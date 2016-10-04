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15 فكرة لجدران مع نوافير ستكون مذهلة لحديقتك

جحا جحا
¿Quieres dar un toque especial a tu jardín?, Slabon Forja Creativa Slabon Forja Creativa حدائقديكورات واكسسوارات
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الحدائق هي المتنفس الطبيعي لنا و لبيوتنا و هي الملاذ الاول و الأخير للشعور بالراحة و الاستجمام و تجربة الاندماج مع الهواء الطلق و ما يحيط بنا في داخل المنزل ، اليوم سنقدم لكم 12 نموذجاً لحدائق ممزوجة بتدفق و سريان للمياة بشكل بديع للغاية فيكفي أن تستمتع باللون الأخضر و برفقته مشهد و صوت المياة و هي تتسابق للوصول إلى حواسك بكل هدوء و ابداع

1- كيف تعمل ؟

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

المياة المتدفقة عبر الجدران من أكثر المظاهر الطبيعية لتدفق المياة في الحياة البرية ، و لو كنت من عشاق الطبيعة و البرية يمكنك تطبيق هذا النموذج في حديقتك بكل سهولة عن طريق حائط رخامي أو حجري شبه مصقول و تجعل الماء عن طريق الماكينة المخصصة و التي تعمل كالنوافير من المرور على الحجر على السرعة الأقل ، و لا تغفل في الحديقة و جود النباتات و الزروع الخضراء ليكتمل المشهد لأقصى درجات الواقعية

2- تأثير شلال

A Contemporary "Oasis", Kevin Cooper Garden Design Kevin Cooper Garden Design حديقة
Kevin Cooper Garden Design

A Contemporary Oasis

Kevin Cooper Garden Design
Kevin Cooper Garden Design
Kevin Cooper Garden Design

بعيداً عن الاقتباس لماذا لا تستغل بعض المساحة في حديقتك و تقوم بتصميم و بناء مسطح مائي صغير في مساحة مستطيلة و تنشيء لها مصدر مياة متجدد و يتدفق باستمرار و يدفع الماء في اتجاه نهاية حوض المياة و الذي يشبه قنوات الري القديمة  و لكن عليك في تلك الحالة تنظيف الحوض باستمرار و تنقيته بالشباك و غيرها 

3- ديكور

¿Quieres dar un toque especial a tu jardín?, Slabon Forja Creativa Slabon Forja Creativa حدائقديكورات واكسسوارات
Slabon Forja Creativa

Slabon Forja Creativa
Slabon Forja Creativa
Slabon Forja Creativa

لو استقرينا على أهمية الماء في حديقتك عندما تراها بجانب الخضرة فإننا كذلك لن نغفل صوتها عندما نسمعها فذلك النموذج ذو الماء المندفع المتقاطع يجعلنا و كأننا أمام شلال عنيف مستأنس في حديقتك الهادئة

4- درج أثري

DEPARTAMENTO SANTA FE, Capitel Arquitectura Capitel Arquitectura
Capitel Arquitectura

Capitel Arquitectura
Capitel Arquitectura
Capitel Arquitectura

هنا نقتبس الفكرة فقط و لا دخل لنا بمكان تنفيذها فهي مناسبة للغاية لموضوعنا لتدفق المياة في الحدائق ، الحصى في الأرضية يشبه الأنهار الاستوائية كثيراً و مصدر الماء كالمصبات و ما ضبط النموذج هذا تجاه الواقعية هو الحجر الكبير الذي يعتبر أول  ما يلمس المياه الساقطة باتجاه الأرضيات

5- أناقة صافية

House in Blair Atholl, Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects حدائقأحواض وبرك السباحة
Nico Van Der Meulen Architects

House in Blair Atholl

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

في قلب الجدران الطبيعية المصنعة من الأحجار فإن الماء يمكن أن يتدفق من خلفها في جدول مائي بسيط و يفضل في مثل تلك الحالة أن نقوم بفتح نافذة من داخل البيت لرؤية الجدول المائي من منبعه من داخل المنزل و ليس فقط من خارجه بالحديقة أو الباحة الأمامية

6- محاكاة منزلية

homify تصميم مساحات داخلية
homify

homify
homify
homify

الفكرة تلك رائعة لو وضعت في مدخل المنزل فهي عبارة عن ماء متدفق ذاتياً داخل دولاب زجاجي بديع الشكل و به أرضياته المصنعة من الحصى الديكوري و الزجاج نصف المعتم الذي يضيف غموضاً كبيراً عما هو بداخله

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7- تحسين الواجهة

Hacienda Chaká, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos شبابيك
Arturo Campos Arquitectos

Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos

الصنابير الكبرى دائماً ما كانت مستخدمه في الديكور الأندلسي و الإسلامي ما بعد التوسع غرباً و شرقاً و لكن هذا التكتيك في التصميم كان له الحظ في التخطي عبر العصور و الوصول إلينا في منازلنا الحداثية المعاصرة، فهذه الصنابير لو وضعت في خارج المنزل ستضمن صوت مياه مستمر و قوي كأنها عيون متفجرة و ثانياً تجعل من تجدد المياة مسألة وقت فقط فهي كلها عبارة عن منظومة داخل أنابيب تتجدد باستمرار

