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8 تصميمات مدهشة لأرضيات الحمام

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
homify حمام
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يعد الحمام بيت الراحة الأساسي بمنزلك، وهو ملجأك بعد يوم طويل ومرهق، قد تحتاج فيه إلى أن تأخذ حمامًا دافئًا، حيث المياه الدافئة وروائح العطور الصابونية، مع قسطًا قصيرًا من الراحة والاسترخاء، وإن لم يكن حمامك منظم بشكل جيد، فقد تفقد هذا الشعور، ولأن هوميفاي يقدم لك كل ما هو جديد في عالم التصميمات فإن هذا المقال يقد لك 8 تصميمات مدهشة لأرضيات الحمام.

1. الإضاءة كجزء من ديكور الأرضية

Der Traum vom eigenen Wochenend-Domizil Entspannung pur auf verschiedenen Ebenen, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG حماممغاسل
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

إذا كان لديك حمامًا واسعًا وطويلًا كهذا فلا تتردد في أن تضع اللمسات الضوئية بأرضيته، هذا الحمام من الرخام الأبيض البسيط، غير متكلف، وقد تم اختياره سادة كي يتماشى مع الجدران الحجرية المنقوشة، وتزينه وحدات الإضاءة في أحد جوانبه، وتعطي له إنارة خافتة وبسيطة وبعضًا من الرومانسية.

2. أرضية رخامية رائعة

Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited حمام
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

سادة أم منقوشة؟ هذا هو السؤال الذي تسأله لنفسك عندما تحتار في تصميم أرضية حمامك، فإذا كانت جدران الحمام سادة وغير منقوشة فمن الأفضل أن تعتمد على النقوش في الأرضية، فإن هذا يعطي حركة وأناقة للحمام، ولدينا هنا تصميم بسيط لأرضية رخامية بنية تبدو منقوشة وتعطي حيوية واضحة للحمام ذو الجدران البيضاء السادة.

3. قطع السيراميك المبعثرة

PATCHWORK E HIDRAULICOS, Gama Ceramica y Baño Gama Ceramica y Baño حمام
Gama Ceramica y Baño

Gama Ceramica y Baño
Gama Ceramica y Baño
Gama Ceramica y Baño

البعض يفضل توحيد السيراميك في الجدران والأرضية معًا، ولدينا هنا تصميم بسيط لحمام من أرضية تحمل قطع مربعة من السيراميك المبعثر في نقوشه، فكل واحدة برسمة ونقشة مختلفة، ويعطي هذا التصميم حيوية وحركة أكثر للحمام، ويناسب مُحبي النشاط والحركة ويظهر في داخلة شيء من الحيوية، إلى جانب ذلك فقط يمكن أن تكتفي بجدار واحد من نفس النقوش وجعل البقية سادة حتى لا يتسبب انتشارها في حالة من التوتر والبهرجة الكثيرة.

4. أبيض وأسود

Mozaiki z płytek, Deeco Deeco حمام
Deeco

Deeco
Deeco
Deeco

سادة الألوان هما الأبيض والأسود، وفي اجتماعهما أناقة لا حدود لها، يبدو هنا استخدام السيراميك الملون شيء مميزًا حيث أن الجدارن جميعها سادة باللون الأبيض، مع بعض اللوحات التي تحمل اللون الأسود، كما أن بالحمام جدار حجري أنيق يعطي طابع كلاسيكي للمكان.

5. من وحي الطبيعة

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG حمام
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

إن كنت من محبي المناظر الطبيعية وأجوائها الخلابة، فالأرضية الخشبية تمنحك هذا الشعور، وفي هذا التصميم تم الاعتماد على أرضية خشبية في حمام ملتصق بغرفة النوم، يفضله عنها جزوع الشجر العريضة، مما يعطي صورة من وحي الطبيعة وجمالها، إضافة إلى حوض الاستحمام السيراميكي الكبير بالمنتصف، مع الجدران الخرسانية البسيطة.

6. نصف ونصف!

Moradia Sintra, MRS - Interior Design MRS - Interior Design حمام Blue
MRS – Interior Design

MRS - Interior Design
MRS – Interior Design
MRS - Interior Design

انقسام الأرضية إلى جزء منقوش واّخر سادة يبدو شيئًا رائعًا وجميلًا، الجدران سادة مطلية باللون اللبني، فقد تم اختيار أرضية تناسبها من السيراميك الأبيض المنقوش برسمة صغيرة من اللون اللبني، إلى جانب ذلك فقد تم اقتطاع جزء من الأرضية ليكون خرساني من نفس شكل ولون الجدران وذلك لعمل جزء الاستحمام، كل هذا يتماشى تمامًا مع أثاث الحمام السيراميكي الأبيض.

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7. خشبي ام رخامي.. فلنمزج الإثنين

SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos حمام
BC Arquitetos

BC Arquitetos
BC Arquitetos
BC Arquitetos

غن كنت من مًحبي الأرضية الخشبية، تود أيضًا عمل أرضية رخامية أو سيراميكية، فإنك أمام خيار واحد وهو مزج الإثنين معًا، خاصة إن كان الأثاث في الحمام منقسم بين السيراميك الأبيض والخشب، ولدينا هنا حمام بأرضية منقسمة إلى نصفين النصف السيراميكي يحمل تفاصيل الحمام، والنصف الداخلي منه جانب الاستحمام بأرضية خشبية مفرغة لتسريب المياه.

8. سادة ولامع

Drummonds Case Study: European Retreat, Denmark homify حمام
homify

Drummonds Case Study: European Retreat, Denmark

homify
homify
homify

في هذا التصميم الملوكي تم الاعتماد على السيراميك السادة اللامع، يعطي رونق أنيق وخاص للمكان، إن كنت ترغب في الراحة والاسترخاء والأناقة، فيمكنك الاعتماد على هذا النوع من السيراميك إذ انه يعطيك إضاءة أكثر للمكان ويظهر كالمراّه.

تفضلوا لقراءة المقال التالي، بيت كامل من التفاصيل الجميلة

قبل وبعد: إصلاح جذرى لمنزل فوضوى متهالك
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