12 فكرة لتنظيم المنازل صغيرة المساحة

النظام وتنظيم المنزل وديكوراته من أهم الأساسيات فى تصميم المنزل الذى تشعرك بجماله وجمال تصميمه، وتعطي شعوراً بأتساع المكان، لذلك هو أهم خطوة فى تصميم المنازل صغيرة المساحة، والتى تعانى من الفوضى غالباً بسبب عدم وجود أماكن كثيرة للتخزين بداخل المنزل بسبب ضيق المساحة، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقم 20 فكرة ذهبية ستساعدك على تنظيم منزلك الصغير وخلق مساحات مميزة بداخله.
فى مطبخك يمكنك الأستعانة بمكتبة خشبية صغيرة فوق الحوض وستساعدك على تخزين الأطباق والأكواب بداخلها وبالتالى تتخلص من جزء كبير من الفوضى وفى نفس الوقت ستعطيك لمسة من الديكور الأنيقة والمميزة.
الرفوف فى غرفة المعيشة من الأفكار التى ستساعدك على تخزين والتخلص من الفوضى وأيضاً لمسة من الديكور متميزة.
عند بار المطبخ يمكنك استغلال تلك المساحة ووضع كراسي صغيرة، ستفى بالغرض معك وستعطيك لمسة جمالية للمكان والأهم أنها لن تستهلك مساحة كبيرة من الغرفة.
خزانة رائعة على شكل كتاب استغلت فى غرفة المعيشة بطريق أضافت للغرفة جمال وأناقة وفى نفس الوقت لم تأذ من مساحة الغرفة كثيراً، لأنها صممت لوضعها فى ركن الغرفة كما نرى.
الفصل ليس دائماً ببناء جدار أحياناً يمكنك الفصل بواسطة مكتبة صغيرة وأنيقة مثل تلك المكتبة التى فصل غرفة النوم عن باقى الغرفة التى استخدمت للمعيشة وقضاء وقت للترفيه.
المكتبة ليست الخيار الوحيد لفصل الغرف وتقسيم المساحات الأريكة أيضاً يمكنها فعل ذلك.
المكتبة بشكلها التقليدى ليست هى فقط من تستخدم فى الديكور للتخزين، فهناك تلك الصناديق الخشبية التى تعطيك جمال وأناقة فى منزلك، وتساعدك على تخزين أغراضك أيضاً.
كرسي صغير فى الحمام يمكنك استخدامه لتخزين المناشف عليه، لن يأخذ مساحة كبيرة وسيغنيك عن وجود خزانة داخل حمام منزلك صغير المساحة.
ربما ستندهش ولكن الستائر الخفيفة من الطرق فى الديكور التى تخلق مساحات أضافية داخل المنزل، لأنها تعطيك شعوراً بالأتساع بالأضافة إلى أنها تسمح بمرور الضوء الطبيعي إلى داخل المنزل.
لمساحة أضافية داخل المطبخ صغير المساحة يمكنك وضع الثلاجة فى ركن من أركان المنزل وبهذة الحالة ستوفر مساحات داخل المطبخ.
لا تهمل الأضاءة فأضاءة جيدة داخل المنزل بدورها ستعطيك شعوراً بمساحة أفضل داخل المنزل.
السرير ليس فقط للنوم، فأحياناً يكون السرير متعدد الوظائف ليساعدك على استغلال المساحات وتخزين أغراضك داخل غرفة صغيرة المساحة.