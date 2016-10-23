منزل فخم مُستوحى من العمارة الأندلسية

من الداخل للخارج النقوش طاغية بدقة وروعة لا مثيل لها، فهي غالبًا ما تكسي كافة الأرضيات والجدران، أما الديكورات والأثاث فكلاهما يتمتع باللمسة الأندلسية الفريدة التي ميزت الكثير والكثير من القصور قديمًا، والتي منها ما بقي صامدًا غير آبه لأي عوامل بيئية قد تغير ملامحه، ومنها من عفى عليه الزمن!

نصحبكم اليوم في جولة مختلفة تناسب فقط عشاق الكلاسيكية لبيت شديد التميز مستوحى بكافة تفاصيله الداخلية والخارجية من العمارة الأندلسية والحس الكلاسيكي الرفيع.. لنستكشف معًا أروقته الفخمة ونستعرض كل غرفه من غرفه التي تطبعت بالروح الأندلسية!