أحلام تتحقق في شقة مساحتها 45 متراً

من جانب آخر للصورة السابقة نلاحظ كيف أن ظهر الكنبة مستند عليه المكتب ، و كيف أن موقع المطبخ قريب للغاية و لكن الابداع هو ما صوره لنا بعيداً، هذا عمل التصميم الداخلي، كل شيء في مكان واحد مع مراعاة المساحات فيما بينها، لا يوجد أي داعي لتصميم مثل تلك الشقة الصغيرة أن تشتري عفش كبير الحجم و لكن فقط اشتري القطع الصغيرة بمفردها ( كرسي بمفرده و كنبة صغيرة ) و ليس أطقم كاملة

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