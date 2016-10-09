3 خطوات لإختيار كراسي السفرة المثالية

غرفة الطعام هي من أهم الغرف من حيث الوظيفة والشكل، فمن الناحية العملية فهي تجمع أفراد الأسرة أثناء تناول الطعام يومياً وتجمع الأهل والأصدقاء في المناسبات والعزائم، فيجب أن تكون مصممة بحيث تناسب كل أفراد العائلة وأن تكون مريحة حتى يمكنهم الحصول على أفضل الأوقات وهم ملتفون حول المائدة. ومن الناحية التصميمية فغرفة الطعام من أحد أهم الغرف العامة والتي تحدد طراز المنزل بأكمله بتفاصيلها، فيجب إختيار تصميمها بعناية للحصول على أفضل النتائج.
هناك العديد من الإختيارات والمحددات التصميمية للحصول على أفضل غرفة طعام من حيث الشكل و الوظيفة جئنا لكم بهذه الوصايا مع العديد من الأفكار التصميمة لتلهمكم لعمل غرف الطعام الخاصة بكم.
يجب أن يكون مقاس و عدد كراسي السفرة متناسبة مع حجم الطاولة، يترواح عرضها بين 50-60 سم للحصول على عرض مناسب ومريح ولكن العرض المثالي هو 55سم. أما من حيث الإرتفاع فأفضل إرتفاع للكراسي العادية هو بين 40-45 سم، مع مراعاة ترك مسافة 30سم بين سطح الكرسي وسطح الطاولة، علماً بأن إرتفاع الطاولة غالباً ما يكون بين 70- 75 سم.
راعي أن من يستخدم الكراسي قد يكون من المسنين أوالأطفال ولذلك فيجب أن تكون الكراسي سهلة الحركة، ذات قبضة حتى يمكن الإمساك بها بسهولة بالإضافة لأن الكراسي الثقيلة غير عملية بالمرة.
يجب مراعاة سهولة تنظيف الكراسي، وتناسبها مع مستخدميها، فإذا كان لديك أطفال فأختر تصاميم سهلة التنظيف ومقاومة للبقع.
إحرص على جعل شكل وطراز الكراسي متناسب مع شكل وطراز الطاولة. فهناك العديد من الأنواع والأشكال للكراسي، فتعالوا نعرض بعض الأنواع سوياً مع مميزات وعيوب كل منها..
الكراسي المصمتة هي كراسي منتشرة على نطاق واسع هذه الأيام، فهي كراسي بسيطة التصميم ومعاصرة. تتميز بأنها مصنوعة بالكامل من خامة واحدة أو إثنين، مثل الخشب، البلاستيك أو المعدن ولا يدخل في تصميمها التنجيد، فتكون خفيفة الوزن ويسهل تنظيفها.
تأخذ الكراسي المصمتة مساحة بسيطة فتكون مناسبة للمساحات الصغيرة، وتتناسب مع الطراز المودرن، المينمال، الصناعي والمعاصر. يفضل استخدام وسائد خفيفة معها لتحقيق أقصى راحة أثناء الجلوس.
غالباً ما تكون مستخدمة على مقدمتي الطاولة ويطلق عليها كراسي المضيفين، ولكن أحيانا عند وجود المساحة الكافية يتم استخدام كراسي ذات أذرع ككراسي رئيسية. إحرص على إختيار كراسي مريحة وخاصة عند الظهر والأكتاف، وأن يكون الذراعين مناسبين لسند الايدي وأن تكون الارجل مستقرة على الارض بشكل سليم.
من حيث الشكل و التصميم فهي من أرقى التصاميم وتظهر بكثرة في الطراز الكلاسيك أو الريفي، تأتي بأكثر من شكل للتصاميم فيمكن أن تكون منجدة بالكامل أو منجد منها أجزاء من الظهر والمقعد ولكن أفضل التصاميم وأكثرها رقياً هو التنجيد بأسلوب الكابتونيه.
عيوب الكراسي المنجدة وعلى الرغم من أناقتها التي لا يضاهيها شئ، فهي في أغلب الوقت معرضة للبقع وأحيانا يصعب تنظيفها.
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أفضل الأقمشة هي القطن، الشمواه ولكن إبتعد عن الأقمشة الثقيلة ذات الألياف البارزة فهي يمكن أن تجمع الأوساخ ويصعب تنظيفها، مثل الشانيليا.
قم بمزج الالياف الصناعية مع الاقمشة الطبيعية لتحصل على أفضل النتائج.
أما التنجيد بالجلد فهو حل عملي وأنيق، حيث أنه يسهل تنظيفه كما أنه يعطي أناقة ولمسة مودرن.
ولكن عيوبة أن بعض البقع لا يمكن ازالتها و لكن يجب العناية الدورية به ليبقى على حالة الأصلية، فيحتاج عناية خاصة.
المقاعد المستوية رائعة في حالة عدم توافر مساحة كافية، فيمكن استنادها على الحائط أو يمكن أن تكون بظهر، ولكنها إختيارك الأمثل حيث تأخذ مساحة بسيطة وعدد أفراد أكثر. مناسب عند وجود أطفال كما أنها تضيف أجواء عائلية مبهجة.
إذا كان إرتفاع الطاولة أو البار ما بين 90- 100 سم فمن الأفضل استخدام الكراسي العالية. ولكن راعي أنها غير مريحة للبعض حيث أن الجلوس عليها يمثل تحدي، وأن الرجل لا تلمس الارض في الغالب. لا تصلح لكل الفئات العمرية، ولكن على الأغلب في المنازل الشبابية فقط.