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أحلام تتحقق في شقة مساحتها 45 متراً

Mohammed Awad Mohammed Awad
Apartment Myalik, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة السفرة
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شقة الأحلام هي التي تتجمع فيها جميع احتياجاتنا، حتى لو كانت مساحتها 45 متراً فقط كالشقة التي سنتجول فيها اليوم، فالمساحة لم تعد بفضل الإبداع و التصميم الداخلي عائقاً امام تحقيق الاحلام ، فتلك الشقة حققت كل المتطلبات التي قد نحتاجها في منازلنا بغض النظر عن فكرة المساحة ، هيا بنا إلى تلك الشقة المعجزة لنعرف كيف يتم الاستغلال الأمثل لكل سنتيمتر في تصميم الشقق الصغيرة

ذكاء التصميم

Apartment Myalik, Polygon arch&des Polygon arch&des الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

الذكاء في التصميم و حسن التصرف في المساحة هما بداية طريق تحقيق جميع أحلامك في شقتك الصغيرة، ففي تلك الشقة يجتمع كل شيء في مسطح واحد تقريباً، كل ركن يؤدي وظيفة ، حتى العامود المبني به البيت و الذي لايمكن محوه من تصميم الشقة تم استخدامه ليكون كالتسريحة بخزانتها بأدراجها بمرآة جذابة طولية لتخدم المساحة الصغيرة و ما يحيط بها تم طلائه بلون مختلف عن اللون الأبيض المسيطر على كامل الشقة تقريبأ لتظهر بشكل جذاب 

تخصيص أرضي

Apartment Myalik, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة السفرة
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

من يلاحظ دقة هذا المصمم في تقسيم الوظائف في هذه الشقة الصغيرة ما بين مطبخ و حمام و سفرة و معيشة سيلاحظ تقسيم الأرضيات في كل ركن تقريباً، فلو نظرت لما هو أمام المطبخ و خزاناته في الأرضيات ستجدها مماثلة تماماً لما هو أعلى الحوض ، و مختلفة تماماً عن باقي الأرضية 

المطبخ في ركن

Apartment Myalik, Polygon arch&des Polygon arch&des مطبخ
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

استغل المصمم بكل احترافية الركن في أقصى الشقة ليجعله مخصصاً للمطبخ، بشكل بسيط تماماً و هو استخدام التصميم على شكل حرف L ليستغل الركن أفضل استغلال و يجعل في منتصفه مساحة رائعة، كما استغل الجدران فيما فوق الحوض بشكل جريء لنشر الخزانات بكل راحة و دون تضييق أو اخلال بالشكل العام للمسطح بالكامل المفتوح على كل ركن فيه

ميكس الكل في واحد

Apartment Myalik, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

خليط رائع ما بين غرفة المكتبة و بين المعيشة و بين مكتبة صغيرة كلهم في مكان واحد بلا أي فواصل، هذا التصرف الذكي وفر مساحة كبيرة بمجرد استغلال نهاية الكنب و وضع خلفها المكتب و الكراسي و الكمبيوتر ، و استغل العمود بجانب المكتب ليضع فيه 3 رفوف فقط لمكتبة أنيقة 

من الجانب الآخر

Apartment Myalik, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

من جانب آخر للصورة السابقة نلاحظ كيف أن ظهر الكنبة مستند عليه المكتب ، و كيف أن موقع المطبخ قريب للغاية و لكن الابداع هو ما صوره لنا بعيداً، هذا عمل التصميم الداخلي، كل شيء في مكان واحد مع مراعاة المساحات فيما بينها، لا يوجد أي داعي لتصميم مثل تلك الشقة الصغيرة أن تشتري عفش كبير الحجم و لكن فقط اشتري القطع الصغيرة بمفردها  ( كرسي بمفرده و كنبة صغيرة ) و ليس أطقم كاملة 

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الحمام مثالي

Apartment Myalik, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

الحمامات تصمم وفقاً للمساحة و لكن الإبداع هنا تخطى حدود المساحة ، نلاحظ كيف أن المصمم وفق في استخدام مكونات جعلت الحمام مريحاً و ليس ضيقاً، أول تلك العوامل هو استخدام ألوان متعاكسة في الزوايا المختلفة وفقاً لكل جدار بحيث يجعل العين مشتته في التركيز مع المساحة و تم جذب انتباهها بنجاح إلى الجدران، و الخطوة الثانية كانت استخدام كابينية بلا ظهر لاستغلال المساحة في بناء نصف جدار ليكون بمثابة رف لوضع المتعلقات أعلاه ، استخدام عبقري لكل المساحة المتاحة 

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Apartment Myalik, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

Apartment Myalik, Polygon arch&des Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des
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