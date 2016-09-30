منزل عائلي مساحته 70م² مع التفاصيل والمخطط

من يتخيل أن يكون بيت يأوي عائلة كبيرة في مساحة صغيرة بمعطيات العصر الحديث تساوي 70 متراً مربعاً فقط، البيت مع التخطيط السليم يمكن أن يكسر كل الحواجز المنطقية و العقلية و هذا ما تحقق في بيتنا العائلي الدافيء الذي صممت فيه أيضاً نظماً متطورة و هندسية في الخرسانة المبني بها ليكون دفيئاً و لطيفاً في أقصى الشهور برودة في شهر يناير على سبيل المثال حيث سجل درجة حرارة وصلت إلى 20 درجة مئوية مما يعني أن هذا البيت غير عادي ، فجذبنا للتجوال فيه بمعيتكم الكريمة
المنزل من الخارج يوحي بانه مختلف ليست فقط مسألة شكل و واجهة و لكن التقسيم يوحي أنه ورائه هدف ما، نرجح أن يكون التقسيم العلمي يصب في مصلحة تدفق الحرارة و الضوء و الهواء لداخل المنزل خصوصاً أن السقف مبني كلياً بنظام متطور للهندسة الخليوية للخرسانة ذاتها بما يسمح بأن يكون البيت دافئاً و لطيفاً في الوقت ذاته طوال أيام السنة خصوصاً و أنه يقع في تركيا في منطقة باردة نسبياً
تقسيم الأرضيات شيق للغاية حول المنزل حيث يتدرج من الأرضيات الصلبة من الطوب ثم ينتقل للدخول و التلاقي مع قلب الطبيعة الأخضر بلا حدود أو فواصل كبرى، و هذا السر هو ما سيشعرك أنك تجلس في قلب النباتات دون أن تشعر أنك بعيد عنها ، لاحظ كذلك تناثر المصابيح حول المنزل بشكل يضمن الإضاءة ليلاً في كل الاتجاهات ، إن هذا التصميم ليس وليد الصدفة بالطبع و كل نقطة فيه مخطط لها بعناية
هذا تصميم سبعين متراً فقط، حسن تقسيم يحسد عليه المصممون كيف أن الأثاث حتى مرسوم و معمول له حساب في الرسم التصميمي، لاحظ موقع السفرة بجوار النافذة و موقع غرفة النوم في نهاية البيت و كذلك موقع غرفة المعيشة كيف يتوسط قلب المنزل
غرفة النوم أجمل ما فيها أنها جاءت كما رسمت و لكن بالفعل الأمور جاءت على الواقع أحلى من الخيال، لاحظ البيوت الخاصة بالمصابيح في شكل هرمي متدرج أعلى التلفاز و لون الألواح الخشبية التي تغطيها و لون الستائر فما أجمله من مزيج مدروس
الصالون العائلي راعى بدرجة كبيرة مسألة الدفء المعنوي قبل الحسي و هذا يظهر جلياً في الستائر ، و لون السماء في أطرافها و تلاقيه مع نور الشمس الأبيض الواصل من النافذة الشفافة فضلاً عن الضوء الأصفر المتكامل على الحائط برفقة التلفاز الذي تتجمع حوله الأسرة في تلك الغرفة التي ما شعرنا أبداً أنها صغيرة بفضل التصميم الجيد لها