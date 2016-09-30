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16 تصميم لأسوار حدائق سيتمنى الجيران تصميم مثلها

جحا جحا
White Horse Pub, Hampshire Design Consultancy Ltd. Hampshire Design Consultancy Ltd. حديقة
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عند تصميم الحديقة بعناية ومع التدقيق في كل التفاصيل لكي تكون النتيجة النهائية خلابة يغفل البعض عن أعطاء سياج الحديقة حقه في التصميم ظناً منهم أنه عنصر ثانوي ولكن هذا ما يثبت خطأه المصممين المحترفين فهم على دراية تامة من مدى تأثير السور على رونق تصميم الحديقة النهائي بل و يؤثر أيضاً على قيمة المنزل ككل. هو وظيفته لا تقتصر فقط على ضمان خصوصية الحديقة و لكن هو يعد الخلفية الأهم لنسيج النباتات. لذلك قد جئنا بتصاميم مختلفة تتحقق فيها كل عوامل النجاح.

1- سياج قوي وأنيق و يعد تصميم كلاسيكي لأسباب وجيهة!

Palissade bois PARANA, Deck-linéa Deck-linéa حديقة
Deck-linéa

Deck-linéa
Deck-linéa
Deck-linéa

لمحبي الأشكال والأنطباعات التقليدية هذا التصميم يلائم أي شكل من أشكال الحدائق فهيكله صلب و قوي وأناقته لن تختفي مع مرور الوقت.

2- اللون الأسود لهواة المخاطرة والمغامرة

Zen Inspired Garden, Bradley Stoke, Katherine Roper Landscape & Garden Design Katherine Roper Landscape & Garden Design حديقة
Katherine Roper Landscape &amp; Garden Design

Zen Inspired Garden, Bradley Stoke

Katherine Roper Landscape & Garden Design
Katherine Roper Landscape &amp; Garden Design
Katherine Roper Landscape & Garden Design

لمن يبحثون عن كل ما فيه أختلاف و جرأة ما رأيكم في طلاء سياج منزل تقليدي جداً بدهان مميز و جريء؟ هذه الخطوة رغم ما فيها من مخاطرة إلا أنها جديرة بتحويل أي سياج من تقليدي لمميز. 

3-السيميترية هي السبيل الأمثل لحديقة متناسقة

patio with raised sitting area and suspended brick barbecue Progressive Design London حديقة
Progressive Design London

patio with raised sitting area and suspended brick barbecue

Progressive Design London
Progressive Design London
Progressive Design London

بعض الأعين لا تجد راحة إلا في التصاميم السيمترية والتكرارية وهي في الواقع الأمر يساعد على زيادة مقدار الأناقة في التصميم لذا تحول هذا التصميم  الريفي  إلى تصميم أنيق و متناسق عند صنع سيميترية واضحة في السياج.

4- السياج الزخرفية مثالية للحدائق الريفية الرومانسية

A curved deck links the seating area to the house Lush Garden Design حديقة
Lush Garden Design

A curved deck links the seating area to the house

Lush Garden Design
Lush Garden Design
Lush Garden Design

في المناطق التي لا يحتاج فيها المنزل لخصوصية عالية قد يتجه البعض إلى تصميم سياج من النباتات فقط لما فيها من عامل أمان كافي وعامل جمالي أيضاً

5- أرتفاعات غير معتادة لأضاءة نهارية أجمل

White Horse Pub, Hampshire Design Consultancy Ltd. Hampshire Design Consultancy Ltd. حديقة
Hampshire Design Consultancy Ltd.

White Horse Pub

Hampshire Design Consultancy Ltd.
Hampshire Design Consultancy Ltd.
Hampshire Design Consultancy Ltd.

إن لم تكن الخصوصية مطلب هام لديك هذا التصميم رائع لأدخال أضاءة الشمس المبهجة والمنعشة بقوة في حديقتك و ستشعر حينها أن مساحة نظرك تكاد تكون لا نهائية

6- تشكيل رائع لسور فاصل و يحجب الرؤية بدون حجز الأضاءة والهواء

Ogród na dachu z nutką orientu, GREENERIA GREENERIA حديقة
GREENERIA

GREENERIA
GREENERIA
GREENERIA

صمم المتخصصون في هذا السياج المختلف في الشكل والوظيفة فتميزه يأتي من أزدواجية أستخدامه حيث أن الألواح الخشبية لدى السور قريبة كفاية لكي تعزل الرؤية بين الجيران وبعيدة بقدر كافي كي يمر من خلالها تيار رياح منعش. لم ينسى المصمم أن يضيف لمسة جمالية من الطبيعة بجانب الأخشاب الأنيقة فقد قام بوضع حوض النباتات أمام السور لكي يظهروا معاً كأنهم عنصر واحد.

