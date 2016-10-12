10 أفكارلإختيار سجاد مميز لغرف النوم

الراحة والإستجمام هما العناصر الرئيسية التى نسعى لتوفيرها فى غرف النوم، ولذلك نفضى الكثير من الوقت فى اختيار تفاصيل الغرفة بدقة من إضاءة وأثاث مريح وستائر وسجاد أيضًا.

ولما يتميز به السجاد من تنوع كبير فى الخامات والألوان والمقاسات، فستجد بكل سهولة ذوقك المفضل بعد تحديد معايرك الخاصة عند الشراء.

فرغم توفر العديد من الأرضيات المميزة للغرف والتى لا تحتاج إلى سجاد ولكن المزج بين الأرضية والسجاد دائمًا يضفى لمسة مميزة لديكور غرفتك بدون الحاجة لتغطيتها بالكامل.