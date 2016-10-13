تحول جذري لمنزل عتيق.. قبل وبعد

نعرض اليوم نموذج لـ منزل بسيط من طابقين، تم تعديلة جذريًا ليخرج من حالة الملل والتدهور والاهمال التي كان عليها إلى إطلالة جديدة ومميزة تعطيه روح وحيوية وجمال، وفي هذا المقال نعرض لكم في صور حالة المنزل قبل وبعد التعديل، مع اللمسات المميزة في الديكور والشرفة التي صنعت بيتًا جديدًا.
يبدو مدخل المنزل متهالك، رديء، غير مطلي، جدران خرسانية متكسرة، وأرضية أسمنتية متعرجة، في طرقة طويلة إلى باب المنزل، في مظهر لا يليق بأن يكون مدخل منزل أنيق، بل إنه يظهر في حالة تدهور ويبدو عليه الإهمال.
كان مدخل المنزل غير لطيف، وبدت المساحة صغيرة جدًا إضافة إلى سوء استخدامها، كما أن المنظر غير مريح والألوان تفتقد البهجة، وقلة الضوء تفقد المكان الوضوح، فبدى مظلمًا وسيء.
الصورة بألف كلمة، يبدو فيها الحمام سيء للغاية، التصميم قديم جدًا يظهر فيه السيراميك القديم في الجدران والأرضية، يعطي شعور بالتوتر بسبب الازدحام الذي يملئه وقلة التنظيم والترتيب، حوض الاستحمام من السيراميك الأبيض تظهر عليه علامات الاتساخ، بالرغم من أن المساحة ربما تكون مناسبة لصنع حمام أنيق وأفضل من ذلك.
يعد وجود مساحة مناسبة لعمل شرفة أو حديقة صغيرة في المنزل شيء مميز جدًا، ولكن سوء استخدام المساحة هنا لم يُمكن أصحابها من عمل ذلك، فقط لديهم الشرفة ولكنها لا تستخدم ولو 1 % منها بطريقة صحيحة، باتت مهملة ومُملة.. فلننظر كيف ستتغير الشرفة!
المطبخ القديم، يبدو غاية في الملل والازدحام، تظهر عليه علامات واضحة من عدم التنظيم والترتيب، كما ان الأثاث قديم، ليبدو لا طعم له أو شكل، ولكن بعد المتابعة سيدهشك التعديل.
الاّن بات المدخل أكثر اتساعًا ونظافة، الألوان مشرقة، والمكان مُضيء، فالألوان الفاتحة تعطي نظافة وضوء وصفاء للمكان، يبدو المكان ذات روح جميلة، راقي ومدهش، حيث تم استخدام الأرضية الخشبية الفاتحة، مع الجدران البيضاء والسقف المرصع بوحدات الإضاءة التي باتت تُنير المكان بأكمله.
تشكيل مطبخ جديد كان شيء ضروري في مثل هذا المكان، فقد تم استبدال الأثاث القديم باّخر جديد مطلي باللون الأبيض ويبدو أكثر حداثة وسطوع ونظافة، إلى جانب استخدام أرضية خشبية حديثة مع منح فرصة للنافذة بإبراز ضوئها بطريقة سليمة كي ينتشر الضوء في جميع أرجاء المطبخ، ليبدو منيرًا ومريحًا.
ربما تتسائل عن هذا، بالتأكيد هو مدخل البيت ولكن بعدما تم إضافة اللمسات البسيطة إلى وإعادة ترميمه من جديد، فقد بدى المدخل في حالة أفضل مما كانت عليه كثيرًا مع اللمسات الخضراء التي تعطي له جاذبية وبساطة وجمال.
إن استغلال مساحة الشرفة في منزلك بطريقة جيدة يسمح لك بقضاء بعض من الوقت في هدوء وراحة واسترخاء، تبدو مثالية وأنيقة للجلوس فالهوء ليلًا او في إشراقة الشمس صباحًا، وقد تم تجديدها بعمل أرضية خشبية رائعة، مع الجدران الخرسانية المرصعة بوحدات الإضاءة الصفراء، ووضع الكراسي الخشبية والمنضدة الصغيرة بالمنتصف.
إذا كنا نتحدث عن تغيير في التفاصيل الداخلية، فإن اللمسات المثالية المنضبطة على الجوانب الخارجية تعطي جمال وطابع مميز للمنزل، حيث الحديقة البسيطة على جوانب المنزل التي تم زراعتها وملئها بالزهور الملونة لتعطي جمال طبيعي للمنظر.
وأخيرًا يبدو استغلال المنطقة الخلفية للمنزل وعمل حديقة صغيرة شيء مميز وجميل، حيث تم عمل حديثة بسيطة من أرضية خشبية تحمل عدة كراسي ومنضدة، تمنح أصحاب البيت القدرة على الاسترخاء والجلوس في الهواء الطلق والاستمتاع بجمال المنظر الطبيعي.
هل تذكر الحمام القديم؟ كيف كان يبدو وكم كان ممل غير مرتب؟، أصبح الحمام مميز وأنيق، فقد تم استبدال السيراميك القديم باّخر أبيض جديد، مع أثاث سيراميكي أبيض بدلًا من الأزرق، وباب خشبي أنيق، إضافة إلى ذلك فقد تم زيادة الإضاءة بالحمام ليبدو بمظهر مُنير ونظيف وساطع.
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