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شاهد كيف حول المصمم هذه الشقة إلى تحفة

منة اسماعيل منة اسماعيل
프렌치모던, 취향 저격의 40평 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인 سلالم وأروقة شماعة ملابس
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فى عالم الهندسة المعمارية يطل علينا دائماً مصممى الديكور بالكثير والكثير من الأبداعات، وخاصة فى التصاميم التى تظهر اهمال وتهالك بشكل واضح فى التصميم، ونحن اليوم فى هوميفاى سنعرض مشروعاً مميز أوضح لنا فيه المصممون طريقة تصميم مبهرة فى كل تفاصيل الشقة وكيف تحولت من شقة مهملة ومتعالكة ألى شقة أنيقة ومميزة وتحول الأهمال إلى جمال واضح.

الشقة قبل التجديد

프렌치모던, 취향 저격의 40평 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

الشقة كما سنرى فى هذة الصور متهالكة ومهملة صحيح ليست بالقدر الكبير والواضح لكنها كذلك، مطفية وغير مبهرة فى أى تفاصيل من تفاصيل تصميمها، أرضيات خشبية مزرية وعادية جداً، وجدران المنزل بالكامل تقليدية جداً وليس بها أى قدر أو تفاصيل ملفتة ومميزة كما نري فى كل غرف المنزل بشكل واضح، وحتى الأضاءة واختيار الأثاث كان غير مميز وتقليدى جداً، ولكن بعد وضع لمسات المصممون العبقرية فى التصميم شاهد كيف أصبح المنزل مختلف.

المطبخ قبل التجديد

프렌치모던, 취향 저격의 40평 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

الحمام قبل التجديد

프렌치모던, 취향 저격의 40평 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

الحمام من زاوية أخرى قبل التجديد

프렌치모던, 취향 저격의 40평 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

غرفة المعيشة قبل التجديد

프렌치모던, 취향 저격의 40평 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

بعد:غرفة معيشة متميزة

프렌치모던, 취향 저격의 40평 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인 غرفة المعيشة
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

وبعد أضافة لمسات سحرية على تصميم المنزل، أصبحت كل تفاصيله مختلفة بشكل واضح، فالبداية هنا مع غرفة المعيشة التى اجتمعت كل تفاصيلها معاً لأضافة لمسة جديدة وأنيقة للغرفة بالكامل، تحول كامل للأرضيات من الخشب التقليدي والغير مميز إلى تلك الأرضيات من الرخام، الأثاث عصري بالكامل خلق تناغماً مع تفاصيل الديكور بالكامل.

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غرفة نوم مريحة

프렌치모던, 취향 저격의 40평 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인 غرفة نوم
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

غرفة النوم أيضاً جاءت مريحة وهادئة فى تصميمها واختيار ديكوراتها الأنيقة بشكل واضح وهادئ، اللون الأزرق لمزيد من السلام والراحة الذى استخدم فى سقف الغرفة مع المزج بينه وبين اللون الأبيض لمزيد من الراحة والسلام النفسي داخل الغرفة، بجانب الأضاءة التى جاءت مبتكرة ومميزة بشكل واضح يواء من جانب الأضاءة الطبيعية  أو عنصر الأضاءة فى العموم.

الحمام مبهر

프렌치모던, 취향 저격의 40평 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인 حمام
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

الحمام أيضاً ظهر جماله وجمال تفاصيله بوضوح بعد التجديد الذى تم بوضوح، تفاصيل مبهجة بشكل واضح استخدام النباتات والزهور  الملونة والمبهجة، أرضيات وجدران الحمام كلها من الرخام الأنيق، والأضاءة أيضاً كان اختيارها موفقاً بشكل كبير جداً.

مطبخ متكامل

프렌치모던, 취향 저격의 40평 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인 غرفة السفرة
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

المطبخ متكامل فى كافة تفاصيله التى جمعت بين كل ما يحتاجه المطبخ من وسائل الراحة وعناصر الديكور التى أضافت مزيد من الأناقة والجمال، المزج بين اللون الأزرق الهادئ والأبيض ببساطة وتلقائية جعلت المطبخ متميز بعد تطويره من قبل المصممين.

جمال فى الركن

프렌치모던, 취향 저격의 40평 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인 غرفة نومخزانة الملابس
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

ولم ينسي المصممون أضافة مزيد من الجمال فى الركن عند مرورك من جانبه، بأضافة بعض القطع من الأثاث البسيط الملون والمبهج ببساطة شديدة كما نرى هنا فى هذ الركن المميز جداً.

تحول تام

프렌치모던, 취향 저격의 40평 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인 سلالم وأروقة شماعة ملابس
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

كما رأينا كيف حدث تحول تام فى تصميم المنزل بالكامل كيف كان وكيف أصبح بكل بساطة وتصميم أنيق للأثاث زالديكور بالكامل.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: 6 أفكار لإضاءة منزلك بشكل صحيح

شقة مساحتها 60م² كلها باللون الأبيض
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