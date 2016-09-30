16 تصميم لأسوار حدائق سيتمنى الجيران تصميم مثلها

عند تصميم الحديقة بعناية ومع التدقيق في كل التفاصيل لكي تكون النتيجة النهائية خلابة يغفل البعض عن أعطاء سياج الحديقة حقه في التصميم ظناً منهم أنه عنصر ثانوي ولكن هذا ما يثبت خطأه المصممين المحترفين فهم على دراية تامة من مدى تأثير السور على رونق تصميم الحديقة النهائي بل و يؤثر أيضاً على قيمة المنزل ككل. هو وظيفته لا تقتصر فقط على ضمان خصوصية الحديقة و لكن هو يعد الخلفية الأهم لنسيج النباتات. لذلك قد جئنا بتصاميم مختلفة تتحقق فيها كل عوامل النجاح.