منزل حديث بتفاصيل مذهلة

البداية مع واجهة هذا المنزل العصرية جداً بكل تفاصيلها، الدمج بين عناصر الطبيعة فى التصميم خلقت للمنزل اختلا ورقى، الحجارة للأرضيات، الخشب للبوابة والأشجار والنباتات التى حاوطت المنزل والواجهة بالكامل، المنزل من طابقين امتزجت الوانهم بشكل جذاب وأنيق اللون الأبيض للدور الأرضى والأزرق الزهرى للدور العلوى، لتنظر للمنزل من الوهلة تشعر انه مختلف ومميز بتصميمه.
غرفة السفرة داخل المنزل أنيقة وبسطية للغاية، لم تنفصل بشكل واضح عن غرفة المعيشة، الأرضيات كلها خشبية من الباركيه البنى الداكن، طاولة مربعة بسيطة وصغيرة حولها كراسي بسيطة وصغيرة لم تستهلك من مساحة الغرفة الكثير، وأسفلها سجادة من الصوف لتكمل أناقة الغرفة مع تلك النجفة فى منتصف السقف لتضئ الغرفة بلمسة من الجمال.
المنزل من الداخل لم يختلف فى جمالة وأناقته عن تصميم الواجهة بالكامل، غرفة معيشة بتصميم مميز، أرضيات خشبية بالكامل، جدران بيضاء وأثاث بسيط كان اللون البيج هو اللون الأساسى له ولم ننسى الأضاءة التى كانت لمستها مختلفة حقاً وأضافت على الغرفة جمال وأناقة مضاعفة.
أما المطبخ فتصميمه مميز بشكل كبير وواضح، أرضيات خشبية أيضاً مثل باقى المنزل، منطقة الحوض مصممة بشكل عصرى وأنيق كما نرى تقايلها بنفس التصميم رخامة المطبخ فى فى منتصف المطبخ، لمسة اللون الأسود لتصميم الأثاث فى المطبخ مع الخشب فى الأرضيات جعل المطبخ يبدو مميز وعصري بشكل واضح كما نرى، بالأضافة إلى الأضاءة التى لعبت دوراً واضحاً فى أبراز جمال المطبخ.
كما ذكرنا أن هذا المنزل من تصميم شركةElektrotechnikالمتخصصة فى التحكم بأنظمة الأضاءة، وهذا النظام الألى ليتحكم بنظام الأضاءة داخل المنزل.
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