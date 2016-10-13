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شقة أنيقة ورائعة رغم مساحتها الصغيرة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
La casa di A, zero6studio - Studio Associato di Architettura zero6studio - Studio Associato di Architettura غرفة المعيشة
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إن العيش في بيت كبير مع سوء استخدام تلك المساحة لا يعتبر شيء مميز وربما يجلب لأصحابه الملل والاكتئاب، إلا أن المساحات الصغيرة وبالرغم من عدم اتساعها فإن بحسن تنظيمها تبدو رائعة وأكثر راحة لأصحابها وتبدو مميزة وأنيقة، ولذلك نعرض في هذا المقال مجموعة صور لشقة صغيرة ولكنها مقسمة بطريقة جيدة.

غرفة المعيشة

La casa di A, zero6studio - Studio Associato di Architettura zero6studio - Studio Associato di Architettura غرفة المعيشة
zero6studio – Studio Associato di Architettura

zero6studio - Studio Associato di Architettura
zero6studio – Studio Associato di Architettura
zero6studio - Studio Associato di Architettura

لدينا هنا غرفة معيشة بسيطة، يغلب عليها وعلى الشقة بأكملها اللون الأبيض، مما يعطي اتساع للمكان ولا يظهر إعاقة في صغر مساحته، حيث الأرضية الخشبية والجدران الخراسنية البيضاء. 

وقد استخدام أثاث مكون من أريكة رائعة من القماش الأسود، بمنضدة صغيرة ذات سطح رخامي أبيض، إضافة إلى الواجهة التي تحمل مكتبة كتب كبيرة مكونة من عدة أرفف بيضاء، وبالأسفل شاشة تلفزيونية متوسطة، وتكتمل أناقة المكان بالستائر البيضاء الرائعة التي تنسدل على النافذة الكبيرة وتسمح بمرور الضوء للمكان.

غرفة السفرة

La casa di A, zero6studio - Studio Associato di Architettura zero6studio - Studio Associato di Architettura غرفة السفرة
zero6studio – Studio Associato di Architettura

zero6studio - Studio Associato di Architettura
zero6studio – Studio Associato di Architettura
zero6studio - Studio Associato di Architettura

لدينا غرفة سفرة بسيطة وأنيقة، من جدران خرسانية بيضاء وأرضية خشبية أنيقة، إلى جانب الأثاث الأسود البسيط الذي يتكون من منضدة خشبية بسطح زجاجي متين، وكراسي جلدية بأرجل خشبية سوداء اللون، ولا تزدحم الغرفة بأثاث كثير بل تكتفي بالأشياء المهمة والمفيدة في الاستخدام.

المطبخ.. الجزء الأول

La casa di A, zero6studio - Studio Associato di Architettura zero6studio - Studio Associato di Architettura مطبخ
zero6studio – Studio Associato di Architettura

zero6studio - Studio Associato di Architettura
zero6studio – Studio Associato di Architettura
zero6studio - Studio Associato di Architettura

الأثاث المطبخي البسيط والتنسيق الجميل للمكان يعطي له رونق وطابع خاص، حيث الأثاث من الأكليريك الأبيض يبدو لامع ومُضيئ في المكان، من عدة دواليب فوق بعضها لأغراض المطبخ، إلى جانب الحوض الإستانلس معلق فوقه أغراض المطبخ تعطي حركة بسيطة للمكان.

الجزء الثاني

zero6studio San Giovanni, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo مطبخ
Paolo Fusco Photo

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

في الجزء الثاني من المطبخ، نجد الأجهزة الكهربائية حيث الموقد والثلاجة، إلى جانب ذلك فإن الإضاءة مناسبة والمكان بسيط غير مزدحم يبدو عليه حسن الترتيب.

الحمام.. مدهش! الجزء الأول

La casa di A, zero6studio - Studio Associato di Architettura zero6studio - Studio Associato di Architettura حمام
zero6studio – Studio Associato di Architettura

zero6studio - Studio Associato di Architettura
zero6studio – Studio Associato di Architettura
zero6studio - Studio Associato di Architettura

يعتبر الحمام بيت الراحة في المنزل، وهنا قد تم تصميمه بطراز رفيع وأثاث بسيط، وتفاضيل غير متكلفة، وقد تم عمل الجدران من الرخام بلون البندق، معلق عليه حوض الوجه السيراميكي الأبيض، وتلك المراّه الكبيرة بعرض الحائط تملىء المكان وتعطي له اتساعًا.

الجزء الثاني

La casa di A, zero6studio - Studio Associato di Architettura zero6studio - Studio Associato di Architettura حمام
zero6studio – Studio Associato di Architettura

zero6studio - Studio Associato di Architettura
zero6studio – Studio Associato di Architettura
zero6studio - Studio Associato di Architettura

أما في الجزء الثاني من الحمام نجد المرحاض وحوض مياه كبير، والنافذة التي تمنح تهوية مناسبة للمكان تنسدل عليها الستارة البيضاء البسيطة، إلى جانب الأرضية الرخامية أيضًا من نفس لون البندق كالجدارن.

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ركن الاستحمام

La casa di A, zero6studio - Studio Associato di Architettura zero6studio - Studio Associato di Architettura حمام
zero6studio – Studio Associato di Architettura

zero6studio - Studio Associato di Architettura
zero6studio – Studio Associato di Architettura
zero6studio - Studio Associato di Architettura

تخصيص جزء من الحمام ليكون ركن الاستحمام أصبح شيء مميزًا وأنيقًا، وقد سمحت المساحة هنا لوجود جزء من السيراميك المضلع باللون البني وتم وضع صنبور الدش عليه في مستوء مناسب، ليكون هذا جزء الاستمتاع بالماء وأخذ حمام دافىء.

غرفة النوم

zero6studio San Giovanni, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo غرفة نوم
Paolo Fusco Photo

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

تعتبر غرفة النوم ملجأ لراحتك اليومية بعد أرهاق طويل، ويجب ان تكون منظمة بالشكل الذي يعطيك الراحة الحقيقة عندما تكون فيها، ففي مساحة بسيطة تم وضع سرير خشبي بسيط، وأمامه توجد خزانة الملابس الخشبية البيضاء، والمعلق عليها تلفاز صغير للتسلية، إلى جانب الشرفة الصغيرة التي تنسدل عليها الستارة البيج الحريرية، كل هذا في غرفة من جدران خرسانية بيضاء وأرضية خشبية، لا تحتمل الكثير من الديكور فقد ظلت بسيطة وهادئة ومريحة.

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