شقة رائعة مساحتها 112 م².. لكن بلا غرف!

حين تتخيل شقة أحلامك، تتمنى أن تسكن في شقة من طابقين، أو على الأقل في شقة مُتسعة كثيرة الغرف، ولكن في الواقع لا يُهم مساحة الشقة بقدر ما يكون تقسيمها هو المهم.
فإن كان لديك شقة واسعة وسيئة التقسيم والتنظيم لن تشعر بمساحتها الحقيقية، وإن كان لديك شقة متوسطة أو ضيقة ولكن مُقسمة بحِرفية ستشعر أنها أكثر إتساعًا مما هي عليه في الواقع. هيا نرى تلك الشقة ذات الـ 112 م² المُقسمة بأفضل ما يكون، حتى إن كانت بلا جدران داخلية!
هكذا تبدو الشقة من الأعلى، إن دققت النظر ستجد أنها بدون جدران داخلية، وبالتالي هي لا تحتوي على غرف، ولكن أيضًا تحتوي على جميع الغرف التي قد تكون في أكثر الشقق إتساعًا. هيا لنلقي نظرة أكثر قربًا!
في ليالي الشتاء الباردة، خاصة وإن كانت الشقة في الطابق الأخير، يزداد الشعور ببرودة الطقس وقوة الرياح. ليس هناك ما هو أفضل من التحلّق حول المدفأة في جلسة دافئة مع الأصدقاء لمناقشة رواية كلاسيكية أو فيلمك المفضل أو حتى استعادة ذكرياتكم معًا.
مقاعد مُريحة متجاورة موضوعة حول المدفأة الموجودة بوسط المنزل تقريبًا ستكون مثالية لجلسة كتلك، أو حتى للتنعم بمشروب دافئ وأنت بمفردك بعد يوم عمل شاق وطويل.
ما الذي قد يتطلبه النوم أكثر من سرير مريح؟ لا حاجة للجدران أو الكثير من الأثاث والتُحف وقطع الديكور. يكفي فقط وضع السرير بأحد أركان الشقة وبجواره خزانة ملابس صغيرة ومكتبة مليئة بالكتب والروايات الرائعة ومصباح صغير فوق السرير لإضاءة خافتة تكفي لقراءة ما قبل النوم.
كما اتفقنا، لا ترتبط المساحة بالأناقة. فهذا الحمام الصغير باستغلال مساحته بشكل مثالي تحوّل إلى حمام فاخر يُضاهي حمامات الفنادق. في نهاية الحمام ستجد الجدران الزجاجية تُحيط بالمكان المخصص للاستحمام، فيما تعتمد الإضاءة نهارًا بشكل كامل على النوافذ العلوية الكُبرى.
المساحة أسفل الحوض والممتدة بطول الحمام تم استغلالها بأفضل ما يكون من خلال تحويلها إلى مكان للتخزين كما ينصح الخبراء. هناك مكان مخصص للملابس التي تحتاج الغسيل، ومكان للمناشف، ومكان لمستحضرات التجميل. كما تستغل المساحة بجوار الحوض لإضافة لمسة جمالية ببعض قطع الديكور.
رأينا من قبل الكثير من المطابخ المفتوحة، والتي عادة تتكون من ثلاث جدران أو إثنين بأقل تقدير، ولكن لم نر من قبل مطبخًا مفتوحًا بالكامل على السفرة. المطبخ لا يحتل سوى جزء من الحائط فقط، يحتوي الثلاجة والحوض وخزائن المطبخ.
إن كنت تبحث عن الموقد، فهو في الطرف الأيسر من السفرة، فهناك وُضع الموقد وبجواره السفرة الصغيرة بمقاعدها الثلاث.
بمقعدين فقط تتوسطهما طاولة صغيرة في شُرفة مفتوحة تطل على الأشجار الخضراء والسماء الصافية، بالتأكيد ستصبح تلك الشرفة الأنيقة مَلكية. الشرفة لا يفصلها عن الشقة سوى الزجاج لتتيح لباقي أجزاء الشقة بالتمتع بالإطلالة الرائعة للمنزل.
يمكنك أن تقرأ أيضًا: شقة مساحتها 57 م² ستتمنى أن تسكن فيها