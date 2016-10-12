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اللون الأحمر بمنزلك ..جرأة وحيوية

هنادى موسى هنادى موسى
homify مطبخ Red
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يرتبط اللون الأحمر بالرومانسية والأجواء العاطفية،  فيعد اللون الأحمر من أقدم الألوان وله الكثير من الدلالات مثل التعبير عن الشجاعة والصحة والأجواء الملكية.

ورغم ابتعاد المصممين عن استخدامه بكثره فيفضلون استخدام لمسات بسيطة منه، يمكننا الحصول على تصميمات أنيقة وفريدة بإستخدام الدرجات المختلفة منه لغرف المنزل خاصة مع درجات ألوان متباينة مثل الأبيض أو الرمادى لنحصل على تصميم قوى ومميز، لذلك سنعرض لك اليوم ديكور مميز ناتج عن مزاج الون الأحمر مع الرمادى .

غرفة المعيشة

homify مطبخ Red
homify

homify
homify
homify

بالطبع لا يشكل استخدام اللون الأحمر أى مشكلة فى غرف المعيشة التى نستخدمها طوال اليوم فنحتاج لوجود جو من الصخب والطاقة والحيوية بها خلال اليوم.

وعندما تقرر استخدام اللون الأحمر بمساحة كبيرة يمكنك أن تخصص أجزاء محددة وتختار لون متباين ليوازن فى توزيع الألوان بالتصميم الداخلى للمنزل ويتماشى اللون الأحمر مع اللون الرمادى والأسود كثيرًا وينتج تصميمات أنيقة للغاية.

إنارة طويلة

homify غرفة المعيشة Grey
homify

homify
homify
homify

دمج اللون الأحمر فى التصميم يوفر عليك الكثير من الديكورات بالمنزل، فلا تحتاج إلا إلى لمسات بسيطة للغاية مثل هذه الفكرة اللطيفة التى تجمع وحدات إنارة متشابكة بطريقة فنية غير مألوفة وفى نفس الوقت لا تظهر المساحة الكبيرة الناتجة عن ارتفاع السقف.

المطبخ

homify مطبخ Red
homify

homify
homify
homify

تشير دراسات مختلفة أن اللون الاحمر له تأثير على زيادة الشهية للطعام لذلك تستخدمه إعلانات الطعام، لذلك فالمطبخ أنسب مكان لإستخدام اللون الأحمر وسنلاحظ فى تصميمات المطباخ العصرية استخدام اللون الأحمر بها بكثرة بدرجات ونسب مختلفة وأغلب الأنماط السائدة فى هذه التصميمات تستخدم اللون الأحمر مع الأبيض أو الأسود.

التباين بين السلم والثلاجة

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج Grey
homify

homify
homify
homify

بريق السلم المعدنى يكسر حدة اللون الأحمر بالمكان كما يضيف لمسة مميزة لمنزلك ومشرقة.

غرفة النوم

homify غرفة نوم Grey
homify

homify
homify
homify

لا يعنى اعتمادنا على اللون الأحمر كلون أساسى بأن لا نستخدم ألوان أخرى بتصميمات الغرف المختلفة، ولكن علينا اختيار ألوان تحقق وحدة التصميم بشكل عام.

وحدات إنارة باللون الاحمر

homify غرفة المعيشة Grey
homify

homify
homify
homify

إن كنت تخشى استخدام اللون الأحمر فى غرفة النوم لما يتسم به من قوة وتريد بعض الألوان الهادئة، يمكنك استخدامه فى تفاصيل بسيطة غير مؤثرة ليتماشى تصميم الغرفة مع الجو العام للمنزل وفى نفس الوقت لا يزعجك

الحمام

homify حمام
homify

homify
homify
homify

وكذلك الحمام اعتمد ألوان أكثر هدوءً لتحقق غرض الإسترخاء أثناء استخدامه لما وفى نفس الوقت لا يتباين كثيرًا عن الألوان المستخدمة فى باقى المنزل.

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