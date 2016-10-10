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منزل حديث بتفاصيل مذهلة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Makante Fassaden, intelligentes Inneres , Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik منازل
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  • فنون الهندسة المعمارية لا تنتهى فهناك دائماً الجديد والجديد الذى يبهرنا به المهندسون المعماريون، ونحن اليوم أمام مشروع معمارى حديث ومبهر فى تفاصيله، منزل بسيط وحديث قام المصممون بأستغلال تصميمه وتوفير كل ما يحتاجه المنزل من أجل توفير الطاقة داخل المنزل واستغلالها بطريقة مناسية، المنزل من تصميم شركةElektrotechnik
  • وهى شركة متخصصة فى التحكم فى أنظمة الأضاءة وتوفير الطاقة، دعونا نأخذ جولة داخل المنزل لنتعرف علية أكثر من الداخل.

    • واجهة عصرية لمنزل عصري

    Makante Fassaden, intelligentes Inneres , Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik منازل
    Klaus Geyer Elektrotechnik

    Klaus Geyer Elektrotechnik
    Klaus Geyer Elektrotechnik
    Klaus Geyer Elektrotechnik

    البداية مع واجهة هذا المنزل العصرية جداً بكل تفاصيلها، الدمج بين عناصر الطبيعة فى التصميم خلقت للمنزل اختلا ورقى، الحجارة للأرضيات، الخشب للبوابة والأشجار والنباتات التى حاوطت المنزل والواجهة بالكامل، المنزل من طابقين امتزجت الوانهم بشكل جذاب وأنيق اللون الأبيض للدور الأرضى والأزرق الزهرى للدور العلوى، لتنظر للمنزل من الوهلة تشعر انه مختلف ومميز بتصميمه.

    غرفة سفرة أنيقة

    Makante Fassaden, intelligentes Inneres , Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik غرفة السفرة
    Klaus Geyer Elektrotechnik

    Klaus Geyer Elektrotechnik
    Klaus Geyer Elektrotechnik
    Klaus Geyer Elektrotechnik

    غرفة السفرة داخل المنزل أنيقة وبسطية للغاية، لم تنفصل بشكل واضح عن غرفة المعيشة، الأرضيات كلها خشبية من الباركيه البنى الداكن، طاولة مربعة بسيطة وصغيرة حولها كراسي بسيطة وصغيرة لم تستهلك من مساحة الغرفة الكثير، وأسفلها سجادة من الصوف لتكمل أناقة الغرفة مع تلك النجفة فى منتصف السقف لتضئ الغرفة بلمسة من الجمال.

    المنزل من الداخل

    Makante Fassaden, intelligentes Inneres , Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik غرفة المعيشة
    Klaus Geyer Elektrotechnik

    Klaus Geyer Elektrotechnik
    Klaus Geyer Elektrotechnik
    Klaus Geyer Elektrotechnik

    المنزل من الداخل لم يختلف فى جمالة وأناقته عن تصميم الواجهة بالكامل، غرفة معيشة بتصميم مميز، أرضيات خشبية بالكامل، جدران بيضاء وأثاث بسيط كان اللون البيج هو اللون الأساسى له ولم ننسى الأضاءة التى كانت لمستها مختلفة حقاً وأضافت على الغرفة جمال وأناقة مضاعفة.

    مطبخ عصري

    Makante Fassaden, intelligentes Inneres , Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik مطبخ
    Klaus Geyer Elektrotechnik

    Klaus Geyer Elektrotechnik
    Klaus Geyer Elektrotechnik
    Klaus Geyer Elektrotechnik

    أما المطبخ فتصميمه مميز بشكل كبير وواضح، أرضيات خشبية أيضاً مثل باقى المنزل، منطقة الحوض مصممة بشكل عصرى وأنيق كما نرى تقايلها بنفس التصميم رخامة المطبخ فى فى منتصف المطبخ، لمسة اللون الأسود لتصميم الأثاث  فى المطبخ مع الخشب فى الأرضيات جعل المطبخ يبدو مميز وعصري بشكل واضح كما نرى، بالأضافة إلى الأضاءة التى لعبت دوراً واضحاً فى أبراز جمال المطبخ.

    نظام أضاءة أتوماتيك

    Makante Fassaden, intelligentes Inneres , Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik جدران
    Klaus Geyer Elektrotechnik

    Klaus Geyer Elektrotechnik
    Klaus Geyer Elektrotechnik
    Klaus Geyer Elektrotechnik

    كما ذكرنا أن هذا المنزل من تصميم شركةElektrotechnikالمتخصصة فى التحكم بأنظمة الأضاءة، وهذا النظام الألى ليتحكم بنظام الأضاءة داخل المنزل.

    Makante Fassaden, intelligentes Inneres , Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik منازل
    Klaus Geyer Elektrotechnik

    Klaus Geyer Elektrotechnik
    Klaus Geyer Elektrotechnik
    Klaus Geyer Elektrotechnik

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