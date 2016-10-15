8 تصميمات مدهشة لأرضيات الحمام

في هذا التصميم الملوكي تم الاعتماد على السيراميك السادة اللامع، يعطي رونق أنيق وخاص للمكان، إن كنت ترغب في الراحة والاسترخاء والأناقة، فيمكنك الاعتماد على هذا النوع من السيراميك إذ انه يعطيك إضاءة أكثر للمكان ويظهر كالمراّه.

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