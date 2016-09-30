مواضيع هوميفاي ال5 المميزة

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في هوميفاي نهتم كثيرًا بعرض ما يناسب الجميع وخاصة المساحات الصغيرة والحلول الذكية لاستغلالها في تصميم منزل يليق بك وبأسرتك ولا يشعرك بضيق المكان خاصة مع ارتفاع أسعار الشقق وضيق المساحات مما يضطر البعض للّجوء للسكن في مساحات صغيرة. نأخذكم اليوم في جولة داخل شقة مساحتها 57 م² فقط ولكن تصميمها مذهل مما يؤكد للجميع أن المساحة ليست كل شيء! فحتى لو كانت المساحة صغيرة مع بعض اللمسات والتأكد من عدم تكدس الأثاث ستأتي بنتيجة مذهلة تجعل من بيتك تحفة فنية يتمنى أصحاب الشقق الكبيرة السكن فيه.
يأتي اليوم المصمم RISTRUTTURAMI بهذا المنزل الصغير، ليجد لنا حلولا مثالية للمساحات الصغيرة، منزل يناسب إمكانياتك وميزانيتك المحدودة، ولكنه تخلى قليلا عن الخصوصية في المنزل التقليدي، سنأخذك في جولة سريعة في منزل صغير ذو مساحة صغيرة 80 م²..
سطح منزلك لن يعود كما كان من قبل مجرد مساحة مهدرة تزورها من الحين إلى الحين، سنخبرك ببعض الأفكار الرائعة التي يمكن أن تطبقها بسهولة فوق سطح المنزل و سيكون من مسئوليتها جعل تلك المساحة مهمة بالنسبة للمنزل بشكل عام و ليس مجرد ذلك المكان المفتوح في الأعلى المطل على ماحولنا، اليوم سنقدم لكم أفكاراً مثل غرف نوم للضيوف و غرف إضافية و أماكن للشواء و بستان و جلسات عائلية و الكثير من الأفكار التي يمكن ان تقوموا بتنفيذها بكل سهولة ..
تعتبر التفاصيل من أدق الأشياء التي لا ينتبه لها الكثيرون بالرغم من قدرتها الفائقة على قلب الشكل العام للمنزل في كل غرفه، و من خلال بحثنا وجدنا تلك الشقة الرائعة من تصميم Tiago Patricio Rodrigues في لشبونة البرتغالية التي تتمتع بتفاصيل صغيرة و لكنها مؤثرة للغاية في شكلها العام، حدث ولاحرج عن اناقتها و بساطتها و المهارة الكبيرة من المصمم في رسم تفاصيلها و تمازجها بكيمياء فنية فريدة، نصحبكم في جولة بتلك الشقة الرائعة بنكهة أوروبية مناسبة لجميع الأذواق .
المحافظة علي نظافة ونظام البيت هي ضرورة لاغني عنها، فالبيت النظيف يزداد روعة حتي وإن لم يكن ديكوره علي آخر صيحة كما أنه يحافظ علي الصحة النفسية والجسدية التي تتأثر سلبياً بالعيش في بيئة متسخة غير منظمة. قد يسهل القول بكل هذه الحقائق المعروفة ولكن في واقع الأمر نحن أيضاً نعرف أننا لن يتوفر لنا دائماً الصبر والوقت للحفاظ علي هذا النظام. ولذلك فإننا اليوم نقدم بعض الطقوس الروتينية التي تمنع تراكم الفوضي وتقلل من أعمال التنظيف، كل ما تحتاجه هو من 5 إلي 10 دقائق يومياً لتحسين مظهر بيتك وجودة حياتك.