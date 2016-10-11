دليلك لتصمم منزلك حسب شخصيتك

وأنت تأسس منزلا ليكون بيتا لك حيث الراحة والسكون عليك أن تختار طابع تصميم يتناسب مع تفضيلاتك الشخصية، وقيمك الثقافية، خبراتك في رحلاتك، أو ربما الأماكن التي تود لو تزورها من خلال الصور والديكور.

الألوان والخامات والجدران والأكسسوارات وربما طريقة توزيع الأثاث كلها تفاصيل تتكامل لتصنع لك نمط تصميم فريد لك، ولمساعدتك على اختيار طابع التصميم الذي يتناسب مع تفضيلاتك الشخصية سنعرض لك 5 أنماط مختلفة في فن التصميمات الداخلية، كل منهم له طابع خاص قد يليق بك.