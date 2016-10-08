10 أشياء يجب أن تعرفها عن تنظيف منزلك

المحافظة علي نظافة المنزل بإستمرار هو هدف نحاول كلنا جاهدين تحقيقه، فلا ندخر جهداً لا في فرك ولا مسح ولا شفط الأتربة باستخدام المكنسة الكهربائية، فنحن في كفاح مستمر ضد الأوساخ. علي الرغم من كل هذا إلا أن الصادم في الأمر هو أننا نخطيء في كيفية التنظيف في الـ10 طرق التالية.
قد يبدو لك كلاً من سطح العمل الخاص بالمطبخ والحوض وكذلك الحمام لامع لدرجة تسمح لك برؤية إنعكاس صورتك، إلا أن استخدام الإسفنجة في التنظيف يخلف وراءه الكثير من البكتريا علي هذه الأسطح مما يخلق بيئة غير صحية.
إذا كنت معتاداً علي رش المنظفات علي الزجاج، الرخام والأسطح الأخري تماماً كما يفعلون في الإعلانات، فأنت تضر نفسك بهذه الطريقة فالطريقة الصحيحة لإستخدام هذه البخاخات هي رشها مباشرة علي القماش المستخدم في مسح الأسطح وبذلك تتجنب إستنشاق الرذاذ المتطاير.
لا تتعجل وضع الفرشاة المستخدمة لتنظيف المرحاض في مكانها بعد الإنتهاء من استخدامها، فعليك تنظيف الفرشاة نفسها جيداً وتركها تجف أولاً قبل إرجاعها.
قد لا تكون فكرة صائبة أن تبدأ بالشروع في عملية التنظيف في وقت متأخر أو عندما تكون مجهداً، فعندها ستتعجل الإنتهاء من إنجاز العمل وقد ينتج عن هذا بنتيجة سيئة. قبل أن تبدأ التنظيف تأكد أن لديك الوقت الكافي وقد ترغب في الاستعانة ببعض الموسيقي لتساعد علي وضعك في مزاج جيد بالإضافة إلي تحفيزك.
تصنع منتجات التنظيف من أجل أغراض مختلفة وتتكون من مركبات كميائية مختلفة. من المهم أن تقرأ دائماً ما الغرض المخصص لهذا المنتج وأن تستخدمه فقط لهذا الغرض، كما أن خلط المنتجات الكيماوية ليس بالفكرة السديدة فمن الممكن أن تتفاعل معاً وتفسد أغراضك بالإضافة إلي ما قد ينتج عن هذا من مخاطر صحية.
عند قيامك بتنظيف زجاج النوافذ فإن شمس الصيف ستجفف الماء والمنظف المستخدم بسرعة مما سيستغرقك مزيد من الوقت في إنجاز العمل، فمن الأفضل اختيار يوم مشمس بشكل أقل لهذا العمل وستري بنفسك كم سيسهل هذا من مهمتك.
عند قيامك بتنظيف الأسطح بالمسح والفرك ذهاباً وإياباً فإنك بهذا تساهم دون قصد في نشر الأتربة حول السطح، فمن الأفضل رفع قطعة القماش عن السطح مع كل حركة، كما يستحسن أن تتأكد من قيامك بتنظيف القماش المستخدم للتنظيف نفسه كل حين وأخر.
قد تظن أن استخدام كمية أكبر من المنظف يؤدي إلي المزيد من النظافة، ولكن تبقي الحقيقة أن المنتج يؤدي الغرض دون الإفراط في استخدامه بشكل قد يضر السطح الذي تهدف لتنظيفه كما قد يؤذي صحتك.
إذا كنت تستخدم المكنسة الكهربائية في تنظيف السجاد وشفط الأتربة عن الأرضية وشعرت أنها لم تعد قادرة علي شفط الأتربة بنفس الكفاءة حتي بعد تفريغها، فقد يكون الوقت قد حان لاستبدالها بأخري جديدة.
قد تعتقد أن التراب الذي استقر فوق مشغل أقراص الدي في دي قد يخربه ولكن الحقيقة هي أن المنظف الذي تستخدمه لتنظيف الأجهزة الإلكترونية يخربها أكثر، فيجب تنظيف هذه الأجهزة من الأتربة فقط للمحافظة عليها لمدة أطول.
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