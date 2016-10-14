8 حمامات مذهلة بمساحات صغيرة

أن يكون لديك حماما صغيرا في شقتك فهو أمر مزعج ومُربك، وقد يضطرك إلى تكديس مكونات الحمام مما يفقده جماله وأناقته ويضيق مساحته بشدة. تفنن الخبراء لحل تلك المشكلة من خلال استغلال مساحة الحمام مهما كانت صغيرة استغلالا مثاليًا.
إن كان حمام منزلك صغير المساحة وتفكر كيف سيتسع لمكونات المرحاض الأساسية، إليك بعض النماذج من حمامات صغيرة حديثة غاية في الأناقة.
إن كان حمامك ضيقًا فلا داعي لأن تملأ جميع المساحات بأغراضك حتى يصعب عليك التحرك بحرية داخل الحمام. يمكنك استغلال الحائط لتخزين أغراضك، فقط اصنع تجويفا في الحائط واستخدمه كخزانتك وتوفير المساحة لتسهيل حركتك. كما أن استخدام اللون الذهبي في تزيين الجدران جعل الحمام يبدو كغرفة معيشة كلاسيكية.
رغم ضيق المساحة، إلا أن الحمام أنيق ومريح، تحقق ذلك بوضع جميع مكونات الحمام متجاورة، فالحوض بجانب مقعد الحمام وبعدهما مساحة للاستحمام مُحاطة بالزجاج.
لاحظ استغلال المساحات فوق مقعد الحمام وأسفل الحوض. يمكنك تصميم مثل ذلك الدولاب أو تلك الرفوف للاحتفاظ بأشيائك الخاصة أو أدوات التنظيف أو حتى أدوات الاستحمام.
حمام آخر يشبه الذي يسبقه، فجميع مكوناته تراصت بجانب بعضها بعضًا مع إضافة مرآة كبيرة فوق الحوض لتعطي شعورًا بالاتساع المطلوب في المساحة الصغيرة.
عادة ما تكون المساحات المقسمة بشكل طولي مزعجة لأنها تُحجم من قدرتك على استخدامها بشكل مريح، إلا أن تلك المساحات ليست سيئة على الإطلاق.
في هذا المرحاض، تجد أن مساحته طوليّة إلّا أن استخدام تلك المساحة بشكل مثالي وأنيق جعله يبدو كقطعة فنية داخل المنزل الصغير! فقد صُفت جميع مكونات المرحاض الأساسية بجانب بعضها وصولا إلى نهاية المرحاض؛ لتُخصص جميع المساحة المتبقية للاستحمام.
مثال آخر على الحمامات التي لا تتسع سوى لمقعد الحمام والحوض، ورغم ذلك تبدو غاية في الأناقة. السبب الرئيسي في ذلك هو طريقة اختيار الألوان المتناسقة والاعتماد على الألوان الفاتحة فقط.
هناك بعض المراحيض مساحتها ضيقة للغاية بحيث لا تتسع سوى للحوض ومقعد الحمام، إلّا أن إضفاء اللمسات الحيوية على تلك المراحيض يعطيها جوا سحريا يضفي الكثير من المرح على تلك المساحة الصغيرة.
حوائط ملونة بألوان متداخلة، مرآة بعرض الحائط الصغير، باقة من نباتات الظل أو النباتات الصناعية، نقوش مريحة ومبهجة، جميعها مقترحات تضفي جمالا على المرحاض مهما كان صغيرا.
لا تترك مساحة يمكنك استخدامها في الحمام بدون أن تضفي عليها لمسة جمالية ومفيدة في نفس الوقت. يمكنك أن تعلق على الحائط مجموعة من الأرفف أو الأعمدة تعلّق عليها الملابس أو المناشف. هذا بالطبع بجانب استغلال المساحة الخالية أسفل الحوض.
من المعروف أن الألوان الفاتحة في الديكورات تعطي إحساسا بالاتساع حتى وإن كانت المساحة الحقيقية عكس ذلك. اللون الأبيض مثالي للمراحيض الضيقة، فبجانب الشعور بالراحة الذي يمنحه اللون لمن يراه، فإنه يعطيك الإحساس المطلوب بالاتساع.
الحمام يتزين باللون الأبيض في جميع جوانبه عدا الأرضية. ورغم صغر المساحة إلا أن اللون الأبيض قد طغى عليها وجعل المرحاض يبدو أنيقا متكاملا ومريحا.
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