الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

ستائر لأثاث ملون

آية منير آية منير
Living Room, Leeds, Crow's Nest Interiors Crow's Nest Interiors غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Loading admin actions …

أثاث منزلك أبيض أم ملون … هذه المقارنة قد قمنا بها من قبل لتساعدك على اختيار أثاث منزلك ما بين الأبيض والملون، اليوم سنقدم لأصحاب اختيار الأثاث الملون أفكار بسيطة لاختيار ستائر منزلهم بهدوء وبأقل مجهود، الستائر من أهم المكملات والتفاصيل لأى ديكور، والأهتمام بالتفاصيل في الديكور وتنسيقها معاً بشكل جيد ومتوازن هي أهم عناصر الحصول على منزل أنيق، فلابد أن تسعى إلى اختيارشيئاً مميزاً ومبتكراً، لذلك لابد من التركيز في تفاصيلها واختيارها بدقة، وخاصة إن كان اختيارك أثاث ملون، إليك هذا المقال لتتعرف على أحدث الأفكار لتنسيق ستائر لأثاث منزلك الملون..

نقوش مختلفة..

Printworks, Prestigious Textiles Prestigious Textiles غرفة المعيشة
Prestigious Textiles

Printworks

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

في البداية .. حين تقرر أثاث ملون، فيجب عليك أن تعلم أن لا قيود عليك في اختيار ستائرك سواء كانت النقوش المستخدمة في الأثاث نفسه أو الألوان المستخدمة، وفي أول مثال معنا نجد تأكيد على ما ذكرناه، كما نرى أن المصمم استخدم نقوش هندسية في المخدات الصغيرة، وعند اختيار الستائر لم يلتزم المصمم بنفس النقوش، وتم اختيار للستائر نقوش وردات صغيرة من نفس الألوان، نلاحظ أن العين لم تدرك هذا في أول نظرة، ولكن ما تركه التصميم في اول انطباع وهو شعور بالانسجام والراحة..

علبة ألوان ناعمة ..

La casa dei miei sogni, Alessandro Corina Interior Designer Alessandro Corina Interior Designer غرفة المعيشة
Alessandro Corina Interior Designer

Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer

اختار المصمم هنا أثاث ذو ألوان ناعمة، متجانسة ومتناسقة، واختار لون واحد أكثرهم هدوءا وهو الرمادي الفاتح للستائر، ليترك البطولة في المشهد للأثاث وللجدار الفنى الأنيق..

ألوان مشرقة..

HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة المعيشة
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

حتى وإن كانت الألوان مشرقة وزاهية ، ولكن كانت رغبتك في ترك دور البطولة للأثاث، فعليك اختيار ستائر ذو ألوان هادئة ومحايدة وتناسب ألوان الأثاث في تصميمك..

الاهتمام بالتفاصيل..

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

الاهتمام بالتفاصيل وبأن تكون متناسقة معاً تعطي شعوراً بالهدوء والأنسجام وهو ما يناسب غرفة الطعام، بما في ذلك اختيار الستارة المناسبة لشباك غرفة السفرة، فمثلاً في هذا التصميم قام المصمم باختيار ستارة  غرفة السفرة بالوان غير تقليدية ومن نفس الخامة المستخدمة في الأثاث لتبدو متناسقة تماما مع الديكور العام للغرفة، تاركا لمسة ابداعية لاختيار خامة غير تقليدية ولون غير تقليدي..

درجات مشتركة..

Apartamento Colorido - Antes e Depois, Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة
Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores

Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores
Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores
Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores

يمكنك أيضا اختيار نفس الألوان ولكن بدرجات أفتح من الدرجات المستخدمة في الأثاث، التجانس والتناسق في هذا التصميم هو دور رئيسي قامت به الستائر..

تصميم كلاسيكي حديث..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

أثاث ملون في تصميم كلاسيكي حديث .. معادلة صعبة ولكن غير مستحيلة، كما نرى استخدم المصمم لون البيج القاتم في الستائر وقد تم استخدامه أيضا في المخدات الصغير على الكنب والسجادة أيضا..

واهم ما يميز الطراز الكلاسيكي الحديث هو الهدوء والأناقة، وقد تم تحقيق ذلك في هذا التصميم.. لذا لا تتردد أبدا في اختيار أثاث كلاسيكي بلمسة حديثة ملون ومعه ستائر أنيقة ..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

ستارة منقوشة..

Cushions, Sian Elin Sian Elin غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Sian Elin

Cushions

Sian Elin
Sian Elin
Sian Elin

يمكنك بسهولة ملاحظة الدور الهام الذي قامت به الستائر في تصميم تلك الغرفة؟!  فقد ساعدت الستائر بألوانها القاتمة، وخامتها الثقيلة، في أن تكسر حدة اللون البرتقالي الفاقع المسيطرعلى التصميم، وإعادة التوازن إلى تصميمها. وتحولت الغرفة من الرتابة والملل بسبب استخدام نفس اللون في الجدران والأثااث إلى لوحة متجانسة ومتألقة..

لمسة رقيقة ..

FloatWing, Friday, Ciência e Engenharia do Lazer, SA Friday, Ciência e Engenharia do Lazer, SA غرفة المعيشة
Friday, Ciência e Engenharia do Lazer, SA

Friday, Ciência e Engenharia do Lazer, SA
Friday, Ciência e Engenharia do Lazer, SA
Friday, Ciência e Engenharia do Lazer, SA

لم تكن تلك الغرفة لتبدو بالأناقة ذاتها بدون الستائر الخفيفة الناعمة بلونها الرمادي الزاهي ، فقد أضفت الستائر لمسة رقيقة على التصميم..

نتمنى أن تكون هذه الأفكار قد تساعدك في اختيار ستائرك بشكل أفضل ..

7 غرف سفرة ستخطف قلبك من الجمال

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً