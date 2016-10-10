7 غرف سفرة ستخطف قلبك من الجمال

غرفة بتصميم استوائى مختلف وأنيق، غرفة مبهجة بكل تفاصيلها، فقد امتزجت بها عناصر الطبيعة كالنباتات ولمستها المختلفة داخل المنزل مع وجود العنصر اللونى الذى أعطى للغرفة مزيد من المرح والبهجة.

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