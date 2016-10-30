8 حيل لتصميم داخلى جذاب

هل انتهيت من التصميم الداخلى لمنزلك ولكن لا تشعر بالرضا؟ لا تقلق فمن الطبيعى أن تحاول تحقيق كل عناصر الراحة بمنزلك وسنساعدك على ذلك بمشاركة بعض الأسرار التى تضفى جاذبية على منزلك من الداخل.
النظام والنظافة: هما أفضل طريقة لتبدو الغرف جميلة، فترتيب الأشياء بمكانها المخصص سيجنبك الفوضى بالغرف والتى تشتت أى شخص.
وإن كان الزجاج من مكونات أثاثك أو الجدران عليك بالعناية الدورية به فيملأ الغرفة بجو من الطاقة والحيوية.
أبسط طريقة لتجديد ديكور غرفة نومك تركيب ستائر حول السرير، ستندهش من تأثيرها فى التغير الشامل على تصميم الغرفة وشعورك بالراحة والإسترخاء كما أنها غير مكلفة.
يغير السجاد المصنوع من الفراء من تصميم الغرفى كليًا، ولا تقلق من جودة السجاد فنادرًا ماتجد سجاد مصنوع من الفراء بجودة رديئة حتى التقليد منه.
إن كنت تحب التصوير ولديك العديد من الصور المحفوظة لا تخجل من طباعتها بحجم كبير وتركيبها على الجدران، بالتأكيد ستضفى لمسة شخصية بذوقك الخاص على الغرفة فيصبح لديك تصميم فريد ومميز.
الدمج بين مكونات مختلفة للأثاث والديكور المستخدام داخل الغرفة ليس مقلق على الإطلاق طالما نختارهم على معيار مشترك مثل اللون بدرجاته المختلفة أو ألوان أخرى تتناغم بسهولة مع اللون الرئيسى فتكون نتيجة اختيارك تصميم متفرد على ذوقك.
جمال الزهور لا يقاوم ورائحتها المنعشة سبب فى البهجة والطاقة الإيجابية بالمكان، فإضافة بعض الزهور والنباتات بالمنزل يملائه بالبريق والحيوية.
أصبحت الأسقف المرتفعة سمة لمنازل العصر الماضى، ولكن إن كنت تملك واحد فيمكنك التغلب على السقف الكلاسيكى بتركيب ستائر قريبة منه للغاية حتى تحصل على تصميم عصرى لغرفتك.
لأن الإضاءة عنصر أساسى بالغرف فليس كاف أن نركب نجف فقط بل علينا التنويع فى وحدات الإضاءة بين جدران وسقف لتقوم بوظائف مختلفة حسب الحاجة وفى نفس الوقت ديكور مميز.