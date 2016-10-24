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11فكره رائعه لتزيين ممرات المنزل

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
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كعادتنا في هوميفاي نهتم بكل صغيره و كبيره تتعلق بديكورات المنزل ، لنكون معك دائماً في كل خطوه تقوم بها ، نرشدك و نساندك لتطبيق ذوقك الفريد على الفراغات الداخليه للمنزل بطريقة المحترفين.

و نحن اليوم نسلط الضوء على مكان مهمل في الكثير من المنازل ولا يلقى عنايه مناسبه ، و هذا المكان هو ممرات المنزل !،فبالرغم من كونها حلقة الوصل بين أجزاء المنزل و غرفه المختلفه ، و بالرغم من كوننا نمر من خلاله أكثر من مرة خلال اليوم إلا أنه مهمش لدرجه كبيره ..

و قد حان الوقت لتغيير هذا الوضع ، و الإتجاه إلى الإهتمام بهذه الممرات و تزيينها بالأساليب الصحيحه التى تتناسب مع منزل الأسره العصريه.

1- تجنب الإزدحام

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro الممر الحديث، المدخل و الدرج
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

إزدحام الممرات بقطع الأثاث من الأخطاء الشائعه التى قد يقع فيها الكثير ، و هو ما يدعو الخبراء إلى عكسه تماماً ، فيفضل خلو الممرات من الأثاث الكثير لمنع عرقلة الحركه خاصة إذا تواجد أكثر من شخص واحد في الممر.

2- مزهريات الورود

N14, aaestudio aaestudio الممر الحديث، المدخل و الدرج
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

الأزهار و الورود ذات الروائح النفاذه من الديكورات المناسبه لتزيين ممرات المنزل ، لما لها من أثر كبير في بث الطاقة الإيجابيه على الأجواء ، و في حال الرغبة في وضع أصص للنباتات نؤكد على اختيار نباتات اصطناعيه لأن النبات الطبيعي يحتاج إلى ضوء الشمس باستمرار و هو ما يخلو منه ممر المنزل عادة.

3- نافذة إنارة طبيعيه

Casa de descanso en Chapala, Mikkael Kreis Architects Mikkael Kreis Architects إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Mikkael Kreis Architects

Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects

عمل نافذه تسمح بمرور الضوء إلى داخل ممرات المنزل من الأفكار الرائعه التى توجهت لها الأنظار بعد معرفة الفوائد الجمه للإنارة الطبيعيه و آشعة الشمس الذهبيه ، و في هذه الحاله يصبح الممر مشرقاً على الدوام و مناسباً لوضع نبات الزينه الطبيعي.

4- الإضاءه الأرضيه

DOM W KOSZALINIE , Studio Projektowe Projektive Studio Projektowe Projektive الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Projektowe Projektive

Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive

استخدام عناصر إضاءه مودرن في ممرات المنزل ، يغنيك عن استخدام الإكسسوارات و الزينه . و نرى في هذا المنزل من تصميم studio-projektowe-projektive ، أن ممر المنزل مزدان بالإضاءه الأرضيه الحديثه و الإناره المميزه من جانب السقف و التى تسلط الضوء على الجدارية الأنيقه في الحائط.

5- الإضاءه الغير مباشره

Casa Uliva, DIN Interiorismo DIN Interiorismo الممر الحديث، المدخل و الدرج
DIN Interiorismo

DIN Interiorismo
DIN Interiorismo
DIN Interiorismo

يمكن الإستعانه بالإضاءه الغير مباشره من تجاويف السقف لإعطاء شكل جمالي ناعم للممرات ، و يمكن أيضاً أن تكون الإضاءه الغير مباشره منبثقه من تجويف بالحائط نفسه بدلاً من السقف ، مثل هذا الممر من تصميم din-interiorismo .

6- ممر المعرفه

Reforma de una vivienda en la c/ Consell de Cent, Anna & Eugeni Bach Anna & Eugeni Bach درجات وأروقة
Anna &amp; Eugeni Bach

Anna & Eugeni Bach
Anna &amp; Eugeni Bach
Anna & Eugeni Bach

في حال امتلاكك لممر طويل في منزلك ، يمكنك إكسابه الكثير من التشويق و المتعه من خلال تحويله إلى مكتبة مبتكره ، من خلال بضعة رفوف و إضاءه جيده من السقف ، لإستغلال هذه المساحة الكبيره للممر و الإستفاده الجماليه من تعدد ألوان و أشكال الكتب التى تشعرنا بالحيويه و التنوع.

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7- ورق الحائط

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS الممر الحديث، المدخل و الدرج
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

يعد استخدام ورق الحائط من أكثر الطرق الآمنه لتزيين ممرات المنزل ، و خاصة و أنه يأتي في أشكال و ألوان متنوعه تناسب الكثير من الأذواق و الأنماط . ففي حالة الإستعانه بورق الحائط لا تكون هناك حاجه للمزيد من الإكسسوارات.

8- الممر بجانب المدخل

Einrichtungsprojekt Altbauwohnung in HH, Atmosphere Judith Thiel Atmosphere Judith Thiel راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Atmosphere Judith Thiel

Atmosphere Judith Thiel
Atmosphere Judith Thiel
Atmosphere Judith Thiel

إذا كان هناك ممراً بجوار مدخل المنزل مباشرة يجب استغلاله لجعل المكان ترحيبياً و أنيقاً ، كما في هذا الممر من تصميم atmosphere-judith-thiel ، و الذي جعل المدخل فاخراَ من خلال وضع كونسول مع مرآه ذات برواز مميز و كراسي فاخره مع شمعدانات الحائط التى أعطت لمسة ملكية على المكان.

9- معرض للفنون

Cobertura de luxo, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

يمكن الإستفاده من حوائط الممر في تعليق مجموعه من الصور الشخصيه و التذكاريه للعائله ، أو وضع لوحات فنيه مميزه ليبدو ممر المنزل و كأنه معرضاً للفنون.

10- المرايا في الممرات

Gold Towers Konut, Treso İç Mimarlık Treso İç Mimarlık الممر الحديث، المدخل و الدرج
Treso İç Mimarlık

Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık

ليس هناك ديكوراً ذو فوائد وظيفيه أكثر من المرآه ، و لاشك أن وجود مرايا في ممرات المنزل من شأنه أن يشعرنا بالإتساع و يعزز من الإضاءه في المكان كما في هذا الممر من تصميم treso-ic-mimarlik .

11- الأرضيات

Walkthrough Room homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

Walkthrough Room

homify
homify
homify

تجنب وضع سجادة طويله في ممرات المنزل لأنه سيتشابه بذلك مع ممرات المنازل القديمه و التقليديه ، إلا إذا كنت تتعمد جلب هذة الروح العتيقه إلى المكان كما فعل المصمم في هدا المنزل .

و بدلاً من ذلك استعن بألواح الباركيه بالبني الفاتح أو البيج بدلاُ منها ، و يمكن أيضاً اعتماد الأرضيات من السيراميك بالأبيض و الأسود أو الفسيفساء الملونه لتزيين الأرضيه دون الحاجه إلى سجاد .

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