دليلك لتصمم منزلك حسب شخصيتك

وأنت تأسس منزلا ليكون بيتا لك حيث الراحة والسكون عليك أن تختار طابع تصميم يتناسب مع تفضيلاتك الشخصية، وقيمك الثقافية، خبراتك في رحلاتك، أو ربما الأماكن التي تود لو تزورها من خلال الصور والديكور.
الألوان والخامات والجدران والأكسسوارات وربما طريقة توزيع الأثاث كلها تفاصيل تتكامل لتصنع لك نمط تصميم فريد لك، ولمساعدتك على اختيار طابع التصميم الذي يتناسب مع تفضيلاتك الشخصية سنعرض لك 5 أنماط مختلفة في فن التصميمات الداخلية، كل منهم له طابع خاص قد يليق بك.
يربطنا الطراز الريفي بجذورنا، فتجد العناصر الطبيعية حاضرة بقوة في التصميمات مثل الخشب والحجر والاعتماد على الضوء الطبيعي. البساطة أيضا تعد عنصر جوهري في التصميم وفقا لهذا الطراز، حيث يركز هذا الطابع على أن يكون قاطني المنزل على تواصل دائم بالطبيعة من حولهم حتى تمنحهم الهدوء والسكينة، لذا إذا كنت تبحث عن مواصفات كالمذكورة فحتما الطابع الريفي سيناسبك.
ميزة هذا النمط في التصميم أنه يجلب تأثيرات مختلفة لنفس المكان ويكسر روتين النمط الواحد، هو يتناسب كثيرا مع ممن يبحثون عن التنوعات الثقافية المختلفة مثلا، كأن تجد مثلا السجادة تميل للطابع الريفي بينما الأثاث يتبع الطابع العصري، لكن ضع في اعتبارك ألا تسبب زحاما بصريا وفوضى بالمكان، نوع في الأثاث لكن حافظ على إيقاع المكان.
التنظيم والاهتمام بالتفاصيل الصغيرة هو سر الحصول على تصميم تبسيطي أو مانيمالي ناجح، يعتمد هذا النمط على مبدأ الأقل هو الأفضل، لذا لن تجد أي زحام بصري في الأماكن المصممة على هذا الطراز، ما يميز هذا النمط أناقة تصميماته رغم بساطتها، فتجد مثلا قطع فنية غاية في الجمال معلقة على الجدران، أو تباين بسيط في الألوان ليخلق حيوية وأناقة هادئة بالمكان، إذا كنت ممن يبحثون عن الأناقة في التفاصيل الصغيرة، فحتما هذا النمط يليق بك.
لمع نجم الطابع الصناعي في الآونة الأخيرة رغم أنه يعود تاريخه للحقبة الصناعية حينما حول أصحاب المصانع المخازن والمصانع المهجورة لمنازل للعمال.
ما يميز هذا الطراز هو عفويته وجرأته، لذلك يميل الفنانون البوهيميون إلى اتباعه في تصميم منازلهم. يتناسب كثيرا هذا النمط في تصميم غرف المعيشة وأماكن العمل والمذاكرة والأستوديوهات الشخصية، فهو لا يحتاج لقطع باهظة الثمن بل ستجد أن أغلب أثاثه معاد تدويره أو استخدامه، كل ما تحتاجه هو حس فني جرئ لتصميم منزلك وفقا لقواعده
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إذا كنت ممن يستقبلون الأصدقاء والأهل بمنزلك كثيرا، فهذا الطراز ما يناسبك، فهو يركز على الجانب العملي للأثاث ومدى قدرته على توفير الراحة لقاطني المنزل، يتميز أيضا بإعادة التدوير والاستخدام مثل الغرفة في الصورة قد استخدمت حقيبتي سفر قديمتين كطاولة بجوار الكنبة.