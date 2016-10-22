الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

7 طرق لاستخدام الخشب فى الديكور

منة اسماعيل منة اسماعيل
Temporada Otoño-Invierno 2015, VILLATTE - La Maison VILLATTE - La Maison مطبخطاولات وكراسي
Loading admin actions …

اذا اردت الأناقة فاستعن بالخشب، فالخشب من اللمسات الجذابة جداً التى تضفى على منزلك أناقة وكلاسيكية بشكل واضح جداً، فهذة المادة الطبيعية تعرف جيداً كيف تلبى احتياجاتك من الأناقة والأستخدام النافع فى نفس الوقت، لذلك دع الأمر للخشب داخل منزلك وسيبهرك بما سيفعله من أجل منزلك، واذا كنت تحتار ولا تعرف كيف تستطيع أضافة لمسة الخشب داخل منزلك بشكل يتناسب مع ديكور المنزل وأثاثه، لا تقلق حيال ذلك فنحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 6 طرق رائعة لأضافة لمسة الخشب بطريقة أنيقة داخل منزلك ومميزة.

1- الخشب داخل الحمام

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

يمكنك استخدام الخشب فى حمامك وسيعطيك اختلاف واضح جداً، فالخشب فى أرضيات الحمام يعتبر من الأختيارات العبقرية جداً، فهو سهل التنظيف وفى نفس الوقت أمن جداً عن استخدام السيراميك والرخام الناعم، ويمكنك أيضاً استخدام الخشب فى الديكورات داخل الحمام فليس مقتصراً على الأرضيات فقط، بل يمكنك مثل هذا الحمام فى تلك الصورة استخدام الخشب فى الديكورات البسيطة داخل الحمام، وكلمسة ذكية استخدامه كأطار للمرايا داخل الحمام.

2- الخشب ونمط ريفى عتيق

Temporada Otoño-Invierno 2015, VILLATTE - La Maison VILLATTE - La Maison مطبخطاولات وكراسي
VILLATTE – La Maison

VILLATTE - La Maison
VILLATTE – La Maison
VILLATTE - La Maison

اذا كنت من محبى النمط الريفى ولا تعرف جيداً كيف يمكنك أضفاء لمسة من هذا النمط على منزلك عليك بأستخدام الخشب، فالخشب العتيقة من علامات النمط الريفى الواضحة جداً، لذلك اذا اردت اضفاء لمسة ريفية بسيطة فقط عليك بالخشب العتيق عن طريق أضافة خزانة أو بعض القطع من الأثاث الخشبي البسيط..

3- كومودينو خشبي

CASA MJM, JORGELINA ALVAREZ I arquitecta I JORGELINA ALVAREZ I arquitecta I حمام
JORGELINA ALVAREZ I arquitecta I

JORGELINA ALVAREZ I arquitecta I
JORGELINA ALVAREZ I arquitecta I
JORGELINA ALVAREZ I arquitecta I

الكومودينو ليس فقط لغرفة النوم بل الكومودينو له العديد من الأستخدامات، فهنا على سبيل تم استخدام الكومودينو الخشبي فى الحمام وعلى غير العادةـ ليعطيك لمسة مختلفة ومزيد من الأناقة داخل حمامك بطريقة واضحة وصريحة.

4- الخشب والأضاءة

homify المنزلديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

الخشب والأضاءة يستطيعان أن يجتمعا معاً ويخلقا روحاً أنيقة مميزة، فكما نرى هنا فى هذا الصورة تم استخدام الخشب كقاعدة أنيقة لتلك اللمبة المميزة والبسيطة.

5- شماعة أم حافظة

Percheros y Organizadores, BROWN ST BROWN ST غرفة نومديكورات واكسسوارات
BROWN ST

Percheros y Organizadores

BROWN ST
BROWN ST
BROWN ST

شماعة أم حافظة كلاهما يستطيعان أضافة المزيد من الأناقة إلى منزلك فقط بتلك القطعة من الديكور والتى يمكنك استغلالها لحفظ الأشياء الهامة بجانب لمسة الديكور الانيقة.

6- الخشب واعادة الحياة إلى حديقتك

Ambientación Country, Araceli Fernandez Ibarguren Araceli Fernandez Ibarguren حدائقديكورات واكسسوارات
Araceli Fernandez Ibarguren

Araceli Fernandez Ibarguren
Araceli Fernandez Ibarguren
Araceli Fernandez Ibarguren

لمسات من الخشب البسيطة والديكورات الخشبية تستطيع أعادة الحياة إلى حديقتك مرة أخرى  وأعطاء لمسة مميزة ومختلفة لحديقتك، وفى نفس الوقت اقتصادية جداً ولن تكلفك الكثير.

الخشب وحيوية الألوان

MUEBLES RECICLADOS, CosaRara Muebles Reciclados CosaRara Muebles Reciclados مطبخديكورات واكسسوارات
CosaRara Muebles Reciclados

CosaRara Muebles Reciclados
CosaRara Muebles Reciclados
CosaRara Muebles Reciclados

الخشب ليس فقط للون البنى فيمكنك أعطاء للخشب مزيد من الحيوية ومزيد من الألوان ومزجها معاً وستحصل على أجمل لمسة من الديكور العتيق والعصري فى نفس الوقت.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة: 5 نقاط يجب مراعاتها عند تصميم مطبخك المفتوح

22 حيلة لجعل غرف منزلك الصغير تبدو أكبر
شاركنا برأيك هل أعبجبتك تلك الأفكار المتميزة للديكور؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً