10 تصاميم بلاط وسيراميك مميزة

البلاط لم يعد قاصراً على أرضيات المطبخ و الحمام كالماضي، بل وصل الأمر لكل تفصيلة في جدران و أرضيات المنزل و هذا بفضل الصيحات و الأشكال و التصميمات الجديدة التي ابدعها الفنانون و مهندسي الديكور في كيفية استخدامها، اليوم سنقدم لكم أحدث صيحات و تصميمات البلاط من السيراميك و البورسلين و كيفية استخدامها بشكل أنيق يليق بالبيت الراقي ..
تعرف تلك النقوش في السيراميك و البلاط باسم الزليج و هي ابتكار أندلسي بامتياز و اتخذه البرتغاليون فيما بعد كهوية تصميمية لبلادهم و لقد تم اعادة اقتباسه بروح عصرية في التصميمات الحداثية أو الكلاسيكية و كذلك الريفية في عصرنا هذا لأنه يعطي شكلاً جميلاً على الحوائط و رائعة على الأرضيات فيما يشبه السجاد .
التصميمات الهندسية في البلااط دائماً ما تجذب الأشخاص الذين يهيمون عشقاً بالفن التشكيلي و تداخل الخطوط و التعامدات، الأشكال الهندسية رائعة في الحمام و جذابة لمحبي النظام و الهندام و الأناقة، من أجمل النقاط التي تسمح بها التصميمات الهندسية هي الامتزاج مع نماذج هندسية أخرى و تصميمات مختلفة عنها في الشكل و لكن قريبة منها في الطراز، فهذا التصميم أمامنا يعتبر جزئين أولهما الشكل الهندسي كالنجوم الإسلامية ، و النصف الآخر السيراميك الذي على شكل طوب عادي و لكنه في الواقع مستطيلات متراصة
التصميمات الجرئية مناسبة لحياة الشباب و محبي الموضة و صيحاتها، الاناقة تكمن في لمعانها و بريقها و عكسها للضوء و لا يخف على أحد أن تلك النوعية من السيراميك و البورسلين على الأرضيات تعتمد على النعومة الكبيرة بشكل أكبر من غيرها من التصميمات، و نصيحة لا تسخدمه في أرضيات المطابخ و الحمام لصعوبة التعامل معها في حالة بللها و تؤدي للانزلاق .
الرخام غالباً لا يكون اختيار أول عندما نسعى وراء تصميم حمام أنيق بإمكانيات بسيطة، السيراميك الذي يصمم على هيئة الرخام بتعرجاته و ألوانه يلبي لنا ذلك تماماً، و يعطي شكلاً رائعاً في الحمام ، و كذلك في حالة ملمسه الخشن يمكن استخدامه لأرضيات الحمام بأي شكل رخامي و بأي درجة لمعان نريدها، و النتيجة حمام فخم يشرفك أمام ضيوفك
البلاط يختلف عن باقي الطلاءات في شيئين هما النعومة و طواعية التشكيل، فهناك ملايين الأشكال للبلاط سواء الدائري أو المستطيل أو السداسي أو المعين و غيرها الكثير و الكثير ، يمكنك أن تختار أي شكل و مساحة للبلاط الذي تستخدمه وفقاً للمطبخ و الحمام و الأرضيات الخارجية و الحوائط ، البلاط مفيد للغاية في المساحات الضيقة خصوصاً ألوانه التي يمكن أن تختار منها درجات أكثر تفصيلاً ، و تداخله لأنه يسمح بأن يكون مكملاً لشكل المرايات و الحوائط و الأضواء و الأبواب و كل شيء في بيتك تقريباً
فنون التصميم دائماً ما تتجسد في البلاط سواء كان سيراميك أو بلاط عادي ، و قد ظهرت في الموضة الحديثة خطوطاً مميزة مثل التداخل في استخدام نقوش البلاط في الحمام الواحد فمثلاً نلاحظ أن التداخل هنا في هذا الحائط مختلفة تماماً و لكن ذلك التشتيت يجعل الحائط جميلاً للغاية خصوصاً في حالة الحمامات المتوسطة و الكبيرة المساحة
البلاط الحجري ليس حجراً ولا مكوناً منه و لكنه سيراميك أو بلاط منقوش على هيئة أحجار ، لن يفرق بينها نظرك و بين الحجر الحقيقي، و يتميز بالسعر الأقل كثيراً من الأحجار و بألوانه الرائعة و المتنوعة و الحجم المناسب لجدارك، حاول أن تصمم جزء من حائط في حمامك بشكل فراغ حجري مضاء كما في هذا الحمام البراق
التصميمات المهيبة لسيراميك الحوائط دائماً ما تضفي على مظهرها البهاء و الاحترام، يمكنك استخدامها في غرف استقبال الضيوف الرسمية مثل المعيشة و السفرة و الأنترية، و تتميز تلك التصميمات بالهدوء في الألوان و بالكبر في المساحة للبلاطة الواحدة و عدوم وجود رسوم ولا تداخل الوان كبير، شيء أقرب لبدلة رسمية في موعد رسمي
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التصميمات الغامضة في سيراميك الحوائط تعتمد على عنصر المباغتة تماماً و عدم الوضوح، فأنت منذ الوهلة الأولى ستحتار هل هذا سيراميك أصلاً أم حائط عادي على المحارة، لا يمكن أن تدرج أصلها سوى عن طريق اللمس أو الاقتراب، تجربة مثيرة في الحمام لو تم استخدامها مع ألوان أكثر غموضاً منها كالأسود
من الغموض للبهجة و حب الحياة و الإنطلاق، تلك التقطيعة من السيراميك على شكل سداسي كخلية النحل، ما أحلاه في الحمام عندما يستخدم متداخلاً مع بلاطات مختلفة اللون من النوع ذاته و من مرايات قريبة من شكله كذلك، فعلاً يتحول الأمر شيئاً فشيئاً لحالة من الحب و منح للطاقة يومياً بمجرد رؤية هذا التصميم يومياً