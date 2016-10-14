شقة رائعة مساحتها 112 م².. لكن بلا غرف!

حين تتخيل شقة أحلامك، تتمنى أن تسكن في شقة من طابقين، أو على الأقل في شقة مُتسعة كثيرة الغرف، ولكن في الواقع لا يُهم مساحة الشقة بقدر ما يكون تقسيمها هو المهم.

فإن كان لديك شقة واسعة وسيئة التقسيم والتنظيم لن تشعر بمساحتها الحقيقية، وإن كان لديك شقة متوسطة أو ضيقة ولكن مُقسمة بحِرفية ستشعر أنها أكثر إتساعًا مما هي عليه في الواقع. هيا نرى تلك الشقة ذات الـ 112 م² المُقسمة بأفضل ما يكون، حتى إن كانت بلا جدران داخلية!