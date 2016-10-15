يعد الحمام بيت الراحة الأساسي بمنزلك، وهو ملجأك بعد يوم طويل ومرهق، قد تحتاج فيه إلى أن تأخذ حمامًا دافئًا، حيث المياه الدافئة وروائح العطور الصابونية، مع قسطًا قصيرًا من الراحة والاسترخاء، وإن لم يكن حمامك منظم بشكل جيد، فقد تفقد هذا الشعور، ولأن هوميفاي يقدم لك كل ما هو جديد في عالم التصميمات فإن هذا المقال يقد لك 8 تصميمات مدهشة لأرضيات الحمام.
إذا كان لديك حمامًا واسعًا وطويلًا كهذا فلا تتردد في أن تضع اللمسات الضوئية بأرضيته، هذا الحمام من الرخام الأبيض البسيط، غير متكلف، وقد تم اختياره سادة كي يتماشى مع الجدران الحجرية المنقوشة، وتزينه وحدات الإضاءة في أحد جوانبه، وتعطي له إنارة خافتة وبسيطة وبعضًا من الرومانسية.
سادة أم منقوشة؟ هذا هو السؤال الذي تسأله لنفسك عندما تحتار في تصميم أرضية حمامك، فإذا كانت جدران الحمام سادة وغير منقوشة فمن الأفضل أن تعتمد على النقوش في الأرضية، فإن هذا يعطي حركة وأناقة للحمام، ولدينا هنا تصميم بسيط لأرضية رخامية بنية تبدو منقوشة وتعطي حيوية واضحة للحمام ذو الجدران البيضاء السادة.
البعض يفضل توحيد السيراميك في الجدران والأرضية معًا، ولدينا هنا تصميم بسيط لحمام من أرضية تحمل قطع مربعة من السيراميك المبعثر في نقوشه، فكل واحدة برسمة ونقشة مختلفة، ويعطي هذا التصميم حيوية وحركة أكثر للحمام، ويناسب مُحبي النشاط والحركة ويظهر في داخلة شيء من الحيوية، إلى جانب ذلك فقط يمكن أن تكتفي بجدار واحد من نفس النقوش وجعل البقية سادة حتى لا يتسبب انتشارها في حالة من التوتر والبهرجة الكثيرة.
سادة الألوان هما الأبيض والأسود، وفي اجتماعهما أناقة لا حدود لها، يبدو هنا استخدام السيراميك الملون شيء مميزًا حيث أن الجدارن جميعها سادة باللون الأبيض، مع بعض اللوحات التي تحمل اللون الأسود، كما أن بالحمام جدار حجري أنيق يعطي طابع كلاسيكي للمكان.
إن كنت من محبي المناظر الطبيعية وأجوائها الخلابة، فالأرضية الخشبية تمنحك هذا الشعور، وفي هذا التصميم تم الاعتماد على أرضية خشبية في حمام ملتصق بغرفة النوم، يفضله عنها جزوع الشجر العريضة، مما يعطي صورة من وحي الطبيعة وجمالها، إضافة إلى حوض الاستحمام السيراميكي الكبير بالمنتصف، مع الجدران الخرسانية البسيطة.
انقسام الأرضية إلى جزء منقوش واّخر سادة يبدو شيئًا رائعًا وجميلًا، الجدران سادة مطلية باللون اللبني، فقد تم اختيار أرضية تناسبها من السيراميك الأبيض المنقوش برسمة صغيرة من اللون اللبني، إلى جانب ذلك فقد تم اقتطاع جزء من الأرضية ليكون خرساني من نفس شكل ولون الجدران وذلك لعمل جزء الاستحمام، كل هذا يتماشى تمامًا مع أثاث الحمام السيراميكي الأبيض.
غن كنت من مًحبي الأرضية الخشبية، تود أيضًا عمل أرضية رخامية أو سيراميكية، فإنك أمام خيار واحد وهو مزج الإثنين معًا، خاصة إن كان الأثاث في الحمام منقسم بين السيراميك الأبيض والخشب، ولدينا هنا حمام بأرضية منقسمة إلى نصفين النصف السيراميكي يحمل تفاصيل الحمام، والنصف الداخلي منه جانب الاستحمام بأرضية خشبية مفرغة لتسريب المياه.
في هذا التصميم الملوكي تم الاعتماد على السيراميك السادة اللامع، يعطي رونق أنيق وخاص للمكان، إن كنت ترغب في الراحة والاسترخاء والأناقة، فيمكنك الاعتماد على هذا النوع من السيراميك إذ انه يعطيك إضاءة أكثر للمكان ويظهر كالمراّه.
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