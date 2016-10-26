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10 تصاميم بلاط وسيراميك مميزة

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify حمام
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البلاط لم يعد قاصراً على أرضيات المطبخ و الحمام كالماضي، بل وصل الأمر لكل تفصيلة في جدران و أرضيات المنزل و هذا بفضل الصيحات و الأشكال و التصميمات الجديدة التي ابدعها الفنانون و مهندسي الديكور في كيفية استخدامها، اليوم سنقدم لكم أحدث صيحات و تصميمات البلاط من السيراميك و البورسلين و كيفية استخدامها بشكل أنيق يليق بالبيت الراقي ..

1- أندلسيات

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura حمام
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

تعرف تلك النقوش في السيراميك و البلاط باسم الزليج و هي ابتكار أندلسي بامتياز و اتخذه البرتغاليون فيما بعد كهوية تصميمية لبلادهم و لقد تم اعادة اقتباسه بروح عصرية في التصميمات الحداثية أو الكلاسيكية و كذلك الريفية في عصرنا هذا لأنه يعطي شكلاً جميلاً على الحوائط  و رائعة على الأرضيات فيما يشبه السجاد .

2- هندسي و شرقي

homify حمام
homify

homify
homify
homify

التصميمات الهندسية في البلااط دائماً ما تجذب الأشخاص الذين يهيمون عشقاً بالفن التشكيلي و تداخل الخطوط و التعامدات، الأشكال الهندسية رائعة في الحمام و جذابة لمحبي النظام و الهندام و الأناقة، من أجمل النقاط التي تسمح بها التصميمات الهندسية هي الامتزاج مع نماذج هندسية أخرى و تصميمات مختلفة عنها في الشكل و لكن قريبة منها في الطراز، فهذا التصميم أمامنا يعتبر جزئين أولهما الشكل الهندسي كالنجوم الإسلامية ، و النصف الآخر السيراميك الذي على شكل طوب عادي و لكنه في الواقع مستطيلات متراصة

3- تصميمات جريئة

Coem, Spadon Agenturen Spadon Agenturen جدران وأرضياتبلاط
Spadon Agenturen

Spadon Agenturen
Spadon Agenturen
Spadon Agenturen

التصميمات الجرئية مناسبة لحياة الشباب و محبي الموضة و صيحاتها، الاناقة تكمن في لمعانها و بريقها و عكسها للضوء و لا يخف على أحد أن تلك النوعية من السيراميك و البورسلين على الأرضيات تعتمد على النعومة الكبيرة بشكل أكبر من غيرها من التصميمات، و نصيحة لا تسخدمه في أرضيات المطابخ و الحمام لصعوبة التعامل معها في حالة بللها و تؤدي للانزلاق .

4- نكهة الرخام

Casa Bugambilia, Con Contenedores S.A. de C.V. Con Contenedores S.A. de C.V. حماممغاسل
Con Contenedores S.A. de C.V.

Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.

الرخام غالباً لا يكون اختيار أول عندما نسعى وراء تصميم حمام أنيق بإمكانيات بسيطة، السيراميك الذي يصمم على هيئة الرخام بتعرجاته و ألوانه يلبي لنا ذلك تماماً، و يعطي شكلاً رائعاً في الحمام ، و كذلك في حالة ملمسه الخشن يمكن استخدامه لأرضيات الحمام بأي شكل رخامي و بأي درجة لمعان نريدها، و النتيجة حمام فخم يشرفك أمام ضيوفك

5- دائري المظهر

homify حمام
homify

homify
homify
homify

البلاط يختلف عن باقي الطلاءات في شيئين هما النعومة و طواعية التشكيل، فهناك ملايين الأشكال للبلاط سواء الدائري أو المستطيل أو السداسي أو المعين و غيرها الكثير و الكثير ،  يمكنك أن تختار أي شكل و مساحة للبلاط الذي تستخدمه وفقاً للمطبخ و الحمام و الأرضيات الخارجية و الحوائط ، البلاط مفيد للغاية في المساحات الضيقة خصوصاً ألوانه التي يمكن أن تختار منها درجات أكثر تفصيلاً ، و تداخله لأنه يسمح بأن يكون مكملاً لشكل المرايات و الحوائط و الأضواء و الأبواب و كل شيء في بيتك تقريباً

6- فنون في التصميم

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام بلاط White
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

فنون التصميم دائماً ما تتجسد في البلاط سواء كان سيراميك أو بلاط عادي ، و قد ظهرت في الموضة الحديثة خطوطاً مميزة مثل التداخل في استخدام نقوش البلاط في الحمام الواحد فمثلاً نلاحظ أن التداخل هنا في هذا الحائط مختلفة تماماً و لكن ذلك التشتيت يجعل الحائط جميلاً للغاية خصوصاً في حالة الحمامات المتوسطة و الكبيرة المساحة

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7- بلاط حجري

1+1=1, bypierrepetit bypierrepetit حمام
bypierrepetit

bypierrepetit
bypierrepetit
bypierrepetit

البلاط الحجري ليس حجراً ولا مكوناً منه و لكنه سيراميك أو بلاط منقوش على هيئة أحجار ، لن يفرق بينها نظرك و بين الحجر الحقيقي، و يتميز بالسعر الأقل كثيراً من الأحجار و بألوانه الرائعة و المتنوعة و الحجم المناسب لجدارك، حاول أن تصمم جزء من حائط في حمامك بشكل فراغ حجري مضاء كما في هذا الحمام البراق

8- تصميمات مهيبة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

التصميمات المهيبة لسيراميك الحوائط دائماً ما تضفي على مظهرها البهاء و الاحترام، يمكنك استخدامها في غرف استقبال الضيوف الرسمية مثل المعيشة و السفرة و الأنترية، و تتميز تلك التصميمات بالهدوء في الألوان و بالكبر في المساحة للبلاطة الواحدة و عدوم وجود رسوم ولا تداخل الوان كبير، شيء أقرب لبدلة رسمية في موعد رسمي 

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9- تصميمات غامضة

Tool, Mamoli Rubinetteria Mamoli Rubinetteria حمام
Mamoli Rubinetteria

Mamoli Rubinetteria
Mamoli Rubinetteria
Mamoli Rubinetteria

التصميمات الغامضة في سيراميك الحوائط تعتمد على عنصر المباغتة تماماً و عدم الوضوح، فأنت منذ الوهلة الأولى ستحتار هل هذا سيراميك أصلاً أم حائط عادي على المحارة، لا يمكن أن تدرج أصلها سوى عن طريق اللمس أو الاقتراب، تجربة مثيرة في الحمام لو تم استخدامها مع ألوان أكثر غموضاً منها كالأسود

10- تصميمات منطلقة

Легкость бытия: ванная комната в современном стиле, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN حمام
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

من الغموض للبهجة و حب الحياة و الإنطلاق، تلك التقطيعة من السيراميك على شكل سداسي كخلية النحل، ما أحلاه في الحمام عندما يستخدم متداخلاً مع بلاطات مختلفة اللون من النوع ذاته و من مرايات قريبة من شكله كذلك، فعلاً يتحول الأمر شيئاً فشيئاً لحالة من الحب و منح للطاقة يومياً بمجرد رؤية هذا التصميم يومياً

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