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قبل وبعد: إصلاح جذرى لمنزل فوضوى متهالك

منة اسماعيل منة اسماعيل
32평 캐주얼 그레이 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
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دائماً ما نسعى فى هوميفاى لعرض كل الفنون المعمارية حول العالم، لنأخذ جولة فى أبداع المهندسيين المعماريون والمدارس المعمارية المختلفة حول العالم، لكن حقاً ما يلفت انتباهنا خلال جولاتنا هو أعادة أحياء المنازل القديمة وتصميمها من جديد بلمسة فنية مميزة ومختلفة، فهذا حقاً ما يبعث على الأندهاش كيف كانت تلك المنازل متهالكة قبل الترميم وكيف تصبح بعد لمسات من عصا المصممين السحرية، ونحن اليوم فى هوميفاى فى جولة فى كوريا الجنوبية مع منزل متهالك بالكامل لنرى كيف أصبح بعد أضافة لمسات المصممين الخاصة، دعونا نأخذ جولة داخل المنزل لنرى كيف كان قبل الترميم وكيف أصبح.

قبل:مطبخ عفا عليه الزمن

32평 캐주얼 그레이 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

البداية مع المطبخ الذى حقاً عفا عليه الزمن قبل اعادة ترميمه وأزلة الفوضى من حوله حقاً، مطبخ متهالك وفوضوى، أرضيات باركية قديم والديكور من اللون الأصفر الباهت مع الأثاث أيضاً.

قبل: غرفة معيشة فوضوية

32평 캐주얼 그레이 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

غرفة المعيشة أيضاً كما نرى فوضوية جداً وقديمة ومتهالكة بشكل واضح، على الرغم من أن بعض التصميمات قد تبدو غير مذرية بشكل واضح لكنها مطفية وبدون أى بريق واضح.

قبل: غرفة نوم تقليدية

32평 캐주얼 그레이 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

غرفة النوم أيضاً كانت تقليدية بشكل واضح جداً وغير مميزة بالمرة قبل أضافة أى لمسة من لمسات التصميم بها، الخشب كان هو العنصر الأساسي لكنه قديم بشكل واضح، أطفى تصميم الغرفة بالكامل.

قبل: حمام مظلم وبارد

32평 캐주얼 그레이 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

الحمام أيضاً قبل كان مظلماً وبارداً جداً بشكل واضح كما نرى.

بعد: منزل مبهر

32평 캐주얼 그레이 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

بعد التجديد أصبح لديما مزل مبهر كما نري رغم بساطته وبساطة تصميمه الواضحة جداً، الأرضيات صممت بالكامل من الرخام الأبيض، الجدران أيضاً بيضاء بالكامل مع لمسة من اللون الأبيض البسيط فى الديكورات وبعض الأبواب داخل المنزل لمزيد من الكلاسيكية والجاذبية.

بعد غرفة معيشة متميزة

32평 캐주얼 그레이 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

بعد اللمسات الفنية لمهندسي الديكور كما نرى أصبح لدينا غرفة معيشة غاية فى الأناقة والكلاسيكية، مع تلك النافذة الزجاجية المطلة خارج المنزل لتعطى مساحة أكبر للمنزل بخلق تواصل بصري مع الخارج، لعبت الأضاءة أيضاً دوراً مميزاً جداً فى أضافة مزيد من الجمال.

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بعد: مطبخ متميز

32평 캐주얼 그레이 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

رأينا المطبخ قبل التجديد كلن متهالك وفوضوى بشكل واضح جداً، وبعد اللمسات الفنية لمهندسى الديكور أصبح مطبخ مختلف وكأنه مطبخ أخر غير الذى شاهدناه من قبل، أرضيات من الرخام وجدران بيضاء مثل باقى المنزل، الأثاث من اللون الأسود الأنيق، اكتملت أناقته بأضافة تلك المصابيح البيضاء المتدلية من السقف.

بعد: غرفة نوم مريحة

32평 캐주얼 그레이 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

قبل الأصلاح للمنزل شاهدنا كيف كانت غرفة النوم مزرية جداً ولا تبعث على أى شعور بالراحة، أما بعد الترميم أصبحت مختلفة بالمرة وهادئة، الأضاءة والنظام الجيد للديكورات وأثاث الغرفة هو ما بعث الهدوء والأسترخاء بداخلها.

بعد: حمام بسيط وجميل

32평 캐주얼 그레이 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

بعد أضافة الترميم أصبح لدينا حمام مميز بسيط جداً ولكنة أنيق، الأضاءة والديكورات وتنظيم الحمام بشكل جيد جعل الحمام رائع بشكل واضح.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: الراحه و المثاليه في غرف النوم الألمانيه

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