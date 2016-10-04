7 أفكار يمكنك نسخها من هذا البيت الرائع

غرف الدور الأول تقتصر على غرف النوم والحمام مع غرفة تخزين من ما يجعل تحقيق الخصوصية التامة مهمة في قمة السهولة فهو في مرتبة البيت المنفصل لما فيه من عزلة عن المنطقة الترفيهية.

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