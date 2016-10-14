8 حمامات مذهلة بمساحات صغيرة

أن يكون لديك حماما صغيرا في شقتك فهو أمر مزعج ومُربك، وقد يضطرك إلى تكديس مكونات الحمام مما يفقده جماله وأناقته ويضيق مساحته بشدة. تفنن الخبراء لحل تلك المشكلة من خلال استغلال مساحة الحمام مهما كانت صغيرة استغلالا مثاليًا.

إن كان حمام منزلك صغير المساحة وتفكر كيف سيتسع لمكونات المرحاض الأساسية، إليك بعض النماذج من حمامات صغيرة حديثة غاية في الأناقة.