8 تصميمات مميزة لأسطح العمل بالمطابخ

تتمتع أسطح المطابخ بعمليتها خلال فترة تواجدك بالمطبخ وفى نفس الوقت تعمل كطاولة طعام إن كانت أسرتك مكونة من فردين أوثلاث، فرغم أن فكرة الأسطح المزدوجة كانت حل للمطابخ الصغيرة إلا أن عمليتها شجعت المعمارين على اعتبارها كعنصر أساسى فى المطابخ الكبيرة أيضًا.
وتتنوع التصميمات المختلفة لأسطح المطابخ لتناسب جميع الأذواق وأنماط المنازل المتعددة والمساحات المتباينة، لذلك جمعنا لك أفضل 8 تصميمات جميلة لأسطح المطابخ والتى تعمل أيضًا كطاولات طعام.
يتميز التصميم بالعصرية وفى نفس الوقت الدفء للتمازج الذى يضيفه الخشب كعنصر طبيعى مع كراسى عالية عصرية، كما يعمل تباين الألوان الواضح للأرضية وسطح العمل الأسود على تسليط الضوء لتفاصيل المطبخ المميزة.
يمتاز هذا المطبخ بالمساحة الواسعة والتى تجعل من تصميم سطح عمل على هيئة حرف L مميز كشرفة فى غرفتك، كما توفر المساحة تناول الطعام لعدد أكبر من الأفراد.
ويضفى اللون الأحمر لمسة قوية توضح ألوان الغرفة الهادئة.
على نمط المينمال صُمم المطبخ بألوان فاتحة تعتمد على الأبيض كلون أساسى ويشمل أسطح العمل ويضاف إلى التصميم لمسة من الأخضر الفاتح.
ويتميز التصميم بإمكانية رؤية المطبخ بأكمله من الجزء المعد لتناول الطعام ما بسهل عملية التواصل بين أفراد الأسرة.
فى المطابخ الصغيرة العصرية التى تعتمد على الخشب صُمم المطبخ على شكل حرف U والذى يوفر مساحة كبيرة لأسطح المطبخ ليتم استخدامها كطاولة طعام.
أيضًا كالتصميم السابق يتبع التصميم شكل U ليستغل المساحة المحدودة للمطبخ وتتمازج ألوان وحدات التخزين بين الأبيض والأزرق، ويخصص جزء من سطح العمل الأبيض لتناول الطعام مع كراسى مريحة حتى لو المساحة صغيرة.
كمطبخ عصرى يوفر مساحة جيدة لأسطح العمل، زُود التصميم بفكرة عملية للغاية حول سطح العام لتخصص لطاولة الطعام وتحتمل أسرة كبيرة.
وعلى النمط الكلاسيكى صمم المطبخ والكراسى المعدنية وتضيف وحدات الإضاءة الطويلة أجواء رومانسية على الركن المعد لتناول الطعام.
على الرغم من المساحة الصغيرة للمطبخ، يتمتع بألوان أنيقة وتصميم مميز للغاية يستفيد من المساحة المخصصه ويضيف مساحة بسيطة له كإمتداد للمطبخ مثل الجزء المخصص من سطح العمل لتناول الطعام.