8 خطوات لتغمر الألوان منزلك وحياتك

الألوان تحينا و تبعث الانتعاش إلى حياتنا. فهي تعطي للبيئة المحيطة بنا قوة ونضارة كما أنها تحسن من مزاجنا. منازلنا هي بيئتنا الخاصة والتي تساعدنا على استرداد طاقتنا والاستجمام لمواكبة الحياة اليومية، فالمنزل ذو الألوان يشع طاقة إيجابية ويبعث في النفس السرور والبهجة طوال الوقت.
هذه الشقة من تصميم Polygon Arch&Des، والتي صممت بشكل رائع بحيث يتم خلط الألوان و الدرجات لتعطي بهجة خفيفة و رقيقة على الديكور العام. تعالوا نصحبكم معنا في جولة سريعة في أرجاء المنزل الرائع.
غرفة الاستقبال تتميز بالاتساع فهي مصممة بباليتة ألوان رائعة و بأثاث يتميز بالإنتقائية. الفراغ مقسم إلى غرفة معيشة، مطبخ وغرفة طعام، كله يشع بالبهجة و السرور بفضل الأثاث المعاصر، الإضاءة الموزعة بشكل جيد. هناك مزج بين ألوان ودرجات فوق خلفية أساسية بيضاء مختلفة ولكنها تتماشى كلها بشكل رائع.
هذه اللقطة تركز على غرفة المعيشة و جزء من غرفة الطعام، كما نرى فإن الألوان المبهجة تتغطى على المكان مع الأثاث الأنيق المتكامل.
نلاحظ وجود مكتبة من الخشب ذات أشكال متنوعة من الأبواب الخشبية، المكتبة ممتدة بأكثر من مستوى، محاوط لحائطي غرفة المعيشة، يظهر حدود الغرفة. الحائط خلف المكتبة يأخذ اللون الأزرق الفاتح، أما الأريكة و هي العنصر الرئيسي فإنها زرقاء تستقر على أرضية خشبية لتعطي بعد للفراغ.
من سمات هذا التصميم هي الاهتمام بالتفاصيل حيث أن الديكورات المكملة تملأ المكان، و الإضاءة ذات تصميم مميز. يظهر في الركن كراسي صفراء تستخدم ككراسي تناول الطعام.
المطبخ إنطباعه العام مريح ورائع. فأغلب الخزانات تأخذ اللون الأبيض أما الخزانات العلوية فتنقسم إلى اللونين الأصفر والخشبي، فيبدو أن المطبخ يوفر الكثير من مساحات التخزين. الحائط الخلفي مكسي ببلاطات تأخذ شكل خلية النحل و تتحلى بعضها بنقشات مميزة. أما الأرضية فهي من الخشب الملون ليضيف رونق وليكمل مشهد الطراز المودرن.
يوفر المنزل مساحة عمل داخلية تحتوي على مكتبين، الأول عبارة عن جزء من مكتبة كبيرة تصل إلى السقف وتعمل كمقسمة للفراغ. على الجانب الأيمن من المساحة المخصصة لغرفة العمل يوجد حائط أخضر، تم تثبيت رف به ليكون مكتب آخر، يعلوه رفين للكتب وإضاءة موجه ومركزة.
خلف المكاتب يوجد أريكة مجاورة لشباك كبير في مساحة معزولة ومناسبة للاسترخاء والراحة.
تظهر المساحة الخلفية لمساحة العمل هنا، فقد تم فصل الجزء الخاص بالأريكة عن طريق تجليده بالخشب بشكل كامل. الأريكة عليها وسائد ملونة وجميلة، و تم تعليق جيتار بجوار الأريكة مع وجود إضاءة خاصة بالجزء الخاص بالأريكة. بين مساحة العمل و الأريكة توجد مساحة خاصة بالرضيع مناسبة لوضع سرير صغير.
غرفة النوم تبدو مثل لوحة في متحف، وعلى الرغم من يساطة الآثاث فإن الحوائط مبتكرة فهي تبدو مثلما تكون لوحة بألوان مائية رائعة. الإضاءة فريدة من نوعها مع ديكور عشوائي، مينمال وبسيط.
هذا الحمام يحتوي على مزيج من اللونين الأبيض والأزرق، يجعل التصميم بسيط وأنيق وخاصة مع إكساء الحائط بالفسيفساء ذات الدرجات المتفاوتة لللون الأزرق.
الإضاءة مميزة أمام مرآة رائعة ذات إطار خشبي. بجانب الحوض هناك أصص صغيرة تعطية رونق وحيوية أما تحت الحوض فيوجد خزانة زرقاء. ولا ننسى بلاطات الأرضية الأنيقة.
هذه الشرفة الرائعة تظهر براعة في التصميم فقد تم إغلاقها بزجاج ليساعد في ادخال الضوء الطبيعي لداخل المنزل. تم تأثيثها بحيث يمكن استغلالها كمكان هادئ لتناول الافطار، قراءة الكتب أو للاستذكار أو العمل، وخاصة مع وجود الطاولة، الكراسي والمكتبة لتخزين الكتب و المستلزمات. تم تكسية الأرضية بالخشب لتضيف لرونقها، ولم ينسى أصص الزرع على الرغم من صغر المساحة.