونه مسيطراً على هذا الركن من المسطح بالكامل ، لا تتخلى عن وجود بار رخامي في مطبخك

4- ممر متكامل

Golden house., Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. مطبخ
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

اللمسة الجميلة و المتكاملة تليق بمطبخك الرائع، مجرد بصمات التصميم هي من تنقل إليك السحر الكامن في هذا المطبخ و الذي تأتي فكرته الرئيسية في كيفية جعل المطبخ بأكمله حول الممر و كل شيء في متناولك ، الأدراج و لونها و حلى الفضة التي تزين مقابضها اختيار رائع لو لاحظت معها لون الضوء في نهاية المطبخ و الممر أيضاً، فالمصمم هنا راهن على الممر في كل شيء و يبدو أنه حقق في ذلك نجاح باهر

5- مطبخ أمريكي نموذجي

Cocina de estilo americano , DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

ثقافة المطابخ الامريكية التي اجتاحت التصميمات الحداثية للمطابخ في عالمنا العربي خلال الثلاثين عاماً الماضية لم تكن ابتكاراً جديداً و لكنها تعتبر تحديث للتصميم الكلاسيكي الأمريكي المستخدم بالفعل في كثير من دول العالم، و هو ما يعتمد على ثلاث جدران فقط للمطبخ و ليس 4 كالطرازات الأخرى المغلقة، و هو طراز محبب كثيراً للمساحات الكبيرة و الصغيرة لما فيه من خلق للمساحة و قدرة رهيبة على استيعاب كماليات لا حصر لها

6- أناقة و راحة

David Hicks Cream Painted Kitchen designed and made by Tim Wood Tim Wood Limited مطبخ
Tim Wood Limited

David Hicks Cream Painted Kitchen designed and made by Tim Wood

Tim Wood Limited
Tim Wood Limited
Tim Wood Limited

الحضور و قوة  الشخصية أهم ما تبحث عنه في مطبخك الجديد، اجعل كل نقطة و تفصيله فيه تعبر عنك و عن شخصيتك و طموحاتك، الالوان اجعلها دافئة و استخدم الرخام الأبيض معها ستخرج في النهاية مطبخاً مفعماً بالأناقة و ستشعر في كل استخدام له بالراحة و الثقة

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7- مكونات خشبية رائعة

CASA DE CAMPO, VETA & DISEÑO VETA & DISEÑO مطبخ خشب نقي Brown
VETA &amp; DISEÑO

VETA & DISEÑO
VETA &amp; DISEÑO
VETA & DISEÑO

الأخشاب لعشاق كل ما هو طبيعي ، الأدراج و الأماكن التخيزينة و الأرفف و الكراسي و المنضدة و النوافذ حتى ، كلها اجعلها من الخشب، هكذا سيكون مطبخك الطبيعي الكلاسيكي ، تحفة فنية نابعة من ذوقك الراقي 

8- جمال يجذبك

Дом на Днепре, SBM studio SBM studio مطبخ
SBM studio

SBM studio
SBM studio
SBM studio

أنت لديك القدرة الآن لتجعل مطبخك أحلى بخطوات بسيطة فمع كل تفصيلة اخترتها لتزينه لا تنس الجمال المحيط بك من الخارج ، أنت شخصية منفتحة و منطلقة للجمال فبيديك ستصمم مطبخاً يطل على الطبيعية الهادئة و في الوقت ذاته لا يقل جمالاً عنها، اللون الأبيض لا يزال عاملاً مؤثراً في اختيارك لو كانت الطبيعة ستكون أمامك كل يوم، فهو عنوان الأناقة و الرقي دوماً فلا تتخلى عنه برفقة مشهد طبيعي ..

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9- كلاسيكية هادئة

Una cocina de elegancia clásica, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ Beige
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

الكلاسيكيات دائماً ما تتسم بهدوء التفاصيل و رونق المكونات، هذا المطبخ تجسيد رائع لكل ذلك، الستائر هنا كانت التجسيد المثالي لمعنى الهدوء و الدفء ، و الأرفف زادت المشهد رومانسية أما اللون البني في الباركية زاد المطبخ بهاءاً و جاذبية ، عليك باختيار تفاصيل قريبة من هذا المطبخ لو كنت تعشق الهدوء و المثالية

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