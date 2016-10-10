7 غرف سفرة ستخطف قلبك من الجمال

عند التفكير فى تصميم غرفة الطعام يجب التروى واختيارها واختيار اثاثها بعناية شديدةـ فغرفة الطعام من الغرف داخل المنزل التى لا تأخذ عناية بالقدر الكبير مثل باقى المنزل مع انها من الغرف المهمة جداً والتى يجتمع بها أفراد الأسرة والأصدقاء لتناول الطعام معاً، لذلك يجب الأهتمام بها وبتفاصيلها، ونحن اليوم فى هوميفاى سنساعدك بتصميمات رائعة لغرف طعام ستطف قلبك من جمالها وجمال تصميمها.
دعونا نبدأ مع غرفة طعام مثالية جداً ومريحة لهدوء تصميمها، اللون الأبيض هو اللون الأساسي لتصميمها مع لمسات بسيطة من اللون الوردى الهادئ لتشعر وكأنك داخل غرفة خلقت من أجل راحتك أنت فقط.
هذة الغرفة مميزة جداً فى تصميمها الأنيق والبسيط، طاولة خشبية فى بجوار المطبخ وفى منتصف الغرفة تحاوطها تلك المراسي البسيطة الملونة، غرفة حيوية فى تصميمها جداً ودافئة وأضافت لها الأضاءة المتدلية من السقف مزيد من الجمال.
غرفة طعان بتصميم أنيق جداً لهواة الذوق الراقى والبسيط، غرفة بجوار المطبخ طاولة مستطيلة فى المنتصف بيضاء لون يحيط بها كراسي خشبية بيضاء مريحة وأنيقة جداً ولعبت الأضاءة دوراً واضحاً فى أضافة مزيد من الجمال والأناقة على الغرفة بشكل واضح.
Vintage Style’ من الأساليب الى ظهرت بقوة فى التصميم المعمارى وفى الديكور، فما يميز هذا التصميم أنه يعود بك وبقوة إلى التصميمات العتيقة تصميمات زمن قديم وجميل بكل تفاصيله، وتلك الغرفة هى مثال حى لل Vintage Styleغرفة طعام بسيطة طاولة خشبية مستطيلة وعتيقة ويحاوطها كراسي خشبية وصغيرة أيضاً، مع لمسات من الطبيعة لأناقة وجمال أكثر من رائع.
غرفة طعام بتصميم جذاب جداً، طاولة خشبية بسيطة ومستطيلها ولأستغلال أفضل للمساحة تم الأستعانة بالأريكة مع تلك الكراسي لتضيف أيضاً أطلالة مختلفة على الغرفة، امتزاج الألوان كان غير تقليدي بالمرة ومميز بشكل كبير وواضح خلق للغرفة روح مختلفة.
اذا لم يكن لديك مساحات كبيرة لغرفة طعام يمكنك الأستعانة بتصميم تلك الغرفة داخل منزلك، فقط طاولة خشبية مربعة وصغيرة فى ركن من اركان المنزل يحاوطها كراسى صغيرة وستحصل على غرفة طعام بسيطة وأنيقة ولن تستهلك مساحة كبيرة.
غرفة بتصميم استوائى مختلف وأنيق، غرفة مبهجة بكل تفاصيلها، فقد امتزجت بها عناصر الطبيعة كالنباتات ولمستها المختلفة داخل المنزل مع وجود العنصر اللونى الذى أعطى للغرفة مزيد من المرح والبهجة.
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