11فكره رائعه لتزيين ممرات المنزل

كعادتنا في هوميفاي نهتم بكل صغيره و كبيره تتعلق بديكورات المنزل ، لنكون معك دائماً في كل خطوه تقوم بها ، نرشدك و نساندك لتطبيق ذوقك الفريد على الفراغات الداخليه للمنزل بطريقة المحترفين.
و نحن اليوم نسلط الضوء على مكان مهمل في الكثير من المنازل ولا يلقى عنايه مناسبه ، و هذا المكان هو ممرات المنزل !،فبالرغم من كونها حلقة الوصل بين أجزاء المنزل و غرفه المختلفه ، و بالرغم من كوننا نمر من خلاله أكثر من مرة خلال اليوم إلا أنه مهمش لدرجه كبيره ..
و قد حان الوقت لتغيير هذا الوضع ، و الإتجاه إلى الإهتمام بهذه الممرات و تزيينها بالأساليب الصحيحه التى تتناسب مع منزل الأسره العصريه.
إزدحام الممرات بقطع الأثاث من الأخطاء الشائعه التى قد يقع فيها الكثير ، و هو ما يدعو الخبراء إلى عكسه تماماً ، فيفضل خلو الممرات من الأثاث الكثير لمنع عرقلة الحركه خاصة إذا تواجد أكثر من شخص واحد في الممر.
الأزهار و الورود ذات الروائح النفاذه من الديكورات المناسبه لتزيين ممرات المنزل ، لما لها من أثر كبير في بث الطاقة الإيجابيه على الأجواء ، و في حال الرغبة في وضع أصص للنباتات نؤكد على اختيار نباتات اصطناعيه لأن النبات الطبيعي يحتاج إلى ضوء الشمس باستمرار و هو ما يخلو منه ممر المنزل عادة.
عمل نافذه تسمح بمرور الضوء إلى داخل ممرات المنزل من الأفكار الرائعه التى توجهت لها الأنظار بعد معرفة الفوائد الجمه للإنارة الطبيعيه و آشعة الشمس الذهبيه ، و في هذه الحاله يصبح الممر مشرقاً على الدوام و مناسباً لوضع نبات الزينه الطبيعي.
استخدام عناصر إضاءه مودرن في ممرات المنزل ، يغنيك عن استخدام الإكسسوارات و الزينه . و نرى في هذا المنزل من تصميم studio-projektowe-projektive ، أن ممر المنزل مزدان بالإضاءه الأرضيه الحديثه و الإناره المميزه من جانب السقف و التى تسلط الضوء على الجدارية الأنيقه في الحائط.
يمكن الإستعانه بالإضاءه الغير مباشره من تجاويف السقف لإعطاء شكل جمالي ناعم للممرات ، و يمكن أيضاً أن تكون الإضاءه الغير مباشره منبثقه من تجويف بالحائط نفسه بدلاً من السقف ، مثل هذا الممر من تصميم din-interiorismo .
في حال امتلاكك لممر طويل في منزلك ، يمكنك إكسابه الكثير من التشويق و المتعه من خلال تحويله إلى مكتبة مبتكره ، من خلال بضعة رفوف و إضاءه جيده من السقف ، لإستغلال هذه المساحة الكبيره للممر و الإستفاده الجماليه من تعدد ألوان و أشكال الكتب التى تشعرنا بالحيويه و التنوع.
يعد استخدام ورق الحائط من أكثر الطرق الآمنه لتزيين ممرات المنزل ، و خاصة و أنه يأتي في أشكال و ألوان متنوعه تناسب الكثير من الأذواق و الأنماط . ففي حالة الإستعانه بورق الحائط لا تكون هناك حاجه للمزيد من الإكسسوارات.
إذا كان هناك ممراً بجوار مدخل المنزل مباشرة يجب استغلاله لجعل المكان ترحيبياً و أنيقاً ، كما في هذا الممر من تصميم atmosphere-judith-thiel ، و الذي جعل المدخل فاخراَ من خلال وضع كونسول مع مرآه ذات برواز مميز و كراسي فاخره مع شمعدانات الحائط التى أعطت لمسة ملكية على المكان.
يمكن الإستفاده من حوائط الممر في تعليق مجموعه من الصور الشخصيه و التذكاريه للعائله ، أو وضع لوحات فنيه مميزه ليبدو ممر المنزل و كأنه معرضاً للفنون.
ليس هناك ديكوراً ذو فوائد وظيفيه أكثر من المرآه ، و لاشك أن وجود مرايا في ممرات المنزل من شأنه أن يشعرنا بالإتساع و يعزز من الإضاءه في المكان كما في هذا الممر من تصميم treso-ic-mimarlik .
تجنب وضع سجادة طويله في ممرات المنزل لأنه سيتشابه بذلك مع ممرات المنازل القديمه و التقليديه ، إلا إذا كنت تتعمد جلب هذة الروح العتيقه إلى المكان كما فعل المصمم في هدا المنزل .
و بدلاً من ذلك استعن بألواح الباركيه بالبني الفاتح أو البيج بدلاُ منها ، و يمكن أيضاً اعتماد الأرضيات من السيراميك بالأبيض و الأسود أو الفسيفساء الملونه لتزيين الأرضيه دون الحاجه إلى سجاد .