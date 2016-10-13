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بيت كبير ديكوراته القطع الأثرية الغريبة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
homify غرفة نوم Red
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عند تصميمك لمنزل من طابق واحد أو حتى طابقين فإنك في الأغلب تبحث عن ديكورات وتصميمات مختلفة، فإن كنت مُحبًا للاختلاف وتريد أن تُبهر ضيوفك وتضفي على منزلك طابعًا كلاسيكيًا يبعد تمامًا عن التقليدية المنتشرة، فإن هذا المقال يعطيك أفكار مناسبة لذلك من خلال عرض إحدى التصميمات لـ بيتًا كبيرًا يعتمد على القطع الأثرية في ديكوراته.

غرفة النوم الأولى

homify غرفة نوم Red
homify

homify
homify
homify

غرفة النوم مصممة على طراز أنيق، حيث السرير خشبي أسود، والجدران خرسانية بنية، تعتمد في ديكورها على تمثالين كبيرين على جانبي السرير، وفوقه لوحة كبيرة برسوم لملكات تقترب أشكالهم من الهنود، ذلك إلى جانب المفروشات البسيطة على السرير والتي تحتوي على نقوش بسيطة وزخرفة تليق مع ألوان الغرفة.

الجزء الثاني

homify غرفة نوم Red
homify

homify
homify
homify

يبدو أن طابع الكلاسيكية لا يترك الغرفة، فقد كانت المراّه مفرغة ومنقوشة على الطراز القديم، والدولاب كلاسيكي تمامًا يرجع إلى تلك العصور القديمة، إلى جانب ذلك فإن إضاءة الغرفة بسيطة تأتي من وحدات الإضاءة المرصعة بالسقف الخرساني، كما أن الجدران خرسانية مطلية باللون البرتقالي.

الحمام الأول

homify حمام سيراميك Blue
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homify
homify
homify

في إحدى حمامات هذا البيت الكبير يأتي هذا الحمام ذو السيراميك المربع الصغير الموحد في الجدران والأرضية، بلونه الأخضر الذي يعطي حركة وحيوية للحمام، إلى جانب وحدة الإضاءة الكبيرة التي تتدلى من السقف وتعطي شكلًا رائعًا للحمام، وأثاثه الأبيض السيراميكي البسيط، كل هذا يأتي إلى جانب تلك التحفة الفنية التي تُشكل ديكور الحمام، فقد تم الاعتماد على اّلة موسيقية صغيرة في الحمام كي تكون لمسة ديكورية فنية بسيطة رائعة، ويتماشى لونها الأصفر مع تلك القطع الصفراء الصغيرة في الجدران.

الحمام الثاني

homify حمام White
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homify
homify
homify

يأتي الحمام الثاني بالمنزل ليغير شكل وديكور الأول تمامًا، فقد اختلف عنه كلية، كما ان ألوانه بيضاء ناصعة، حيث الجدران الخرسانية البيضاء والأثاث الأبيض السيراميكي الحديث، والأرضية من السيراميك الأسود، كما أن انتشار اللون الأبيض يعطي إضاءة وسطوع كبير للحمام، مع تلك النجفة الرائعة التي تتدلى من السقف.

المراّة..!

homify حمام White
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homify
homify
homify

مراّة الحمام، حتى هذا الحمام الجديد العصري والأنيق لا يخلو من اللمسة الكلاسيكية كبقية أجزاء البيت، فإذا بالمراّة ذات الإطار الخشبي المفرغ والتي يرجع شكلها إلى عصور كلاسيكية بعض الشيء وتبتعد تمامًا عن الحداثة.

غرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

ولا تخلو غرفة المعيشة من تلك التماثيل التي تُكمل الديكور بلمسة كلاسيكية رائعة، وتضفي إليها رونق وطابع خاص، إضافة إلى الأثاث الأسود المكون من أريكة كبيرة وأخرى صغيرة، وبالمنتصف تلك السجادة القطيفة الرائعة، والمرأة التي تُكمل الديكور بلمسة أنيقة ووحدات الإضاءة المميزة التي تتدلى من السقف على شكل أطباق من الأكبر للأصغر باللون الذهبي، وكل هذا في غرفة متوسطة الحجم بأرضية خشبية وجدران خرسانية بسيطة.

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السلم الداخلي

homify ممر الاستعماري، الرواق والدرج
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homify
homify
homify

يعد السلم الداخلي للمنزل من الأساسيات إذا كان منزلك ذو طابقين، ولكن يمكن أن يكون عاديًا، او أن يكون تحفة فنية في بيتك، وهنا نجد السلم بدرجاته السيراميكية البيضاء يعطي روح وحيوية ويأتي في اّخره تلك التحفة وهذا التمثال الخشبي الرائع ليُكمل زينة المكان.

قطع فنية مميزة

homify ممر الاستعماري، الرواق والدرج
homify

homify
homify
homify

تلك القطع الفنية الكلاسيكية تملىء طرقات المنزل، وتغمره بروح من القدم وتعيد أصحابه إلى العصور القديمة، مع اللوحات الفنية الرائعة التي تأخذهم إلى عالم اّخر بمختلف الألوان.

غرفة النوم الثالثة

homify غرفة نوم Orange
homify

homify
homify
homify

غرفة نوم ثالثة في ذلك المنزل الأنيق، يبدو انها على نفس الوتيرة في استخدامها لديكورات كلاسيكية كتلك اللوحة التي تبث روح ريفية بعض الشيء وكلاسيكية في تصميمها، إضافة إلى السرير الخشبي البسيط والجدران البرتقالية المميزة.

المطبخ.. الجزء العصري الوحيد

homify مطبخ White
homify

homify
homify
homify

يبدو أن المطبخ هو الشيء العصري الوحيد في ذلك المنزل، إذ أنه مصمم على طراز حديث من أثاث أبيض بسيط ومنضدة طعام خشبية أنيقة بالمنتصف، على أرضية خشبية وجدران خرسانية بيضاء، ومن السقف تتدلى وحدات الإضاءة العصرية الأنيقة، وهذا ما يظهره المطبخ بعكس ما يظهر من بقية اجزاء المنزل.

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