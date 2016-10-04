15 فكرة لجدران مع نوافير ستكون مذهلة لحديقتك

المياة المتدفقة عبر الجدران من أكثر المظاهر الطبيعية لتدفق المياة في الحياة البرية ، و لو كنت من عشاق الطبيعة و البرية يمكنك تطبيق هذا النموذج في حديقتك بكل سهولة عن طريق حائط رخامي أو حجري شبه مصقول و تجعل الماء عن طريق الماكينة المخصصة و التي تعمل كالنوافير من المرور على الحجر على السرعة الأقل ، و لا تغفل في الحديقة و جود النباتات و الزروع الخضراء ليكتمل المشهد لأقصى درجات الواقعية