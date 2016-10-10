منزل حديث بتفاصيل مذهلة

البداية مع واجهة هذا المنزل العصرية جداً بكل تفاصيلها، الدمج بين عناصر الطبيعة فى التصميم خلقت للمنزل اختلا ورقى، الحجارة للأرضيات، الخشب للبوابة والأشجار والنباتات التى حاوطت المنزل والواجهة بالكامل، المنزل من طابقين امتزجت الوانهم بشكل جذاب وأنيق اللون الأبيض للدور الأرضى والأزرق الزهرى للدور العلوى، لتنظر للمنزل من الوهلة تشعر انه مختلف ومميز بتصميمه.