الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 أشياء يجب أن تعرفها عن تنظيف منزلك

Marwa Hasan Marwa Hasan
Connect (UHD), Loewe Technologies GmbH Loewe Technologies GmbH غرفة الملتيميدياأجهزة إلكترونية
Loading admin actions …

المحافظة علي نظافة المنزل بإستمرار هو هدف نحاول كلنا جاهدين تحقيقه، فلا ندخر جهداً لا في فرك ولا مسح ولا شفط الأتربة باستخدام المكنسة الكهربائية، فنحن في كفاح مستمر ضد الأوساخ. علي الرغم من كل هذا إلا أن الصادم في الأمر هو أننا نخطيء في كيفية التنظيف في الـ10 طرق التالية.

​1.تراكم البكتريا في اسفنجة التنظيف

Kitchen & Dining, Gracious Luxury Interiors Gracious Luxury Interiors مطبخ Pink Modern,Traditional,Country,Kitchen,Pink,White,white painted wood,wood flooring
Gracious Luxury Interiors

Kitchen & Dining

Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors

قد يبدو لك كلاً من سطح العمل الخاص بالمطبخ والحوض وكذلك الحمام لامع لدرجة تسمح لك برؤية إنعكاس صورتك، إلا أن استخدام الإسفنجة في التنظيف يخلف وراءه الكثير من البكتريا علي هذه الأسطح مما يخلق بيئة غير صحية.

​2.الطريقة الصحيحة لرش المنظفات

Sala Tropical Chic, Movelvivo Interiores Movelvivo Interiores غرفة المعيشةخزانات و أدراج جانبية Wood effect
Movelvivo Interiores

Sala Tropical Chic

Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores

إذا كنت معتاداً علي رش المنظفات علي الزجاج، الرخام والأسطح الأخري تماماً كما يفعلون في الإعلانات، فأنت تضر نفسك بهذه الطريقة فالطريقة الصحيحة لإستخدام هذه البخاخات هي رشها مباشرة علي القماش المستخدم في مسح الأسطح وبذلك تتجنب إستنشاق الرذاذ المتطاير.

3.تنظيف فرشاة التنظيف

Mobiliario Fondo Baño, Salgar Salgar حمامحمامات
Salgar

Salgar
Salgar
Salgar

لا تتعجل وضع الفرشاة المستخدمة لتنظيف المرحاض في مكانها بعد الإنتهاء من استخدامها، فعليك تنظيف الفرشاة نفسها جيداً وتركها تجف أولاً قبل إرجاعها.

4.إعطاء التنظيف وقته الكافي

Light and bright! CC Construction غرفة المعيشة
CC Construction

Light and bright!

CC Construction
CC Construction
CC Construction

قد لا تكون فكرة صائبة أن تبدأ بالشروع في عملية التنظيف في وقت متأخر أو عندما تكون مجهداً، فعندها ستتعجل الإنتهاء من إنجاز العمل وقد ينتج عن هذا بنتيجة سيئة. قبل أن تبدأ التنظيف تأكد أن لديك الوقت الكافي وقد ترغب في الاستعانة ببعض الموسيقي لتساعد علي وضعك في مزاج جيد بالإضافة إلي تحفيزك.

​5.إتباع التعليمات

Robot Side table &New غرفة نوممنضدة جانبية
&amp;New

Robot Side table

&New
&amp;New
&New

تصنع منتجات التنظيف من أجل أغراض مختلفة وتتكون من مركبات كميائية مختلفة. من المهم أن تقرأ دائماً ما الغرض المخصص لهذا المنتج وأن تستخدمه فقط لهذا الغرض، كما أن خلط المنتجات الكيماوية ليس بالفكرة السديدة فمن الممكن أن تتفاعل معاً وتفسد أغراضك بالإضافة إلي ما قد ينتج عن هذا من مخاطر صحية.

​6.تجنب تنظيف الشبابيك في الأيام الحارة

Window Bay Seat homify غرفة المعيشة
homify

Window Bay Seat

homify
homify
homify

عند قيامك بتنظيف زجاج النوافذ فإن شمس الصيف ستجفف الماء والمنظف المستخدم بسرعة مما سيستغرقك مزيد من الوقت في إنجاز العمل، فمن الأفضل اختيار يوم مشمس بشكل أقل لهذا العمل وستري بنفسك كم سيسهل هذا من مهمتك.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

​7.طريقة مسح الأسطح

Residência A & F, Lyssandro Silveira Lyssandro Silveira غرفة المعيشة
Lyssandro Silveira

Residência A & F

Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira

عند قيامك بتنظيف الأسطح بالمسح والفرك ذهاباً وإياباً فإنك بهذا تساهم دون قصد في نشر الأتربة حول السطح، فمن الأفضل رفع قطعة القماش عن السطح مع كل حركة، كما يستحسن أن تتأكد من قيامك بتنظيف القماش المستخدم للتنظيف نفسه كل حين وأخر.

​8.القليل من المنظف يؤدي الغرض

AGNESE 2 - CUCINELUBE, Studio Ferriani Studio Ferriani مطبخألواح المطبخ
Studio Ferriani

Studio Ferriani
Studio Ferriani
Studio Ferriani

قد تظن أن استخدام كمية أكبر من المنظف يؤدي إلي المزيد من النظافة، ولكن تبقي الحقيقة أن المنتج يؤدي الغرض دون الإفراط في استخدامه بشكل قد يضر السطح الذي تهدف لتنظيفه كما قد يؤذي صحتك.

​9.استبدال المكنسة الكهربائية

Olympia Sisal & Seagrass جدران وأرضياتسجاد
Sisal &amp; Seagrass

Olympia

Sisal & Seagrass
Sisal &amp; Seagrass
Sisal & Seagrass

إذا كنت تستخدم المكنسة الكهربائية في تنظيف السجاد وشفط الأتربة عن الأرضية وشعرت أنها لم تعد قادرة علي شفط الأتربة بنفس الكفاءة حتي بعد تفريغها، فقد يكون الوقت قد حان لاستبدالها بأخري جديدة.

​10.تجنب المنظفات على الأجهزة

Connect (UHD), Loewe Technologies GmbH Loewe Technologies GmbH غرفة الملتيميدياأجهزة إلكترونية
Loewe Technologies GmbH

Loewe Technologies GmbH
Loewe Technologies GmbH
Loewe Technologies GmbH

قد تعتقد أن التراب الذي استقر فوق مشغل أقراص الدي في دي  قد يخربه ولكن الحقيقة هي أن المنظف الذي تستخدمه لتنظيف الأجهزة الإلكترونية يخربها أكثر، فيجب تنظيف هذه الأجهزة من الأتربة فقط للمحافظة عليها لمدة أطول.

إذا أجبك هذا الموضوع فأقرأ: حلول عملية لتنظيف منزلك فى 20 دقيقة

10 أفكار لإضاءة مميزة في مطبخك
شاركنا بأفكار وحيل لتنظيف منزلك.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً