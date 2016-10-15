قبل وبعد: إصلاح جذرى لمنزل فوضوى متهالك

دائماً ما نسعى فى هوميفاى لعرض كل الفنون المعمارية حول العالم، لنأخذ جولة فى أبداع المهندسيين المعماريون والمدارس المعمارية المختلفة حول العالم، لكن حقاً ما يلفت انتباهنا خلال جولاتنا هو أعادة أحياء المنازل القديمة وتصميمها من جديد بلمسة فنية مميزة ومختلفة، فهذا حقاً ما يبعث على الأندهاش كيف كانت تلك المنازل متهالكة قبل الترميم وكيف تصبح بعد لمسات من عصا المصممين السحرية، ونحن اليوم فى هوميفاى فى جولة فى كوريا الجنوبية مع منزل متهالك بالكامل لنرى كيف أصبح بعد أضافة لمسات المصممين الخاصة، دعونا نأخذ جولة داخل المنزل لنرى كيف كان قبل الترميم وكيف أصبح.