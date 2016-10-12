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10 أفكارلإختيار سجاد مميز لغرف النوم

هنادى موسى هنادى موسى
Penthouse Punto Central, Línea Vertical Línea Vertical غرفة نوم
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الراحة والإستجمام هما العناصر الرئيسية التى نسعى لتوفيرها فى غرف النوم، ولذلك نفضى الكثير من الوقت فى اختيار تفاصيل الغرفة بدقة من إضاءة وأثاث مريح وستائر وسجاد أيضًا.

ولما يتميز به السجاد من تنوع كبير فى الخامات والألوان والمقاسات، فستجد بكل سهولة ذوقك المفضل بعد تحديد معايرك الخاصة عند الشراء.

فرغم توفر العديد من الأرضيات المميزة للغرف والتى لا تحتاج إلى سجاد ولكن المزج بين الأرضية والسجاد دائمًا يضفى لمسة مميزة لديكور غرفتك بدون الحاجة لتغطيتها بالكامل.

1- كيف تختار السجاد؟

Reforma Vivienda - Primera linea de mar, Raul Caballeria Arquitectos S.A.S Raul Caballeria Arquitectos S.A.S غرفة نوم
Raul Caballeria Arquitectos S.A.S

Raul Caballeria Arquitectos S.A.S
Raul Caballeria Arquitectos S.A.S
Raul Caballeria Arquitectos S.A.S

تتنوع خامات السجاد بكثرة فعندما تقرر أن تختار، عليك بتحديد ميزانيتك المتاحة ونمط ألوان الغرفة والغرض من السجاد هل للتدفئة مثلًا؟ أم ديكور فقط؟ هل نمط ديكور الغرفة منقوش فتحتاج لسجاد سادة أم العكس؟حتى تستطيع تحجيم الإختيارات الكثيرة.

2- غرف النوم الصغيرة

Raumkonzepte, Villka Hillka Villka Hillka غرفة نوم
Villka Hillka

Villka Hillka
Villka Hillka
Villka Hillka

يعتمد اختيار السجاد على مساحة الغرفة كعنصر أساسى، ففى المساحات الصغيرة تقل اختيارات السجاد الكبير ولكن يناسبها تمامًا اختيار سجاد صغير على جانبى السرير ، فهنا يضفى السجاد الدائرى لمسة مميزة على ديكور الغرفة المحتوى على أشكال هندسية مختلفة .

3- تباين الألوان

Bed PARDIS e15 غرفة نوم
e15

Bed PARDIS

e15
e15
e15

فى حال اعتماد ألوان الغرفة بأكملها على ألوان فاتحة يفضل اختيار السجاد بألوان قوية متباينة تكسر رتابة الألوان وفى نفس الوقت تلقى الضوء على السجاد.

4- ديكورات بسيطة للغاية

Interior Design Wohnung Basel, Global Inspirations Design Global Inspirations Design غرفة نوم
Global Inspirations Design

Global Inspirations Design
Global Inspirations Design
Global Inspirations Design

يتميز هذا التصميم بالتفرد والبساطة! 

فبجانب نمط الألوان الهادىء المتمازج تتمتع الغرفة  بأرضية خشيبة لامعة ومشرقة فلا تحتاج لسجاد كبير بها، فقط يمكنك وضع سجادة صغيرة بلون من ضمن ألوان الغرفة لتكمل جو الهدوء المتوافر بالغرفة.

5- غرفة مريحة

Retro-modern, Karin Armbrust Karin Armbrust غرفة نوم
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

ولأن الراحة هى أول مانبحث عنه فى غرف النوم فاختيار الألوان والأثاث المريح من العناصر الرئيسية التى تحقق لك الإسترخاء والشعور بالراحة، والألوان الفاتحة على رأس الألوان المسببة لذلك الشعور فاختار سجادتك بألوان مماثلة للستائر والسرير لتملأ الغرفة بالهدوء والشعور بالإسترخاء.

6- المكان الأنسب للسجاد

Musterhaus Falkenberg 139, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher غرفة نوم
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Falkenberg 139

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

إن كنت تقضى أوقات كثيرة بغرفتك للعمل أو القراءة، ستحتاج لسجاد فى ركن الغرفة المخصص للعمل يحافظ على الأرضية من الخدش والإتلاف. فالدمج بين خامات مختلفة لأرضية الغرفة مثل الخشب والسجاد يميز التصميم الداخلى للغرفة.

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7- تناغم مذهل فى الألوان

Penthouse Punto Central, Línea Vertical Línea Vertical غرفة نوم
Línea Vertical

Línea Vertical
Línea Vertical
Línea Vertical

المقاسات الكبيرة للسجاد تناسب الغرف الواسعة، وعندما تتسم الأرضية بألوان داكنة يفضل اختيار سجاد ألوانه فاتحة ليكسر حدة الألوان الداكنة وفى نفس الوقت تتناغم ألوان السجاد مع النمط العام للغرفة.

8- ألوان حيوية

Aménagement d'espaces et décoration d'intérieur pour une maison d'Hôtes, KREA Koncept KREA Koncept غرفة نوم
KREA Koncept

KREA Koncept
KREA Koncept
KREA Koncept

أما إن كنت تفضل المزج بين ألوان مبهجة متنوعة، فإختيار سجادة ملونة يملأ الغرفة بجو من الحيوية والطاقة ويميز ديكور غرفتك بتصميم متفرد على ذوقك الخاص.

9- تصميم ساحر

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

المزج بين اللون الأبيض والرمادى الفاتح أنتج لنا تصميم ساحر ومريح للعين، وكذلك وجود سجادة  كبيرة ناعمة ودافئة تضع عليها قدمك عند الإستيقاظ يوفر لك المزيد من الراحة والشهور بالحميمية  فى غرفتك.

10- غرفة ملكية

Casa em Braga, CASA MARQUES INTERIORES CASA MARQUES INTERIORES غرفة نوم
CASA MARQUES INTERIORES

CASA MARQUES INTERIORES
CASA MARQUES INTERIORES
CASA MARQUES INTERIORES

يتميز التصميم هنا بالأناقة فى كل التفاصيل من أثاث وألوان وسجاد بجانب تأثير الإضاءة الطبيعية على دفء الغرفة وإشراقها.

وطالما تحتوى الغرفة على قطع أثاث متعددة يمكنك اختيار سجاد كبيرة للسرير والأريكة التى تستخدمها عند القراءة أو الإسترخاء.

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أى الخامات تفضلها فى اختيار السجاد؟

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