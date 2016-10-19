8 تصميمات مميزة لأسطح العمل بالمطابخ

تتمتع أسطح المطابخ بعمليتها خلال فترة تواجدك بالمطبخ وفى نفس الوقت تعمل كطاولة طعام إن كانت أسرتك مكونة من فردين أوثلاث، فرغم أن فكرة الأسطح المزدوجة كانت حل للمطابخ الصغيرة إلا أن عمليتها شجعت المعمارين على اعتبارها كعنصر أساسى فى المطابخ الكبيرة أيضًا.

وتتنوع التصميمات المختلفة لأسطح المطابخ لتناسب جميع الأذواق وأنماط المنازل المتعددة والمساحات المتباينة، لذلك جمعنا لك أفضل 8 تصميمات جميلة لأسطح المطابخ والتى تعمل أيضًا كطاولات طعام.