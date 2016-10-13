بيت كبير ديكوراته القطع الأثرية الغريبة

عند تصميمك لمنزل من طابق واحد أو حتى طابقين فإنك في الأغلب تبحث عن ديكورات وتصميمات مختلفة، فإن كنت مُحبًا للاختلاف وتريد أن تُبهر ضيوفك وتضفي على منزلك طابعًا كلاسيكيًا يبعد تمامًا عن التقليدية المنتشرة، فإن هذا المقال يعطيك أفكار مناسبة لذلك من خلال عرض إحدى التصميمات لـ بيتًا كبيرًا يعتمد على القطع الأثرية في ديكوراته.
غرفة النوم مصممة على طراز أنيق، حيث السرير خشبي أسود، والجدران خرسانية بنية، تعتمد في ديكورها على تمثالين كبيرين على جانبي السرير، وفوقه لوحة كبيرة برسوم لملكات تقترب أشكالهم من الهنود، ذلك إلى جانب المفروشات البسيطة على السرير والتي تحتوي على نقوش بسيطة وزخرفة تليق مع ألوان الغرفة.
يبدو أن طابع الكلاسيكية لا يترك الغرفة، فقد كانت المراّه مفرغة ومنقوشة على الطراز القديم، والدولاب كلاسيكي تمامًا يرجع إلى تلك العصور القديمة، إلى جانب ذلك فإن إضاءة الغرفة بسيطة تأتي من وحدات الإضاءة المرصعة بالسقف الخرساني، كما أن الجدران خرسانية مطلية باللون البرتقالي.
في إحدى حمامات هذا البيت الكبير يأتي هذا الحمام ذو السيراميك المربع الصغير الموحد في الجدران والأرضية، بلونه الأخضر الذي يعطي حركة وحيوية للحمام، إلى جانب وحدة الإضاءة الكبيرة التي تتدلى من السقف وتعطي شكلًا رائعًا للحمام، وأثاثه الأبيض السيراميكي البسيط، كل هذا يأتي إلى جانب تلك التحفة الفنية التي تُشكل ديكور الحمام، فقد تم الاعتماد على اّلة موسيقية صغيرة في الحمام كي تكون لمسة ديكورية فنية بسيطة رائعة، ويتماشى لونها الأصفر مع تلك القطع الصفراء الصغيرة في الجدران.
يأتي الحمام الثاني بالمنزل ليغير شكل وديكور الأول تمامًا، فقد اختلف عنه كلية، كما ان ألوانه بيضاء ناصعة، حيث الجدران الخرسانية البيضاء والأثاث الأبيض السيراميكي الحديث، والأرضية من السيراميك الأسود، كما أن انتشار اللون الأبيض يعطي إضاءة وسطوع كبير للحمام، مع تلك النجفة الرائعة التي تتدلى من السقف.
مراّة الحمام، حتى هذا الحمام الجديد العصري والأنيق لا يخلو من اللمسة الكلاسيكية كبقية أجزاء البيت، فإذا بالمراّة ذات الإطار الخشبي المفرغ والتي يرجع شكلها إلى عصور كلاسيكية بعض الشيء وتبتعد تمامًا عن الحداثة.
ولا تخلو غرفة المعيشة من تلك التماثيل التي تُكمل الديكور بلمسة كلاسيكية رائعة، وتضفي إليها رونق وطابع خاص، إضافة إلى الأثاث الأسود المكون من أريكة كبيرة وأخرى صغيرة، وبالمنتصف تلك السجادة القطيفة الرائعة، والمرأة التي تُكمل الديكور بلمسة أنيقة ووحدات الإضاءة المميزة التي تتدلى من السقف على شكل أطباق من الأكبر للأصغر باللون الذهبي، وكل هذا في غرفة متوسطة الحجم بأرضية خشبية وجدران خرسانية بسيطة.
يعد السلم الداخلي للمنزل من الأساسيات إذا كان منزلك ذو طابقين، ولكن يمكن أن يكون عاديًا، او أن يكون تحفة فنية في بيتك، وهنا نجد السلم بدرجاته السيراميكية البيضاء يعطي روح وحيوية ويأتي في اّخره تلك التحفة وهذا التمثال الخشبي الرائع ليُكمل زينة المكان.
تلك القطع الفنية الكلاسيكية تملىء طرقات المنزل، وتغمره بروح من القدم وتعيد أصحابه إلى العصور القديمة، مع اللوحات الفنية الرائعة التي تأخذهم إلى عالم اّخر بمختلف الألوان.
غرفة نوم ثالثة في ذلك المنزل الأنيق، يبدو انها على نفس الوتيرة في استخدامها لديكورات كلاسيكية كتلك اللوحة التي تبث روح ريفية بعض الشيء وكلاسيكية في تصميمها، إضافة إلى السرير الخشبي البسيط والجدران البرتقالية المميزة.
يبدو أن المطبخ هو الشيء العصري الوحيد في ذلك المنزل، إذ أنه مصمم على طراز حديث من أثاث أبيض بسيط ومنضدة طعام خشبية أنيقة بالمنتصف، على أرضية خشبية وجدران خرسانية بيضاء، ومن السقف تتدلى وحدات الإضاءة العصرية الأنيقة، وهذا ما يظهره المطبخ بعكس ما يظهر من بقية اجزاء المنزل.
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