8 خطوات لتغمر الألوان منزلك وحياتك

هذه اللقطة تركز على غرفة المعيشة و جزء من غرفة الطعام، كما نرى فإن الألوان المبهجة تتغطى على المكان مع الأثاث الأنيق المتكامل.

نلاحظ وجود مكتبة من الخشب ذات أشكال متنوعة من الأبواب الخشبية، المكتبة ممتدة بأكثر من مستوى، محاوط لحائطي غرفة المعيشة، يظهر حدود الغرفة. الحائط خلف المكتبة يأخذ اللون الأزرق الفاتح، أما الأريكة و هي العنصر الرئيسي فإنها زرقاء تستقر على أرضية خشبية لتعطي بعد للفراغ.

من سمات هذا التصميم هي الاهتمام بالتفاصيل حيث أن الديكورات المكملة تملأ المكان، و الإضاءة ذات تصميم مميز. يظهر في الركن كراسي صفراء تستخدم ككراسي تناول الطعام.