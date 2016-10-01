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8 نصائح من الفينج شوي لجلب المال إلى بيتك

جحا جحا
Jaguariuna, PM Arquitetura PM Arquitetura شبابيك
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تحدثنا من قبل عن الفينج شوي، الفلسفة القديمة والمتحكمة في إجتذاب وتدفق الطاقة الإيجابية للمنزل. وتبعاً للنظريات هناك أفكار وحيل يمكننا إتباعها لإبعاد الطاقة السلبية ولإجتذاب التشي – وهي الطاقة الإيجابية – وبالتالي إجتذاب السعادة، النجاح، المال والرخاء. في هذا المقال سوف نركز على طريقة إجتذاب المال من خلال الفينج شوي و سوف نعرض لكم حيل لتجعل بيوتكم جاذبة للثروة والمال، فتعالى معنا لنعطي الفينج شوي فرصة لترى بنفسك تأثيره الساحر.

1.​مدخل منظم ونظيف

Jaguariuna, PM Arquitetura PM Arquitetura شبابيك
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

الطاقة تدخل من باب المنزل و لذلك يجب أن تبدأ التغيير من أول المدخل. فعلى المدخل أن سهل الوصول إليه، أن يكون منظم، ليس به أي فوضى، أما إذا كان المدخل مختبئ أو صعب الوصول اليه سيكون من الصعب الحصول على الطاقة الجاذبة للفرص والمال.

إحرص على وجود رنة مناسبة وغير مزعجة للجرس، ضع دواسة قدم مرحبة، مع بعض النباتات لإبراز جمال المدخل، مع إبقاءه نظيف، مرتب ومضاء بشكل سليم.

2.​استخدم اللون الأحمر، القرمزي أو الأخضر

Vale do Lobo, Zenaida Lima Fotografia Zenaida Lima Fotografia غرفة السفرة
Zenaida Lima Fotografia

Zenaida Lima Fotografia
Zenaida Lima Fotografia
Zenaida Lima Fotografia

هناك العديد من الإختيارات، من أول الدهانات الحمراء، الأثاث الأخضر أو الاكسسوارات القرمزية كلها عناصر تجتذب عنصر المال. إحرص على إختيار الدرجات المناسبة والمفضلة لك من بين التنوع الكبير في الدرجات لتشعر بالراحة والإسترخاء في منزلك.

3.​اكسسوارات ذهبية

Zebra Window Blinds / Shades, Louverline Blinds Louverline Blinds غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Louverline Blinds

Louverline Blinds
Louverline Blinds
Louverline Blinds

قم بإضافة بعض التفاصيل الجانبية من اللون الذهبي، مثل العملات، المقتنيات والتحف المختلفة. فهي لن تعطي منزلك رونق فحسب بل ستكون عناصر جاذبة للمال أيضاً في منزلك.

4.​إبقاء المطبخ نظيف

Residência Jardim Botânico 02, Adoro Arquitetura Adoro Arquitetura مطبخ سيراميك Orange
Adoro Arquitetura

Adoro Arquitetura
Adoro Arquitetura
Adoro Arquitetura

طبقاً للمتعارف عليه في قوانين الفينج شوي فالمطبخ مرتبط بالقدرة على إجتذاب الطاقة الإيجابية وبالتالي المال ولذلك فابقاء المطبخ نظيف، مرتب وبدون فوضى لا تعني فقط منزل مريح وجميل ولكن أيضاً إنسياب وتحرك للطاقة.

5.​كل شئ في مكانه المخصص

Bespoke oak larder homify مطبخ
homify

Bespoke oak larder

homify
homify
homify

على عكس المتعارف عليه أن الترتيب الخارجي للأثاث فقط هو المهم، ولكن ترتيب الأشياء المختلفة ووضعها في أماكنها المخصصة أيضاً في غاية الأهمية. ولذلك يجب أن نرتب الأشياء المخزنة في الخزانات، الدواليب، الأدراج و أيضاً داخل الثلاجة بطريقة تجعل الوصول لكل مكوناتها سهل.

6.​نظام، نظافة ومساحة

LIVING SPACE IS AND REN STUDIOS LTD غرفة المعيشة
IS AND REN STUDIOS LTD

LIVING SPACE

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

المنزل الخالى من الفوضى نابض بالحياة وملهم، فهو البيئة المثالية لإجتذاب الطاقة الإيجابية والثروة. كل ما عليك هو التخلص مما لا تحتاجه، أو قد يكون مكسور أو بلا فائدة، فكثيراً ما نعتاد رؤية الأشياء الملقاة في المنزل بلا داعي. إحرص على الحفاظ على النظام العام  فإنه سيفسح المجال للحصول على أشياء جديدة.

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7.​تجنب فقدان المياه

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

المياة عنصر أساسي من العناصر الأربعة المؤثرة في جذب وإبقاء الطاقة في المنزل. ففقدان المياة يمثل فقدان عناصر أخرى مثل المال. و لذلك فيجب أن تحرص على السيطرة على الصنابير المتسببة في تسرب المياة سواء في المطبخ أو الحمام أو أي غرف أخرى، ولا تترك أي مياة راكدة في منزلك.

​8.ضع لمسة منعشة وفارقة

PLANTAS YJARDÍN, Cuantatienda Cuantatienda حدائقأُصص النباتات والفازات
Cuantatienda

Cuantatienda
Cuantatienda
Cuantatienda

إذا كانت غرف منزلك ذات إحساس بارد، ممل أو ساكن فيمكنك إضافة لمسة منعشة ملونة ومبهجة. يمكنك الحصول على ذلك من خلال إضافة صور، زينات، لوحات فنية، أونباتات، فكلها عناصر تساهم في إحياء الجو العام للغرف.

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