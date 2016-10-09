5 غرف نوم باللون الأزرق لعشاق الصفاء

إذا كنت من محبي البيئة البحرية وتعشق اللون الأزرق فهذا الموضوع كُتب لأجلك، جمعنا لك في هذا الموضوع غرف نوم باللون الأزرق لأجواء أكثر صفاءًا، ففي علم الطاقة يعكس اللون الأزرق الصفاء على النفس وهذا اللون مثالي جدًا لغرف النوم فهو المكان الذي تحتاج فيه للصفاء الذهني حتى تنام في راحة تامة ولا يزعجك شيء، دعنا نتركك مع التصاميم المختلفة والأكيد أنك ستقع في غرام أحدهم.
أما عن هذا التصميم فهو ملائم جدًا للمدن الساحلية أو حتى أي مدينة سواء كانت صناعية أو زراعية لكن من ينام بداخل هذه الغرفة لابد وأن يكون عاشق ومتأثر بالمدن الساحلية وأجواء الشاطيء، لذا نجد اللوحة المعلقة فوق السرير تجسد البيئة الساحلية في أبسط صورها وأكثر ما يميزها هو اللون الأزرق، لون البحر والسماء، لذا كل شيء في الغرفة حرص على الجمع بين اللون الأبيص واللون الأزرق بداية من السجادة الصغيرة في الأرض مرورًا بالسرير حتى الجدران، الإضاءة في الغرفة مشرقة جدًا وذلك بفضل الشرفة والستائر البيضاء الشفافة التي تسمح بمرور الضوء وأشعة الشمس من الخارج.
أما عن هذه الغرفة فقد اعتمدت على اللون الأزرق بشكل أكبر حتى الستائر والمفروشات كانت باللون الأزرق ونرجح سبب وقوع الاختيار على هذا اللون بنسبة أكبر من الأبيض مثلًا أن مساحة الغرفة ساعدت الخبراء على ذلك، الحروف الإنجليزية على الجدار الأزرق أعطت لمسة لطيفة فبعدت احتمالية ظهور الغرفة بشكل تقليدي وتمتعت بأكبر قدر من البساطة .
في هذا التصميم لم يظهر اللون الأزرق على الجدران بمظهره الصريح بل أمتزج مع اللون الأبيض وكأن البحر سكب زرقته على السحب البيضاء ليظهر الجدار وكأنه لوحة تجريدية رسمها فنان محترف، خشب الأثاث لم يظهر بلونه البني أو البيج الغامق الصريح بل اعتمد الخبراء على استخدام اللون العاجي في الأثاث بالإضافة إلى اللون الأبيض في واجهة السرير.
السرير الخشبي المرتفع عن الأرض مناسب جدًا للأرضية الخشبية للغرفة، وواجهة السرير البيضاء المضيئة ملائمة جدًا للجدار الأزرق، كما أن الإضاءة على جانبي السرير زادت من جمال الجدار، أما عن المفروشات فكانت متناغمة جدًا مع ألوان الغرفة ونقشت بدرجات الأزرق والأزرق الغامق، الغرفة بسيطة جدًا ودافئة وتصلح للمساحات المحدودة .
كل شيء في هذه الغرفة متناغم مع بعضه البعض حتى أصغر التفاصيل، الوسادة المضلعة نفس شكل الأباجورة، اعتمد تصميم الغرفة على فكرة الأشكال الهندسية فـنجد الوسادات والأباجورة مضلعة الجدران عبارة عن مربعات صغيرة، يمكن أن تكون هذه الغرفة مناسبة جدًا لكثير من الفئات ليس فقط لمحبي اللونالأزرق بل للمهندسين وكل من يتعلق عمله وولعه بالهندسة.
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