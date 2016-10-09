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3 خطوات لإختيار كراسي السفرة المثالية

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify غرفة السفرة
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غرفة الطعام هي من أهم الغرف من حيث الوظيفة والشكل، فمن الناحية العملية فهي تجمع أفراد الأسرة أثناء تناول الطعام يومياً وتجمع الأهل والأصدقاء في المناسبات والعزائم، فيجب أن تكون مصممة بحيث تناسب كل أفراد العائلة وأن تكون مريحة حتى يمكنهم الحصول على أفضل الأوقات وهم ملتفون حول المائدة. ومن الناحية التصميمية فغرفة الطعام من أحد أهم الغرف العامة والتي تحدد طراز المنزل بأكمله بتفاصيلها، فيجب إختيار تصميمها بعناية للحصول على أفضل النتائج.

هناك العديد من الإختيارات والمحددات التصميمية للحصول على أفضل غرفة طعام من حيث الشكل و الوظيفة جئنا لكم بهذه الوصايا مع العديد من الأفكار التصميمة لتلهمكم لعمل غرف الطعام الخاصة بكم.

1. المقاس المناسب

Herman Miller, Herman Miller México Herman Miller México غرفة السفرة
Herman Miller México

Herman Miller México
Herman Miller México
Herman Miller México

يجب أن يكون مقاس و عدد كراسي السفرة متناسبة مع حجم الطاولة، يترواح عرضها بين 50-60 سم للحصول على عرض مناسب ومريح ولكن العرض المثالي هو 55سم. أما من حيث الإرتفاع فأفضل إرتفاع للكراسي العادية هو بين 40-45 سم، مع مراعاة ترك مسافة 30سم بين سطح الكرسي وسطح الطاولة، علماً بأن إرتفاع الطاولة غالباً ما يكون بين 70- 75 سم.

2.كراسي عملية

homify غرفة السفرةطاولات
homify

homify
homify
homify

راعي أن من يستخدم الكراسي قد يكون من المسنين أوالأطفال ولذلك فيجب أن تكون الكراسي سهلة الحركة، ذات قبضة حتى يمكن الإمساك بها بسهولة بالإضافة لأن الكراسي الثقيلة غير عملية بالمرة.

يجب مراعاة سهولة تنظيف الكراسي، وتناسبها مع مستخدميها، فإذا كان لديك أطفال فأختر تصاميم سهلة التنظيف ومقاومة للبقع.

3.التصميم المناسب

Casa da Floresta, Ferraro Habitat Ferraro Habitat غرفة السفرة
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

إحرص على جعل شكل وطراز الكراسي متناسب مع شكل وطراز الطاولة. فهناك العديد من الأنواع والأشكال للكراسي، فتعالوا نعرض بعض الأنواع سوياً مع مميزات وعيوب كل منها..

- كراسي مصمتة

Scandinavian eating 99chairs غرفة السفرةطاولات
99chairs

Scandinavian eating

99chairs
99chairs
99chairs

الكراسي المصمتة هي كراسي منتشرة على نطاق واسع هذه الأيام، فهي كراسي بسيطة التصميم ومعاصرة. تتميز بأنها مصنوعة بالكامل من خامة واحدة أو إثنين، مثل الخشب، البلاستيك أو المعدن ولا يدخل في تصميمها التنجيد، فتكون خفيفة الوزن ويسهل تنظيفها.

تأخذ الكراسي المصمتة مساحة بسيطة فتكون مناسبة للمساحات الصغيرة، وتتناسب مع الطراز المودرن، المينمال، الصناعي والمعاصر. يفضل استخدام وسائد خفيفة معها لتحقيق أقصى راحة أثناء الجلوس.

كراسي مصمتة من المعدن

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

كراسي مصمتة شفافة (ghost chairs)

London Townhouse The Silkroad Interior Design غرفة السفرة
The Silkroad Interior Design

London Townhouse

The Silkroad Interior Design
The Silkroad Interior Design
The Silkroad Interior Design

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- كراسي ذات ذراع

Loft im Grün - Umbau in Perchtoldsdorf, Franz&Sue Franz&Sue غرفة السفرة
Franz&amp;Sue

Franz&Sue
Franz&amp;Sue
Franz&Sue

غالباً ما تكون مستخدمة على مقدمتي الطاولة ويطلق عليها كراسي المضيفين، ولكن أحيانا عند وجود المساحة الكافية يتم استخدام كراسي ذات أذرع ككراسي رئيسية. إحرص على إختيار كراسي مريحة وخاصة عند الظهر والأكتاف، وأن يكون الذراعين مناسبين لسند الايدي وأن تكون الارجل مستقرة على الارض بشكل سليم.

