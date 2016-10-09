الدرابزين الداخلي ما بين التعقيد وبساطة التصميم

نموذج كلاسيكي من الدرجة الأولى بالتأكيد ينتمي لإحدى الفلل أو القصور.. الخشب يسيطر على السلم سواء درجاته او الدرابزين الخاص به ولكن مع اختلاف الألوان. جمع المصمم هنا بين اللونين الأبيض المحايد والبني الدافئ في درابزيم السلم وكان اختيار موفق للغاية.

كما نرى هنا الدرابزين متألق بلمسات كلاسيكية تجعله متماشيًا تمامًا مع بقية ديكورات المنزل وإكسسواراته حيث يُكَوّن حالة من التناغم والتناسق لامتناهية.