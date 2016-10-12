أحلام تتحقق في شقة مساحتها 45 متراً

شقة الأحلام هي التي تتجمع فيها جميع احتياجاتنا، حتى لو كانت مساحتها 45 متراً فقط كالشقة التي سنتجول فيها اليوم، فالمساحة لم تعد بفضل الإبداع و التصميم الداخلي عائقاً امام تحقيق الاحلام ، فتلك الشقة حققت كل المتطلبات التي قد نحتاجها في منازلنا بغض النظر عن فكرة المساحة ، هيا بنا إلى تلك الشقة المعجزة لنعرف كيف يتم الاستغلال الأمثل لكل سنتيمتر في تصميم الشقق الصغيرة
الذكاء في التصميم و حسن التصرف في المساحة هما بداية طريق تحقيق جميع أحلامك في شقتك الصغيرة، ففي تلك الشقة يجتمع كل شيء في مسطح واحد تقريباً، كل ركن يؤدي وظيفة ، حتى العامود المبني به البيت و الذي لايمكن محوه من تصميم الشقة تم استخدامه ليكون كالتسريحة بخزانتها بأدراجها بمرآة جذابة طولية لتخدم المساحة الصغيرة و ما يحيط بها تم طلائه بلون مختلف عن اللون الأبيض المسيطر على كامل الشقة تقريبأ لتظهر بشكل جذاب
من يلاحظ دقة هذا المصمم في تقسيم الوظائف في هذه الشقة الصغيرة ما بين مطبخ و حمام و سفرة و معيشة سيلاحظ تقسيم الأرضيات في كل ركن تقريباً، فلو نظرت لما هو أمام المطبخ و خزاناته في الأرضيات ستجدها مماثلة تماماً لما هو أعلى الحوض ، و مختلفة تماماً عن باقي الأرضية
استغل المصمم بكل احترافية الركن في أقصى الشقة ليجعله مخصصاً للمطبخ، بشكل بسيط تماماً و هو استخدام التصميم على شكل حرف L ليستغل الركن أفضل استغلال و يجعل في منتصفه مساحة رائعة، كما استغل الجدران فيما فوق الحوض بشكل جريء لنشر الخزانات بكل راحة و دون تضييق أو اخلال بالشكل العام للمسطح بالكامل المفتوح على كل ركن فيه
خليط رائع ما بين غرفة المكتبة و بين المعيشة و بين مكتبة صغيرة كلهم في مكان واحد بلا أي فواصل، هذا التصرف الذكي وفر مساحة كبيرة بمجرد استغلال نهاية الكنب و وضع خلفها المكتب و الكراسي و الكمبيوتر ، و استغل العمود بجانب المكتب ليضع فيه 3 رفوف فقط لمكتبة أنيقة
من جانب آخر للصورة السابقة نلاحظ كيف أن ظهر الكنبة مستند عليه المكتب ، و كيف أن موقع المطبخ قريب للغاية و لكن الابداع هو ما صوره لنا بعيداً، هذا عمل التصميم الداخلي، كل شيء في مكان واحد مع مراعاة المساحات فيما بينها، لا يوجد أي داعي لتصميم مثل تلك الشقة الصغيرة أن تشتري عفش كبير الحجم و لكن فقط اشتري القطع الصغيرة بمفردها ( كرسي بمفرده و كنبة صغيرة ) و ليس أطقم كاملة
إقرأ أيضاً : شقة مساحتها 57 م² ستتمنى أن تسكن فيها
الحمامات تصمم وفقاً للمساحة و لكن الإبداع هنا تخطى حدود المساحة ، نلاحظ كيف أن المصمم وفق في استخدام مكونات جعلت الحمام مريحاً و ليس ضيقاً، أول تلك العوامل هو استخدام ألوان متعاكسة في الزوايا المختلفة وفقاً لكل جدار بحيث يجعل العين مشتته في التركيز مع المساحة و تم جذب انتباهها بنجاح إلى الجدران، و الخطوة الثانية كانت استخدام كابينية بلا ظهر لاستغلال المساحة في بناء نصف جدار ليكون بمثابة رف لوضع المتعلقات أعلاه ، استخدام عبقري لكل المساحة المتاحة