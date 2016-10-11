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دليلك لتصمم منزلك حسب شخصيتك

أميرة قاسم أميرة قاسم
Decoración Accesible para vivienda Chic, decoraCCion decoraCCion غرفة المعيشة
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وأنت تأسس منزلا ليكون بيتا لك حيث الراحة والسكون عليك أن تختار طابع تصميم يتناسب مع تفضيلاتك الشخصية، وقيمك الثقافية، خبراتك في رحلاتك، أو ربما الأماكن التي تود لو تزورها من خلال الصور والديكور.

الألوان والخامات والجدران والأكسسوارات وربما طريقة توزيع الأثاث كلها تفاصيل تتكامل لتصنع لك نمط تصميم فريد لك، ولمساعدتك على اختيار طابع التصميم الذي يتناسب مع تفضيلاتك الشخصية سنعرض لك 5 أنماط مختلفة في فن التصميمات الداخلية، كل منهم له طابع خاص قد يليق بك.

الطراز التقليدي أو الريفي الأوروبي

The Urban Retreat, ZERO9 ZERO9 غرفة المعيشة
ZERO9

ZERO9
ZERO9
ZERO9

يربطنا الطراز الريفي بجذورنا، فتجد العناصر الطبيعية حاضرة بقوة في التصميمات مثل الخشب والحجر والاعتماد على الضوء الطبيعي. البساطة أيضا تعد عنصر جوهري في التصميم وفقا لهذا الطراز، حيث يركز هذا الطابع على أن يكون قاطني المنزل على تواصل دائم بالطبيعة من حولهم حتى تمنحهم الهدوء والسكينة، لذا إذا كنت تبحث عن مواصفات كالمذكورة فحتما الطابع الريفي سيناسبك.

ابدع مع الطراز الانتقائي

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

ميزة هذا النمط في التصميم أنه يجلب تأثيرات مختلفة لنفس المكان ويكسر روتين النمط الواحد، هو يتناسب كثيرا مع ممن يبحثون عن التنوعات الثقافية المختلفة مثلا، كأن تجد مثلا السجادة تميل للطابع الريفي بينما الأثاث يتبع الطابع العصري، لكن ضع في اعتبارك ألا تسبب زحاما بصريا وفوضى بالمكان، نوع في الأثاث لكن حافظ على إيقاع المكان.

التبسيطي: أناقة البساطة

CASA RC, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA غرفة المعيشة
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

التنظيم والاهتمام بالتفاصيل الصغيرة هو سر الحصول على تصميم تبسيطي أو مانيمالي ناجح، يعتمد هذا النمط على مبدأ الأقل هو الأفضل، لذا لن تجد أي زحام بصري في الأماكن المصممة على هذا الطراز، ما يميز هذا النمط أناقة تصميماته رغم بساطتها، فتجد مثلا قطع فنية غاية في الجمال معلقة على الجدران، أو تباين بسيط في الألوان ليخلق حيوية وأناقة هادئة بالمكان، إذا كنت ممن يبحثون عن الأناقة في التفاصيل الصغيرة، فحتما هذا النمط يليق بك.

الصناعي: لمزيد من العفوية

Cuadros para salon, ESTUDIO DELIER ESTUDIO DELIER غرفة المعيشة
ESTUDIO DELIER

ESTUDIO DELIER
ESTUDIO DELIER
ESTUDIO DELIER

لمع نجم الطابع الصناعي في الآونة الأخيرة رغم أنه يعود تاريخه للحقبة الصناعية حينما حول أصحاب المصانع المخازن والمصانع المهجورة لمنازل للعمال.

ما يميز هذا الطراز هو عفويته وجرأته، لذلك يميل الفنانون البوهيميون إلى اتباعه في تصميم منازلهم. يتناسب كثيرا هذا النمط في تصميم غرف المعيشة وأماكن العمل والمذاكرة والأستوديوهات الشخصية، فهو لا يحتاج لقطع باهظة الثمن بل ستجد أن أغلب أثاثه معاد تدويره أو استخدامه، كل ما تحتاجه هو حس فني جرئ لتصميم منزلك وفقا لقواعده

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عملي ومريح

Decoración Accesible para vivienda Chic, decoraCCion decoraCCion غرفة المعيشة
decoraCCion

decoraCCion
decoraCCion
decoraCCion

إذا كنت ممن يستقبلون الأصدقاء والأهل بمنزلك كثيرا، فهذا الطراز ما يناسبك، فهو يركز على الجانب العملي للأثاث ومدى قدرته على توفير الراحة لقاطني المنزل، يتميز أيضا بإعادة التدوير والاستخدام مثل الغرفة في الصورة قد استخدمت حقيبتي سفر قديمتين كطاولة بجوار الكنبة.

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