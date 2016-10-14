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شقة رائعة مساحتها 112 م².. لكن بلا غرف!

شيماء عبد العال شيماء عبد العال
Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des يخوت وطائرات
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حين تتخيل شقة أحلامك، تتمنى أن تسكن في شقة من طابقين، أو على الأقل في شقة مُتسعة كثيرة الغرف، ولكن في الواقع لا يُهم مساحة الشقة بقدر ما يكون تقسيمها هو المهم.

فإن كان لديك شقة واسعة وسيئة التقسيم والتنظيم لن تشعر بمساحتها الحقيقية، وإن كان لديك شقة متوسطة أو ضيقة ولكن مُقسمة بحِرفية ستشعر أنها أكثر إتساعًا مما هي عليه في الواقع. هيا نرى تلك الشقة ذات الـ 112 م² المُقسمة بأفضل ما يكون، حتى إن كانت بلا جدران داخلية!

نظرة من الأعلى

Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des يخوت وطائرات
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

هكذا تبدو الشقة من الأعلى، إن دققت النظر ستجد أنها بدون جدران داخلية، وبالتالي هي لا تحتوي على غرف، ولكن أيضًا تحتوي على جميع الغرف التي قد تكون في أكثر الشقق إتساعًا. هيا لنلقي نظرة أكثر قربًا!

حول المدفأة

Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

في ليالي الشتاء الباردة، خاصة وإن كانت الشقة في الطابق الأخير، يزداد الشعور ببرودة الطقس وقوة الرياح. ليس هناك ما هو أفضل من التحلّق حول المدفأة في جلسة دافئة مع الأصدقاء لمناقشة رواية كلاسيكية أو فيلمك المفضل أو حتى استعادة ذكرياتكم معًا. 

نظرة أقرب

Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

مقاعد مُريحة متجاورة موضوعة حول المدفأة الموجودة بوسط المنزل تقريبًا ستكون مثالية لجلسة كتلك، أو حتى للتنعم بمشروب دافئ وأنت بمفردك بعد يوم عمل شاق وطويل.

للنوم؟ يكفي السرير

Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة نوم
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

ما الذي قد يتطلبه النوم أكثر من سرير مريح؟ لا حاجة للجدران أو الكثير من الأثاث والتُحف وقطع الديكور. يكفي فقط وضع السرير بأحد أركان الشقة وبجواره خزانة ملابس صغيرة ومكتبة مليئة بالكتب والروايات الرائعة ومصباح صغير فوق السرير لإضاءة خافتة تكفي لقراءة ما قبل النوم.

حمام صغير ولكن.. فاخر!

Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

كما اتفقنا، لا ترتبط المساحة بالأناقة. فهذا الحمام الصغير باستغلال مساحته بشكل مثالي تحوّل إلى حمام فاخر يُضاهي حمامات الفنادق. في نهاية الحمام ستجد الجدران الزجاجية تُحيط بالمكان المخصص للاستحمام، فيما تعتمد الإضاءة نهارًا بشكل كامل على النوافذ العلوية الكُبرى.

استغلال مثالي للمساحات

Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

المساحة أسفل الحوض والممتدة بطول الحمام تم استغلالها بأفضل ما يكون من خلال تحويلها إلى مكان للتخزين كما ينصح الخبراء. هناك مكان مخصص للملابس التي تحتاج الغسيل، ومكان للمناشف، ومكان لمستحضرات التجميل. كما تستغل المساحة بجوار الحوض لإضافة لمسة جمالية ببعض قطع الديكور.

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المطبخ والسفرة معًا

Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des مطبخ
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

رأينا من قبل الكثير من المطابخ المفتوحة، والتي عادة تتكون من ثلاث جدران أو إثنين بأقل تقدير، ولكن لم نر من قبل مطبخًا مفتوحًا بالكامل على السفرة. المطبخ لا يحتل سوى جزء من الحائط فقط، يحتوي الثلاجة والحوض وخزائن المطبخ.

إن كنت تبحث عن الموقد، فهو في الطرف الأيسر من السفرة، فهناك وُضع الموقد وبجواره السفرة الصغيرة بمقاعدها الثلاث.

وأخيرًا.. الشرفة الملكية

Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des بلكونة أو شرفة
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

بمقعدين فقط تتوسطهما طاولة صغيرة في شُرفة مفتوحة تطل على الأشجار الخضراء والسماء الصافية، بالتأكيد ستصبح تلك الشرفة الأنيقة مَلكية. الشرفة لا يفصلها عن الشقة سوى الزجاج لتتيح لباقي أجزاء الشقة بالتمتع بالإطلالة الرائعة للمنزل.

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