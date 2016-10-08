شاهد كيف حول المصمم هذه الشقة إلى تحفة

الشقة كما سنرى فى هذة الصور متهالكة ومهملة صحيح ليست بالقدر الكبير والواضح لكنها كذلك، مطفية وغير مبهرة فى أى تفاصيل من تفاصيل تصميمها، أرضيات خشبية مزرية وعادية جداً، وجدران المنزل بالكامل تقليدية جداً وليس بها أى قدر أو تفاصيل ملفتة ومميزة كما نري فى كل غرف المنزل بشكل واضح، وحتى الأضاءة واختيار الأثاث كان غير مميز وتقليدى جداً، ولكن بعد وضع لمسات المصممون العبقرية فى التصميم شاهد كيف أصبح المنزل مختلف.