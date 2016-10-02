11 فكرة مميزة للمطابخ يمكنك نسخها كما هي

المطبخ يعد من أكثر الأماكن الملائمة للأكلات اليومية السريعة لذا فتوفير مساحة لطاولة طعام هو حلم الجميع في أي مطبخ و في الغالب يكون العائق هو أن الطاولة قد تستنفذ مساحة ليست بقليلة فتصعب الحركة في المطبخ، ولكن مع هذا التصميم أصبح لا يوجد أي مبرر لعدم توفير طاولة طعام في المطبخ. قابلية فتح و أغلاق هذه الطاولة يوفر الكثير من المساحة والمرونة، و يمكن أسنخدام الطاولة بطرق شتى و لك مطلق الحرية في أختيار المساحة التي تريد أستخدامها من الطاولة.