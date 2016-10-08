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12 فكرة لتنظيم المنازل صغيرة المساحة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Cobertura Freguesia, fpr Studio fpr Studio غرفة نوم White
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النظام وتنظيم المنزل وديكوراته من أهم الأساسيات فى تصميم المنزل الذى تشعرك بجماله وجمال تصميمه، وتعطي شعوراً بأتساع المكان، لذلك هو أهم خطوة فى تصميم المنازل صغيرة المساحة، والتى تعانى من الفوضى غالباً بسبب عدم وجود أماكن كثيرة للتخزين بداخل المنزل بسبب ضيق المساحة، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقم 20 فكرة ذهبية ستساعدك على تنظيم منزلك الصغير وخلق مساحات مميزة بداخله.

1-مكتبة خشبية فى المطبخ

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design مطبخ
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

فى مطبخك يمكنك الأستعانة بمكتبة خشبية صغيرة فوق الحوض وستساعدك على تخزين الأطباق والأكواب بداخلها وبالتالى تتخلص من جزء كبير من الفوضى وفى نفس الوقت ستعطيك لمسة من الديكور الأنيقة والمميزة.

2-الرفوف فى غرفة المعيشة

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design غرفة السفرة
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

الرفوف فى غرفة المعيشة من الأفكار التى ستساعدك على تخزين والتخلص من الفوضى وأيضاً لمسة من الديكور متميزة.

3- كراسى صغيرة وبار

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. مطبخ
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

عند بار المطبخ يمكنك استغلال تلك المساحة ووضع كراسي صغيرة، ستفى بالغرض معك وستعطيك لمسة جمالية للمكان والأهم أنها لن تستهلك مساحة كبيرة من الغرفة.

4-خزانة أم كتاب

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. غرفة المعيشة
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

خزانة رائعة على شكل كتاب استغلت فى غرفة المعيشة بطريق أضافت للغرفة جمال وأناقة وفى نفس الوقت لم تأذ من مساحة الغرفة كثيراً، لأنها صممت لوضعها فى ركن الغرفة كما نرى.

5- مكتبة صغيرة لفصل غرفة النوم

Apartamento Estúdio, Michelle Machado Arquitetura Michelle Machado Arquitetura غرفة المعيشة خشب Blue
Michelle Machado Arquitetura

Michelle Machado Arquitetura
Michelle Machado Arquitetura
Michelle Machado Arquitetura

الفصل ليس دائماً ببناء جدار أحياناً يمكنك الفصل بواسطة مكتبة صغيرة وأنيقة مثل تلك المكتبة التى فصل غرفة النوم عن باقى الغرفة التى استخدمت للمعيشة وقضاء وقت للترفيه.

6- الأريكة أيضاً للفصل

Apartamento Estúdio, Michelle Machado Arquitetura Michelle Machado Arquitetura مطبخ المرو أو الكوارتز Blue
Michelle Machado Arquitetura

Michelle Machado Arquitetura
Michelle Machado Arquitetura
Michelle Machado Arquitetura

المكتبة ليست الخيار الوحيد لفصل الغرف وتقسيم المساحات الأريكة أيضاً يمكنها فعل ذلك.

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7- صناديق وديكورات

MCC | Projeto de Interiores, Kali Arquitetura Kali Arquitetura غرفة المعيشة
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

المكتبة بشكلها التقليدى ليست هى فقط من تستخدم فى الديكور للتخزين، فهناك تلك الصناديق الخشبية التى تعطيك جمال وأناقة فى منزلك، وتساعدك على تخزين أغراضك أيضاً.

8- كرسى الحمام

ATICO EN BLANES, LF24 Arquitectura Interiorismo LF24 Arquitectura Interiorismo حمام
LF24 Arquitectura Interiorismo

LF24 Arquitectura Interiorismo
LF24 Arquitectura Interiorismo
LF24 Arquitectura Interiorismo

كرسي صغير فى الحمام يمكنك استخدامه لتخزين المناشف عليه، لن يأخذ مساحة كبيرة وسيغنيك عن وجود خزانة داخل حمام منزلك صغير المساحة.

9- الستائر الخفيفة

Apartamento Brisas do Lago - Carpaneda & Nasr, Joana França Joana França غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
Joana França

Joana França
Joana França
Joana França

ربما ستندهش ولكن الستائر الخفيفة من الطرق فى الديكور التى تخلق مساحات أضافية داخل المنزل، لأنها تعطيك شعوراً بالأتساع بالأضافة إلى أنها تسمح بمرور الضوء الطبيعي إلى داخل المنزل.

10- الثلاجة فى الأركان

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des مطبخ
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

لمساحة أضافية داخل المطبخ صغير المساحة يمكنك وضع الثلاجة فى ركن من أركان المنزل وبهذة الحالة ستوفر مساحات داخل المطبخ.

11- الأضاءة

Apartamento Bela Vista, STUDIO LN STUDIO LN غرفة المعيشة
STUDIO LN

STUDIO LN
STUDIO LN
STUDIO LN

لا تهمل الأضاءة فأضاءة جيدة داخل المنزل بدورها ستعطيك شعوراً بمساحة أفضل داخل المنزل.

12- سرير متعدد الوظائف

Cobertura Freguesia, fpr Studio fpr Studio غرفة نوم White
fpr Studio

fpr Studio
fpr Studio
fpr Studio

السرير ليس فقط للنوم، فأحياناً يكون السرير متعدد الوظائف ليساعدك على استغلال المساحات وتخزين أغراضك داخل غرفة صغيرة المساحة.

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