11فكره رائعه لتزيين ممرات المنزل

كعادتنا في هوميفاي نهتم بكل صغيره و كبيره تتعلق بديكورات المنزل ، لنكون معك دائماً في كل خطوه تقوم بها ، نرشدك و نساندك لتطبيق ذوقك الفريد على الفراغات الداخليه للمنزل بطريقة المحترفين.

و نحن اليوم نسلط الضوء على مكان مهمل في الكثير من المنازل ولا يلقى عنايه مناسبه ، و هذا المكان هو ممرات المنزل !،فبالرغم من كونها حلقة الوصل بين أجزاء المنزل و غرفه المختلفه ، و بالرغم من كوننا نمر من خلاله أكثر من مرة خلال اليوم إلا أنه مهمش لدرجه كبيره ..

و قد حان الوقت لتغيير هذا الوضع ، و الإتجاه إلى الإهتمام بهذه الممرات و تزيينها بالأساليب الصحيحه التى تتناسب مع منزل الأسره العصريه.