8- في المكان المناسب

PATIO I SA, SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura حديقة خشب Wood effect
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura

SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura

فكر في أكثر الأماكن مناسب لتدفق و جريان المياة في منزلك و ليس فقط في حديقتك و لك أن تقتبس الفكرة لتنفذ في خارج الجدران بالحديقة و لكن عليك بالالتزام بالمساحة و الحواف المؤمنة لسريان المياة دون تهديد لما هو خارجها سواء الحشائي في الخارج أو البلاط في الداخل 

9- الجدار الأخضر

DUCHA VEGETAL, PhytoKinetic S.L. PhytoKinetic S.L. حديقة
PhytoKinetic S.L.

PhytoKinetic S.L.
PhytoKinetic S.L.
PhytoKinetic S.L.

بلمسة آخذة في البرية و الحياة الطبيعية يمكن أن تضع بعض الصنابير  و صانعات الشلالات الصغيرة التي تباع في محال الديكور و التشطيبات في قلب الزروع بحيث لا ترى من أي مكان تتدفق و هذا الاسلوب يتميز بجمال الشكل و روعة الغموض كذلك

10-في زاوية صغيرة في حديقتك

Modern Family garden in North London, Earth Designs Earth Designs حديقة
Earth Designs

Modern Family garden in North London

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

في زاوية صغيرة في حديقتك يمكنك أن تجعل المشهد شاعرياً لأقصى درجة فالزهور و نبع الماء المتدفق على الحصوات يعتبر خيالاً مصغراً من إحدى الجداول الاستوائية تستحق أن تقتنيها في حديقتك مع قليل من التعديلات

11- الرزانة و الأناقة

Terraza en Madrid con Pérgola, La Habitación Verde La Habitación Verde بلكونات وشرفاتأثاث
La Habitación Verde

La Habitación Verde
La Habitación Verde
La Habitación Verde

الهدوء في الطبيعة أمر غير متكرر و الانسيابية كذلك، يمكنك أن تحدد جداراً ليبنى بجوار مدخل بيتك الرئيسي و يتم تمرير المياة من فوقه لأسفله بكل هدوء و بانسيابية داخل حوض حجري مصنوع من ذات نوع الجدار الذي يمر من خلاله الشلال الصغير المصطنع

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12- بلا ميزانية أو تكاليف

子供達の庭, Gokansha/ゴカンシャ Gokansha/ゴカンシャ حدائقديكورات واكسسوارات
Gokansha/ゴカンシャ

Gokansha/ゴカンシャ
Gokansha/ゴカンシャ
Gokansha/ゴカンシャ

في هذا النموذج تحديداً ابداع يتغلب على التكلفة المادية لو كنت تتوقع أن استخراج المياة في قلب حديقك سيكلفك من المال الكثير، مجرد صنبور و بعض الأواني محدثة الصوت و بكل هدوء سيكون لديك عنصر المياة المطلوب لحديقة طبيعية

13 – جدار منخفض مذهل

Vivienda unifamiliar en Dénia, Alicante, Jorge Belloch interiorismo Jorge Belloch interiorismo حديقة
Jorge Belloch interiorismo

Jorge Belloch interiorismo
Jorge Belloch interiorismo
Jorge Belloch interiorismo

من أحلى الأساليب لدمج الماء مع الخضرة في الحديقة هو انبثاق الماء من قلب الحجر، ما أجمل أن تشعر بكل قطرة ماء و هي تتحرك أمامك في تحدي رهيب للملل و التكرار، ففي كل لحظة في متابعتها تجديداً لاعجابك بها، نلاحظ اختيار لون الأحجار و طريقة اصطفافه بشكل طبيعي غير منتظر و كيف يخرج الماء من أسفله بشكل رائع

14- سحر طبيعي

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

استخدم الأرضيات الحجرية و حاول أن تجعلها أعلى من سطح الماء و حاول أن تجذب العيون في كيفية عبور الماء من قلب الأحجار و هذا عن طريق نشر مصفايات أسفل الأحجار لا ترى بالعينين ، و لكن تسمح بمرور المياه من بين الأحجار 

15- أقصى درجات الأصالة

homify حدائقأحواض وبرك السباحة
homify

homify
homify
homify

التحف الفنية التي تعتبر كالصنابير الضخمة مسخدمة بكثرة في الطرازات الشرقية القديمة و الفارسية كذلك و لعل أشهرها الدولفين الذي يخرج من فمه الماء في القصور القديمة، و هذا النموذج يعتبر الأحلى في تكامله و روحه و لونه فيكفي أنه يماثل أبريق الماء فعلياً الذي كان يتواجد حول القنوات القديمة وعلى الآبار ليستخدم في الشرب و في جلب الماء للأعلى ، تفكير مختلف و يدعونا لمراقبته و متابعة طريقة عملية و يجعل الحديقة أروع مما لو كانت بدونه

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