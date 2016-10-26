10 تصاميم بلاط وسيراميك مميزة

البلاط يختلف عن باقي الطلاءات في شيئين هما النعومة و طواعية التشكيل، فهناك ملايين الأشكال للبلاط سواء الدائري أو المستطيل أو السداسي أو المعين و غيرها الكثير و الكثير ، يمكنك أن تختار أي شكل و مساحة للبلاط الذي تستخدمه وفقاً للمطبخ و الحمام و الأرضيات الخارجية و الحوائط ، البلاط مفيد للغاية في المساحات الضيقة خصوصاً ألوانه التي يمكن أن تختار منها درجات أكثر تفصيلاً ، و تداخله لأنه يسمح بأن يكون مكملاً لشكل المرايات و الحوائط و الأضواء و الأبواب و كل شيء في بيتك تقريباً