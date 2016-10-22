7 طرق لاستخدام الخشب فى الديكور

اذا اردت الأناقة فاستعن بالخشب، فالخشب من اللمسات الجذابة جداً التى تضفى على منزلك أناقة وكلاسيكية بشكل واضح جداً، فهذة المادة الطبيعية تعرف جيداً كيف تلبى احتياجاتك من الأناقة والأستخدام النافع فى نفس الوقت، لذلك دع الأمر للخشب داخل منزلك وسيبهرك بما سيفعله من أجل منزلك، واذا كنت تحتار ولا تعرف كيف تستطيع أضافة لمسة الخشب داخل منزلك بشكل يتناسب مع ديكور المنزل وأثاثه، لا تقلق حيال ذلك فنحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 6 طرق رائعة لأضافة لمسة الخشب بطريقة أنيقة داخل منزلك ومميزة.
يمكنك استخدام الخشب فى حمامك وسيعطيك اختلاف واضح جداً، فالخشب فى أرضيات الحمام يعتبر من الأختيارات العبقرية جداً، فهو سهل التنظيف وفى نفس الوقت أمن جداً عن استخدام السيراميك والرخام الناعم، ويمكنك أيضاً استخدام الخشب فى الديكورات داخل الحمام فليس مقتصراً على الأرضيات فقط، بل يمكنك مثل هذا الحمام فى تلك الصورة استخدام الخشب فى الديكورات البسيطة داخل الحمام، وكلمسة ذكية استخدامه كأطار للمرايا داخل الحمام.
اذا كنت من محبى النمط الريفى ولا تعرف جيداً كيف يمكنك أضفاء لمسة من هذا النمط على منزلك عليك بأستخدام الخشب، فالخشب العتيقة من علامات النمط الريفى الواضحة جداً، لذلك اذا اردت اضفاء لمسة ريفية بسيطة فقط عليك بالخشب العتيق عن طريق أضافة خزانة أو بعض القطع من الأثاث الخشبي البسيط..
الكومودينو ليس فقط لغرفة النوم بل الكومودينو له العديد من الأستخدامات، فهنا على سبيل تم استخدام الكومودينو الخشبي فى الحمام وعلى غير العادةـ ليعطيك لمسة مختلفة ومزيد من الأناقة داخل حمامك بطريقة واضحة وصريحة.
الخشب والأضاءة يستطيعان أن يجتمعا معاً ويخلقا روحاً أنيقة مميزة، فكما نرى هنا فى هذا الصورة تم استخدام الخشب كقاعدة أنيقة لتلك اللمبة المميزة والبسيطة.
شماعة أم حافظة كلاهما يستطيعان أضافة المزيد من الأناقة إلى منزلك فقط بتلك القطعة من الديكور والتى يمكنك استغلالها لحفظ الأشياء الهامة بجانب لمسة الديكور الانيقة.
لمسات من الخشب البسيطة والديكورات الخشبية تستطيع أعادة الحياة إلى حديقتك مرة أخرى وأعطاء لمسة مميزة ومختلفة لحديقتك، وفى نفس الوقت اقتصادية جداً ولن تكلفك الكثير.
الخشب ليس فقط للون البنى فيمكنك أعطاء للخشب مزيد من الحيوية ومزيد من الألوان ومزجها معاً وستحصل على أجمل لمسة من الديكور العتيق والعصري فى نفس الوقت.
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