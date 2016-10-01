8 نصائح من الفينج شوي لجلب المال إلى بيتك

الطاقة تدخل من باب المنزل و لذلك يجب أن تبدأ التغيير من أول المدخل. فعلى المدخل أن سهل الوصول إليه، أن يكون منظم، ليس به أي فوضى، أما إذا كان المدخل مختبئ أو صعب الوصول اليه سيكون من الصعب الحصول على الطاقة الجاذبة للفرص والمال.

إحرص على وجود رنة مناسبة وغير مزعجة للجرس، ضع دواسة قدم مرحبة، مع بعض النباتات لإبراز جمال المدخل، مع إبقاءه نظيف، مرتب ومضاء بشكل سليم.