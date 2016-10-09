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5 غرف نوم باللون الأزرق لعشاق الصفاء

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Arabian Room, Ana Rita Soares- Design de Interiores Ana Rita Soares- Design de Interiores غرفة نوم
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إذا كنت من محبي البيئة البحرية وتعشق اللون الأزرق فهذا الموضوع كُتب لأجلك، جمعنا لك في هذا الموضوع غرف نوم باللون الأزرق لأجواء أكثر صفاءًا، ففي علم الطاقة يعكس اللون الأزرق الصفاء على النفس وهذا اللون مثالي جدًا لغرف النوم فهو المكان الذي تحتاج فيه للصفاء الذهني حتى تنام في راحة تامة ولا يزعجك شيء، دعنا نتركك  مع التصاميم المختلفة والأكيد أنك ستقع في غرام أحدهم.       

1- غرفة مشرقة

Penthouse Riviera de Sao Lourenço, Mayra Lopes Arquitetura | Interiores Mayra Lopes Arquitetura | Interiores غرفة نوم
Mayra Lopes Arquitetura | Interiores

Mayra Lopes Arquitetura | Interiores
Mayra Lopes Arquitetura | Interiores
Mayra Lopes Arquitetura | Interiores

أما عن هذا التصميم فهو ملائم جدًا للمدن الساحلية أو حتى أي مدينة سواء كانت صناعية أو زراعية لكن من ينام بداخل هذه الغرفة لابد وأن يكون عاشق ومتأثر بالمدن الساحلية وأجواء الشاطيء، لذا نجد اللوحة المعلقة فوق السرير تجسد البيئة الساحلية في أبسط صورها وأكثر ما يميزها هو اللون الأزرق، لون البحر والسماء، لذا كل شيء في الغرفة حرص على الجمع بين اللون الأبيص واللون الأزرق بداية من السجادة الصغيرة في الأرض مرورًا بالسرير حتى الجدران، الإضاءة في الغرفة مشرقة جدًا وذلك بفضل الشرفة والستائر البيضاء الشفافة التي تسمح بمرور الضوء وأشعة الشمس من الخارج.

2- غرفة زرقاء للمساحات الواسعة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

أما عن هذه الغرفة  فقد اعتمدت على اللون الأزرق بشكل أكبر حتى الستائر والمفروشات كانت باللون الأزرق  ونرجح سبب وقوع الاختيار على هذا اللون بنسبة أكبر من الأبيض مثلًا أن مساحة الغرفة ساعدت الخبراء على ذلك، الحروف الإنجليزية على الجدار الأزرق أعطت لمسة لطيفة فبعدت احتمالية ظهور الغرفة بشكل تقليدي وتمتعت بأكبر قدر من البساطة . 

3- البحر يسكب زرقته على السحب

Arabian Room, Ana Rita Soares- Design de Interiores Ana Rita Soares- Design de Interiores غرفة نوم
Ana Rita Soares- Design de Interiores

Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores

في هذا التصميم لم يظهر اللون الأزرق على الجدران بمظهره الصريح بل أمتزج مع اللون الأبيض وكأن البحر سكب زرقته على السحب البيضاء ليظهر الجدار وكأنه لوحة تجريدية رسمها فنان محترف، خشب الأثاث لم يظهر بلونه البني أو البيج الغامق الصريح بل اعتمد الخبراء على استخدام اللون العاجي في الأثاث بالإضافة إلى اللون الأبيض في واجهة السرير.  

4- غرفة زرقاء للمساحات المحدودة

Casa Altavista, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño غرفة نوم
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

السرير الخشبي المرتفع عن الأرض مناسب جدًا للأرضية الخشبية للغرفة، وواجهة السرير البيضاء المضيئة ملائمة جدًا للجدار الأزرق، كما أن الإضاءة على جانبي السرير زادت من جمال الجدار، أما عن المفروشات فكانت متناغمة جدًا مع ألوان الغرفة ونقشت بدرجات الأزرق والأزرق الغامق، الغرفة بسيطة جدًا ودافئة وتصلح للمساحات المحدودة . 

5- تصميم هندسي

Quarto Azul, Ângela Pinheiro Home Design Ângela Pinheiro Home Design غرفة نوم
Ângela Pinheiro Home Design

Ângela Pinheiro Home Design
Ângela Pinheiro Home Design
Ângela Pinheiro Home Design

كل شيء في هذه الغرفة متناغم مع بعضه البعض حتى أصغر التفاصيل، الوسادة المضلعة نفس شكل الأباجورة، اعتمد تصميم الغرفة على فكرة الأشكال الهندسية فـنجد الوسادات والأباجورة مضلعة الجدران عبارة عن مربعات صغيرة، يمكن أن تكون هذه الغرفة مناسبة جدًا لكثير من الفئات  ليس فقط لمحبي اللونالأزرق  بل للمهندسين وكل من يتعلق عمله وولعه بالهندسة.  

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