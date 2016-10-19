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8 تصميمات مميزة لأسطح العمل بالمطابخ

هنادى موسى هنادى موسى
Casa - Praia de Tabatinga, Hurban Liv Arquitetura & Interiores Hurban Liv Arquitetura & Interiores مطبخ
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تتمتع أسطح المطابخ بعمليتها خلال فترة تواجدك بالمطبخ وفى نفس الوقت تعمل كطاولة طعام إن كانت أسرتك مكونة من فردين أوثلاث، فرغم أن فكرة الأسطح المزدوجة كانت حل للمطابخ الصغيرة إلا أن عمليتها شجعت المعمارين على اعتبارها كعنصر أساسى فى المطابخ الكبيرة أيضًا.

وتتنوع التصميمات المختلفة لأسطح المطابخ لتناسب جميع الأذواق وأنماط المنازل المتعددة والمساحات المتباينة، لذلك جمعنا لك أفضل 8 تصميمات جميلة لأسطح المطابخ والتى تعمل أيضًا كطاولات طعام.

1- تصميم عصرى

One Roof House, mlnp architects mlnp architects غرفة السفرة
mlnp architects

mlnp architects
mlnp architects
mlnp architects

يتميز التصميم بالعصرية وفى نفس الوقت الدفء للتمازج الذى يضيفه الخشب كعنصر طبيعى مع كراسى عالية عصرية، كما يعمل تباين الألوان الواضح للأرضية وسطح العمل الأسود على تسليط الضوء لتفاصيل المطبخ المميزة.

2- سحر الأبيض

Casa - Praia de Tabatinga, Hurban Liv Arquitetura & Interiores Hurban Liv Arquitetura & Interiores مطبخ
Hurban Liv Arquitetura &amp; Interiores

Hurban Liv Arquitetura & Interiores
Hurban Liv Arquitetura &amp; Interiores
Hurban Liv Arquitetura & Interiores

يمتاز هذا المطبخ بالمساحة الواسعة والتى تجعل من تصميم سطح عمل على هيئة حرف L مميز كشرفة فى غرفتك، كما توفر المساحة تناول الطعام لعدد أكبر من الأفراد.

ويضفى اللون الأحمر لمسة قوية توضح ألوان الغرفة الهادئة.

3- هدوء الألوان الفاتحة

Kitchen homify مطبخ MDF White
homify

Kitchen

homify
homify
homify

على نمط المينمال صُمم المطبخ بألوان فاتحة تعتمد على الأبيض كلون أساسى ويشمل أسطح العمل ويضاف إلى التصميم لمسة من الأخضر الفاتح.

ويتميز التصميم بإمكانية رؤية المطبخ بأكمله من الجزء المعد لتناول الطعام ما بسهل عملية التواصل بين أفراد الأسرة.

4- مطبخ صغير على النمط العصرى

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura مطبخ خشب Wood effect
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

فى المطابخ الصغيرة العصرية التى تعتمد على الخشب صُمم المطبخ على شكل حرف U والذى يوفر مساحة كبيرة لأسطح المطبخ ليتم استخدامها كطاولة طعام.

5- الأزرق الرائع

Квартира в Москве, 50 кв.м., Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО مطبخ
Мастерская дизайна ЭГО

Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО

أيضًا كالتصميم السابق يتبع التصميم شكل U ليستغل المساحة المحدودة للمطبخ وتتمازج ألوان وحدات التخزين بين الأبيض والأزرق، ويخصص جزء من سطح العمل الأبيض لتناول الطعام مع كراسى مريحة حتى لو المساحة صغيرة.

6- مطبخ على شكل حرف U

Reforma de Cozinha - Florianópolis, Marina Turnes Arquitetura & Interiores Marina Turnes Arquitetura & Interiores مطبخ
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores

Marina Turnes Arquitetura & Interiores
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores
Marina Turnes Arquitetura & Interiores

كمطبخ عصرى يوفر مساحة جيدة لأسطح العمل، زُود التصميم بفكرة عملية للغاية حول سطح العام لتخصص لطاولة الطعام وتحتمل أسرة كبيرة.

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7- تصميم كلاسيكى

Дом в Санкт-Петербурге, студия Design3F студия Design3F مطبخ
студия Design3F

студия Design3F
студия Design3F
студия Design3F

وعلى النمط الكلاسيكى صمم المطبخ والكراسى المعدنية  وتضيف وحدات الإضاءة الطويلة أجواء رومانسية على الركن المعد لتناول الطعام.

8- مطبخ صغير أنيق

Manoel Guedes, PM Arquitetura PM Arquitetura مطبخ
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

على الرغم من المساحة الصغيرة للمطبخ، يتمتع بألوان أنيقة وتصميم مميز للغاية يستفيد من المساحة المخصصه ويضيف مساحة بسيطة له كإمتداد للمطبخ مثل الجزء المخصص من سطح العمل لتناول الطعام.

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منزل عائلي كبير مبهر للغاية
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