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7- الأسياج ذات الأخشاب المنسوجة تجمع بين الجمال والعملية

Low Maintenance Garden, Cherry Mills Garden Design Cherry Mills Garden Design حديقة
Cherry Mills Garden Design

Low Maintenance Garden

Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design

جمال هذا السور ليس في شكله الناعم والبسيط فقط ولكن أيضاً في كونه سهل التشكيل لما في بنيته من مرونة.

8- أقامة الأسوار على ركائز متينة تسمح بزراعة أشجار كبيرة

Black granite and concrete shutter board wall Robert Hughes Garden Design حديقة
Robert Hughes Garden Design

Black granite and concrete shutter board wall

Robert Hughes Garden Design
Robert Hughes Garden Design
Robert Hughes Garden Design

أختلف هذا الأتجته في التصميم عن البنيان المتعارف عليه وهذا لأتاحة مساحة أوسع للنباتات.

9- تغير حدة الأسوار الخشبية بطلاء فاتح اللون

Narbonne Avenue Clapham, Bolans Architects Bolans Architects حديقة
Bolans Architects

Narbonne Avenue Clapham

Bolans Architects
Bolans Architects
Bolans Architects

يمكن دائماً تغييرأطلالة الحديقة بطابع مختلف تماماً فقط عند تغيير لون الأسوار وطلائها بلون مميز.

10- للأستمتاع بخصوصية أكبر يمكن تصميم أضافة لسور فوق السور المشيد بالبناء

Bowden House Aralia حديقة حجر Green contemporary,garden design,contemporary garden design,contemporary garden,outdoor living,outdoor entertaining,indoor outdoor living,outdoor seating,bespoke outdoor seating,bespoke garden furniture
Aralia

Bowden House

Aralia
Aralia
Aralia

هذا التصميم سيحافظ على خصوصية الحديقة بلا التضحية بجمال الطبيعة أو أضافة أنطباع بالأختناق.

11-في الحدائق الصغيرة ألتزم بألوان براقة ليظهر مساحة النباتات أكبر

Small back garden design homify حديقة
homify

Small back garden design

homify
homify
homify

هذا التصميم الخلاب مناسب للحدائق والمساحات الصغيرة حيث أن الألواح الخشبية الصغيرة تعطي أحساس بالأتساع والأمتداد ومع أستخدام اللون الأبيض أصبح هذا الركن يبدو كبيراً

12- تشكيل ودمج فيه ديناميكية واضحة

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

لكي تتمتع بحديقة تتسم بالحيوية و الديناميكية الدائمة لما لا تتبع هذا الأسلوب في التصميم و تقوم بعمل تشكيل متميز بين العوارض.قام المصمم هنا بصنع هذا التشكيل مستعيناً بطلاء أبيض ليكون المزج بين العوارض الخشبية و البيضاء. 

13-الخصوصية لا تشكل مشكلة مع هذه الأضافة فوق الساج المبني

​Back garden at Bedford Gardens House. Nash Baker Architects Ltd حديقة
Nash Baker Architects Ltd

​Back garden at Bedford Gardens House.

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

مع أرتفاع السياج بهذا السور المنسوج يكون هناك فاصل تام بين المنازل لكي تستمتع بخصوصية تامة في حديقتك.

14- تميم جريء للسياج الخشبي الدانكن ذو القواطع الغير أعتيادية

三本松でONな庭, 平山庭店 平山庭店 حدائقأسوار وجدران
平山庭店

平山庭店
平山庭店
平山庭店

التلاعب بين الأضاءة و المسطح المصمت يخلق تشكيل رائع بين الألوان، وما في التصميم من عشوائية وعدم الأنسياق وراء نمط سيميتري يترك أنطباع ديناميكي و حداثي.

15- تصميم فوي ولكن بسيط للغاية، هذا السياج هو تعريف التصميم الكلاسيكي الخالد

Contemporary screening , fencing & wall panels, Paul Newman Landscapes Paul Newman Landscapes حديقة
Paul Newman Landscapes

Contemporary screening , fencing & wall panels

Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes

الألواح الخشبية المتكررة بنمط عصري بجانب الشجيرات المحيطة بالسياج يصنعوا معاً تناغم لا مثيل له من الأشكال والألوان المختلفة، إذا أردت تصميم لن تمل منه مع مرور الزمن أختر هذا التصميم.

16- أستلهم من أشكال النباتات الأنسيابية لتصميم سياج بنفس الروح

Eco Fencing project Atkinsons Fencing Ltd حديقة
Atkinsons Fencing Ltd

Eco Fencing project

Atkinsons Fencing Ltd
Atkinsons Fencing Ltd
Atkinsons Fencing Ltd

إن كنت من عشاق الطبيعة و خطوطها الأنسيبابية لا تتردد في صنع سياج بهذه الطابع الفريد، فأنظر مدى تألق هذا التصميم و تناسقه!

إن كنت تبحث عن مزيد من التميز في تصميم حديقتك تابع قرأة هذا المقال الشيق!

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