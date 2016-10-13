بيت كبير ديكوراته القطع الأثرية الغريبة

يبدو أن المطبخ هو الشيء العصري الوحيد في ذلك المنزل، إذ أنه مصمم على طراز حديث من أثاث أبيض بسيط ومنضدة طعام خشبية أنيقة بالمنتصف، على أرضية خشبية وجدران خرسانية بيضاء، ومن السقف تتدلى وحدات الإضاءة العصرية الأنيقة، وهذا ما يظهره المطبخ بعكس ما يظهر من بقية اجزاء المنزل.

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