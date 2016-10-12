اللون الأحمر بمنزلك ..جرأة وحيوية

يرتبط اللون الأحمر بالرومانسية والأجواء العاطفية، فيعد اللون الأحمر من أقدم الألوان وله الكثير من الدلالات مثل التعبير عن الشجاعة والصحة والأجواء الملكية.
ورغم ابتعاد المصممين عن استخدامه بكثره فيفضلون استخدام لمسات بسيطة منه، يمكننا الحصول على تصميمات أنيقة وفريدة بإستخدام الدرجات المختلفة منه لغرف المنزل خاصة مع درجات ألوان متباينة مثل الأبيض أو الرمادى لنحصل على تصميم قوى ومميز، لذلك سنعرض لك اليوم ديكور مميز ناتج عن مزاج الون الأحمر مع الرمادى .
بالطبع لا يشكل استخدام اللون الأحمر أى مشكلة فى غرف المعيشة التى نستخدمها طوال اليوم فنحتاج لوجود جو من الصخب والطاقة والحيوية بها خلال اليوم.
وعندما تقرر استخدام اللون الأحمر بمساحة كبيرة يمكنك أن تخصص أجزاء محددة وتختار لون متباين ليوازن فى توزيع الألوان بالتصميم الداخلى للمنزل ويتماشى اللون الأحمر مع اللون الرمادى والأسود كثيرًا وينتج تصميمات أنيقة للغاية.
دمج اللون الأحمر فى التصميم يوفر عليك الكثير من الديكورات بالمنزل، فلا تحتاج إلا إلى لمسات بسيطة للغاية مثل هذه الفكرة اللطيفة التى تجمع وحدات إنارة متشابكة بطريقة فنية غير مألوفة وفى نفس الوقت لا تظهر المساحة الكبيرة الناتجة عن ارتفاع السقف.
تشير دراسات مختلفة أن اللون الاحمر له تأثير على زيادة الشهية للطعام لذلك تستخدمه إعلانات الطعام، لذلك فالمطبخ أنسب مكان لإستخدام اللون الأحمر وسنلاحظ فى تصميمات المطباخ العصرية استخدام اللون الأحمر بها بكثرة بدرجات ونسب مختلفة وأغلب الأنماط السائدة فى هذه التصميمات تستخدم اللون الأحمر مع الأبيض أو الأسود.
بريق السلم المعدنى يكسر حدة اللون الأحمر بالمكان كما يضيف لمسة مميزة لمنزلك ومشرقة.
لا يعنى اعتمادنا على اللون الأحمر كلون أساسى بأن لا نستخدم ألوان أخرى بتصميمات الغرف المختلفة، ولكن علينا اختيار ألوان تحقق وحدة التصميم بشكل عام.
إن كنت تخشى استخدام اللون الأحمر فى غرفة النوم لما يتسم به من قوة وتريد بعض الألوان الهادئة، يمكنك استخدامه فى تفاصيل بسيطة غير مؤثرة ليتماشى تصميم الغرفة مع الجو العام للمنزل وفى نفس الوقت لا يزعجك
وكذلك الحمام اعتمد ألوان أكثر هدوءً لتحقق غرض الإسترخاء أثناء استخدامه لما وفى نفس الوقت لا يتباين كثيرًا عن الألوان المستخدمة فى باقى المنزل.