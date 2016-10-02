19 فكرة رائعة لتزيين جدران بيتك (سوف تبدو مذهلة!)

تعتبر الجداران هي المنصة الرئيسية لإبراز شكل و طراز ديكور منزلك بسبب أنها أكثر المكونات في البيت تكراراً و يكفي أنه في كل غرفة يوجد 4 جدران تستحق التزيين والديكور المناسب حتى يظهر المنزل بالشكل المأمول ، سنتجول برفقتكم في إبداع 19 فكرة مختلفة الطراز و المعطيات لتزيين جدران بيتك بما تحلم به بأشكال متنوعة معتادة و غير معتادة لمختلف الغرف ..
استخدام الحوائط بفراغات كبرى مضاءة يضمن لك تخزين رائع و ابراز لكل محتويات غرفة المعيشة و يجعلها أجمل في التناول الفني و كذلك العملي فيمكنك ترك مساحة مناسبة في الوسط لتركيب جهاز التلفاز ليراه كل ركن في الغرفة بالتساوي ، اما بالنسبة للتحف الديكورية فيمكنك اخيتار ما يحلو لك حسب ذوقك
يمكنك بسهولة تغيير نمط و شكل حائط منزلك كما تحب و هذا النموذج الوظيفي يعتبر الافضل لكل من يمتلك أغراض في غرفة المعيشة قد تفوق قدرة المنضدة و مكونات الغرفة في استقبالها لذا فيكون الحل ذو مكسبين أولهما الشكل الجميل الذي سينتج عنه و ثانيهما المجال الكبير الذي سيفتحه هذا الطراز في استيعاب كل شيء في غرفة المعيشة مثل الكتب و التلفاز و الزهريات الديكورية و البراويز أيضاً كما يكون ملاذا أكثر أماناً للأغراض الزجاجية بعيدأ عن متناول الأطفال
يمكن أن يكون الضوء عاملاً مؤثراً في تزيين جدار بيتك بكل سهولة حاول أن تجعل الحائط بسيط التكوين بدون تجويفات سوء 3 أو 4 بالكثير، و تقوم بتسليط الأضواء بداخل تلك الفراغات بنفس لون الحائط تماماً
استخدم ورق الحائط بألوان و أشكال و نقوش لا تسطيع تنفيذها بالطلاء العادي ، الورق له من السحر ما يجعله مؤهلاً بجدارة لتغيير ديكور بيتك للأجمل بشرط حسن الاستخدام في جدار واحد فقط من الاربعة في غرفة المعيشة و لو اردت استخدامه في غرفة أطفال على سبيل المثال حاول أن يكون محتوياً على الشخصيات الكرتونية التي يعشقها الأطفال و هو من أفضل استخداماته حداثياً
استخدام الزهور في ركن من الأركان يجعل حائطك منتشياً خصوصاً لو كان حائط في ممر صغير أو جدار طولي ليس به أي لمسات ، فالنباتات تحمل معها شكل و بهجة في أي مكان لا يوجد فيه أي تفاصيل سوى صمت الجدار
استخدم الأرفف المنفصلة في الغرف التي تحتاجها مثل المعيشة أو السفرة، ضع الأنتيكات و التماثيل التي تحبها و اجعل الضوء الليد مسلطاً عليها ذلك الأمر سيشعرك أنك نقلت جزءاً من متحف رائع إلى بيتك الأروع
استخدم الأشكال الكلاسيكية أو الريفية في جزء من ديكور بيتك و على الحائط بالتحديد فهي أسهل الأماكن التي تستطيع تغيير طراز و عصر الديكور المستخدم في بيتك بشكل قوي، الأرفف التي تظهر بنية الشكل في الأعلى و المصابيح التي تزين جهة الجدار اليمنى و شكل فتحات الجدار الذي يشبه القباب جميعها غيرت تماماً طراز و عصر الغرفة بالكامل
تلاعب بالفتحات التي تبرز في جدار بيتك فلو كنت من عشاق الاختلاف و البساطة يمكنك استخدام التجاويف اليدوية الشكل غير المنتظمة في حروفها ستشعرك بالفن اليدوي و فنون النحت و لو كنت من عشاق الفنون التشكيلية فهذه فرصتك الكبرى
استخدم الطلاء المرخم الذي يشبه في تعرجات الرخام و الاحجار الطبيعية فهو ذو قيمة كبيرة للغاية في اضفاء مزيداً من الرقي لغرفتك خصوصاً لو كانت معتادة الاستخدام يومياً كغرفة النوم تلك
تسليط الأضواء على جداريات بيتك يعد فناً لا يتقنه الكثيرون فعليك الالتزام بمباديء استخدامه مثل التركيز على الوسط وقلب الغرفة مثل السرير في غرفة النوم و السفرة في غرفة السفرة و هكذا، و عليك استخدام أضواء لونها يماثل لون الطلاء تماماً
اعمل على تقسيم جدارك بألوان مختلفة لتشكيل الفن أمام الأعين، لاحظ في تلك الغرفة وجود أكثر من تجويف بالحائط و لكن كل تجويف له شخصيته فمنه البارز منه الغائر و جميعها بألوان مختلفة و مقسمة بشكل رائع و مسلط الضوء عليها بكل حرفية
استخدم الأحجار فهي السبيل الأيسر لنقل الطبيعة أو شيء منها إلى بيتك ، فالجدار المخصص لتركيب الأحجار لابد أن يكون طويلاً و مسيطراً على الغرف الرئيسية و ليس حائط صغير فيها أو زاوية أو حتى ركن و لكن ركب الحجر على الحائط الأكبر سيكون شكله جمالياً و راقياً للغاية
انشيء رفاً واحداً في غرفتك يكون منبثقاً عن الحائط ، و حاول أن تغطي ذلك الرف بالزجاج و تسلط عليه الضوء كذلك و تملؤه بالتحف الفنية و الأزهار، ففيه بهجة و حسن استقبال فريدين من نوعهما
الموزاييك من أغلى و أقصى الطرق التي قد تجعل الحوائط مختلفة قيمة و مضموناً، الموزايك شائع في الحمامات أكثر من الغرف الأخرى و يسخدم على نطاق ضيق لغلو ثمنه مقارنة بالسيراميك ، لا تحرم نفسك من لمسة فيها الموزاييك ..
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من كلاسيكيات الديكور في الماضي و الحاضر تخصيص بعض الممرات و الطرقات في المنزل و جدرانهما بتعليق البراويز ، لا تتخلى عن تلك الميزة الثابتة و اختر الصور و اللوحات التي تعبر عنك و عن ميولك الثقافية و الفنية في مدارس الفن التشكيلي المختلفة
ما رأيك ببعض الاخشاب، فلربما اعتقدت دوماً أن الأخشاب لا ستخدم سوى في الأرضيات و لكن عليك الآن تجديد أفكارك بخصوص استخدامات الاخشاب على الجدران ، الأمر أشبه بريشة فنان على جدران لا تبخسه شكله فتلونه بالوان تخسره من قيمته الطبيعية و لا تظهر شكله الطبيعي
اجعل من الحائط الخاص بك مكتبة ثابته و قسمها تقسيم هندسي مريح للعين و مستوعب للأغراض المكتبية بمعنى أنه يمكنك تقسيم جزء للكتب و جزء للفازات و جزء للأزهار و جزء للكتب الكبيرة و هكذا و طلائها بنفس لون طلاء الغرفة حتى تحدث الفارق المرجو منها شكلاً و مضموناً