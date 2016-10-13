شقة أنيقة ورائعة رغم مساحتها الصغيرة

لدينا هنا غرفة معيشة بسيطة، يغلب عليها وعلى الشقة بأكملها اللون الأبيض، مما يعطي اتساع للمكان ولا يظهر إعاقة في صغر مساحته، حيث الأرضية الخشبية والجدران الخراسنية البيضاء.

وقد استخدام أثاث مكون من أريكة رائعة من القماش الأسود، بمنضدة صغيرة ذات سطح رخامي أبيض، إضافة إلى الواجهة التي تحمل مكتبة كتب كبيرة مكونة من عدة أرفف بيضاء، وبالأسفل شاشة تلفزيونية متوسطة، وتكتمل أناقة المكان بالستائر البيضاء الرائعة التي تنسدل على النافذة الكبيرة وتسمح بمرور الضوء للمكان.