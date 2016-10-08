شقة مساحتها 60م² كلها باللون الأبيض

في وسط مدينة ميلان وجدنا هذه الشقة الصغيرة ذات الحوائط البيضاء، أدهشنا أناقتها وكيف يضيف اللون أناقة غير مسبوقة و يظهرها بمظهر مختلف تماماً. نحن نعلم أن التفكير في تجديد منزلك قد يبدو مهمة صعبة ومحيرة، فهناك العديد من الإختيارات والكثير من الإمكانيات، ولكن إذا كان مساحة بيك صغيرة، فإلبك هذا البيت و الذي يمكنك إقتباس بعض الأفكار منه.

المنزل من تصميم المعماري Fabio Azzolina والذي أقنعنا أن بساطة اللون الأبيض هي أفضل الخيارات للحصول على منزل في مثل هذه الروعة، فتابعونا..