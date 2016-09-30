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مواضيع هوميفاي ال5 المميزة

جحا جحا
Casa Ideal 2012_Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores ممر الاستعماري، الرواق والدرج
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نستعرض لكم أكثر خمسة مقالات قراءة ومشاركة خلال الأسبوع!، ستجدون من خلال هذا المقال روابط لإكمال قراءة هذه المواضيع.

سنقوم بنشر موضوع المقالات الأكثر مشاهدة يوم الجمعة وبشكل أسبوعي راجين ان ينال إعجابكم.

شقة مساحتها 57 م² ستتمنى أن تسكن فيها

Residência VM, Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

في هوميفاي نهتم كثيرًا بعرض ما يناسب الجميع وخاصة المساحات الصغيرة والحلول الذكية لاستغلالها في تصميم منزل يليق بك وبأسرتك ولا يشعرك بضيق المكان خاصة مع ارتفاع أسعار الشقق وضيق المساحات مما يضطر البعض للّجوء للسكن في مساحات صغيرة. نأخذكم اليوم في جولة داخل شقة مساحتها 57 م² فقط ولكن تصميمها مذهل مما يؤكد للجميع أن المساحة ليست كل شيء! فحتى لو كانت المساحة صغيرة مع بعض اللمسات والتأكد من عدم تكدس الأثاث ستأتي بنتيجة مذهلة تجعل من بيتك تحفة فنية يتمنى أصحاب الشقق الكبيرة السكن فيه.

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شقة مساحتها 80 م² مقسمة بصورة ذكية

Radiant White, ristrutturami ristrutturami غرفة المعيشة
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

يأتي اليوم المصمم RISTRUTTURAMI بهذا المنزل الصغير، ليجد لنا حلولا مثالية للمساحات الصغيرة، منزل يناسب إمكانياتك وميزانيتك المحدودة، ولكنه تخلى قليلا عن الخصوصية في المنزل التقليدي، سنأخذك في جولة سريعة في منزل صغير ذو مساحة صغيرة 80 م²..

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نقدم لكم 13 فكرة يمكنكم استخدامها لسطح البيت

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis بلكونة أو شرفة
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

سطح منزلك لن يعود كما كان من قبل مجرد مساحة مهدرة تزورها من الحين إلى الحين، سنخبرك ببعض الأفكار الرائعة التي يمكن أن تطبقها بسهولة فوق سطح المنزل و سيكون من مسئوليتها جعل تلك المساحة مهمة بالنسبة للمنزل بشكل عام و ليس مجرد ذلك المكان المفتوح في الأعلى المطل على ماحولنا، اليوم سنقدم لكم أفكاراً مثل غرف نوم للضيوف و غرف إضافية و أماكن للشواء و بستان و جلسات عائلية و الكثير من الأفكار التي يمكن ان تقوموا بتنفيذها بكل سهولة ..

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شقة ذات ديكورات مميزة جداً

Casa Ideal 2012_Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores ممر الاستعماري، الرواق والدرج
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

تعتبر التفاصيل من أدق الأشياء التي لا ينتبه لها الكثيرون بالرغم من قدرتها الفائقة على قلب الشكل العام للمنزل في كل غرفه، و من خلال بحثنا وجدنا تلك الشقة الرائعة من تصميم Tiago Patricio Rodrigues في لشبونة البرتغالية التي تتمتع بتفاصيل صغيرة و لكنها مؤثرة للغاية في شكلها العام، حدث ولاحرج عن اناقتها و بساطتها و المهارة الكبيرة من المصمم في رسم تفاصيلها و تمازجها بكيمياء فنية فريدة، نصحبكم في جولة بتلك الشقة الرائعة بنكهة أوروبية  مناسبة لجميع الأذواق .

رابط المقال هنا

7 عادات تجعل المنزل نظيف دائماً

Privada El Secreto, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos غرفة المعيشة
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

المحافظة علي نظافة ونظام البيت هي ضرورة لاغني عنها، فالبيت النظيف يزداد روعة حتي وإن لم يكن ديكوره علي آخر صيحة كما أنه يحافظ علي الصحة النفسية والجسدية التي تتأثر سلبياً بالعيش في بيئة متسخة غير منظمة. قد يسهل القول بكل هذه الحقائق المعروفة ولكن في واقع الأمر نحن أيضاً نعرف أننا لن يتوفر لنا دائماً الصبر والوقت للحفاظ علي هذا النظام.  ولذلك فإننا اليوم نقدم بعض الطقوس الروتينية التي تمنع تراكم الفوضي وتقلل من أعمال التنظيف، كل ما تحتاجه هو من 5 إلي 10 دقائق يومياً لتحسين مظهر بيتك وجودة حياتك.

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8 تصاميم لأبواب ونوافذ تجعل بيتك أكثر أناقة

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