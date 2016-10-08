شقة مساحتها 60م² كلها باللون الأبيض

في وسط مدينة ميلان وجدنا هذه الشقة الصغيرة ذات الحوائط البيضاء، أدهشنا أناقتها وكيف يضيف اللون أناقة غير مسبوقة و يظهرها بمظهر مختلف تماماً. نحن نعلم أن التفكير في تجديد منزلك قد يبدو مهمة صعبة ومحيرة، فهناك العديد من الإختيارات والكثير من الإمكانيات، ولكن إذا كان مساحة بيك صغيرة، فإلبك هذا البيت و الذي يمكنك إقتباس بعض الأفكار منه.
المنزل من تصميم المعماري Fabio Azzolina والذي أقنعنا أن بساطة اللون الأبيض هي أفضل الخيارات للحصول على منزل في مثل هذه الروعة، فتابعونا..
اللون الأبيض يعكس الإضاءة الطبيعية والتي تدخل من خلال هذا الشباك الواسع بشكل رائع. كما نلاحظ أن المنزل حافظ على خاماته القديمة مع دهانها باللون الأبيض، فالكمرات الخشبية في السقف، والحائط الأيمن من الطوب المكشوف، والذي أعطي المنزل لمسة طبيعية ومميزة.
نلاحظ وجود غرفة الطعام، طاولة صغيرة مستديرة، كرسين مع إضافة مقعدين على حائط الشباك يتسعان لأكثر من فرد.
في الحائط الأيسر من غرفة الطعام يمكننا أن نرى المطبخ والذي تم دهانة أيضاً باللون الأبيض بتصميم عملي وأنيق. فهو يتميز بالإهتمام بتوزيع جيد للإضاءة مع وجود وحدات تخزينية كثيرة، مستغلاً للحائط بأقصى استغلال ممكن.
كما نعرف كلنا فإن للون الأبيض تأثير رائع على المساحات الصغيرة فهو يعطي تأثير بصري رائع ليظهر المساحات بشكل أكبر وأوسع. كما أنه يجعل من السهل إضافة اكسسوارات بألوان مختلفة لكسر حدة اللون الأبيض مثل ما يظهر أمامنا من رفوف صفراء و أثاث ملون ولوحات فنية رائعة.
بالإضافة للون الأبيض على الحوائط تم إضافة مرايات في الممرات للحصول على زيادة أكبر في المساحة بصرياً
حتى في الحمام الشديد الضيق وبمجرد استخدام عناصر من اللون الأبيض في كل تفاصيله فإنه يضيف مساحة، نظافة وخفة. تم إضافة بلاطات بيضاء اللون لحائط الدوش ودهان باقي أرجاء الحمام بدهان أبيض اللون، بالإضافة لطاقم الحمام الأبيض.
دهان اللون الأبيض على حوائط منزلك الصغير يعطي إحساس عام بالأناقة والتي تظهر في كل ركن من أركان هذا المنزل، والذي يضيف أناقة هو باليتة الألوان الرقيقة للأثاث والاكسسوارات، من ألوان محايدة ونقوش رقيقة و تفاصيل متجانسة تظهربوضوح على الخلفية البيضاء.
أغلب الأثاث الخشبي يأخذ لون بني ليضفي دفئاً ويكسر حدة وبرودة الأبيض، و يظهر ذلك في المكتبة و مع كراسي غرفة الطعام. لتكون النتيجة باليتات رائعة على الطراز المودرن وبأقل التكاليف.
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