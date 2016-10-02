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19 فكرة رائعة لتزيين جدران بيتك (سوف تبدو مذهلة!)

جحا جحا
PRIVADA MIRAMAR, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA الممر الحديث، المدخل و الدرج
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تعتبر الجداران هي المنصة الرئيسية لإبراز شكل و طراز ديكور منزلك بسبب أنها أكثر المكونات في البيت تكراراً و يكفي أنه في كل غرفة يوجد 4 جدران تستحق التزيين والديكور المناسب حتى يظهر المنزل بالشكل المأمول ، سنتجول برفقتكم في إبداع 19 فكرة مختلفة الطراز و المعطيات لتزيين جدران بيتك بما تحلم به بأشكال متنوعة معتادة و غير معتادة لمختلف الغرف ..

2- فراغات حديثة لغرفة الطعام و المعيشة

Projeto Comercial, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA مساحات تجارية عيادات طبية
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

استخدام الحوائط بفراغات كبرى مضاءة يضمن لك تخزين رائع و ابراز لكل محتويات غرفة المعيشة و يجعلها أجمل في التناول الفني و كذلك العملي فيمكنك ترك مساحة مناسبة في الوسط لتركيب جهاز التلفاز ليراه كل ركن في الغرفة بالتساوي ، اما بالنسبة للتحف الديكورية فيمكنك اخيتار ما يحلو لك حسب ذوقك

3- فراغات بمساحات مختلفة بالجدار

La ventana indiscreta, ACABADOMATE ACABADOMATE غرفة نوم
ACABADOMATE

ACABADOMATE
ACABADOMATE
ACABADOMATE

يمكنك بسهولة تغيير نمط و شكل حائط منزلك كما تحب و هذا النموذج الوظيفي يعتبر الافضل لكل من يمتلك أغراض في غرفة المعيشة قد تفوق قدرة المنضدة و مكونات الغرفة في استقبالها لذا فيكون الحل ذو مكسبين أولهما الشكل الجميل الذي سينتج عنه و ثانيهما المجال الكبير الذي سيفتحه هذا الطراز في استيعاب كل شيء في غرفة المعيشة مثل الكتب و التلفاز و الزهريات الديكورية و البراويز أيضاً كما يكون ملاذا أكثر أماناً للأغراض الزجاجية بعيدأ عن متناول الأطفال

4- الفراغات في نصف الجدار لتقسيم المساحات

CASA ENTREJARDINES, PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA

PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA
PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA
PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA

يمكن أن يكون الضوء عاملاً مؤثراً في تزيين جدار بيتك بكل سهولة حاول أن تجعل الحائط بسيط التكوين بدون تجويفات سوء 3 أو 4 بالكثير، و تقوم بتسليط الأضواء بداخل تلك الفراغات بنفس لون الحائط تماماً

5- فراغات زخرفية على جانبي التلفاز

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

استخدم ورق الحائط بألوان و أشكال و نقوش لا تسطيع تنفيذها بالطلاء العادي ، الورق له من السحر ما يجعله مؤهلاً بجدارة لتغيير ديكور بيتك للأجمل بشرط حسن الاستخدام في جدار واحد فقط من الاربعة في غرفة المعيشة و لو اردت استخدامه في غرفة أطفال على سبيل المثال حاول أن يكون محتوياً على الشخصيات الكرتونية التي يعشقها الأطفال و هو من أفضل استخداماته حداثياً

6- استخدام جديد للمساحات المنسية في الزوايا

Kiko House, RH Casas de Campo Design RH Casas de Campo Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
RH Casas de Campo Design

Kiko House

RH Casas de Campo Design
RH Casas de Campo Design
RH Casas de Campo Design

استخدام الزهور في ركن من الأركان يجعل حائطك منتشياً خصوصاً لو كان حائط في ممر صغير أو جدار طولي ليس به أي لمسات ، فالنباتات تحمل معها شكل و بهجة في أي مكان لا يوجد فيه أي تفاصيل سوى صمت الجدار

7- انشاء فتحات مفيدة بالتخزين و الديكور

PAINEL COM NICHOS | ESTAR , Ana Levy | Arquitetura + Interiores Ana Levy | Arquitetura + Interiores غرفة المعيشة
Ana Levy | Arquitetura + Interiores

Ana Levy | Arquitetura + Interiores
Ana Levy | Arquitetura + Interiores
Ana Levy | Arquitetura + Interiores

استخدم الأرفف المنفصلة في الغرف التي تحتاجها مثل المعيشة أو السفرة، ضع الأنتيكات و التماثيل التي تحبها و اجعل الضوء الليد مسلطاً عليها ذلك الأمر سيشعرك أنك نقلت جزءاً من متحف رائع إلى بيتك الأروع

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8- فراغات زخرفية و أصلية

The Urban Retreat, ZERO9 ZERO9 غرفة المعيشة
ZERO9

ZERO9
ZERO9
ZERO9

استخدم الأشكال الكلاسيكية أو الريفية في جزء من ديكور بيتك و على الحائط بالتحديد فهي أسهل الأماكن التي تستطيع تغيير طراز و عصر الديكور المستخدم في بيتك بشكل قوي، الأرفف التي تظهر بنية الشكل في الأعلى و المصابيح التي تزين جهة الجدار اليمنى و شكل فتحات الجدار الذي يشبه القباب جميعها غيرت تماماً طراز و عصر الغرفة بالكامل

