شاهد كيف حول المصمم هذه الشقة إلى تحفة

فى عالم الهندسة المعمارية يطل علينا دائماً مصممى الديكور بالكثير والكثير من الأبداعات، وخاصة فى التصاميم التى تظهر اهمال وتهالك بشكل واضح فى التصميم، ونحن اليوم فى هوميفاى سنعرض مشروعاً مميز أوضح لنا فيه المصممون طريقة تصميم مبهرة فى كل تفاصيل الشقة وكيف تحولت من شقة مهملة ومتعالكة ألى شقة أنيقة ومميزة وتحول الأهمال إلى جمال واضح.
الشقة كما سنرى فى هذة الصور متهالكة ومهملة صحيح ليست بالقدر الكبير والواضح لكنها كذلك، مطفية وغير مبهرة فى أى تفاصيل من تفاصيل تصميمها، أرضيات خشبية مزرية وعادية جداً، وجدران المنزل بالكامل تقليدية جداً وليس بها أى قدر أو تفاصيل ملفتة ومميزة كما نري فى كل غرف المنزل بشكل واضح، وحتى الأضاءة واختيار الأثاث كان غير مميز وتقليدى جداً، ولكن بعد وضع لمسات المصممون العبقرية فى التصميم شاهد كيف أصبح المنزل مختلف.
وبعد أضافة لمسات سحرية على تصميم المنزل، أصبحت كل تفاصيله مختلفة بشكل واضح، فالبداية هنا مع غرفة المعيشة التى اجتمعت كل تفاصيلها معاً لأضافة لمسة جديدة وأنيقة للغرفة بالكامل، تحول كامل للأرضيات من الخشب التقليدي والغير مميز إلى تلك الأرضيات من الرخام، الأثاث عصري بالكامل خلق تناغماً مع تفاصيل الديكور بالكامل.
غرفة النوم أيضاً جاءت مريحة وهادئة فى تصميمها واختيار ديكوراتها الأنيقة بشكل واضح وهادئ، اللون الأزرق لمزيد من السلام والراحة الذى استخدم فى سقف الغرفة مع المزج بينه وبين اللون الأبيض لمزيد من الراحة والسلام النفسي داخل الغرفة، بجانب الأضاءة التى جاءت مبتكرة ومميزة بشكل واضح يواء من جانب الأضاءة الطبيعية أو عنصر الأضاءة فى العموم.
الحمام أيضاً ظهر جماله وجمال تفاصيله بوضوح بعد التجديد الذى تم بوضوح، تفاصيل مبهجة بشكل واضح استخدام النباتات والزهور الملونة والمبهجة، أرضيات وجدران الحمام كلها من الرخام الأنيق، والأضاءة أيضاً كان اختيارها موفقاً بشكل كبير جداً.
المطبخ متكامل فى كافة تفاصيله التى جمعت بين كل ما يحتاجه المطبخ من وسائل الراحة وعناصر الديكور التى أضافت مزيد من الأناقة والجمال، المزج بين اللون الأزرق الهادئ والأبيض ببساطة وتلقائية جعلت المطبخ متميز بعد تطويره من قبل المصممين.
ولم ينسي المصممون أضافة مزيد من الجمال فى الركن عند مرورك من جانبه، بأضافة بعض القطع من الأثاث البسيط الملون والمبهج ببساطة شديدة كما نرى هنا فى هذ الركن المميز جداً.
كما رأينا كيف حدث تحول تام فى تصميم المنزل بالكامل كيف كان وكيف أصبح بكل بساطة وتصميم أنيق للأثاث زالديكور بالكامل.
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