- كراسي منجدة

Esszimmerstühle, Sunchairs GmbH & Co.KG Sunchairs GmbH & Co.KG غرفة السفرة
Sunchairs GmbH &amp; Co.KG

Sunchairs GmbH & Co.KG
Sunchairs GmbH &amp; Co.KG
Sunchairs GmbH & Co.KG

من حيث الشكل و التصميم فهي من أرقى التصاميم وتظهر بكثرة في الطراز الكلاسيك أو الريفي، تأتي بأكثر من شكل للتصاميم فيمكن أن تكون منجدة بالكامل أو منجد منها أجزاء من الظهر والمقعد ولكن أفضل التصاميم وأكثرها رقياً هو التنجيد بأسلوب الكابتونيه.

عيوب الكراسي المنجدة وعلى الرغم من أناقتها التي لا يضاهيها شئ، فهي في أغلب الوقت معرضة للبقع وأحيانا يصعب تنظيفها.

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الأقمشة المناسبة

Fotoarbeiten Reetdachhaus in List auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة السفرة
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

أفضل الأقمشة هي القطن، الشمواه ولكن إبتعد عن الأقمشة الثقيلة ذات الألياف البارزة فهي يمكن أن تجمع الأوساخ ويصعب تنظيفها، مثل الشانيليا. 

قم بمزج الالياف الصناعية مع الاقمشة الطبيعية لتحصل على أفضل النتائج.

كراسي منجدة من الجلد

Comedor , Idea Interior Idea Interior غرفة السفرةطاولات ألواح خشب مضغوط Black
Idea Interior

Idea Interior
Idea Interior
Idea Interior

أما التنجيد بالجلد فهو حل عملي وأنيق، حيث أنه يسهل تنظيفه كما أنه يعطي أناقة ولمسة مودرن.

ولكن عيوبة أن بعض البقع لا يمكن ازالتها و لكن يجب العناية الدورية به ليبقى على حالة الأصلية، فيحتاج عناية خاصة.

كراسي منجدة على الطراز المينمال

LK&1231, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH غرفة السفرة
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

كراسي ملونة ومنجدة على الطراز الإنتقائي

DINING SPACE IS AND REN STUDIOS LTD غرفة السفرة
IS AND REN STUDIOS LTD

DINING SPACE

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

- مقعد مستوى (bench)

Wohnen , Etschmann-Noack Etschmann-Noack غرفة السفرة
Etschmann-Noack

Etschmann-Noack
Etschmann-Noack
Etschmann-Noack

المقاعد المستوية رائعة في حالة عدم توافر مساحة كافية، فيمكن استنادها على الحائط أو يمكن أن تكون بظهر، ولكنها إختيارك الأمثل حيث تأخذ مساحة بسيطة وعدد أفراد أكثر. مناسب عند وجود أطفال كما أنها تضيف أجواء عائلية مبهجة.

مقعد مستوي على الطراز الكلاسيكي

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects غرفة السفرة
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

مقعد مستوى على شكل حرف L استغل ركن بسيط من المنزل في عمل طاولة طعام

Dining room homify غرفة السفرة حديد
homify

Dining room

homify
homify
homify

- كراسي عالية (كراسي البار)

AGNESE 2 - CUCINELUBE, Studio Ferriani Studio Ferriani مطبخألواح المطبخ
Studio Ferriani

Studio Ferriani
Studio Ferriani
Studio Ferriani

إذا كان إرتفاع الطاولة أو البار ما بين 90- 100 سم فمن الأفضل استخدام الكراسي العالية. ولكن راعي أنها غير مريحة للبعض حيث أن الجلوس عليها يمثل تحدي، وأن الرجل لا تلمس الارض في الغالب. لا تصلح لكل الفئات العمرية، ولكن على الأغلب في المنازل الشبابية فقط.

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