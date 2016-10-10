ستائر لأثاث ملون

أثاث ملون في تصميم كلاسيكي حديث .. معادلة صعبة ولكن غير مستحيلة، كما نرى استخدم المصمم لون البيج القاتم في الستائر وقد تم استخدامه أيضا في المخدات الصغير على الكنب والسجادة أيضا..

واهم ما يميز الطراز الكلاسيكي الحديث هو الهدوء والأناقة، وقد تم تحقيق ذلك في هذا التصميم.. لذا لا تتردد أبدا في اختيار أثاث كلاسيكي بلمسة حديثة ملون ومعه ستائر أنيقة ..