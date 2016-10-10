ستائر لأثاث ملون

أثاث منزلك أبيض أم ملون … هذه المقارنة قد قمنا بها من قبل لتساعدك على اختيار أثاث منزلك ما بين الأبيض والملون، اليوم سنقدم لأصحاب اختيار الأثاث الملون أفكار بسيطة لاختيار ستائر منزلهم بهدوء وبأقل مجهود، الستائر من أهم المكملات والتفاصيل لأى ديكور، والأهتمام بالتفاصيل في الديكور وتنسيقها معاً بشكل جيد ومتوازن هي أهم عناصر الحصول على منزل أنيق، فلابد أن تسعى إلى اختيارشيئاً مميزاً ومبتكراً، لذلك لابد من التركيز في تفاصيلها واختيارها بدقة، وخاصة إن كان اختيارك أثاث ملون، إليك هذا المقال لتتعرف على أحدث الأفكار لتنسيق ستائر لأثاث منزلك الملون..
في البداية .. حين تقرر أثاث ملون، فيجب عليك أن تعلم أن لا قيود عليك في اختيار ستائرك سواء كانت النقوش المستخدمة في الأثاث نفسه أو الألوان المستخدمة، وفي أول مثال معنا نجد تأكيد على ما ذكرناه، كما نرى أن المصمم استخدم نقوش هندسية في المخدات الصغيرة، وعند اختيار الستائر لم يلتزم المصمم بنفس النقوش، وتم اختيار للستائر نقوش وردات صغيرة من نفس الألوان، نلاحظ أن العين لم تدرك هذا في أول نظرة، ولكن ما تركه التصميم في اول انطباع وهو شعور بالانسجام والراحة..
اختار المصمم هنا أثاث ذو ألوان ناعمة، متجانسة ومتناسقة، واختار لون واحد أكثرهم هدوءا وهو الرمادي الفاتح للستائر، ليترك البطولة في المشهد للأثاث وللجدار الفنى الأنيق..
حتى وإن كانت الألوان مشرقة وزاهية ، ولكن كانت رغبتك في ترك دور البطولة للأثاث، فعليك اختيار ستائر ذو ألوان هادئة ومحايدة وتناسب ألوان الأثاث في تصميمك..
الاهتمام بالتفاصيل وبأن تكون متناسقة معاً تعطي شعوراً بالهدوء والأنسجام وهو ما يناسب غرفة الطعام، بما في ذلك اختيار الستارة المناسبة لشباك غرفة السفرة، فمثلاً في هذا التصميم قام المصمم باختيار ستارة غرفة السفرة بالوان غير تقليدية ومن نفس الخامة المستخدمة في الأثاث لتبدو متناسقة تماما مع الديكور العام للغرفة، تاركا لمسة ابداعية لاختيار خامة غير تقليدية ولون غير تقليدي..
يمكنك أيضا اختيار نفس الألوان ولكن بدرجات أفتح من الدرجات المستخدمة في الأثاث، التجانس والتناسق في هذا التصميم هو دور رئيسي قامت به الستائر..
أثاث ملون في تصميم كلاسيكي حديث .. معادلة صعبة ولكن غير مستحيلة، كما نرى استخدم المصمم لون البيج القاتم في الستائر وقد تم استخدامه أيضا في المخدات الصغير على الكنب والسجادة أيضا..
واهم ما يميز الطراز الكلاسيكي الحديث هو الهدوء والأناقة، وقد تم تحقيق ذلك في هذا التصميم.. لذا لا تتردد أبدا في اختيار أثاث كلاسيكي بلمسة حديثة ملون ومعه ستائر أنيقة ..
يمكنك بسهولة ملاحظة الدور الهام الذي قامت به الستائر في تصميم تلك الغرفة؟! فقد ساعدت الستائر بألوانها القاتمة، وخامتها الثقيلة، في أن تكسر حدة اللون البرتقالي الفاقع المسيطرعلى التصميم، وإعادة التوازن إلى تصميمها. وتحولت الغرفة من الرتابة والملل بسبب استخدام نفس اللون في الجدران والأثااث إلى لوحة متجانسة ومتألقة..
لم تكن تلك الغرفة لتبدو بالأناقة ذاتها بدون الستائر الخفيفة الناعمة بلونها الرمادي الزاهي ، فقد أضفت الستائر لمسة رقيقة على التصميم..
نتمنى أن تكون هذه الأفكار قد تساعدك في اختيار ستائرك بشكل أفضل ..