9- فتحات بألوان خاصة تناسب نمط منزلك

Sala de Banho Diferente, Régua Arquitetura Régua Arquitetura حمام
Régua Arquitetura

Régua Arquitetura
Régua Arquitetura
Régua Arquitetura

تلاعب بالفتحات التي تبرز في جدار بيتك فلو كنت من عشاق الاختلاف و البساطة يمكنك استخدام التجاويف اليدوية الشكل غير المنتظمة في حروفها ستشعرك بالفن اليدوي و فنون النحت و لو كنت من عشاق الفنون التشكيلية فهذه فرصتك الكبرى

11- استخدام الفتحات في جدار غرفة النوم بأضواء خاصة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

استخدم الطلاء المرخم الذي يشبه في تعرجات الرخام و الاحجار الطبيعية فهو ذو قيمة كبيرة للغاية في اضفاء مزيداً من الرقي لغرفتك خصوصاً لو كانت معتادة الاستخدام يومياً كغرفة النوم تلك

12- فراغات في قلب الجدار

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تسليط الأضواء على جداريات بيتك يعد فناً لا يتقنه الكثيرون فعليك الالتزام بمباديء استخدامه مثل التركيز على الوسط وقلب الغرفة مثل السرير في غرفة النوم و السفرة في غرفة السفرة و هكذا، و عليك استخدام أضواء لونها يماثل لون الطلاء تماماً

13- فراغات ملونة

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

اعمل على تقسيم جدارك بألوان مختلفة لتشكيل الفن أمام الأعين، لاحظ في تلك الغرفة وجود أكثر من تجويف بالحائط و لكن كل تجويف له شخصيته فمنه البارز منه الغائر و جميعها بألوان مختلفة و مقسمة بشكل رائع و مسلط الضوء عليها بكل حرفية

14- فتحات بروح الطبيعة

Últimos trabajos, Spazio3Design Spazio3Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Spazio3Design

Últimos trabajos

Spazio3Design
Spazio3Design
Spazio3Design

استخدم الأحجار فهي السبيل الأيسر لنقل الطبيعة أو شيء منها إلى بيتك ، فالجدار المخصص لتركيب الأحجار لابد أن يكون طويلاً و مسيطراً على الغرف الرئيسية و ليس حائط صغير فيها أو زاوية أو حتى ركن و لكن ركب الحجر على الحائط الأكبر سيكون شكله جمالياً و راقياً للغاية

15- فتحات في الجدار بما يناسب احتياجاتك

Armoni , ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea الممر الحديث، المدخل و الدرج
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

انشيء رفاً واحداً في غرفتك يكون منبثقاً عن الحائط ، و حاول أن تغطي ذلك الرف بالزجاج و تسلط عليه الضوء كذلك و تملؤه بالتحف الفنية و الأزهار، ففيه بهجة و حسن استقبال فريدين من نوعهما

16- الفراغات في جدار الحمام

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الموزاييك من أغلى و أقصى الطرق التي قد تجعل الحوائط مختلفة قيمة و مضموناً، الموزايك شائع في الحمامات أكثر من الغرف الأخرى و يسخدم على نطاق ضيق لغلو ثمنه مقارنة بالسيراميك ، لا تحرم نفسك من لمسة فيها الموزاييك ..

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17- فراغات لاستيعاب بعض الفنون

Casa Uliva, DIN Interiorismo DIN Interiorismo الممر الحديث، المدخل و الدرج
DIN Interiorismo

DIN Interiorismo
DIN Interiorismo
DIN Interiorismo

من كلاسيكيات الديكور في الماضي و الحاضر تخصيص بعض الممرات و الطرقات في المنزل و جدرانهما بتعليق البراويز ، لا تتخلى عن تلك الميزة الثابتة و اختر الصور و اللوحات التي تعبر عنك و عن ميولك الثقافية و الفنية في مدارس الفن التشكيلي المختلفة

18- للتخزين

LDV | La Piera's Office, PLUS ULTRA studio PLUS ULTRA studio مكتب عمل أو دراسة
PLUS ULTRA studio

PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio

ما رأيك ببعض الاخشاب، فلربما اعتقدت دوماً أن الأخشاب لا ستخدم سوى في الأرضيات و لكن عليك الآن تجديد أفكارك بخصوص استخدامات الاخشاب على الجدران ، الأمر أشبه بريشة فنان على جدران لا تبخسه شكله فتلونه بالوان تخسره من قيمته الطبيعية و لا تظهر شكله الطبيعي

19- تنظيم و سعة في الفراغات

DEPARTAMENTO EN CUERNAVACA, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

اجعل من الحائط الخاص بك مكتبة ثابته و قسمها تقسيم هندسي مريح للعين و مستوعب للأغراض المكتبية بمعنى أنه يمكنك تقسيم جزء للكتب و جزء للفازات و جزء للأزهار و جزء للكتب الكبيرة و هكذا و طلائها بنفس لون طلاء الغرفة حتى تحدث الفارق المرجو منها شكلاً و مضموناً

10 حيل لديكور منزلى مختلف

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