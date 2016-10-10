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7 غرف سفرة ستخطف قلبك من الجمال

منة اسماعيل منة اسماعيل
Cobertura Leblon , Escala Arquitetura Escala Arquitetura غرفة السفرة
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عند التفكير فى تصميم غرفة الطعام يجب التروى واختيارها واختيار اثاثها بعناية شديدةـ فغرفة الطعام من الغرف داخل المنزل التى لا تأخذ عناية بالقدر الكبير مثل باقى المنزل مع انها من الغرف المهمة جداً والتى يجتمع بها أفراد الأسرة والأصدقاء لتناول الطعام معاً، لذلك يجب الأهتمام بها وبتفاصيلها، ونحن اليوم فى هوميفاى سنساعدك بتصميمات رائعة لغرف طعام ستطف قلبك من جمالها وجمال تصميمها.

1- غرفة طعام مثالية

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS غرفة السفرة
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

دعونا نبدأ مع غرفة طعام مثالية جداً ومريحة لهدوء تصميمها، اللون الأبيض هو اللون الأساسي لتصميمها مع لمسات بسيطة من اللون الوردى الهادئ لتشعر وكأنك داخل غرفة خلقت من أجل راحتك أنت فقط.

2- غرفة خشبية مميزة

projecte virreina, degoma degoma غرفة السفرة
degoma

degoma
degoma
degoma

هذة  الغرفة مميزة جداً فى تصميمها الأنيق والبسيط، طاولة خشبية فى بجوار المطبخ وفى منتصف الغرفة تحاوطها تلك المراسي البسيطة الملونة، غرفة حيوية فى تصميمها جداً ودافئة وأضافت لها الأضاءة المتدلية من السقف مزيد من الجمال.

3- غرفة طعام أنيقة جداً

EN LA JUSTA MEDIDA, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura غرفة السفرة
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

غرفة طعان بتصميم أنيق جداً لهواة الذوق الراقى والبسيط، غرفة بجوار المطبخ طاولة مستطيلة فى المنتصف بيضاء لون يحيط بها كراسي خشبية بيضاء مريحة وأنيقة جداً ولعبت الأضاءة دوراً واضحاً فى أضافة مزيد من الجمال والأناقة على الغرفة بشكل واضح.

4- غرفة طعام عتيقة ولكن مميزة

Ideas de decoración para interiores, HOLACASA HOLACASA غرفة السفرة
HOLACASA

HOLACASA
HOLACASA
HOLACASA

Vintage Style’ من الأساليب الى ظهرت بقوة فى التصميم المعمارى وفى الديكور، فما يميز هذا التصميم أنه يعود بك وبقوة إلى التصميمات العتيقة تصميمات زمن قديم وجميل بكل تفاصيله، وتلك الغرفة هى مثال حى لل Vintage Styleغرفة طعام بسيطة طاولة خشبية مستطيلة وعتيقة ويحاوطها كراسي خشبية وصغيرة أيضاً، مع لمسات من الطبيعة لأناقة وجمال أكثر من رائع.

5- غرفة طعام جذابة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

غرفة طعام بتصميم جذاب جداً، طاولة خشبية بسيطة ومستطيلها ولأستغلال أفضل للمساحة تم الأستعانة بالأريكة مع تلك الكراسي لتضيف أيضاً أطلالة مختلفة على الغرفة، امتزاج الألوان كان غير تقليدي بالمرة ومميز بشكل كبير وواضح خلق للغرفة روح مختلفة.

6- غرفة بسيطة للمساحات الصغيرة

Apartament Praga , Devangari Design Devangari Design غرفة السفرة
Devangari Design

Devangari Design
Devangari Design
Devangari Design

اذا لم يكن لديك مساحات كبيرة لغرفة طعام يمكنك الأستعانة بتصميم تلك الغرفة داخل منزلك، فقط طاولة خشبية مربعة وصغيرة فى ركن من اركان المنزل يحاوطها كراسى صغيرة وستحصل على غرفة طعام بسيطة وأنيقة ولن تستهلك مساحة كبيرة.

7- غرفة طعام استوائية

Cobertura Leblon , Escala Arquitetura Escala Arquitetura غرفة السفرة
Escala Arquitetura

Escala Arquitetura
Escala Arquitetura
Escala Arquitetura

غرفة بتصميم استوائى مختلف وأنيق، غرفة مبهجة بكل تفاصيلها، فقد امتزجت بها عناصر الطبيعة كالنباتات ولمستها المختلفة داخل المنزل مع وجود العنصر اللونى الذى أعطى للغرفة مزيد من المرح والبهجة.

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