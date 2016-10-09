الدرابزين الداخلي ما بين التعقيد وبساطة التصميم

اختيار درابزين سلم منزلك الداخلي أمر بالتأكيد محير!، فالخيارات والتصميمات متعددة والخامات أكثر تنوعًا، وما بين هذا وذاك نحرص على أن نكون دليلكم لاختيار أفضل خامة وأرقى تصميم، ومن هذا المنطلق ندعوكم اليوم من خلال هذا المقال للتعرف على الأنواع والأشكال المختلفة للدرابزينات الداخلية للسلالم لتقتني أفضلها في بيتك!
نموذج كلاسيكي من الدرجة الأولى بالتأكيد ينتمي لإحدى الفلل أو القصور.. الخشب يسيطر على السلم سواء درجاته او الدرابزين الخاص به ولكن مع اختلاف الألوان. جمع المصمم هنا بين اللونين الأبيض المحايد والبني الدافئ في درابزيم السلم وكان اختيار موفق للغاية.
كما نرى هنا الدرابزين متألق بلمسات كلاسيكية تجعله متماشيًا تمامًا مع بقية ديكورات المنزل وإكسسواراته حيث يُكَوّن حالة من التناغم والتناسق لامتناهية.
معنا في هذه الصورة نموذج جبار من الدرابزينات الداخلية للمنازل، ألا وهو الدرابزين الزجاجي والمعروف دائمًا بتألقه وجمال إطلالته بل وما يستطيع إضفائة من لمسة مميزة على أرجاء المنزل المحيطة به. فكما نراه هنا تمامًا راقي وبراق ويناسب تمامًا تصميم المنزل ككل بديكوراته العصرية وتصميمه الرائع المبتكر.
وبشكل عام إن كنت مستعدًا لاستخدام الدرابزين الزجاجي بمنزلك، فعليك أن تأخذ بعض الأمور بعين الاعتبار، أولها قُم باختيار خامة زجاج قوية تتحمل الصدمات والأوزان الثقيلة وما إلى ذلك. ثانيًا: لابد وأن تعمل على تخصيص وقت في يومك لتنظيفه جيدًا حتى يظل محتفظًا بجمال مظهره أطول فترة ممكنة. ثالثًا: عليك اختيار شركة أو مصنع موثوق به لتلجأ له في تركيب الدرابزين الزجاجي بشكل محكم وسليم؛ حتى تضمن سلامة جميع أفراد عائلتك من ناحية وتقليل احتمالية تلفه من ناحية أخرى.
لا ينحصر جمال إطلالة سلمك الداخلي على استخدام الزجاج فقط في الدرابزين الخاص به، وإنما يمكنك بخامات أقل تكلفة ومع تصميم مختلف أن تحظى بأروع سلم!، فكما نرى هنا الدرابزين عبارة عن مجموعة من الألواح الحديدية الرفيعة المطلية باللون الأسود الذي يكسبها هيبة وفخامة مثبتين بشكل متقاطع ومتعامد على بعضهم البعض ويمنحون السلم بنهاية المطاف إطلالة مميزة بكل المقاييس بعيدة كل البعد عن التكلف!
بالطبع لا تكاد تشعر هنا بوجود الدرابزين لأن استخدامه كان بغرض جمالي ليس إلا وهو تحديد السلم من الجهة الداخلية وليس الخارجية حتى؛ وذلك نظرًا لكون السلم ملتوي بشكل غريب ربما يصعب إضافة درابزين له. درابزين هذا السلم المبتكر عبارة عن قطعة حديد سوداء رفيعة جدًا أطرافها منحنية لتكون دوائر صغيرة من الجهتين العلوية والسفلية!، رغم تميز تصميم هذا السلم إلا أنه دون شك لا يناسب منزل به أطفال لما قد يشكله من خطر عليهم.
من أسياخ حديد التسليح أقيم هذا الدرابزين غريب التصميم أو ربما من خامة مشابهة! ولكن المتفق عليه هنا هو أن تصميمه معقد إلى أبعد الحدود، فالأسياخ متداخلة في بعضها البعض باتجاهات مختلفة مما يضمن عدم وجود مساحات كبيرة بين سيخ وبالتالي يضمن توفير عامل السلامة والأمان لقاطني المنزل خصوصًا وإن كان لديهم أطفال صغار السن.
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ولتحقيق حالة من التناغم في التصميم الداخلي للمنزل وبين أجزائه المختلفة، حرص مصمم هذا المنزل على استخدام خامة الاستيل في درابزين السلم كما هو مستخدم بعدة لمسات في المطبخ المقابل للسلم كما هو واضح بأرجل طاولة تناول الطعام وكذلك كراسيها!
تصميم الدرابزين هنا راقي وأكثر من رائع، يرجع الفضل لخامة الاستيل في سهولة تنفيذ كل تلك الإنحنائات نرًا لمرونتها كما أن لها الفضل أيضًا في تلك الإطلالة المميزة التي يطل بها علينا السلم بشكل عام.
أما هنا، فقد اعتمد مصمم هذا المنزل على الاستعانة بالعديد من ألواح الخشب في إقامة درابزين قوي ومتين غير قابل للتلف مطلقًا يتمتع بإطلالة مختلفة تميزه عما سبقوه من النماذج وتتناسب كليًا مع التصميم العصري الذي يحظى به هذا المنزل بل ويزيد من جمال إطلالته!