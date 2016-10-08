10 أشياء يجب أن تعرفها عن تنظيف منزلك

قد لا تكون فكرة صائبة أن تبدأ بالشروع في عملية التنظيف في وقت متأخر أو عندما تكون مجهداً، فعندها ستتعجل الإنتهاء من إنجاز العمل وقد ينتج عن هذا بنتيجة سيئة. قبل أن تبدأ التنظيف تأكد أن لديك الوقت الكافي وقد ترغب في الاستعانة ببعض الموسيقي لتساعد علي وضعك في مزاج جيد بالإضافة إلي تحفيزك.