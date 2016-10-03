27 فكرة ستجعل فناء بيتك مريح

حديقة داخل المنزل تعنى الكثير والكثير من الراحة والأسترخاء، وبغض النظر عن حجم الحديقة فمساحة حديقة صغيرة يمكنها أن تبعث راحة كبيرة إلى روحك، فبعد ضغط وعناء يوم طويل كل ما تحتاج إليه هو فنجان من القهوة وبضع دقائق مع الموسيقى الهادئة وكوب الشاى فى حديقة منزلك ليعم الهدوء والأسترخاء مرة أخرى إلى نفسك المرهقة من الضغوط، فبأمكانها أن تكون حديقة صغيرة ولكن بأمكانيات كبيرة، كيف يمكن أن يتحقق ذلك فقط من خلال تلك النصائح فنحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 27 نصيحة مميزة لتجعل فناء منزلك الصغير حديقة جميلة ودافئة.