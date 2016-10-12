اللون الأحمر بمنزلك ..جرأة وحيوية

يرتبط اللون الأحمر بالرومانسية والأجواء العاطفية، فيعد اللون الأحمر من أقدم الألوان وله الكثير من الدلالات مثل التعبير عن الشجاعة والصحة والأجواء الملكية.

ورغم ابتعاد المصممين عن استخدامه بكثره فيفضلون استخدام لمسات بسيطة منه، يمكننا الحصول على تصميمات أنيقة وفريدة بإستخدام الدرجات المختلفة منه لغرف المنزل خاصة مع درجات ألوان متباينة مثل الأبيض أو الرمادى لنحصل على تصميم قوى ومميز، لذلك سنعرض لك اليوم ديكور مميز ناتج عن مزاج الون الأحمر مع الرمادى .