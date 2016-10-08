12 فكرة لتنظيم المنازل صغيرة المساحة

النظام وتنظيم المنزل وديكوراته من أهم الأساسيات فى تصميم المنزل الذى تشعرك بجماله وجمال تصميمه، وتعطي شعوراً بأتساع المكان، لذلك هو أهم خطوة فى تصميم المنازل صغيرة المساحة، والتى تعانى من الفوضى غالباً بسبب عدم وجود أماكن كثيرة للتخزين بداخل المنزل بسبب ضيق المساحة، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقم 20 فكرة ذهبية ستساعدك على تنظيم منزلك الصغير وخلق مساحات مميزة بداخله.