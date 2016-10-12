10 أفكارلإختيار سجاد مميز لغرف النوم

الراحة والإستجمام هما العناصر الرئيسية التى نسعى لتوفيرها فى غرف النوم، ولذلك نفضى الكثير من الوقت فى اختيار تفاصيل الغرفة بدقة من إضاءة وأثاث مريح وستائر وسجاد أيضًا.
ولما يتميز به السجاد من تنوع كبير فى الخامات والألوان والمقاسات، فستجد بكل سهولة ذوقك المفضل بعد تحديد معايرك الخاصة عند الشراء.
فرغم توفر العديد من الأرضيات المميزة للغرف والتى لا تحتاج إلى سجاد ولكن المزج بين الأرضية والسجاد دائمًا يضفى لمسة مميزة لديكور غرفتك بدون الحاجة لتغطيتها بالكامل.
تتنوع خامات السجاد بكثرة فعندما تقرر أن تختار، عليك بتحديد ميزانيتك المتاحة ونمط ألوان الغرفة والغرض من السجاد هل للتدفئة مثلًا؟ أم ديكور فقط؟ هل نمط ديكور الغرفة منقوش فتحتاج لسجاد سادة أم العكس؟حتى تستطيع تحجيم الإختيارات الكثيرة.
يعتمد اختيار السجاد على مساحة الغرفة كعنصر أساسى، ففى المساحات الصغيرة تقل اختيارات السجاد الكبير ولكن يناسبها تمامًا اختيار سجاد صغير على جانبى السرير ، فهنا يضفى السجاد الدائرى لمسة مميزة على ديكور الغرفة المحتوى على أشكال هندسية مختلفة .
فى حال اعتماد ألوان الغرفة بأكملها على ألوان فاتحة يفضل اختيار السجاد بألوان قوية متباينة تكسر رتابة الألوان وفى نفس الوقت تلقى الضوء على السجاد.
يتميز هذا التصميم بالتفرد والبساطة!
فبجانب نمط الألوان الهادىء المتمازج تتمتع الغرفة بأرضية خشيبة لامعة ومشرقة فلا تحتاج لسجاد كبير بها، فقط يمكنك وضع سجادة صغيرة بلون من ضمن ألوان الغرفة لتكمل جو الهدوء المتوافر بالغرفة.
ولأن الراحة هى أول مانبحث عنه فى غرف النوم فاختيار الألوان والأثاث المريح من العناصر الرئيسية التى تحقق لك الإسترخاء والشعور بالراحة، والألوان الفاتحة على رأس الألوان المسببة لذلك الشعور فاختار سجادتك بألوان مماثلة للستائر والسرير لتملأ الغرفة بالهدوء والشعور بالإسترخاء.
إن كنت تقضى أوقات كثيرة بغرفتك للعمل أو القراءة، ستحتاج لسجاد فى ركن الغرفة المخصص للعمل يحافظ على الأرضية من الخدش والإتلاف. فالدمج بين خامات مختلفة لأرضية الغرفة مثل الخشب والسجاد يميز التصميم الداخلى للغرفة.
المقاسات الكبيرة للسجاد تناسب الغرف الواسعة، وعندما تتسم الأرضية بألوان داكنة يفضل اختيار سجاد ألوانه فاتحة ليكسر حدة الألوان الداكنة وفى نفس الوقت تتناغم ألوان السجاد مع النمط العام للغرفة.
أما إن كنت تفضل المزج بين ألوان مبهجة متنوعة، فإختيار سجادة ملونة يملأ الغرفة بجو من الحيوية والطاقة ويميز ديكور غرفتك بتصميم متفرد على ذوقك الخاص.
المزج بين اللون الأبيض والرمادى الفاتح أنتج لنا تصميم ساحر ومريح للعين، وكذلك وجود سجادة كبيرة ناعمة ودافئة تضع عليها قدمك عند الإستيقاظ يوفر لك المزيد من الراحة والشهور بالحميمية فى غرفتك.
يتميز التصميم هنا بالأناقة فى كل التفاصيل من أثاث وألوان وسجاد بجانب تأثير الإضاءة الطبيعية على دفء الغرفة وإشراقها.
وطالما تحتوى الغرفة على قطع أثاث متعددة يمكنك اختيار سجاد كبيرة للسرير والأريكة التى تستخدمها عند القراءة أو الإسترخاء.