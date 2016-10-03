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بيت مودولار مساحته 75م²

جحا جحا
homify مطبخ
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بناء البيت هي عملية عادةً ما تستغرق عدة سنوات، ففي البداية يتعين عليك العثور علي بقعة الأرض المناسبة، توفير المال لشراءها ثم يأتي الدورعلي إختيار المحترفين والمسئولين عن تصميم وتنفيذ البيت، العمالة، المهندسين بالإضافة إلي مصمم الديكور، فهي كما تري فهي عملية ليست بالسهلة وكثيراً ما يتحول الحلم إلي كابوس. إلا أن المعمار المعاصر يقدم حلاً لهذه المشكلة يتمثل في المنازل المصنعة مسبقاً كبديل للبناء التقليدي لا يقل عنه جمالاً، أماناً ولا إحساساً بالطابع المودرن، ومن خلال هذا المشروع سنستكشف معاً عالم البيوت المصنعة مسبقاً ونأمل أن تجدها مثيرة للإهتمام.

​1.فاعلية وسرعة

homify منازل
homify

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هذه ليست المرة الأولي التي نستعرض فيها فكرة تتعلق بالبيوت المصنعة مسبقاً وبالتأكيد هي لن تكون الأخيرة، وكما يوحي إسمها فإن بناء تلك البيوت يتم تنفيذه طبقاً لوحدات معدة مسبقاً يتم نقلها إلي الموقع الذي سيتم فيه إرساء البيت، وتسمح هذه الطريقة في البناء بتصميم بيوت ذات إعدادات، أحجام وأشكال متفاوتة تبعاً لاحتياجات ساكنيها، ومن الجدير بالذكر أيضاً ما تتميز به من فاعلية وسرعة تفوق بكثير تلك الخاصة بالطريقة التقليدية.

​2.مكونات مثالية

homify منازل
homify

homify
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تتمثل أول ركائز هذا البيت المثالي في البنية المكونة من ألواح خرسانية مدعمة بأعمدة حديدية، وتتحد تلك العناصر معاً لتشكل بناءاً متين يستطيع أن يأوي بين جدرانه عائلة مكونة من 3 إلي 4 أفراد بأمان تام. وقد تم تغطية جزء من الواجهة بحجارة طبيعية رمادية ليمنحها لمسة جمالية، وأما عن خصائص الحوائط فإنها تتكون من 3 خامات وهي: الألياف الزجاجية، الصوف المعدني والخرسانة، وهو ما يحقق العزل الحراري و عزل الصوت، فضلاً عن المتانة.

​3.ألوان ونوافذ

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تلعب النوافذ دوراً محورياً في هذا البيت، فمن خلالهم يتدفق الضوء الطبيعي إلي الداخل، كما تتميز تلك النوافذ بالعزل المثالي بفضل طبقاتها الثلاث. من مميزات هذا التصميم الحجم الكبير للنوافذ والذي يعظم من الإحساس بإتساع المساحة، و يعرض المساحة الداخلية للضوء الطبيعي. كما تفرض الألوان سيطرتها علي غرفة المعيشة بنعومة درجاتها المحايدة من الأبيض، البيج والبني والتي تم اختيارها لما توحي به من ترحاب، راحة ورحابة المساحة.

​4.مطبخ واسع وأنيق

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

علي الرغم من صغر حجم البيت إلا أن المطبخ يتمتع بحجم كبير ومساحة سخية، بتصميمه الذي يتخذ شكل حرف L، فيندمج بسلاسة تامة مع غرفة المعيشة، وهو ما يجعله جزءاً حيوياً في قلب البيت النابض، ويتسم أثاث المطبخ بخطوطه المينيمال الأنيقة وأخشابه المطلية باللون الأبيض مما يمنحها تباين رائع مع اللون الفضي للأجهزة المنزلية للمطبخ، فضلاً عما تخلقه من إحساس بالمساحة.

​5.غرفة النوم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تشعرك غرفة النوم أنك في واحة من السكون، بألوانها الناعمة محايدة الدرجات والتي تخلق البيئة المثالية للراحة، وما يضفيه ظهر السرير من إحساس بالملمس، بالإضافة إلي الدفء المنبعث من لون الوسادات.

​6.حمام رائع

homify حمام
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homify
homify
homify

يعد مزيج الأبيض مع الأسود خياراً ناجح في أي حمام، وهذ البيت ليس بإستثناء فقد تم إدخال هذا المزيج الكلاسيكي من خلال الطلاء والطاقم المستخدم، فيمتاز المرحاض بالطابع المودرن والخزانة باللون الأسود المتباين مع الأبيض المقابل بروعة، والنتيجة بدون شك هي حمام غاية في الأناقة.

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