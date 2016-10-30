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8 حيل لتصميم داخلى جذاب

هنادى موسى هنادى موسى
homify غرفة المعيشة فرو Grey
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هل انتهيت من التصميم الداخلى لمنزلك ولكن لا تشعر بالرضا؟ لا تقلق فمن الطبيعى أن تحاول تحقيق كل عناصر الراحة بمنزلك وسنساعدك على ذلك بمشاركة بعض الأسرار التى تضفى جاذبية على منزلك من الداخل.

1- تجنب الفوضى

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

النظام والنظافة: هما أفضل طريقة لتبدو الغرف جميلة، فترتيب الأشياء بمكانها المخصص سيجنبك الفوضى بالغرف والتى تشتت أى  شخص.

وإن كان الزجاج من مكونات أثاثك أو الجدران عليك بالعناية الدورية به فيملأ الغرفة بجو من الطاقة والحيوية. 

2- الراحة فى غرف النوم

Wohnzimmer , Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN غرفة نوم
Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN

Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN
Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN
Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN

أبسط طريقة لتجديد ديكور غرفة نومك تركيب ستائر حول السرير، ستندهش من تأثيرها فى التغير الشامل على تصميم الغرفة وشعورك بالراحة والإسترخاء كما أنها غير مكلفة.

3- سجاد من الفراء

homify غرفة المعيشة فرو Grey
homify

homify
homify
homify

يغير السجاد المصنوع من الفراء من تصميم الغرفى كليًا، ولا تقلق من جودة السجاد فنادرًا ماتجد سجاد مصنوع من الفراء  بجودة رديئة حتى التقليد منه.

4- ديكور من صنعك

Komplettsanierung eines Mehrfamilienhauses, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH غرفة نوم
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

إن كنت تحب التصوير ولديك العديد من الصور المحفوظة لا تخجل من طباعتها بحجم كبير وتركيبها على الجدران، بالتأكيد ستضفى لمسة شخصية بذوقك الخاص على الغرفة فيصبح لديك تصميم فريد ومميز.

5- التناغم بين نمط الغرفة والزينة

Quarto Azul, Ângela Pinheiro Home Design Ângela Pinheiro Home Design غرفة نوم
Ângela Pinheiro Home Design

Ângela Pinheiro Home Design
Ângela Pinheiro Home Design
Ângela Pinheiro Home Design

الدمج بين مكونات مختلفة للأثاث والديكور المستخدام داخل الغرفة ليس مقلق على الإطلاق طالما نختارهم على معيار مشترك مثل اللون بدرجاته المختلفة أو ألوان أخرى تتناغم بسهولة مع اللون الرئيسى فتكون نتيجة اختيارك تصميم متفرد على ذوقك.

6- رائحة الطبيعة المنعشة

Concrete flower vase Betoniu GmbH بلكونات وشرفاتنباتات و زهور
Betoniu GmbH

Concrete flower vase

Betoniu GmbH
Betoniu GmbH
Betoniu GmbH

جمال الزهور لا يقاوم ورائحتها المنعشة سبب فى البهجة والطاقة الإيجابية بالمكان، فإضافة بعض الزهور والنباتات بالمنزل يملائه بالبريق والحيوية.

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7- تأثيرات بصرية مريحة

Bedroom by WN Interiors WN Interiors + WN Store غرفة نوم
WN Interiors + WN Store

Bedroom by WN Interiors

WN Interiors + WN Store
WN Interiors + WN Store
WN Interiors + WN Store

أصبحت الأسقف المرتفعة سمة لمنازل العصر الماضى، ولكن إن كنت تملك واحد فيمكنك التغلب على السقف الكلاسيكى بتركيب ستائر قريبة منه للغاية حتى تحصل على تصميم عصرى لغرفتك.

8- أخيرًا لا تنس الإضاءة

Our Ozero crystal chandelier in Anna Casa showroom Manooi مساحات تجارية Transparent مكاتب ومحلات
Manooi

Our Ozero crystal chandelier in Anna Casa showroom

Manooi
Manooi
Manooi

لأن الإضاءة عنصر أساسى بالغرف فليس كاف أن نركب نجف فقط بل علينا التنويع فى وحدات الإضاءة بين جدران وسقف لتقوم بوظائف مختلفة حسب الحاجة وفى نفس الوقت ديكور مميز.

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