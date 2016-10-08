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شقة مساحتها 60م² كلها باللون الأبيض

Marwa Hasan Marwa Hasan
Via Castaldi - Milan, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto منازل
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في وسط مدينة ميلان وجدنا هذه الشقة الصغيرة ذات الحوائط البيضاء، أدهشنا أناقتها وكيف يضيف اللون أناقة غير مسبوقة و يظهرها بمظهر مختلف تماماً. نحن نعلم أن التفكير في تجديد منزلك قد يبدو مهمة صعبة ومحيرة، فهناك العديد من الإختيارات والكثير من الإمكانيات، ولكن إذا كان مساحة بيك صغيرة، فإلبك هذا البيت و الذي يمكنك إقتباس بعض الأفكار منه.

المنزل من تصميم المعماري  Fabio Azzolina والذي أقنعنا أن بساطة اللون الأبيض هي أفضل الخيارات للحصول على منزل في مثل هذه الروعة، فتابعونا..

​الإضاءة منتشرة

Via Castaldi - Milan, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto منازل
Fabio Azzolina Architetto

Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto

اللون الأبيض يعكس الإضاءة الطبيعية والتي تدخل من خلال هذا الشباك الواسع بشكل رائع. كما نلاحظ أن المنزل حافظ على خاماته القديمة مع دهانها باللون الأبيض، فالكمرات الخشبية في السقف، والحائط الأيمن من الطوب المكشوف، والذي أعطي المنزل لمسة طبيعية ومميزة.

نلاحظ وجود غرفة الطعام، طاولة صغيرة مستديرة، كرسين مع إضافة مقعدين على حائط الشباك يتسعان لأكثر من فرد.

Via Castaldi - Milan, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto منازل
Fabio Azzolina Architetto

Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto

في الحائط الأيسر من غرفة الطعام يمكننا أن نرى المطبخ والذي تم دهانة أيضاً باللون الأبيض بتصميم عملي وأنيق. فهو يتميز بالإهتمام بتوزيع جيد للإضاءة مع وجود وحدات تخزينية كثيرة، مستغلاً للحائط بأقصى استغلال ممكن.

المساحة أكبر

Via Castaldi - Milan, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto منازل
Fabio Azzolina Architetto

Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto

كما نعرف كلنا فإن للون الأبيض تأثير رائع على المساحات الصغيرة فهو يعطي تأثير بصري رائع ليظهر المساحات بشكل أكبر وأوسع. كما أنه يجعل من السهل إضافة اكسسوارات بألوان مختلفة لكسر حدة اللون الأبيض مثل ما يظهر أمامنا من رفوف صفراء و أثاث ملون ولوحات فنية رائعة.

Via Castaldi - Milan, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto منازل
Fabio Azzolina Architetto

Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto

بالإضافة للون الأبيض على الحوائط تم إضافة مرايات في الممرات للحصول على زيادة أكبر في المساحة بصرياً

Via Castaldi - Milan, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto منازل
Fabio Azzolina Architetto

Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto

حتى في الحمام الشديد الضيق وبمجرد استخدام عناصر من اللون الأبيض في كل تفاصيله فإنه يضيف مساحة، نظافة وخفة. تم إضافة بلاطات بيضاء اللون لحائط الدوش ودهان باقي أرجاء الحمام بدهان أبيض اللون، بالإضافة لطاقم الحمام الأبيض.

أناقة

Via Castaldi - Milan, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto منازل
Fabio Azzolina Architetto

Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto

دهان اللون الأبيض على حوائط منزلك الصغير يعطي إحساس عام بالأناقة والتي تظهر في كل ركن من أركان هذا المنزل، والذي يضيف أناقة هو باليتة الألوان الرقيقة للأثاث والاكسسوارات، من ألوان محايدة ونقوش رقيقة و تفاصيل متجانسة تظهربوضوح على الخلفية البيضاء.

Via Castaldi - Milan, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto منازل
Fabio Azzolina Architetto

Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto

أغلب الأثاث الخشبي يأخذ لون بني ليضفي دفئاً ويكسر حدة  وبرودة الأبيض، و يظهر ذلك في المكتبة و مع كراسي غرفة الطعام. لتكون النتيجة باليتات رائعة على الطراز المودرن وبأقل التكاليف.

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