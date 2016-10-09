5 غرف نوم باللون الأزرق لعشاق الصفاء

أما عن هذا التصميم فهو ملائم جدًا للمدن الساحلية أو حتى أي مدينة سواء كانت صناعية أو زراعية لكن من ينام بداخل هذه الغرفة لابد وأن يكون عاشق ومتأثر بالمدن الساحلية وأجواء الشاطيء، لذا نجد اللوحة المعلقة فوق السرير تجسد البيئة الساحلية في أبسط صورها وأكثر ما يميزها هو اللون الأزرق، لون البحر والسماء، لذا كل شيء في الغرفة حرص على الجمع بين اللون الأبيص واللون الأزرق بداية من السجادة الصغيرة في الأرض مرورًا بالسرير حتى الجدران، الإضاءة في الغرفة مشرقة جدًا وذلك بفضل الشرفة والستائر البيضاء الشفافة التي تسمح بمرور الضوء وأشعة الشمس من الخارج.