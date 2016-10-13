تحول جذري لمنزل عتيق.. قبل وبعد

هل تذكر الحمام القديم؟ كيف كان يبدو وكم كان ممل غير مرتب؟، أصبح الحمام مميز وأنيق، فقد تم استبدال السيراميك القديم باّخر أبيض جديد، مع أثاث سيراميكي أبيض بدلًا من الأزرق، وباب خشبي أنيق، إضافة إلى ذلك فقد تم زيادة الإضاءة بالحمام ليبدو بمظهر مُنير ونظيف وساطع.

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